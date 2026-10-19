TSE reduz de 4,3 mil para 444 o número de seções com mudança de local de votação

Eleições 2026

Seção eleitoral de Maracaju, onde houve empate entre Lula e Bolsonaro, havia sido alterada para outro endereço, mas houve cancelamento e MS manterá locais de votação do primeiro turno

Em Mato Grosso do Sul não haverá alterações de locais de votação para o segundo turno Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A seção eleitoral que havia sido alterada em Mato Grosso do Sul para a votaçao no segundo turno voltou para o local originalmente previsto, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-MS). Desta forma, não haverá mudanças entre os locais de votação do primeiro para o segundo turno das eleições.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a alteração havia sido confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na Zona Eleitoral 16, seção 56, em Maracaju, que conta com 70 eleitores. A alteração ainda consta no sistema do tribunal.

No entanto, em nota divulgada na tarde desta segunda-feira (19), o TRE-MS afirmou que a houve um pedido para alteração, que posteriormente foi cancelado.

"Em Maracaju (16ª ZE), houve uma solicitação de alteração do local de votação de um assentamento. No entanto, o pedido foi posteriormente cancelado, após a confirmação de que o local originalmente previsto comportava a realização da votação também no segundo turno. Dessa forma, não houve mudança efetiva no local de votação", diz a nota.

Desta forma, os eleitores da seção em questão votam na Paróquia São Sebastião, no Núcleo/Assentamento Canta Galo.

No local, no primeiro turno, foram registrados 26 votos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 26 para o senador Flávio Bolsonaro (PL), 1 para Augusto Cury (Avante), 1 branco e 2 nulos, totalizando 56 votos e 14 abstenções.

O TRE-MS ressalta que, desta forma, não houve alterações nos locais de votação de Mato Grosso do Sul entre o primeiro e o segundo turno das eleições, sendo mantidas apenas as mudanças registradas antes do primeiro turno, que permanecem válidas para o segundo, marcado para o dia 25 de outubro.

Estas alterações são:

Campo Grande

35ª Zona Eleitoral

De: Escola Estadual Profª Alice Nunes Zampiere, Rua Constantinopla, s/n - Vila Almeida

Para: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4.155, Santo Amaro

De: CRAS Vila Nasser, Rua Januário Barbosa, 366 - Vila Nasser

Para: EMEI Professora Adélia Leite Krawiec, Rua Santa Mônica, s/n, Santa Luzia

De: Mesquita Islâmica Luz da Fé, Avenida América, 657 - Vila Planalto

Para: Centro de Referência de Esporte e Cultura, Rua Onze de Outubro, nº 220, Cabreúva

53ª Zona Eleitoral

De: Loja Maçônica Oriente Maracaju ,Avenida Calógeras, 1952 - Centro

Para: Senac Hub Academy, Rua Francisco Cândido Xavier, 75 - Centro

54ª Zona Eleitoral

DE: Escola Municipal Major Aviador Y-Juca Pirama de Almeida e FACSUL, Campus Afonso Pena

Para: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Rua Taquari, 831 – Santo Antônio

Terenos

54ª Zona Eleitoral

De: Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza, Rua Antônio João Valadares, 22 - Conjunto Antônio Valadares

Para: Escola Municipal Álvaro Lopes, Joaquim Farias de Albernaz, 151 - Vila Ferreira

Mato Grosso do Sul terá votação apenas para presidente, em disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Para o cargo de governador, a eleição foi decidida no primeiro turno, com a reeleição de Eduardo Riedel (PP), com 67,07% dos votos válidos.

Alteração de locais

Assim como ocorreu em Mato Grosso do Sul, outros estados tiveram locais alterados e, posteriormente, cancelados. O aviso inicial do TSE era de que alterou o endereço de 4.352 seções eleitorais, já informando que o número de seções alteradas é dinâmico e ainda pode haver novas mudanças.

Até a publicação desta reportagem, o número foi atualizado para 444.

Com estas mudanças ocorrendo todos os dias e a eleição já no próximo domingo, a Justiça Eleitoral orienta que todos os eleitores chequem se os endereços de suas seções foram alterados.

A consulta aos locais de votação pode ser feita seguintes canais oficiais:

Aplicativo e-Título: disponível gratuitamente para smartphones (iOS e Android).

Autoatendimento Eleitoral: disponível no portal oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, solicitou aos tribunais regionais eleitorais (TREs) que orientem as respectivas zonas eleitorais a promoverem ampla divulgação sobre eventuais alterações em locais de votação, por meio dos canais de comunicação disponíveis, a fim de manter o eleitorado devidamente informado, além de evitar deslocamentos equivocados no dia da eleição.

Paralelamente, por meio de ofício, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, solicitou às corregedorias regionais que eventuais alterações nos locais de votação sejam precedidas de avaliação criteriosa de sua necessidade, consideradas as condições de funcionamento, segurança e acessibilidade dos espaços, bem como os possíveis impactos sobre o deslocamento do eleitorado.

Segundo o documento, as medidas visam evitar mudanças desnecessárias em curto intervalo de tempo, conferir maior previsibilidade ao eleitorado e favorecer o regular exercício do direito ao voto.