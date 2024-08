Adriane, Rose, André Luís e Jorge fecham as convenções e Capital terá 9 candidatos

A prefeita Adriane Lopes (PP), a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), o vereador Professor André Luís (PRD) e o comerciante Jorge Batista (PCO) fecham as convenções partidárias sábado, domingo e segunda-feira, respectivamente, e, com isso, o município de Campo Grande terá nove candidaturas disputando o cargo de chefe do Executivo municipal.

Além desses quatros, também estão na disputa, mas já realizaram as suas respectivas convenções municipais, o deputado federal Beto Pereira (PSDB), a deputada federal Camila Jara (PT), o advogado Beto Figueiró (Novo), o advogado Ubirajara Martins (DC) e o consultor político Luso Queiroz (PSOL).

Dos nove candidatos, apenas a prefeita Adriane Lopes ainda não definiu quem ficará com a vaga de candidato a vice-prefeito na sua chapa, porém, o mais cotado, no momento, seria o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), entretanto, o martelo ainda não foi batido.

No caso de Rose Modesto, o candidato a vice-prefeito é o advogado e empresário Roberto Oshiro (União Brasil), enquanto Beto Pereira tem como candidata a vice-prefeita a Coronel Neidy (PL).

Já o vereador Professor André Luís tem como candidato a vice-prefeito o advogado Luiz Correia Pereira (PRD), enquanto a deputada federal Camila Jara tem como candidato a vice-prefeito o deputado estadual Zeca do PT e o advogado Beto Figueiró escolheu como candidata a vice-prefeita a médica Cynthia Duailibi (Novo).

No caso do candidato Ubirajara Martins o candidato a vice-prefeito será João Faria (DC) e do candidato Luso Queiroz a candidata a vice-prefeita é Lia Santos (PSOL), enquanto Jorge Batista tem como candidata a vice-prefeita a Professora Rosângela (PCO).

AS CONVENÇÕES

No caso de Adriane Lopes, a convenção partidária do PP para oficializar a candidatura dela à reeleição será às 9 horas de sábado, na Rua Gonçalo Alves, 354, no Bairro Vivenda do Bosque.

Já a convenção partidária do União Brasil para oficializar a candidatura de Rose Modesto a prefeita de Campo Grande também será no mesmo dia e horário, porém, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 661, Centro, quase esquina com a Rua 14 de Julho.

No caso do Professor André Luís, a convenção partidária do PRD para oficializar a candidatura dele a prefeito da Capital será domingo, às 15 horas, na Rua 15 de Novembro, 2.550, Edifício One Offices, no Bairro Jardim dos Estados.

A convenção partidária do PCO para oficializar a candidatura de Jorge Batista a prefeito de Campo Grande será na segunda-feira, último dia do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na sede do partido, localizada na Rua Presidente Dutra, 404, Bairro Monte Castelo.

CHAPAS PURAS

Em 24 horas, os candidatos Rose Modesto e Professor André Luís definiram os nomes para serem os seus respectivos vices na disputa do próximo dia 6 de outubro, sendo que a candidata do União Brasil foi a primeira, anunciando o nome do Roberto Oshiro, também do União Brasil, na quinta-feira à noite, enquanto o candidato do PRD comunicou na tarde de sexta-feira o nome de Luiz Correia Pereira, também do PRD, ou seja, ambos optaram por chapa pura.

No caso do União Brasil, o anúncio foi na sede da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), tendo a presença de representantes do setor comercial.

“A Rose é uma política que eu respeito muito, uma pessoa séria, que ouve, tem a qualidade mais importante de um político que é ouvir. Precisamos melhorar o ambiente de negócios, aprovar uma lei de liberdade econômica municipal, gerar mais emprego e renda para a nossa população”, disse Roberto Oshiro (União Brasil).

Já Rose Modesto agradeceu ao presidente da ACICG, Renato Paniago, por recebê-la na Casa do Comércio.

“A Associação é uma instituição que eu tenho maior respeito, é através do comércio, do setor produtivo, da indústria, que vamos gerar as oportunidades de emprego. Nós estamos prontos para receber novos investimentos, novas empresas e indústrias. Às vezes, o comerciante não tem com quem falar, e nós precisamos também diminuir esta distância”, pontuou.

No caso do PRF, o vereador Professor André Luís anunciou como seu vice o advogado Luiz Correia Pereira. Natural de Campo Grande e filiado ao PRD, o advogado é formado pela Faculdade Estácio de Sá desde 2021, com atuação nas áreas previdenciária, eleitoral, cível e trabalhista.

Recente no cenário político, Luiz Pereira concorreu a cargo eletivo apenas uma vez, em 2016, quando se candidatou para vereador, ficando como suplente pelo extinto Partido da Mulher Brasileira, durante aquela legislatura.

De acordo com o Professor André Luís, o nome do advogado foi escolhido justamente por representar a renovação política em Campo Grande, pauta central do partido.

“É uma pessoa jovem, da iniciativa privada, que não tem vícios na política. Fico feliz e aliviado com essa escolha, porque a renovação tem que partir do novo, já que não se tem renovação colocando pessoas da velha política. Não queremos alguém que tenha as experiências ruins do velho, porque precisamos rejuvenescer a política da Capital, com ideias novas e vontade de mudar a realidade dessa cidade tão carente de atenção”, afirmou.

Ao lado do parlamentar, Luiz Pereira destacou que sua entrada para o mundo político se deu pela sua vontade de transformar a realidade de Campo Grande, sentimento que surgiu durante sua vida escolar, quando dependia de ônibus para se locomover pela cidade.

“Quando estudei no Colégio Militar pegava muito ônibus. Ali pude ver como a população não estava tendo um transporte de qualidade e viver essa experiência fez com que eu percebesse que as pessoas precisam ser bem tratadas e quero trabalhar pra isso. Acredito que nossa cidade tem potencial para tratar seus moradores com mais dignidade e respeito”, afirmou o candidato a vice-prefeito de Campo Grande pelo PRD.

