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Cláudio Humberto

"Obra padrão desgoverno Lula"

Carlos Jordy (PL-RJ), sobre obra no Rio São Francisco romper 24h após a inauguração

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

08/07/2026 - 07h00
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Congresso enrola para reduzir maioridade há 33 anos

Há mais de três décadas, exatos 33 anos, o Congresso ignora o clamor popular por maior rigor penal. Pesquisas mostram apoio acima de 79%, em 2026, à redução da maioridade penal para 16 anos, sobretudo para crimes graves. Apesar disso, o Legislativo adota a embromação como estratégia: protelar, desrespeitar a vontade da sociedade, arquivar. A PEC 171, de 1993, do deputado Benedito Domingos (PP-DF), é o símbolo máximo dessa procrastinação: tramitou ao longo de 22 anos.

Morte na praia

Aprovada por maioria na Câmara somente em 2015, a PEC de Benedito Domingos morreu no arquivo do Senado chefiado por Renan Calheiros.

Roteiro da omissão

Outras iniciativas da Câmara desapareceram no Senado, até que em 2015 ressuscitaram a PEC Gonzaga Patriota (PSB-PE).

Não penso, sou contra

O maior obstáculo é Lula contrário à redução da maioridade, talvez por ignorância ou porque é o que a extrema-esquerda exige do petista.

Dá para desconfiar

Rei da embromação, Hugo Motta (Rep-PB) diluiu a comissão especial da maioridade em um pacote com pautas palatáveis ao governo Lula.

No Uruguai, Lula nos custou R$58,2 mil por hora

O bate-e-volta que Lula fez ao Uruguai, em 30 de junho, apesar de rápido, deixou arrasadora fatura para o pagador de impostos. Como toda viagem do petista, esta também foi marcada pelo esbanjamento do dinheiro público. Lula chegou a Assunção, capital uruguaia, às 10h10 e, às 13h45, se mandou de volta para Brasília. Foram 3 horas e 35 minutos que custaram, até agora, R$208.759,14, conforme apurado pela coluna.

Colchão de ouro

Só com hospedagem, a fatura passou dos R$83 mil. Tem ainda a fatura das salas de reuniões, com cafezinho, por mais de R$70,1 mil.

Limosines de sobra

Lula não dispensa os belos carrões para zanzar por aí durante os giros mundo afora. No Uruguai, a frota para o petista contou com 28 carros.

Amarga fatura

Os carrões para Lula desfilar em solo uruguaio seguiram o padrão de opulência de toda viagem do petista, a fatura: R$55.559,48

Governo recordista

Aproxima-se dos R$900 milhões a gastança de Lula & cia com viagens, este ano. Tem tudo para bater novo recorde. Em 2025, o governo do PT torrou R$2,5 bilhões e superou o recorde pelo terceiro ano seguido.

Comando da CBF

Usuários do X registraram o inusitado elogio de Gilmar Mendes (STF) à seleção brasileira, em uma mensagem própria de quem comanda a CBF. Isso reforçou as críticas sobre sua "grande influência" na entidade.

Ficou na promessa

Rodolfo Nogueira (PL-MS) avalia o aumento exponencial da população de rua como "retrato do fracasso econômico e social do governo Lula". O deputado federal clama por "menos discurso e mais resultado" do petista.

O que importa

Curioso observar a atitude de veículos de mídia mais preocupados em desqualificar a presença e apelos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em Washinton contra o tarifaço, do que em criticar a ausência do governo Lula nas tratativas para evitar perdas de 4 mil produtos brasileiros.

Espelho meu

Leitores desta coluna sabem desde o dia 20 de junho que tribunais de justiça ignoravam o Supremo e seguiam com os penduricalhos a todo vapor. Houve caso de pagamento líquido de quase R$500 mil na conta.

TSE na TV

A partir da semana que vem começam os anúncios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas emissoras de rádio e TV. São boletins instrucionais de 10 minutos/dia que, se não forem utilizados, podem ser somados.

Missão honrosa

O deputado Osmar Terra (PL-RS) faz campanha nas redes sociais a favor do projeto (3066/25) de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes na internet, pede até votos populares no site da Câmara.

Perdedor não dá

Rogério Correia (PT) agrada petistas para ser candidato ao governo e resolver a falta de palanque para Lula em Minas, mas lembram: ele foi derrotado para prefeito de Belo Horizonte, em 2024, com 4% dos votos.

Pensando bem...

...a "química" virou tarifaço.

PODER SEM PUDOR

Todo cuidado é pouco

Costa Rego fez fama como jornalista no Rio de Janeiro e, na década de 20, voltou para Alagoas, sua terra natal, para se eleger governador.

Fez um governo austero, mas, incorrigível mulherengo, enfrentou problemas. Seu secretário da Fazenda era Epaminondas Gracindo, avô do ator Gracindo Júnior. Certo dia, ele tomava o café da manhã e viu Costa Rego abrindo a porta de sua casa e ir entrando com a maior naturalidade.

"Espere aí, governador!", gritou Epaminondas, "Com essa sua fama de garanhão, o senhor não pode entrar na casa de uma família de respeito". Governador e secretário despacharam na calçada.

Giba Um

"Precisamos acabar com essa ideia de que o pobre não gosta de coisa boa...

... Aqui para eles (mostrando o dedo do meio). Nós gostamos de coisa boa, queremos tudo de primeira"

07/07/2026 06h00

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Giba UM

Giba UM Divulgação

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O IBGE informou, na semana passada, que, em 2025, 95% dos lares contavam com nove em cada dez brasileiros com acesso à internet. A proporção alcança entre 95% e 96% nas faixas etárias entre 20 e 49 anos; entre os maiores de 60 anos, cai para 75%. 

Mais:   desde 2016, triplicou o percentual de idosos acessando a web, mas dois terços dos que estão fora do mundo virtual alegam desconhecimento. Para analistas, a falta de letramento digital é a nova face do analfabetismo — e ninguém faz nada por eles.

Giba UM

Livre das inseguranças

Seis anos depois de se destacar no BBB 20, Manu Gavassi confirmou que não planeja retornar ao reality. Ela declarou que sua participação foi um capítulo encerrado.

"De jeito nenhum. Deu certo uma vez. Não vou mexer nisso nunca mais. Nunca mais vai dar tão certo quanto deu." Inicialmente, Manu recusou o convite para o programa, mas acabou mudando de ideia após conversar com seus empresários.

A estratégia de vídeos gravados antes do confinamento se tornou um dos grandes destaques da temporada. "Quando saí, percebi que as pessoas entenderam exatamente o que eu queria transmitir com os vídeos e a metalinguagem. Foi uma intuição que deu muito certo."

A artista está em uma fase diferente da vida. Mãe de Nara, de 1 ano, fruto do relacionamento com o ator Jullio Reis, ela celebra as surpresas diárias da maternidade.

Afirma que a chegada da filha trouxe mais liberdade e equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. "Tenho meu trabalho, mas também minha vida pessoal. A maternidade traz presença e faz você redescobrir coisas."

Quanto às inseguranças, a cantora acredita ter encontrado mais liberdade. "Sempre tive essa insegurança por causa do trabalho. Agora, me sinto livre de inseguranças. Conquistei a liberdade de ser eu mesma e não apenas uma profissional."

Outra hipótese é o "Dia do Perdão"

A cada dia surge uma nova versão (hipotética, claro) sobre o que o futuro guarda depois da turbulenta crise Michelle-Flávio. Agora, o novo delírio que balança entre as partes interessadas fala em conspiração, ousadia e "novela bíblica".

Essa versão aproxima a campanha presidencial de 2026 no Brasil de Florença, na virada do século XV para o XVI. Nesse enredo ao feitio de Maquiavel, tudo não passaria de um grande teatro familiar.

A briga seria encenada para produzir comoção, reorganizar o bolsonarismo e depois desembocar em uma reconciliação pública, quase épica: o "Dia do Perdão". Michelle, Flávio e os enteados apareceriam juntos, em nome de um "projeto maior", da agenda conservadora e da união da direita. Desvario total ou uma fronteira da arquitetura política, não se sabe.

Para analistas, seria a esfinge dentro da esfinge. Bolsonarismo,  o vídeo de Michelle, os enteados, a renúncia ao PL Mulher e um eventual encontro público poderiam compor uma narrativa de queda, expiação e redenção. Ou seja: nada mais bíblico. Façam suas apostas!

Mais uma

Depois de participar do evento para mulheres organizado por Flávio Bolsonaro, em Brasília (que não teve o volume de presenças desejado), e fazer um discurso de conciliação, a deputada federal Priscila Costa (PL-CE) passou a ser considerada pela equipe do senador como uma das preferidas para assumir o posto de vice em sua campanha.

A rejeição dela para a campanha ao Senado em seu estado foi um dos motivos que levaram Michelle Bolsonaro a gravar o vídeo que expôs a crise na família. Até aí, nada de novo: Flávio e assessores já consideraram "favorita" para a vice, pelo menos, mais seis nomes femininos, e o "favoritismo" nunca avançou.

Giba UM

Mil convidados

Na sexta (3), Taylor Swift e Travis Kelce oficializaram sua união em um dos casamentos mais comentados e elegantes dos últimos tempos.

A cerimônia aconteceu no Madison Square Garden, em Nova York, e teve a presença de cerca de mil convidados, todos sob um rigoroso esquema de segurança que integrou mais de 70 seguranças, proibição de celulares e acordos de sigilo para evitar qualquer tipo de vazamento de informações.

Entre os assuntos que geraram debates, a ausência de Blake Lively, amiga íntima da cantora, chamou bastante atenção, assim como a lista de convidados repleta de figuras famosas.

Em vez de padrinhos ou madrinhas convencionais, o casal decidiu escolher Austin Swift e Jason Kelce, respectivos irmãos, como "homens de honra". A cerimônia foi celebrada por Adam Sandler, enquanto Stevie Nicks e Tim McGraw comandaram os shows.

O espaço foi transformado em um grande jardim decorativo, repleto de flores e árvores iluminadas. Especialistas calcularam que o custo do casamento ultrapassou US$ 10 milhões. Ao final da festa, a frase “Just Married” foi projetada no telão. Entre tos mil convidados estavam, Gigi Hadid, Jennifer Lopes, Selena Gomes e Karlie Kloss. 

Giba UMEscreva a legenda aqui

Elogio a Lula

Na semana passada, em São João do Piauí (PI), o senador e pré-candidato à reeleição Ciro Nogueira, agora afastado de Flávio Bolsonaro e na mira da PF, elogiou o presidente Lula, que vinha atacando nos últimos tempos e com quem trabalhou em gestões passadas. "Tenho admiração enorme pelo presidente Lula, que foi uma pessoa que enfrentou a questão da fome no país".

Ele tem atuado para que seu partido e o União Brasil, que formam uma federação, não apoiem Flávio Bolsonaro, adotando a neutralidade.


Começou mal

Começou mal a pré-campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, há dias. A primeira agenda após anunciar a chapa já teve desfalques.

Vice do petista, Márcio França (PSB) não deu as caras no evento. Ele está a contragosto nessa posição: sabe que a chapa de Tarcísio de Freitas será reeleita e acha também que Marina Silva e Simone Tebet se elegem para o Senado. Se Lula emplacar o quarto mandato, contudo, ganha nova boquinha por sua colaboração.

Pérola

"Precisamos acabar com essa ideia de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles (mostrando o dedo do meio). Nós gostamos de coisa boa, queremos tudo de primeira",

 de Lula, defendendo o acesso da população de baixa renda a tratamentos de saúde dos ricos.
Reclamando dos EUA 1

A crítica, um tanto constrangedora, do governo Lula às sanções dos EUA contra cúmplices do PCC, em nome da "soberania", reitera sua recusa à cooperação no combate ao crime transnacional. Enquanto isso, o PCC baila, com ramificações nos Estados Unidos, Europa, África e Ásia, financiando-se com narcotráfico e lavagem de dinheiro.

As sanções americanas contra o PCC mostram, na prática, o que a designação terrorista permite: bloqueio de ativos, restrições a transações em dólar e ataque às estruturas da facção.

Reclamando dos EUA 2

A reação de Lula revela preocupação maior com a possibilidade de sanções atingirem bancos ou empresas do que com o fato de estarem a serviço do PCC.

Combater o PCC de forma séria exige cooperação internacional robusta, especialmente no rastreamento de recursos em dólar e criptomoedas. A soberania não se defende com retórica contra Washington.

Defende-se contra o desmantelamento de quem, no Brasil, usurpa a autoridade do Estado todos os dias.

Em ano eleitoral, Lula prefere a narrativa da "soberania" a aceitar ajuda concreta contra um inimigo interno que já a viola diariamente.

"Vamos lá, Lula lá" 

Há alguns dias, Lula percorreu várias cidades do Nordeste de uma só vez, consideradas admiradoras do presidente petista.

Em Quixeramobim, no Ceará, inaugurou um trecho da Ferrovia Transnordestina, que havia prometido inaugurar em 2010. E foi saudado por novos elogios, desta vez pelo senador Camilo Santana, como "o maior presidente da história deste país".

Depois, em Juazeiro do Norte, entregou ambulâncias e ônibus escolares e, por volta das 20h, reclamou que ainda não tinha almoçado. Ainda em Juazeiro, Lula enumerou feitos, comparou-se a Getúlio Vargas e perguntou se algum outro governante "é mais respeitado hoje no estrangeiro".

A claque não teve dúvidas. Empolgada, a prefeita de Brejo Santo, Gislaine Landim, estimulou o público a cantar o jingle de 1989: "Vamos lá, Lula lá, brilha uma estrela...". No final do roteiro, o presidente ironizou com os chegados: "Acho que deveríamos fundar um país aqui em cima. Seria mais fácil...".


Palanque mineiro 1

O PT tenta resolver, em menos de um mês, a celeuma que se arrasta há semanas em Minas Gerais: criar um palanque para Lula no estado, que tem histórico de ser decisivo na eleição. Lula já se reuniu com o PT mineiro, incluindo o deputado Reginaldo Lopes, um dos cotados para ir para o "sacrifício".

O partido corre contra o tempo para definir a situação antes da convenção que vai lançar Lula à reeleição, marcada para 2 de agosto.

Palanque mineiro 2

Há chance de sobrar também para Rogério Corrêa, para a deputada estadual Beatriz Cerqueira ou para algum desavisado do movimento sindical.

O páreo é duro para Lula em Minas Gerais: o senador opositor Cleitinho (Republicanos) tem vantagem folgada. Lula já recebeu não de Rodrigo Pacheco, Marília Campos e até Josué Gomes.

No Ceará, Lula admitiu que o Nordeste "sempre foi tratado com muito desprezo pelas pessoas que governaram este país". Desde 2000, Lula e o PT governaram o Brasil por 18 anos (66% do tempo).

Mistura Fina

No centro das suspeitas envolvendo a relação do senador Jaques Wagner (PT-BA) com o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, um apartamento de R$ 2,5 milhões em Salvador tem por trás uma empresa administrada por um ex-metalúrgico, Luiz Antonio Lombardi, que era dono de oficinas mecânicas em São Paulo.

A PF aponta que o imóvel foi destinado como "vantagem indevida" ao parlamentar em troca de atuação política no Congresso.

As suspeitas envolvendo o imóvel recaem sobre a consultoria de gestão empresarial Epitome S.A., responsável pela transação imobiliária, que não chegou a ser concluída.

A empresa tem como representante Luiz Antonio Lombardi que, em um período de cinco anos, deixou de administrar oficinas mecânicas na Zona Norte da capital paulista para se tornar executivo de empresas com capital social que somam R$ 56 milhões.

A PF aponta Lombardi como "pessoa interposta" ou "titular aparente".

A defesa do ministro Marco Buzzi, afastado do STJ por suspeita de assédio sexual, teria levantado uma série de elementos para apontar contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Foram apresentados registros de catracas, mensagens de WhatsApp e vídeos de sessões (com vários conteúdos, inclusive permitidos), que iriam de encontro aos depoimentos. Olho vivo.

Não era grande o dinheiro apreendido com um advogado ligado a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Já o relógio Patek Philippe, também recolhido pela Polícia Federal, pode ser adquirido nas boas casas do ramo, no exterior.

O modelo Calatrava, por exemplo, custa cerca de US$ 50 mil (R$ 275 mil). Modelos especiais alcançam perto de R$ 500 mil e os colecionáveis ultrapassam R$ 1 milhão.

In — Sutiã Wireless
Out — Sutiã Bralette

Giba Um

"Nós vamos sempre dialogar de igual para igual com qualquer nação...

do mundo. Pedir que o tarifaço seja adiado para depois das eleições é atitude de traidores da pátria. Não há justificativa para agora ou depois"

06/07/2026 06h00

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Giba UM

Giba UM Divulgação

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Enquanto se espalha que Daniella Marques, ex-Caixa Econômica Federal, é a favorita para ocupar o Ministério da Economia caso Flávio vença, na Faria Lima o nome do economista Mansueto Almeida é tratado como forte candidato para o cargo.

Mais: o economista já estaria preparando um plano de governo para  o filho "01" do ex-presidente. Mansueto, figura respeitada na área econômica, ocupa posição de destaque no BTG Pactual, de André Esteves. Vale lembrar que Flávio foi eleito senador pelo extinto PSL pelo Rio.

Giba UM

O medo de Penélope

A atriz espanhola Penélope Cruz, de 52 anos, revelou que está seriamente pensando em tirar a habilitação para dirigir após ganhar um carro de presente de Bono.

Durante participação no programa Hot Ones, confessou que nutre um profundo medo de dirigir desde a infância, quando presenciou um acidente envolvendo a irmã.

Até mesmo ser passageira em trajetos curtos ainda lhe causa ansiedade. "Meu amigo Bono me deu um carro de presente no meu último aniversário. É uma coisa tão maluca de se dizer, mas ele me deu um carro, e acho que esse é o empurrão definitivo para eu fazer isso. Depois de ganhar um carro do Bono, você ainda não tira a carteira? Então agora estou pensando nisso de novo, mas é um medo tão profundo. Toda vez que entro em um carro, penso: 'Tá bom, lá vamos nós. Será que vamos chegar bem ao destino ou não?'".

A atriz também relembrou um dos momentos mais assustadores de sua vida. Enquanto filmava o longa-metragem La Bola Negra, foi diagnosticada com um aneurisma cerebral poucos minutos antes de participar de uma cena. "Eu realmente acreditei que iria morrer".

No entanto, no dia seguinte, recebeu autorização médica para continuar trabalhando e passou a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Penélope considera sua recuperação um milagre. Desde 2010, ela é casada com Javier Bardem e, juntos, têm dois filhos, Leo e Luna.

Michelle: Lula e Flávio para trás

O furacão Michelle tem varrido a mídia e as redes, como mostra levantamento feito a partir do Google Analytics.

A pesquisa tomou como base 12 temas ou expressões de maior repercussão nas mídias do Brasil neste momento, a saber, por ordem alfabética: "Panco Master", "Bets", "Copa do Mundo", "Daniel Vorcaro", "Desenrola", "Donald Trump", "Flávio Bolsonaro", "Jair Bolsonaro", "Lula", "Michelle Bolsonaro", "Tarifas + Estados Unidos" e "Taxas de juros".

Nos sete dias que antecederam a postagem do vídeo contra Flávio, "Michelle Bolsonaro" aparecia em último lugar na comparação com todos os demais temas da pesquisa.

Entre 24 de junho e agora, nos dias após a publicação do vídeo, a ex-primeira-dama disparou. Tornou-se o quarto tema mais comentado nas redes, atrás apenas de "Copa do Mundo", "Bets" e "Donald Trump" — com a ressalva de que este último tem enorme efeito dispersivo, uma vez que é citado em milhares de categorias e circunstâncias. Ou seja, desde a semana passada, Michelle deixou Lula e Flávio para trás em termos de exposição.

Indecifrável

Michelle Bolsonaro é hoje uma esfinge eleitoral, capaz de devorar quem não consegue decifrá-la, dizem os analistas. Ela está sacudindo o imaginário não apenas do eleitorado, mas do próprio universo político. Desde a semana passada, em Brasília, circulam as mais diversas interpretações sobre os movimentos de Michelle, do vídeo de 27 minutos à hipótese primitiva de que tudo não passou de uma catarse em sua despedida da política. Teria percebido que seu destino é mesmo "se dedicar ao marido e à filha".

Giba UM

Dando vida a Marília

A produção cinematográfica que narra a vida de Marília Mendonça começa a ganhar forma e revela seu elenco principal.

A jovem atriz e cantora goiana Marina Versos, de 24 anos, foi escolhida para interpretar a icônica cantora, marcando sua estreia no cinema. “Com muito respeito, responsabilidade e amor, recebo a missão de contar um pedaço dessa história. Marília Mendonça, sempre.”

A atriz Klara Castanho dará vida à personagem Maiara e expressou sua felicidade com o novo desafio:

“Agora é oficial. Vocês não imaginam a honra de viver a Maiara nesse projeto.” Já Sophia Valverde assumirá o papel de Maraisa e compartilhou sua empolgação: “Recebi como um presente mais que especial poder interpretar alguém de quem sempre fui fã.”

Sob a direção de Dainara Toffoli, o filme também contará com Hermila Guedes (Dona Ruth, mãe de Marília), Marcelo Serrado (o empresário Wander Oliveira), Daniel Haidar (Henrique), Luccas Oliver (Juliano), Alejandro Claveaux (ex-padrasto de Marília), Igor Armucho (Murilo Huff, ex-namorado e pai do filho de Marília), entre outros. As filmagens já começaram, e o lançamento está previsto para 2027.

Giba UM

Cortina de fumaça

Enquanto Michelle e Flávio Bolsonaro continuam ocupando páginas de jornais e noticiários de rádio e televisão, desapareceu do noticiário qualquer menção à fala de Lula, denunciada pelo governador Jorginho Mello (PL) junto à Procuradoria-Geral da República. Lula, ao microfone, chamou parte da população de Santa Catarina de "racista" e afirmou que o estado cultiva a "supremacia branca".

A denúncia sustenta acusação de xenofobia, crime considerado imprescritível e inafiançável.  Jorginho pede ação penal do Ministério Público, que pode acarretar em prisão e multa. Há quem aposte que o Ministério Público não abrirá qualquer ação penal.

Cadê a água?

Na semana passada, Lula foi a Luís Gomes, município de 9 mil habitantes no Rio Grande do Norte, inaugurar um túnel de irrigação. Ao chegar, encontrou uma surpresa: não havia uma gota de água.

E questionou: "Cadê o dono da empresa que fez esse túnel? Programei a viagem para ver a água chegar, mas houve um erro de cálculo. E esse erro fez com que eu chegasse aqui e a água ainda não tivesse chegado".

O ministro Waldez Góes tentou amenizar a situação: "O povo da cidade deveria olhar para o céu e agradecer a Deus e a Lula!". Lula segurou o riso.

Pérola

“Nós vamos sempre dialogar de igual para igual com qualquer nação do mundo. Pedir que o tarifaço seja adiado para depois das eleições é atitude de traidores da pátria. Não há justificativa para agora ou depois”, 

de Lula contra Flávio Bolsonaro, que acha que o tarifaço ajuda Lula a vencer.

Segurança às  mulheres 1

Depois de divulgar um programa de segurança com algumas medidas direcionadas às mulheres, Flávio Bolsonaro quer lançar, neste mês, um plano específico para o público feminino.

Na semana passada, lideranças (poucas) da direita participaram de uma reunião em Brasília para ouvir propostas, apresentar sugestões e discutir como ajudar na divulgação das medidas.

Quem está centralizando a elaboração final do programa é Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, que se tornará ministra da Economia caso Flávio vença.

Segurança  às mulheres 2

Um dos principais pontos discutidos para evitar que as mulheres sofram violência física passaria pela independência financeira, ideia que gerou resistência entre algumas participantes.

Daniella considera que, sem independência financeira, não é possível se livrar de abusadores, argumento que não foi aceito por todas.

Propostas voltadas ao empreendedorismo serão estudadas, embora algumas participantes não tenham entendido a relação direta com o combate à violência.

Traduzindo: é grande a dificuldade de Flávio entre as mulheres, situação agravada após o vídeo de 27 minutos de Michelle.

Estava em campanha

A decisão da Previ de pedir a substituição de Daniel Stieler da presidência do Conselho de Administração da Vale pegou muita gente de surpresa quando foi oficializada no mês passado.

Menos o próprio Stieler: ele foi avisado pela Previ sobre o que aconteceria, mas preferiu batalhar para permanecer no cargo.

Para a entidade, Stieler já estava em campanha para renovar seu mandato como chairman, que termina em abril de 2027.

Detalhe: a convivência entre Stieler e o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, é mais do que ruim.

Outra hipótese

Por outro lado, aliados de Valdemar Costa Neto, ‘dono’ do PL, começam a aventar que Michelle estaria preparando terreno para um voo solo na política. Nesse caso, é atribuída ao próprio Valdemar a coautoria do enredo.

Teria sido dele a ideia da produção do vídeo que abalou o Brasil. Não é de hoje que ele demonstra simpatia pela possibilidade de Michelle disputar a Presidência.

Em julho do ano passado, disse, com todas as letras, que, à exceção de Bolsonaro, a ex-primeira-dama seria "a única a bater Lula no segundo turno". Agora, com a eclosão dos ataques a Flávio, Valdemar sentenciou: "Se perdermos Michelle, vai ficar muito difícil para nós".

Nem Senado

No final da semana passada, depois de tentar convencê-la a permanecer na corrida eleitoral, o mesmo Valdemar Costa Neto (ele conhece Michelle há muitos anos) disse que a ex-primeira-dama, depois de sair do PL Mulher, de não querer nada com a campanha de Flávio e de não deixar o partido, teria demonstrado estar decidida a não concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, onde lidera as pesquisas.

E ele confessa que já começou a pensar em uma alternativa para a vaga. Os primeiros nomes que surgiram foram Bia Kicis e Izalci Lucas, este uma opção que o senador Flávio Bolsonaro considera um "substituto natural".

Mistura Fina

Deputados federais da oposição têm sido investigados por gastos com aluguel de veículos, como mostrou, na semana passada, uma fase da operação da Polícia Federal sobre a Rent a Car. Mas a prática é adotada por 450 dos 513 parlamentares, equivalentes a 81% do total.

Isso custou R$ 18,5 milhões apenas neste ano. Analistas cruzaram valores das notas fiscais dos veículos apresentadas pelos deputados.

O valor de R$ 18,5 milhões contempla apenas o que foi pago entre 1º de janeiro e a semana passada.

Não há limite conhecido para esse tipo de despesa na Câmara, e os valores da locação de veículos devem disparar até o final do ano.

Deputado de primeiro mandato, Lula da Fonte (PP-PE) foi quem mais gastou entre todos os parlamentares: R$ 113,8 mil.

A lista segue com Adilson Barroso (PL-SP), que torrou, até agora, R$ 101,2 mil apenas com aluguel de carrões. Entre os maiores gastadores aparece ainda Marcos Soares (PSDB-RJ), que apresentou faturas que somam R$ 98,4 mil.

Executivos de bets consideram "frustrante" a abertura de investigação pela Secretaria Nacional do Consumidor para apurar irregularidades nos anúncios das apostas feitos na CazéTV durante a Copa.

Segundo eles, há duas visões no mercado: o governo tenta bater na tecla do endividamento causado pelo jogo, e há também o estilo com que os anúncios são feitos pela CazéTV, considerado apelativo. Explorado pelos críticos, passaria uma imagem exagerada das bets.

A interpretação do setor é que as promoções feitas pela Betnacional, Bet365 e KTO, anunciantes do canal, estão dentro da legislação.

A Secretaria Nacional do Consumidor entende que o discurso da associação entre paixão e jogo funciona como estímulo à aposta.

Para os executivos, trata-se apenas do estilo da CazéTV, marcado por excesso de animação, gritaria e informalidade. A legislação exige responsabilidade e informações transparentes sobre os risco.

In – Chips de batata-doce
Out – Chips de abobrinha

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