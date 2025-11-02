Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

ADPF das Favelas: Moraes determina preservação de elementos relacionadas à megaoperação do Rio

Segundo Moraes, o Ministério Público ficará a cargo do controle e da averiguação das prova

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

02/11/2025 - 13h30
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes determinou neste domingo a "preservação e documentação rigorosa e integral" de todos os elementos materiais relacionados à execução da megaoperação policial da semana passada, no Rio de Janeiro, contra facção criminosa.

Segundo Moraes, o Ministério Público ficará a cargo do controle e da averiguação das provas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), deverá ser intimado para garantir o respeito à decisão.

Moraes é o relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) das Favelas. A decisão deste domingo atende a pedido da Defensoria Pública da União. A operação resultou em pelo menos 120 pessoas mortas.

Audiências

Moraes estará no Rio amanhã, em uma série de audiências com autoridades do Estado para colher informações sobre a operação. Entre elas, estão reuniões com o governador Cláudio Castro, às 11h, e com o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), às 18h.

As reuniões foram agendadas no âmbito da determinação de Moraes, da última quarta-feira, 29, para que Cláudio Castro preste informações sobre o cumprimento das diretrizes adotadas pela Corte na operação policial.

Além disso, hoje, Moraes designou audiência conjunta, na próxima quarta-feira, 5, às 10h, na Sala da Primeira Turma do STF, com diversos órgãos e entidades, incluindo o Conselho Nacional de Direitos Humanos; a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; o Instituto Anjos da Liberdade; e a Associação Direitos Humanos em Rede - Conectas.

Os órgãos e entidades listados na decisão deverão indicar seus representantes à chefia de Gabinete até as 15h de terça-feira, 4

Na chamada ADPF das Favelas, o Supremo determinou, em abril deste ano, uma série de regras para reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. A corte determinou a necessidade imperiosa de preservação de quaisquer vestígios relacionados à materialidade de operações policiais com vítimas fatais, bem como de execução de perícia efetiva e independente.

Na ocasião, as medidas foram classificadas como "malditas" por Castro e, segundo o governador, são responsáveis pelo avanço do crime organizado.

PL Mulher

Michele Bolsonaro "abençoa" candidatura de esposa de Pollon

Naiane Bittencourt teve a candidatura apoiada mais uma vez neste sábado (1°) pela ex-primeira-dama, durante o evento PL Mulher no Mato Grosso

01/11/2025 18h30

Foto / Reprodução

Durante o encontro PL Mulher, em Sorriso no Mato Grosso, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro confirmou que a esposa do deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) é sua pré-candidata a deputada por Mato Grosso do Sul.

Como adiantou o Correio do Estado por meio das redes sociais, Pollon afirmou que Michelle Bolsonaro indicou Naiane Bittencourt, presidente do PL Mulher. Essa é a segunda vez que Michelle atua como “madrinha” da candidatura.

Com isso, o deputado fica mais próximo da disputa pelo governo do Estado nas eleições do próximo ano e de uma eventual saída da sigla, que agora é comandada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja.

Em sua fala, Naiane frisou que desacreditava na política, mas entendeu que “de casa no WhatsApp” não é possível realizar mudanças.

“A política faz parte da nossa vida, 24 horas do nosso dia. É da hora que acordamos, levamos nosso filho à escola, vamos ao mercado, participamos da reunião do nosso condomínio, precisamos do posto de saúde. E quem representa você? Quem te representa? Nós não podemos desistir, não podemos nos render a esse sistema que está aqui. Só que a gente precisa se mexer”, pontuou Naiane.

 

 

TROCA DE COMANDO

Em meio à crise financeira, Adriane Lopes substitui secretário

A saída de Youssif Domingos ocorre após a Prefeitura anunciar redução de salário do primeiro escalão

01/11/2025 09h20

Com a saída de Youssif Domingos, Ulisses Rocha assume o cargo de secretário municipal de governo e relações institucionais

Com a saída de Youssif Domingos, Ulisses Rocha assume o cargo de secretário municipal de governo e relações institucionais Divulgação

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes exonerou, a pedido, Youssif Assis Domingos do cargo de secretário municipal de governo e relações institucionais. Em seu lugar, Ulisses da Silva Rocha assume o cargo a partir de hoje (1). As mudanças foram publicadas em edição extra do Diogrande desta sexta-feira (31).

A passagem de Youssif Domingos no comando da secretaria durou menos de dez meses, quando assumiu o cargo em 13 de janeiro, ainda no início do novo mandato de Adriane Lopes. Em nota, a Prefeitura diz que sua saída foi por motivos pessoais e familiares. 

O advogado Ulisses da Silva Rocha, novo titular da pasta, ocupava o cargo de secretário-adjunto desde 2024. Formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), ele possui especializações em Direito Público, Eleitoral e MBA Executivo em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas. 

O novo secretário já atuou como assessor parlamentar no Senado Federal, como coordenador de políticas para a juventude no Governo do Estado e ocupou cargos de liderança em entidades comunitárias e partidárias.

Redução dos salários no primeiro escalão

A troca na titularidade da secretaria de governo e relações institucionais ocorre logo após Adriane Lopes anunciar a redução de 20% do salário do primeiro escalão, que envolve ela própria, o vice-prefeito e os secretários.

Cada secretaria municipal foi incumbida de apresentar, nos próximos dias, um plano de redução de 20% nos custos com folha de pagamentos. A determinação da prefeita não será um ajuste linear, ou seja, igual para todos os servidores, mas serão consideradas as particularidades de cada pasta. 

Além disso, a Prefeitura passa a adotar a jornada de trabalho de seis horas diárias em todas as suas repartições, pelo prazo de 120 dias. Isso significa que a população terá duas horas a menos de atendimento.

A medida faz parte de mais uma tentativa do Órgão de conquistar um reequilíbrio financeiro, com ações em curso desde o mês de janeiro que fazem parte de uma “reforma administrativa” no município. 


 

