Política

Política

Agronegócio de MS e nacional quer o nome de Tereza como pré-candidata a vice-presidente da República

O setor produtivo rejeita qualquer nome do clã Bolsonaro para concorrer à Presidência ou à Vice-Presidência da República em decorrência da alta rejeição

Daniel Pedra

Daniel Pedra

02/12/2025 - 06h58
O nome da senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina, líder do PP no Senado, voltou a ser apontado pelos representantes do agronegócio estadual e nacional para ser a pré-candidata a vice-presidente da República da direita nas eleições gerais do próximo ano.

A parlamentar é a única unanimidade entre o setor produtivo de Mato Grosso do Sul e brasileiro, enquanto o nome para ser o pré-candidato a presidente da República pela direita pode ser qualquer um entre os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

No entanto, para o agronegócio, a chapa dos sonhos seria com um desses quatro nomes, tendo como vice a ex-ministra da Agricultura e Pecuária do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 

Além disso, com a inelegibilidade dele até 2060 e o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão, o setor descarta categoricamente qualquer nome do clã Bolsonaro, pois não há espaço para alguém da família de Bolsonaro sair como candidato por causa da rejeição muito forte.

Representantes do agronegócio acreditam que, apesar do capital político de Bolsonaro, ninguém da família dele deverá enfrentar nas urnas o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pois será uma derrota certa.

Entretanto, eles destacam que a possibilidade de exclusão do ex-presidente do processo eleitoral já era esperada e, portanto, não precisa que o pré-candidato da direita seja alguém da família dele, basta apenas ter o seu apoio.

O caminho natural seria Bolsonaro usar seu capital político para manter o bolsonarismo vivo e ter um candidato da direita, mesmo que o nome não seja consenso entre os filhos e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Sobre o receio da possível reeleição de Lula, o agro explica que o motivo é a falta de diálogo, pouco apoio financeiro, tanto nos recursos do Plano Safra quanto no seguro aos agricultores, além de ter críticas ao PT por conta do apoio ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).

REPERCUSSÃO

O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Marcelo Bertoni, voltou a reforçar que a senadora Tereza Cristina é unanimidade para ser a pré-candidata a vice-presidente da República para o setor do agronegócio. 

“A nossa senadora é um ótimo nome para representar o agronegócio nas próximas eleições presidenciais”, disse.
Já o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), Paulo César de Matos Oliveira, completou que não há nome melhor do que o da senadora Tereza Cristina para ser a vice de qualquer um dos quatro nomes citados.

“Ela já representa como ninguém nosso Mato Grosso do Sul. O nome dela é fantástico, pois tem uma relação com o agronegócio há muitos anos. Será uma excelente vice-presidente, caso seja eleita”, assegurou.

O presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai, também entende que a senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina reúne todas as credenciais de uma legítima representante do setor agropecuário. 

“Como produtora rural, entende as necessidades do setor. Como senadora da República, tem desempenhado um papel estratégico na defesa de importantes pautas para o desenvolvimento da economia e do agronegócio”, completou.

O produtor rural acrescentou ainda que, como gestora pública, Tereza Cristina ocupou cargos de relevância, entre eles o de ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

“Ela atuou para que os nossos produtos fossem reconhecidos lá fora e o País conquistou mercados fundamentais para a sustentação da balança comercial brasileira”, recordou.

A senadora Tereza Cristina foi procurada pela reportagem, porém, como está em viagem internacional, não deu retorno até o fechamento da matéria.

Política

Cármen Lúcia diz que teste da urna garante 'sossego eleitoral' para 2026

Serão executados 38 planos aprovados pela Comissão Reguladora

01/12/2025 21h00

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia disse nesta segunda-feira, 1.º, que o teste realizado nas urnas eletrônicas serve para garantir um "sossego eleitoral". O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou a 8ª edição do Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais.

"Mais uma vez, seguro, tranquilo, transparente e, acima de tudo, para o sossego eleitoral da eleitora e do eleitor brasileiro. Ele (o eleitor) pode confiar que o voto é ele com ele mesmo, e o que ele resolver colocar na urna será. Nada mais, nada menos, sem interferência de quem quer que seja neste momento", afirmou Cármen Lúcia.

O teste nas urnas eletrônicas ocorre para preparar os sistemas para as eleições de 2026. Serão executados 38 planos aprovados pela Comissão Reguladora. Segundo o Tribunal, os testes realizados por especialistas servem para aumentar a confiabilidade, a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos. O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado em 4 de outubro, e o eventual segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.

"Não só as urnas são verificadas, mas todos os sistemas que integram o processo eleitoral, para que o eleitor e a eleitora saibam que o que foi posto por eles na urna será apurado; o que for apurado será totalizado; o que for totalizado será divulgado como resultado, garantindo a absoluta confiabilidade do sistema eleitoral no Brasil, que atualmente é matriz para o mundo, modelo para o mundo", explicou a ministra.

O Teste da Urna 2025 será realizado nos sistemas que a Justiça Eleitoral utilizará nas eleições gerais, entre eles o Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica (Gedai-UE), o Software de Carga, o Software de Votação, o Sistema de Apuração e o kit JE-Connect.

A testagem ocorrerá em ambiente reservado no 3º andar do edifício-sede do Tribunal, com estrutura de apoio como computadores, urnas, impressoras, ferramentas e insumos necessários. A entrada será controlada e monitorada por câmeras

O primeiro Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais foi realizado em 2009. Desde então, houve outros seis um em 2012, 2016, 2017, 2019, 2021 e 2023. Ao todo, 157 investigadoras e investigadores já participaram dos testes, e 112 planos foram executados em 247 horas.

Em 2016, o Teste da Urna passou a ser obrigatório e disciplinado por uma resolução implantada pelo Tribunal. Após a conclusão dos trabalhos, serão entregues os certificados de participação, e em 18 de dezembro será publicado o relatório parcial da Comissão Avaliadora.

Política

CPMI do INSS quer reunião com Mendonça para discutir concessão de habeas corpus a investigados

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) criticou o fato de o ministro avocar para si a decisão de concessão de habeas corpus

01/12/2025 19h00

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça

Fotos: Carlos Moura/ SCO/ STF

Integrantes da CPMI do INSS querem se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça para discutir a concessão de habeas corpus a convocados pelo colegiado. Relator dos processos relacionados aos descontos ilegais a aposentados na Corte, o magistrado tem dado aos investigados o direito de ficar em silêncio diante da comissão e também já impediu depoimentos.

"Eu vou solicitar agenda para que possamos seguir", disse o presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), na sessão desta segunda-feira, 1.º.

Mendonça é alvo de críticas tanto da oposição quanto da base do governo. Os dois lados atribuem às decisões dele a obstrução dos trabalhos.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) criticou o fato de o ministro avocar para si a decisão de concessão de habeas corpus. Segundo ele, esses pedidos deveriam ser sorteados entre os integrantes da Corte.

"O que nós estamos observando é que dá de forma reiterada uma blindagem a alguns nomes. Nós não sabemos qual é o critério que está sendo utilizado. É muito desrespeito com esta Casa dizer que o camarada não precisa nem vir aqui", disse.

Pimenta sustentou que o encontro deveria incluir pelo menos presidente, relator e vice-presidente da CPI do INSS, além dos líderes de governo e oposição.

O senador Izalci Lucas (PL-DF) também criticou as medidas. "Isso destrói a CPI. Qual é o papel da CPI? Ter independência. A gente precisa realmente conversar com o ministro para a gente ter uma atuação melhor."

Nesta segunda-feira, 01, o empresário Sandro Temer de Oliveira prestaria depoimento, mas foi beneficiado por decisão que o autorizou a não comparecer ao colegiado. Ele é apontado como operador da Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS Universo) e da Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (APDAP Prev). As entidades são suspeitas de aplicar descontos ilegais a aposentados e pensionistas.

Ele teria comunicado à cúpula da comissão a informação de que estaria disposto a delatar envolvidos no esquema.

 

