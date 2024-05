ACM Neto Apoia Caiado como Candidato do União Brasil à Presidência em 2026

CAMPO GRANDE

A ex-titular da Sudeco lança a pré-candidatura hoje à noite com as lideranças Antônio Rueda, ACM Neto e Ronaldo Caiado

Determinada em conseguir, desta vez, o cargo de prefeita de Campo Grande na eleição municipal do próximo dia 6 de outubro, a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) abriu mão de uma carteira de investimentos de R$ 12 bilhões ao deixar o comando da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

Para quem não conhece, o comando da Sudeco é um cargo considerado estratégico dentro da gestão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assim como os dos titulares da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

As três superintendências – Sudeco, Sudene e Sudam – foram criadas durante a ditadura militar no Brasil com a função de elaborar planos diretores de desenvolvimento para os estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte e, atualmente, estão subordinadas ao Ministério da Integração Regional, cujo titular é Waldez Góes.

No entanto, o sonho de ser prefeita de Campo Grande falou mais alto e Rose Modesto decidiu abrir mão desse cargo federal e, a partir das 18 horas de hoje, lança a sua pré-candidatura com a presença das lideranças nacionais do União Brasil, demonstrando que a sigla apoiou sua decisão de abrir mão de um cargo tão relevante nacionalmente.

Pelo menos até ontem, já estavam confirmadas as participações no ato político do presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, do primeiro-vice-presidente nacional da legenda, ACM Neto, neto do ex-presidente do Senado e ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que já é presidenciável para as eleições gerais de 2026.

EXPERIÊNCIA

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, Rose Modesto disse que todo o trabalho que fez à frente da Sudeco durante mais de um ano serviu de experiência de gestão que pretende utilizar na administração de Campo Grande, caso seja eleita.

“O planejamento que a gente deixou pronto com a nova equipe é possível dar sequência por pelo menos mais três anos, portanto, a Sudeco não ficou acéfala e poderá tocar ações voltadas ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal”, assegurou.

Ela revelou ainda que, em pouco mais de um ano na Sudeco, foi possível aumentar o orçamento para a Região Centro-Oeste dos R$ 10,3 bilhões de 2023 para R$ 12 bilhões neste ano.

“Para este ano, são R$ 11 bilhões e mais R$ 1 bilhão que vai trabalhar com o microcrédito”, detalhou.

Rose reforçou que teve um resultado muito positivo à frente da Superintendência, pois entregou duas novas linhas de créditos muito importantes para a região.

“Uma é FCO Irrigação, para fortalecer ainda mais a produção da agricultura familiar, e a outra é o FCO Mulher Empreendedora, trazendo as mulheres para esse protagonismo do mundo dos negócios e da geração de empregos”, argumentou.

A ex-deputada federal disse que deixou o cargo com tudo muito organizado e pensando no desenvolvimento do Centro-Oeste.

“Sobre a questão de disputar a eleição, o que me pautou realmente foram as indicações que a gente começou a ver nas pesquisas de intenções de voto e também andando pelas ruas e ouvindo as pessoas”, revelou.

A pré-candidata recordou que as pessoas lhe falaram para disputar a eleição, pois a queriam em Campo Grande.

“Elas me falaram que queriam ter a oportunidade de poder votar em mim novamente. Isso foi uma coisa que me deu realmente muita disposição e coragem, pois é preciso ter coragem, obviamente, para poder vir para uma disputa como essa”, assegurou.

Rose reforçou que é preciso ter coragem para pensar em uma administração diferente para obter os resultados que precisam chegar a Campo Grande.

“Quero fazer um modelo novo de gestão, mais eficiente e com mais transparência no gasto do dinheiro público. Precisa ter mais servidores valorizados e tudo isso me motiva muito”, revelou.

De acordo com a pré-candidata, ela está com muita disposição para poder trabalhar e, se for ele, liderar uma equipe preparadíssima para poder garantir às pessoas uma Campo Grande melhor, “com mais oportunidades, com mais qualidade de vida e com mais acesso à saúde”.

“Quando a gente fala do transporte público, precisa fazer valer o que está no contrato, entregar um serviço de transporte público para o usuário de mais qualidade, olhar para Campo Grande como uma cidade de quase 900 mil pessoas e que precisa ter um asfalto, uma pavimentação de mais qualidade, pois são ainda quase mil quilômetros sem asfalto. Quero fazer um estudo para levantar melhor porque tem quase metade do asfalto que já não serve mais, que vai precisar ser recapeado”, citou.

Ela acrescentou que também pretende usar a experiência adquirida como vereadora, como vice-governadora, como secretária estadual de Assistência Social, como deputada federal e na relação com a classe política.

“A minha capacidade de dialogar com a direita, com a esquerda e com o centro deve me ajudar na administração da Capital”, projetou.

Para a ex-deputada federal, tudo isso vai fazer com que tenha condições de trazer para Campo Grande mais investimentos para resolver os principais problemas do município, alguns que já vêm de algumas décadas.

“Quem não tiver capacidade de dialogar com todo mundo, com o governo federal, com o governo estadual e fazer uma gestão eficiente, não vai conseguir ser uma boa gestora”, disse.

Ela argumentou que hoje está muito preparada e focada.

“Pode dizer que estou com muita coragem e disposta para poder fazer uma boa gestão à frente da prefeitura graças a essa experiência política que adquiri ao longo da minha vida”, finalizou.

ASSINE O CORREIO DO ESTADO