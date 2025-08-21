Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A 14 meses das eleições, Fábio Trad se filia ao PT

Trad é cotado para disputar as eleições para governador em 2026, mas, ele teria dispensado o convite

Naiara Camargo e eduardo miranda

Naiara Camargo e eduardo miranda

21/08/2025 - 15h20
Ex-deputado federal, Fábio Trad, está oficialmente no Partido dos Trabalhadores (PT). Com isso, deixa o Partido Social Democrático (PSD), sigla a qual pertencia há 10 anos.

Trad se juntou ao partido na manhã desta quinta-feira (21), na Secretaria de Relações Institucionais (SRI), localizada no Palácio do Planalto, em Brasília. A filiação ocorre a 14 meses das eleições 2026, que será realizada em outubro do ano que vem.

Participaram da reunião de filiação a secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; deputado federal, Vander Loubet (PT-MS); deputada federal, Camila Jara (PT-MS); vereador de Campo Grande, Jean Ferreira (PT-CG); vereador de Campo Grande, Landmark Rios (PT-CG); deputado estadual, Zeca do PT (PT-MS), deputada estadual, Gleice Jane (PT), entre outros.

25 0324 0008 Fabio Trad MVFábio Trad, ex-deputado federal de MS. Foto: Marcelo Victor

Trad é cotado para disputar as eleições para governador, pelo PT, em 2026, enfrentando o atual governador de MS, Eduardo Riedel (PP), nas urnas. Mas, conforme apurado pela reportagem, ele teria dispensado o convite.

A filiação de Fábio Trad ao Partido dos Trabalhadores marca uma guinada mais à esquerda de parte da família Trad.

Ele já vem de uma formação mais à esquerda. Advogado formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), conheceu o movimento brizolista (ligado à Leonel Brizola).

Em Mato Grosso do Sul, já teve dois mandatos de deputado federal pelo PSD, onde sua família esteve abrigada durante quase toda década passada.

Ele se voltou mais à esquerda após a pandemia de Covid-19, quando se colocou como um dos oposicionistas do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, não conseguiu se reeleger. Disputou a eleição pelo PSD, mesmo partido de seu irmão, Marquinhos Trad, que também foi derrotado na disputa pelo governo do Estado.

Em 2023, recebeu um cargo na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no governo Lula.

O irmão de Fábio Trad, o ex-prefeito Marquinhos Trad, também se aproximou dos partidos de esquerda. Em 2024, elegeu-se vereador pelo PDT, partido cujo patrono é Leonel Brizola.

Por enquanto, o senador Nelsinho Trad (PSD) é o único que permanece à direita na família. Ele tenta compor a aliança para a reeleição de Eduardo Riedel em 2026 e ser um dos candidatos ao Senado, juntamente com o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente do PSDB, mas que está a caminho do PL, de Jair Bolsonaro.

Política

Quem é o advogado do Rumble que conversou com Bolsonaro sobre ações contra Moraes

Segundo as mensagens interceptadas pela PF, Martin de Luca enviou a Bolsonaro uma cópia de uma peça do processo movido contra o magistrado

21/08/2025 16h13

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A investigação da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação no curso do processo identificou diálogos entre o ex-presidente e o advogado americano Emiliano Martin de Luca, que representa as empresas Rumble e Trump Media em uma queixa civil na Justiça Federal da Flórida contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Segundo as mensagens interceptadas pela PF, Martin de Luca enviou a Bolsonaro uma cópia de uma peça do processo movido contra o magistrado. Além disso, o ex-presidente pediu ajuda ao advogado sobre como se posicionar após a imposição de tarifa de 50% a produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Martin de Luca é bacharel em Belas Artes, Ciências Políticas e Estudos do Leste Europeu pela Universidade Rutgers, de Nova Jersey. Formou-se em Direito em 2010 na Universidade Fordham, de Nova York. O defensor é sócio do escritório Boies Schiller Flexner, especializado em litígios internacionais e em clientes de alto padrão.

Nos Estados Unidos, o curso de Direito é uma pós-graduação e exige do estudante um bacharelado anterior. Embora seja chamado de "juris doctor", o curso não é equivalente ao doutorado brasileiro.

De Luca representa as empresas Rumble e Trump Media contra Alexandre de Moraes, acusado de violação às leis americanas sobre liberdade de expressão. Os autores pedem que a Justiça dos Estados Unidos reconheça como inexequíveis as ordens do ministro para a remoção de conteúdo e de contas na plataforma de vídeos Rumble.

A Rumble funciona de modo parecido ao YouTube e surgiu com a proposta de ser "imune à cultura do cancelamento". A rede passou a abrigar produtores de conteúdo restritos em outras plataformas, como os comentaristas Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Bruno Aiub, conhecido como Monark. O site descumpriu determinações da Justiça brasileira e não indicou um representante legal no País. Por essas razões, foi proibido de atuar em território nacional.

A Polícia Federal identificou diálogos entre Martin de Luca e Jair Bolsonaro. Em 13 de julho, Bolsonaro enviou a De Luca uma publicação no X (antigo Twitter) em que se posicionou sobre o anúncio das tarifas adicionais a produtos brasileiros. Depois, o defensor e o ex-presidente trocaram mensagens sobre publicações jornalísticas.

Durante a conversa, De Luca disse a Bolsonaro que recebeu mensagens de veículos de mídia dos Estados Unidos interessados em um posicionamento do ex-presidente sobre a crise do tarifaço

Em 14 de julho, o ex-presidente pediu orientações ao advogado sobre comunicações futuras. "Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin", disse Bolsonaro. Em resposta, Martin prometeu ajudá-lo. Bolsonaro replicou dizendo que o defensor poderia lhe ligar "quando desejar".

Ainda em 14 de julho, De Luca enviou a Bolsonaro uma peça do processo movido contra Alexandre de Moraes na Justiça dos Estados Unidos. Trata-se do aditamento realizado pela Trump Media naquele mesmo dia. Na petição, a empresa ligada ao presidente americano e detentora da rede social Truth Social apresentou novos argumentos à Justiça americana.

Para a Polícia Federal, o encaminhamento da petição a Bolsonaro naquele mesmo dia evidencia um desvio de finalidade do processo contra Moraes na Justiça americana. Segundo o inquérito, há evidências de desvio da "real finalidade das pretensões deduzidas pela empresa (Rumble) em face de litigância contra ministro do Supremo Tribunal Federal".

O Estadão já havia mostrado que as empresas Rumble e Trump Media peticionaram contra Moraes em datas coincidentes à ação penal por tentativa de golpe, relatada pelo magistrado. Além de 14 de julho, houve petições coincidentes a outros dois marcos da ação penal da trama golpista. Martin de Luca negou o espelhamento de datas. "Não houve nenhuma coincidência - o calendário foi planejado inteiramente por Alexandre de Moraes. A Rumble não escolheu o momento nem o motivo pelo qual recebeu ordens judiciais ilegais em fevereiro", disse De Luca.

Em 15 de julho, Bolsonaro e De Luca conversaram em uma chamada de voz de cerca de nove minutos. A conversa foi intercalada por mensagens com reportagens sobre a possível sanção a Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. O ministro veio a ser sancionado com a norma no dia 30 daquele mês.

O ex-presidente seguiu em contato com o advogado estrangeiro no dia 16. Na sexta-feira, 18, Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal e foi submetido a cinco medidas cautelares. O descumprimento reiterado das medidas levou Moraes a decretar sua prisão domiciliar em 4 de agosto.

Para a Polícia Federal, os diálogos mostram que Bolsonaro comportou-se "de forma subordinada às pretensões de grupo estrangeiro, com a finalidade de obter o apoio a pretensões pessoais, no sentido de implementar ações criminosas de coação a membros da Suprema Corte".

"A adesão subjetiva por interesses comuns entre os investigados se materializa nas ações de ataques ao Poder Judiciário brasileiro, evidenciado pelo desvio de finalidade da pretensão formulada em ação judicial no exterior, bem como no prévio ajuste de conteúdos a serem publicados em redes sociais contra membros do STF", observam os investigadores.

Em nota, o defensor afirmou que as conversas interceptadas são "correspondências profissionais rotineiras" e não comprovam uma "subordinação estrangeira" de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. "Como advogado americano, presto regularmente orientação jurídica e de comunicação. Esse é o meu trabalho. Oferecer sugestões sobre a redação de uma breve nota pública ou encaminhar um documento judicial público é absolutamente comum. Ainda assim, esses atos rotineiros agora são distorcidos e apresentados como teorias conspiratórias", afirmou o advogado. "Continuarei realizando meu trabalho de forma transparente e profissional, sem medo."

Política

Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump para postar sobre tarifaço

A conversa consta no relatório no qual a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro no caso das sanções dos EUA

21/08/2025 15h30

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ajuda para fazer postagem a favor de tarifaço

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ajuda para fazer postagem a favor de tarifaço Foto: Ton Molina / STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu orientações ao advogado norte-americano Martin Luca, ligado ao presidente Donald Trump, para se pronunciar sobre o tarifaço aplicado contra as exportações brasileiras. Luca representa as redes sociais Rumble e Trump Media nos Estados Unidos.

A conversa consta no relatório no qual a Polícia Federal (PF) indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no caso das sanções dos Estados Unidos. Durante as investigações, o celular do ex-presidente foi apreendido pelos agentes.

Durante uma conversa captada pela investigação, Bolsonaro pediu ajuda para produzir uma nota e divulgá-la nas redes sociais.

“Martin, peço que você me oriente também, me desculpa aqui tá, minha modéstia, como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei. Tá certo? Com quatro pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade tá muito acima da questão econômica. A perseguição a meu nome também, coisa que me sinto muito pô, fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin”, disse Bolsonaro, em mensagem de áudio.

Em seguida, Martin disse que Bolsonaro deveria “melhorar a comunicação em relação ao tarifaço”.

Ao analisar a conversa, a PF concluiu que Bolsonaro atua de “forma subordinada a interesses de agentes estrangeiros”.

“O áudio atribuído a Jair Bolsonaro demonstra que o ex-presidente atua de forma subordinada a interesses de agentes estrangeiros, em alinhamento previamente condicionado ao atendimento de pretensões dissociadas ao interesse nacional, direcionadas a vulnerar a independência dos poderes constituídos, especialmente o poder Judiciário, por meio de atos de coação ao seu órgão de cúpula, e a soberania nacional”, diz o relatório.

Defesa

Mais cedo, a defesa de Bolsonaro disse que foi surpreendida com o indiciamento e garantiu que vai prestar os esclarecimentos solicitados ontem pelo ministro Alexandre de Moraes.

Pelas redes sociais, Martin Luca criticou Moraes e disse que atua na orientação jurídica e de comunicação.

"Por essa lógica, [da PF] qualquer político que consulte um advogado está conspirando para derrubar a democracia", declarou.

