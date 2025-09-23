AGU afirma que disputa orçamentária entre poderes é um fator de preocupação

MATO GROSSO DO SUL

Governador faz limpa nos cargos executivos do Estado comandados por petistas depois de declaração que estaria alinhado a extrema-direita

Fernando Luiz Nascimento é o substituto de petista demitido do cargo de presidente da Agraer Foto / Divulgação

Após a demissão ontem de mais um petista que ainda restava no primeiro escalão do Governo, Riedel nomeou substituto para o cargo de Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Por meio da edição do diário oficial do governo de Mato Grosso do Sul desta terça-feira (23), foi divulgada a nomeação de Fernando Luiz Nascimento como novo Diretor-Presidente do cargo.

Antes, o novo presidente da Agraer, já havia assumido como diretor-executivo da comissão especial da mesma agência em 2022 e, também, esteve em outros cargos de comissão e notoriedade dentro do Governo.

Desde fevereiro de 2023 até agora em 2025, ele ficou à frente da Coordenação da Agricultura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), como segundo coordenador e devido a isso foi presidente do Conselho Estadual de Agrotóxicos (CEA).

A exoneração do antigo cargo ocorreu 4 dias atrás, mas foi divulgada no diário oficial de ontem (22), em que estava também a demissão do ex-diretor-presidente Washington Willeman de Souza.

Fernando Luiz Nascimento está dentro do governo de Mato Grosso do Sul desde 2008, ano em que foi nomeado para o cargo de comissão de Direção Executiva e Assessoramento, na antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo (SEPROTUR), -- agora incluída na pasta da Agraer – no governo de André Puccinelli.

Cortes no executivo do estado

Entre os cargos de confiança do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel – antes ocupados por indicações de Vander Loubet, deputado federal – resta apenas a chefe da Secretaria de Estado da Cidadania, Viviane Luiza da Silva.

Considerada a “única” petista dentre os cargos de liderança, as outras demissões foram motivadas após reunião do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso do Sul, em que o partido oficializou rompimento com o governador, uma vez que o governador demonstra fidelidade à extrema-direita.

Há pouco mais de um mês o governador demitiu uma série de nomes à frente de cargos executivos do governo.

Entre os petistas demitidos, e suas respectivas pastas, aparecem:

Humberto de Mello Pereira - Secretaria-executiva de Agricultura Familiar, dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais;

Marcos Roberto "Betão" Carvalho de Melo - Diretoria-executiva na Agraer/MS;

Vagner Campos Silva - Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+;

Vania Lucia Baptista Duarte - Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial;

Zirleide Silva Barbosa - Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas.

Na reunião do partido, Vander Loubet disse que era necessário prudência e que apesar da decisão ser pessoal, o recomendado era que cada um comunicasse a própria saída.

Assine o Correio do Estado