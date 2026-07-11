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CLAÚDIO HUMBERTO

"O legado é claro: um desgoverno que segue dividindo o país"

Deputado Bibo Nunes (PL-RS), ao avaliar a gestão do presidente Lula (PT)

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

11/07/2026 - 07h00
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‘Emendas de Valdemar’ têm elo pluripartidário

Pente fino na lista de emendas que teriam sido desviadas por Valdemar Costa Neto, como suspeita a Polícia Federal, mostra que, à época do pagamento ou empenho dos recursos, as prefeituras eram governadas não só por membros do Partido Liberal, mas também de outras seis siglas além do PL. Entram no bolo: MDB, Novo, PSD, União Brasil, Progressista e até o esquerdista PDT, mostrando que, se confirmado, era um esquema bem versátil e sem barreira ideológica.

Caminhão de dinheiro

Emendas para prefeituras “do PL” somam mais de R$71 milhões. Outro recheado bolo é o do PSD, que passa dos R$32,4 milhões.

Sopa de letrinhas

Prefeitura sob tutela do MDB é destinatária de R$9,5 milhões. Tem o PDT, R$4,7 milhões; Novo, R$290 mil; União, R$800 mil; e PP, R$220 mil

Caça-fantasmas

De acordo com a PF, os parlamentares eram apenas “fantasmas” que assinavam as emendas. Quem mandava mesmo era o cacique do PL.

Não conscientemente

Valdemar negou a prática de qualquer crime. Disse em nota que não há prova ou indício que tenha aderido a um suposto esquema criminoso.

Governo Lula já fez 632 voos nosjatinhos da FAB

Desde o início do ano, autoridades do governo Lula (PT) já realizaram 632 voos nos jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB). O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep-PB), é a autoridade campeã de voos, 66 voos até agora, este ano. O Ministério da Defesa requereu jatinhos 67 vezes, mas é o órgão responsável por fazer o transporte dos dez ministros do STF, que ganharam direito ao luxo no governo Lula 3.

Só petistas

Entre os ministros da Esplanada, Camilo Santana (Educação) realizou 54 voos, lidera o ranking. Alexandre Padilha (Saúde) é o segundo com 44.

Mês em alta

As autoridades do governo Lula realizaram - apenas em abril - 119 voos nas aeronaves do Grupo de Transporte Especial (os jatinhos) da FAB.

Só aumenta

Cerca de 60 autoridades do governo têm autorização para pedir jatinhos; presidentes de Poderes, ministros de Estado e do STF e chefes militares.

Socialistas em alerta

A pré-campanha de João Campos (PSB) ao governo de Pernambuco, que estava no salto e em clima de já ganhou, ligou o alerta. Paraná Pesquisas (PE-00478/26) trouxe a governadoraRaquel Lyra (PSD) numericamente à frente. E nas intenções de voto nos dois turnos.

Recado dado

“O ressurgimento do terrorismo político violento de extrema esquerda não é um fenômeno novo, trata-se de uma antiga ameaça que ressurge com fortes ligações transnacionais e novas convergências”, diz o perfil oficial – em português – do Departamento de Estado dos EUA.

Troca-troca

Agora é oficial, PT e União reduziram a bancada. Paulão (PT-AL) e Dayany Bittencourt (União-CE) perderam os mandatos na Câmara. Assumem Nivaldo Albuquerque (Rep-AL) e Priscila Costa (PL-CE).

Conforme a música

O Republicanos vai seguir com um pé em cada canoa e costurar alianças de acordo com o interesse local. Em Pernambuco, o partido, que é presidido pelo ex-ministro de Lula Silvio Costa Filho, fechou com o PT.

Voo solo

Anunciada por Aécio Neves, a neutralidade do PSDB foi água no chopp do Democracia Cristã, que sonhava atrair os tucanos em uma eventual candidatura do ministro aposentado do STF Joaquim Barbosa.

Sabor churrasco

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) cobrou do presidente Lula (PT) o mantra da última campanha petista: “Já são quase quatro anos de desgoverno e o churrasquinho prometido está cada vez mais caro”. 

Negacionista das tarifas

Rogério Marinho (PL-RN) criticou Lula por não enviar representantes aos EUA para negociar as tarifas: “Estadista sério negocia com todos. Lula prefere uma narrativa antiamericana e prejuízo ao País”, diz o senador.

Oposição perseguida

Para Flávio Bolsonaro (PL), a Polícia Federal agiu de forma seletiva na operação contra Valdemar Costa Neto “para constranger um adversário político” do governo Lula (PT). “Essa perseguição precisa parar”, diz.

Pensando bem...

... quem vê sigla, não vê cifrão.

PODER SEM PUDOR

Separados pela língua

Então recém-filiado ao PTB e derrotado para vereador na capital gaúcha, Cristopher Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, alfinetou a prima, num encontro em Porto Alegre: “Se meu avô Jango estivesse vivo, não estaria no PDT porque era o partido de Brizola”. A deputada estadual Juliana Brizola (PDT-RS) retrucou, incorporando o “espírito” do avô: “Não posso dizer em que partido meu tio-avô Jango estaria, mas com certeza não seria no partido do Roberto Jefferson”.

Cláudio Humberto

"Obra padrão desgoverno Lula"

Carlos Jordy (PL-RJ), sobre obra no Rio São Francisco romper 24h após a inauguração

08/07/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Congresso enrola para reduzir maioridade há 33 anos

Há mais de três décadas, exatos 33 anos, o Congresso ignora o clamor popular por maior rigor penal. Pesquisas mostram apoio acima de 79%, em 2026, à redução da maioridade penal para 16 anos, sobretudo para crimes graves. Apesar disso, o Legislativo adota a embromação como estratégia: protelar, desrespeitar a vontade da sociedade, arquivar. A PEC 171, de 1993, do deputado Benedito Domingos (PP-DF), é o símbolo máximo dessa procrastinação: tramitou ao longo de 22 anos.

Morte na praia

Aprovada por maioria na Câmara somente em 2015, a PEC de Benedito Domingos morreu no arquivo do Senado chefiado por Renan Calheiros.

Roteiro da omissão

Outras iniciativas da Câmara desapareceram no Senado, até que em 2015 ressuscitaram a PEC Gonzaga Patriota (PSB-PE).

Não penso, sou contra

O maior obstáculo é Lula contrário à redução da maioridade, talvez por ignorância ou porque é o que a extrema-esquerda exige do petista.

Dá para desconfiar

Rei da embromação, Hugo Motta (Rep-PB) diluiu a comissão especial da maioridade em um pacote com pautas palatáveis ao governo Lula.

No Uruguai, Lula nos custou R$58,2 mil por hora

O bate-e-volta que Lula fez ao Uruguai, em 30 de junho, apesar de rápido, deixou arrasadora fatura para o pagador de impostos. Como toda viagem do petista, esta também foi marcada pelo esbanjamento do dinheiro público. Lula chegou a Assunção, capital uruguaia, às 10h10 e, às 13h45, se mandou de volta para Brasília. Foram 3 horas e 35 minutos que custaram, até agora, R$208.759,14, conforme apurado pela coluna.

Colchão de ouro

Só com hospedagem, a fatura passou dos R$83 mil. Tem ainda a fatura das salas de reuniões, com cafezinho, por mais de R$70,1 mil.

Limosines de sobra

Lula não dispensa os belos carrões para zanzar por aí durante os giros mundo afora. No Uruguai, a frota para o petista contou com 28 carros.

Amarga fatura

Os carrões para Lula desfilar em solo uruguaio seguiram o padrão de opulência de toda viagem do petista, a fatura: R$55.559,48

Governo recordista

Aproxima-se dos R$900 milhões a gastança de Lula & cia com viagens, este ano. Tem tudo para bater novo recorde. Em 2025, o governo do PT torrou R$2,5 bilhões e superou o recorde pelo terceiro ano seguido.

Comando da CBF

Usuários do X registraram o inusitado elogio de Gilmar Mendes (STF) à seleção brasileira, em uma mensagem própria de quem comanda a CBF. Isso reforçou as críticas sobre sua "grande influência" na entidade.

Ficou na promessa

Rodolfo Nogueira (PL-MS) avalia o aumento exponencial da população de rua como "retrato do fracasso econômico e social do governo Lula". O deputado federal clama por "menos discurso e mais resultado" do petista.

O que importa

Curioso observar a atitude de veículos de mídia mais preocupados em desqualificar a presença e apelos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em Washinton contra o tarifaço, do que em criticar a ausência do governo Lula nas tratativas para evitar perdas de 4 mil produtos brasileiros.

Espelho meu

Leitores desta coluna sabem desde o dia 20 de junho que tribunais de justiça ignoravam o Supremo e seguiam com os penduricalhos a todo vapor. Houve caso de pagamento líquido de quase R$500 mil na conta.

TSE na TV

A partir da semana que vem começam os anúncios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas emissoras de rádio e TV. São boletins instrucionais de 10 minutos/dia que, se não forem utilizados, podem ser somados.

Missão honrosa

O deputado Osmar Terra (PL-RS) faz campanha nas redes sociais a favor do projeto (3066/25) de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes na internet, pede até votos populares no site da Câmara.

Perdedor não dá

Rogério Correia (PT) agrada petistas para ser candidato ao governo e resolver a falta de palanque para Lula em Minas, mas lembram: ele foi derrotado para prefeito de Belo Horizonte, em 2024, com 4% dos votos.

Pensando bem...

...a "química" virou tarifaço.

Cláudio Humberto

PODER SEM PUDOR

Todo cuidado é pouco

Costa Rego fez fama como jornalista no Rio de Janeiro e, na década de 20, voltou para Alagoas, sua terra natal, para se eleger governador.

Fez um governo austero, mas, incorrigível mulherengo, enfrentou problemas. Seu secretário da Fazenda era Epaminondas Gracindo, avô do ator Gracindo Júnior. Certo dia, ele tomava o café da manhã e viu Costa Rego abrindo a porta de sua casa e ir entrando com a maior naturalidade.

"Espere aí, governador!", gritou Epaminondas, "Com essa sua fama de garanhão, o senhor não pode entrar na casa de uma família de respeito". Governador e secretário despacharam na calçada.

Giba Um

"Não há interesse técnico, não há elementos jurídicos que autorizem...

...que essa proposta de delação seja validada, porque muitas das coisas que estão sendo contadas já são de nosso conhecimento"

08/07/2026 06h00

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Giba UM

Giba UM Divulgação

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Em 2025, o IBGE reportou a menor taxa de analfabetismo da história. O país investiga o letramento da população desde o Censo de 1940, quando parte dos habitantes (44%) não era capaz de ler nem escrever um bilhete simples. Em 2010, a proporção caiu para 9,6%.

Mais: em 2022 caiu para 7%, num total de 11,4 milhões de analfabetos. No ano passado, eram 8,4 milhões, taxa de 4,9%. Ainda assim, na população com 60 anos ou mais, 13,8% permaneciam analfabetos — são 4,9 milhões de idosos brasileiros sem saber ler ou escrever.

Giba UM

Aposentadoria... só da nave

Antes de aposentar sua famosa nave, Xuxa Meneghel garante que não pensa em parar. Preparada para a turnê O Último Voo da Nave, ela admite ansiedade.

Há três anos, Xuxa pensa em aposentar sua nave, símbolo dos anos 80 e 90, e não a artista. Com uma rotina intensa de exercícios, aposta em tecnologia, inteligência artificial e uma nave em 360 graus para emocionar os fãs.

A eterna Rainha dos Baixinhos relembra que começou sua trajetória aos 23 anos, movida pelo sonho de dar uma vida melhor à mãe, e se orgulha do sucesso conquistado dentro e fora do Brasil.

Ela destaca a inclusão em seus programas infantis e o legado do Xuxa Só para Baixinhos, projeto que lhe rendeu dois Grammys. Sobre a menopausa, passou por ela sem grandes dificuldades e mantém muitos planos, incluindo o desejo de ser avó.

“Quero muito ter um neto ou uma neta”. Após 13 anos com Junno Andrade, relembra uma frase atribuída a ela, mas que, segundo explicou, foi dita por Ayrton Senna: “No Brasil não tem homem para você”. E respondeu, na época, em tom de brincadeira: “Isso é o quê? É uma praga ou é um pedido de casamento?”.

Xuxa se imagina aos 83 anos cercada pela família, pelos animais e por Junno, considerando sucesso estar ao lado de quem ama.

Ajuste fiscal já engatilhado

Caso seja reconduzido ao Palácio do Planalto, Lula poderá ser acusado de tudo, menos de promover um estelionato eleitoral contra os seus, notadamente o próprio PT. Há um rigoroso ajuste fiscal já engatilhado e devidamente sinalizado para 2027.

A guinada em um eventual Lula 4 não está sendo urdida debaixo dos panos. Muito pelo contrário. Desta vez, nem será necessária uma Carta ao Povo Brasileiro, como em 2002, divulgada de supetão pelo então candidato petista com compromissos solenes de preservação da estabilidade econômica, a contragosto do PT.

O governo já começou a preparar o terreno, às claras, para um inevitável corte de despesas a partir de 2027, diante do reconhecimento de que o atual desenho das contas públicas simplesmente não fecha. Os economistas do PT terão dois trabalhos: se descabelar e depois tirar o pente do bolso.

A situação de Lula nunca foi tão cômoda para contrariar o partido, se não do ponto de vista das contas públicas, ao menos no aspecto político.

Seu principal álibi é o Tesouro Nacional. Se ainda havia um véu sobre o desatino fiscal, ele foi retirado pelo Tesouro Nacional em relatório divulgado na semana passada. O trabalho tem som de alarme — e é para ter mesmo.

Nuvens negras

E mais: o Tesouro mostra, por A mais B, que, mantidas as regras atuais e a legislação em vigor, o governo não conseguirá cumprir nem mesmo o piso da banda da meta do resultado primário entre 2028 e 2030, ou seja, praticamente todo o mandato presidencial.

Trata-se de uma mudança relevante. Até então, o discurso oficial concentrava-se na defesa do arcabouço fiscal e na expectativa de que o crescimento econômico e o reforço da arrecadação seriam suficientes para sustentar a trajetória das contas públicas. Agora, o próprio Tesouro reconhece que isso não basta.

Giba UM

Inspirando gerações

Na segunda (6), a atriz Bella Campos e a empresária Bárbara Brito organizaram um encontro que reuniu cerca de 40 mulheres negras no Fasano Jardins, em São Paulo, para uma edição especial do Jantar Preto.

O evento foi dedicado a celebrar histórias inspiradoras e a força das mulheres que estão abrindo caminhos para as próximas gerações.

Em entrevista à imprensa, Bella ressaltou que essa foi uma das primeiras vezes em que se sentiu verdadeiramente à vontade e acolhida em um ambiente de luxo. Para a atriz, o verdadeiro significado está na solidariedade, na troca de experiências e na celebração coletiva das conquistas.

Ela também enfatizou a importância da liberdade financeira, que empodera mulheres negras a ocuparem novos espaços e a escolherem onde desejam estar. "Isso permite que você acesse espaços, mas também que deixe de estar em lugares que te façam mal".

Bella agradeceu a Bárbara Brito pelo convite e ressaltou que aquela noite representou uma ocasião especial para fortalecer laços, celebrar trajetórias de vida. Entre as convidadas estavam Kenya Sade, Thelma Assis, Valéria Almeida, Duquesa e Luedji Luna.

 

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"Michelle Firmo"

Alguns analistas mais veteranos - e lúcidos - conversam e já apostam no que aconteceria no futuro depois da dinamite jogada por Michelle Bolsonaro nos pés do clã Bolsonaro.

Por isso, o "marido" odiou o conteúdo do vídeo de 27 minutos. Ela está com os olhos voltados para 2030 e, já rompida com os enteados, prepara-se para arrancar dos Bolsonaros a liderança da direita nacional.

Extremistas da direita, como Paulo Figueiredo, já chamam a ex-primeira-dama de Michelle Firmo, seu nome de solteira, para desvinculá-la da família e esvaziar seus planos eleitorais. Por isso, Bolsonaro pai não quis apoiá-la, nem a Tarcísio de Freitas. Olho vivo.

Caçando mulheres

O pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro, continua à procura de um poderoso nome feminino para ser candidata a vice-presidente em sua chapa. Daniella Marques é uma das primeiras da lista, que agora ganhou Julia Zanatta e Simone Marquetto, vista como um elo com prefeitos do interior paulista e muito católica.

Ele também gosta de Bia Kicis, que transita entre o bloco de Michelle e a campanha de Flávio, embora ela prefira o Senado. Flávio procura uma mulher que amplie seu eleitorado feminino, reorganize o campo bolsonarista e seja respeitada pelos evangélicos. Repetiu a descrição, e Valdemar Costa Neto não resistiu: "Então, é a Michelle!".

Pérola

"Não há interesse técnico, não há elementos jurídicos que autorizem que essa proposta de delação seja validada, porque muitas das coisas que estão sendo contadas já são de nosso conhecimento",

 

de Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, sobre a delação de Daniel Vorcaro.

Quase marca bilionária

Aproximam-se da marca bilionária os gastos do governo Lula com viagens, apenas em 2026. Nas duas últimas semanas, o total disparou para R$ 844,8 milhões.

As diárias representam a maior despesa, R$ 469,8 milhões, enquanto as passagens aéreas custaram R$ 372,7 milhões. Em meados de junho, o total era de R$ 675 milhões.

De lá para cá, aumentou R$ 170 milhões. No último mês, a média era de R$ 12 milhões por dia com viagens (passagens e diárias). As viagens internacionais ultrapassaram R$ 106 milhões, e esse valor não inclui Lula, Janja e assessores do casal.

Choque de realidade

Analistas de plantão dizem que a oposição não bolsonarista vive um choque de realidade. Depois de um primeiro quadrimestre ruim, Lula assumiu o favoritismo para as eleições de outubro.

A campanha de Flávio Bolsonaro vive em crise há mais de 50 dias, sendo a mais recente a guerra contra Michelle, que dá como certa a derrota do enteado e disputa a herança da extrema direita sob um eventual governo Lula 4.

As demais candidaturas apresentam fragilidade comovente a pouco mais de três meses do primeiro turno. Thomas Traumann, um dos analistas, garante que a direita não bolsonarista está sem força para enfrentar Lula.

Dedo nas feridas

Mesmo considerando contingenciamentos de R$ 66,6 bilhões em 2028, R$ 68,4 bilhões em 2029 e R$ 59,6 bilhões em 2030, o governo continuaria abaixo da meta.

Para atingir apenas o limite inferior da banda, seriam necessárias medidas adicionais equivalentes a R$ 10 bilhões em 2028, R$ 80,6 bilhões em 2029 e R$ 136,4 bilhões em 2030.

O relatório do Tesouro coloca o dedo na ferida. As despesas obrigatórias, especialmente Previdência, Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguro-desemprego e os pisos constitucionais de saúde e educação, continuarão crescendo acima do espaço permitido pelo regime fiscal.

Sobra cada vez menos dinheiro para investimentos, manutenção da máquina pública e políticas discricionárias. Quem viver, verá.

Candidatura mantida

O colunista e presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, é um dos primeiros a revelar o que seria o "Projeto 2030" de Michelle Bolsonaro. Bia Kicis, deputada federal e presidente do diretório do PL no Distrito Federal, além de herdeira do PL Mulher, afirma que a ex-primeira-dama está dando um tempo, mas manterá sua candidatura ao Senado. Bia Kicis estará a seu lado: existem duas vagas para o Senado no DF.

Rumores de sua desistência seriam apenas um "pano de fundo". Bia não recua, especialmente porque sabe que Michelle será a mais votada.

Combate precoce

O ainda influencer Paulo Figueiredo, também chamado de "secretário nº 1" de Eduardo Bolsonaro, já vem atirando contra qualquer voo de Michelle.

E está partindo para o combate precoce de supostos planos secretos, já detectados pelo "marido". E faz declarações de guerra: "Quando você olha para Michelle, a razão para tal sucesso que ela tem advém de um fato curioso, que é justamente o fato de Michelle nunca ter aberto a boca para falar sobre nada. Ela segue um papel. Com isso, é construída uma imagem de Amélia, mulher doce, recatada e religiosa. Nas raras ocasiões em que ela consegue falar, a impressão fica prejudicada".

Mistura Fina

Desde que o casal Lula e Janja assumiu o controle dos palácios da Alvorada e do Planalto, o número de terceirizados para atender aos caprichos dos petistas disparou, chegando perto de 20%.

Em dezembro de 2022, último mês antes de Lula assumir, a Presidência da República contava com 895 servidores terceirizados. Em maio deste ano, data dos dados mais recentes, o contingente somava 1.064 trabalhadores.

Lula tem à disposição uma tropa de 75 motoristas, e o número de copeiros também impressiona: são 52 profissionais. Há também 81 garçons para abastecer o presidente com água e cafezinho.

Apesar de contar com a Polícia Federal, o GSI e as Forças Armadas, Lula ainda mantém 38 vigilantes sob a tutela da Presidência. De quebra, conta ainda com 26 recepcionistas, seis gesseiros, quatro piscineiros e até um chaveiro de plantão, além de arquitetos e engenheiros.

Depois de filiar o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, o presidente do DC (Democracia Cristã), João Caldas, avisa que vai lançar o ator Humberto Martins e Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, na disputa pelo cargo de deputado federal no Rio. Caldas já se reuniu com Martins e Cristina, que já foi vereadora e deputada federal.

O partido já filiou Marlene Mattos, a polêmica ex-empresária de Xuxa Meneghel.

Giba UM

In – Livro: À Deriva com Você
Out – Livro: Até que a Morte nos Separe

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