Política

AGU afirma que disputa orçamentária entre poderes é um fator de preocupação

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, afirmou nesta terça-feira, 23, ver com preocupação os rumos dos debates sobre a separação de poderes

Estadão Conteúdo

23/09/2025 - 22h00
O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, afirmou nesta terça-feira, 23, ver com preocupação os rumos dos debates sobre a separação de poderes e sobre a disputa orçamentária entre as instituições.

"Temos sobrevivido aos solavancos contra a democracia graças à força das nossas instituições. Mas há uma disputa em relação à importância da separação dos poderes e uma disputa orçamentária entre os poderes. É um fator de preocupação", comentou durante o seminário "Direito, democracia e crédito: construindo um desenvolvimento sustentável e equitativo".

Em sua avaliação, o modelo econômico liberal gera tensões às democracias, o que demanda instituições fortalecidas. No Brasil, disse Messias, a Constituição Federal de 1988 tem um papel central para o protagonismo e atuação de atores como o poder judiciário e os tribunais de contas, por exemplo.

"Há um abalo democrático em muitos países e toda crise na democracia é precedida por problemas econômicos", avaliou. "Não temos no Brasil problema com a iniciativa privada. Nosso projeto constitucional abraça a todos e temos dado exemplos de como repactuar uma agenda de desenvolvimento responsável sem deixar de olhar para o social", argumentou.

Messias elencou como exemplos dessa agenda a reforma tributária, projetos em saúde e educação, e a saída do Brasil do Mapa da Fome da ONU.

"É isso que motiva a lutar, o resto é secundário", em referência à perda do visto de entrada nos Estados Unidos.

O evento foi realizado na sede do Rio de Janeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

MATO GROSSO DO SUL

Riedel nomeia substituto de petista demitido

Governador faz limpa nos cargos executivos do Estado comandados por petistas depois de declaração que estaria alinhado a extrema-direita

23/09/2025 12h15

Fernando Luiz Nascimento é o substituto de petista demitido do cargo de presidente da Agraer

Fernando Luiz Nascimento é o substituto de petista demitido do cargo de presidente da Agraer Foto / Divulgação

Após a demissão ontem de mais um petista que ainda restava no primeiro escalão do Governo, Riedel nomeou substituto para o cargo de Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Por meio da edição do diário oficial do governo de Mato Grosso do Sul desta terça-feira (23), foi divulgada a nomeação de Fernando Luiz Nascimento como novo Diretor-Presidente do cargo.

Antes, o novo presidente da Agraer, já havia assumido como diretor-executivo da comissão especial da mesma agência em 2022 e, também, esteve em outros cargos de comissão e notoriedade dentro do Governo.

Desde fevereiro de 2023 até agora em 2025, ele ficou à frente da Coordenação da Agricultura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), como segundo coordenador e devido a isso foi presidente do Conselho Estadual de Agrotóxicos (CEA).

A exoneração do antigo cargo ocorreu 4 dias atrás, mas foi divulgada no diário oficial de ontem (22), em que estava também a demissão do ex-diretor-presidente Washington Willeman de Souza.

Fernando Luiz Nascimento está dentro do governo de Mato Grosso do Sul desde 2008, ano em que foi nomeado para o cargo de comissão de Direção Executiva e Assessoramento, na antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo (SEPROTUR), -- agora incluída na pasta da Agraer – no governo de André Puccinelli.

Cortes no executivo do estado

Entre os cargos de confiança do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel – antes ocupados por indicações de Vander Loubet, deputado federal – resta apenas a chefe da Secretaria de Estado da Cidadania, Viviane Luiza da Silva.

Considerada a “única” petista dentre os cargos de liderança, as outras demissões foram motivadas após reunião do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso do Sul, em que o partido oficializou rompimento com o governador, uma vez que o governador demonstra fidelidade à extrema-direita.

Há pouco mais de um mês o governador demitiu uma série de nomes à frente de cargos executivos do governo.

Entre os petistas demitidos, e suas respectivas pastas, aparecem: 

  • Humberto de Mello Pereira - Secretaria-executiva de Agricultura Familiar, dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais;
  • Marcos Roberto "Betão" Carvalho de Melo - Diretoria-executiva na Agraer/MS;
  • Vagner Campos Silva - Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+;
  • Vania Lucia Baptista Duarte - Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial;
  • Zirleide Silva Barbosa - Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas.

Na reunião do partido, Vander Loubet disse que era necessário prudência e que apesar da decisão ser pessoal, o recomendado era que cada um comunicasse a própria saída.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Tereza é desfavorável à PEC da Blindagem; todos os senadores de MS vão votar contra

Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos) também se manifestaram desfavoráveis

23/09/2025 12h00

Tereza Cristina, senadora de MS

Tereza Cristina, senadora de MS MARCELO VICTOR

Senadora de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), se posicionou contra a PEC da Blindagem e foi na contramão dos bolsonaristas.

Grande parte de direitistas aprovam a proposta, mas, Tereza manifestou, nesta terça-feira (23), em suas redes sociais, que irá votar contra a proposta no Senado Federal.

Os outros senadores de MS, Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos) também se manifestaram desfavoráveis. Com isso, todos os senadores de Mato Grosso do Sul irão votar contra.

A votação passou pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (16). Dos 513 deputados, 482 votaram, sendo 314 a favor do voto secreto e 168 contra o voto secreto. Veja como votou cada deputado federal de MS:

A FAVOR

  • Beto Pereira (PSDB)
  • Dagoberto Nogueira (PSDB)
  • Luiz Ovando (PP)
  • Marcos Pollon (PL)
  • Rodolfo Nogueira (PL)

CONTRA

  • Camila Jara (PT)
  • Vander Loubet (PT)
  • Geraldo Resende (PSDB)

Mais de 2/3 do Senado discorda e deve votar contra a proposta. Veja como cada senador da República diz que vai votar:

Votará contra:

  • Alessandro Vieira (MDB-SE)
  • Ana Paula Lobato (PDT-MA)
  • Augusta Brito (PT-CE)
  • Carlos Viana (Podemos-MG)
  • Chico Rodrigues (PSB-RR)
  • Cid Gomes (PSB-CE)
  • Cleitinho (Republicanos-MG)
  • Confúcio Moura (MDB-RO)
  • Damares Alves (Republicanos-DF)
  • Daniella Ribeiro (PP-PB)
  • Eduardo Braga (MDB-AM)
  • Eduardo Girão (Novo-CE)
  • Eduardo Gomes (PL-TO)
  • Eliziane Gama (PSD-MA)
  • Fabiano Contarato (PT-ES)
  • Fernando Dueire (MDB-PE)
  • Fernando Farias (MDB-AL)
  • Flávio Arns (PSB-PR)
  • Humberto Costa (PT-PE)
  • Ivete da Silveira (MDB-SC)
  • Izalci Lucas (PL-DF)
  • Jaques Wagner (PT-BA)
  • Jayme Campos (União-MT)
  • Jorge Kajuru (PSB-GO)
  • Jussara Lima (PSD-PI)
  • Laércio Oliveira (PP-SE)
  • Leila Barros (PDT-DF)
  • Magno Malta (PL-ES)
  • Mara Gabrilli (PSD-SP)
  • Marcelo Castro (MDB-PI)
  • Margareth Buzetti (PP-MT)
  • Nelsinho Trad (PSD-MS)
  • Omar Aziz (PSD-AM)
  • Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)
  • Otto Alencar (PSD-BA)
  • Paulo Paim (PT-RS)
  • Professora Dorinha Seabra (União-TO)
  • Randolfe Rodrigues (PT-AP)
  • Renan Calheiros (MDB-AL)
  • Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
  • Rogério Carvalho (PT-SE)
  • Sergio Moro (União-PR)
  • Sérgio Petecão (PSD-AC)
  • Soraya Thronicke (Podemos-MS)
  • Teresa Leitão (PT-PE)
  • Vanderlan Cardoso (PSD-GO)
  • Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
  • Zenaide Maia (PSD-RN)

Votará a favor:

  • Carlos Portinho (PL-RJ)
  • Dr. Hiran(PP-RR)
  • Luis Carlos Heinze (PP-RS)
  • Marcio Bittar (PL-AC)
  • Marcos do Val (Podemos-ES)
  • Marcos Rogério (PL-RO)

Indeciso:

  • Angelo Coronel (PSD-BA)
  • Beto Faro (PT-PA)
  • Esperidião Amin (PP-SC)
  • Plínio Valério (PSDB-AM)
  • Rogério Marinho (PL-RN)

Não respondeu:

  • Alan Rick (União-AC)
  • Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)
  • Ciro Nogueira (PP-PI)
  • Davi Alcolumbre (União-AP)
  • Dra. Eudócia (PL-AL)
  • Efraim Filho (União-PB)
  • Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
  • Giordano (MDB-SP)
  • Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
  • Irajá (PSD-TO)
  • Jader Barbalho (MDB-PA)
  • Jaime Bagattoli (PL-RO)
  • Jorge Seif (PL-SC)
  • Lucas Barreto (PSD-AP)
  • Mecias de Jesus (Republicanos-RR)
  • Romário (PL-RJ)
  • Styvenson Valentim (PSDB-RN)
  • Wellington Fagundes (PL-MT)
  • Weverton (PDT-MA)
  • Wilder Morais (PL-GO)
  • Zequinha Marinho (Podemos-PA)

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), se mostrou desfavorável a PEC da Blindagem.

“Sou totalmente contra. Acho que [essa PEC] demorou para cair. Acho que nem deveria ter discussão da maneira como foi, extemporânea, fora de propósito. A decisão é do Congresso mas eu entendo que não cabe de maneira nenhuma como foi colocado o texto da PEC da blindagem”, disse o governador, na sexta-feira (19), durante coletiva de imprensa realizada na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS).

PEC DA BLINDAGEM

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem, chamada de “PEC das Prerrogativas” pelos parlamentares, dificulta a abertura de processos criminais e prisões contra senadores e deputados.

A proposta retoma a necessidade de autorização da Câmara e do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar criminalmente deputados e senadores. A votação do pedido de autorização será secreta.

A PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira (16) e ainda passará por votação no Senado Federal.

O autor da proposta é o deputado federal Celso Sabino (União-PA) e o relator é Cláudio Cajado (PP-BA).

A votação gerou grande repercussão nacional. A sociedade brasileira recebeu de forma negativa a aprovação da PEC pela Câmara.

Manifestação contra a PEC da Blindagem ocorreu na manhã deste domingo (21), às 8h, na esquina da avenida Afonso Pena com rua 14 de Julho, centro, em Campo Grande.

A manifestação pediu a queda da PEC e o fim da anistia, impunidade e blindagem a senadores e deputados.

Para saber a opinião da população de Mato Grosso do Sul a respeito da questão, o Correio do Estado, em parceira com o Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), foi às ruas na Capital e em Aquidauana, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas, no sábado e no domingo, quando ouviu 420 pessoas com 16 anos ou mais de idade.

Com margem de confiança de 95% e margem de erro de 4,8 percentuais para mais ou para menos, a pesquisa IPR/Correio do Estado apontou que 78,43% dos entrevistados discordaram da aprovação por parte dos deputados federais na PEC da Blindagem, enquanto 14,90% concordaram com a aprovação, 3,14% ficaram indiferentes e 3,53% não sabem ou não quiseram responder.

O levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado também quis saber se a população do Estado estava sabendo sobre a PEC da Blindagem e 60,71% falaram que sim, enquanto 38,10% disseram que não, e 1,19% não sabe ou não quis responder.

Tereza Cristina, senadora de MS

* Colaborou Daniel Pedra

