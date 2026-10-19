Eleitores com deficiência podem solicitar transporte gratuito até quarta-feira

Iniciativa faz parte do programa Seu Voto Importa, da Justiça Eleitoral - Foto: Antônio Augusto / Secom TSE

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Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que votam em Campo Grande podem solicitar transporte especial gratuito para o segundo turno até a próxima quarta-feira (21). A iniciativa faz parte do programa Seu Voto Importa, da Justiça Eleitoral.

A solicitação deve ser feita por meio do formulário eletrônico disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS). O mesmo formulário utilizado no primeiro turno será reaberto para receber os pedidos referentes ao segundo turno.

Cabe destacar que o cadastro é destinado apenas a novas solicitações. Ou seja, quem já havia solicitado o transporte para os dois turnos e foi atendido no primeiro turno já tem o transporte garantido para o segundo, não sendo necessário realizar um novo cadastro.

Para realizar a solicitação, é necessário fornecer informações conforme as exigências do formulário. O pedido dependerá de autorização do juiz eleitoral responsável.

Quem preferir também poderá fazer a solicitação presencialmente nos cartórios eleitorais de Campo Grande, das 12h às 18h, apresentando os mesmos documentos exigidos no formulário eletrônico.

Espólio

Com o cenário mais apertado da história em um primeiro turno presidencial desde a redemocratização do Brasil, em 1989, Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) tentam seduzir e conquistar o 'espólio' de 100 mil votos sul-mato-grossenses no 2°turno, marcado para o próximo dia 25 de outubro.

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essa foi a quantia de eleitores que foram às urnas convictos de seus representantes, contudo, rechaçaram tanto a ala petista, quanto o filho de Jair Bolsonaro no último dia (4). Neste cenário, o preferido aos olhos do sul-mato-grossenses foi o Escritor Augusto Cury (Avante), votado por 39.148 eleitores.

Na sequência, os mais votados foram: Renan Santos (31.847 votos); Ronaldo Caiado (23.291 votos); Romeu Zema (2.792 votos); Samara (1.291); Hertz Dias (353 votos); Clariana Barão (626 votos); Edmilson Costa (332 votos); Veterinário Wilson Grassi (209 votos) e Rui Costa Pimenta (183 votos).

No cenário nacional, Flávio consquistou 47,03% dos votos válidos (56.104.268), enquanto Lula foi o escolhido para 45,16% da população (53.876.617 votos).

Separados apenas por 1,87%, cerca de 2,23 milhões de votos absolutos, ambos correm contra o relógio para 'fisgar' eleitores de todas as regiões do país, seja nos grandes centros, ou em colégios eleitorais menores, caso de Mato Grosso do Sul.

Saiba *

Para mais informações, a Central de Atendimento ao Eleitor de Campo Grande disponibiliza os seguintes canais:

WhatsApp: (67) 99987-4376

WhatsApp: (67) 99984-2922

Telefone: (67) 2107-7276