Alckmin entrega ao Papa convite para visitar o Brasil durante a COP30

DESPREZO

Marcio Araguaia, diretor da BMG Foods, reacende polêmica ao priorizar município de outro estado ao invés da cidade que o elegeu

O vereador Marcio Araguaia, do PP de Naviraí (MS), cidade de onde também já foi ex-vice-prefeito, voltou a ser alvo de críticas após a empresa onde é diretor, a BMG Foods, anunciar a abertura de 50 vagas de trabalho em uma planta frigorífica em Nova Canaã do Norte (MT).



A decisão reacendeu a discussão sobre o compromisso do político com a geração de empregos em sua própria cidade, que tem duas plantas frigoríficas paradas e capazes de gerar até 600 postos de trabalho diretos.



A BMG Foods adquiriu um frigorífico em Nova Canaã que estava fechado há dez anos, segundo o prefeito da cidade, Vinicius Oliveira (União). "Quero parabenizar o Marcio Araguaia por acreditar em Nova Canaã. Quem ganha é o Mato Grosso, é toda a população”, declarou.



"Como um vereador que se elegeu prometendo emprego permite que suas próprias fábricas fiquem abandonadas aqui, enquanto abre vagas em outro estado?", questiona um sindicalista local que não quis ser identificado.



Em fevereiro deste ano, Marcio Araguaia apareceu em uma publicação da prefeita de Presidente Venceslau (SP), Bárbara Vilches (PP), anunciando o início das operações do Frigorífico Kamar, com 300 oportunidades de empregos diretos no município paulista.



Não é a primeira vez que Marcio Araguaia enfrenta acusações de priorizar outros municípios ao invés de Naviraí. Em fevereiro de 2024, a BMG Foods gerou polêmica ao abrir 500 vagas em Cacoal (RO), também ignorando Naviraí.



Além das polêmicas empresariais, ele também carrega uma condenação na Justiça do Trabalho por danos morais, após humilhar publicamente uma funcionária em 2020. O caso resultou em indenização à vítima.

Outro lado

Procurado pela reportagem, o vereador disse ao Correio do Estado que dia 1º de junho vai inaugurar uma indústria de confecções em Naviraí, gerando 50 empregos diretos para mulheres que já estão em fase de treinamento. “Uma conquista exclusiva minha com o apoio da atual gestão municipal e dos 14 vereadores”, declarou.



Ainda de acordo com ele, em conjunto com o empresário Elton Capucci, está terminando a reforma do frigorífico da cidade e está aguardando apenas sair o Serviço de Inspeção Federal (SIF), que é o registro oficial de liberação do estabelecimento para poder funcionar.



“Já estamos agendando uma reunião com um grupo para iniciar as negociações. O ramo de frigorífico não é um segmento fácil, pois tem vários fatores que precisam ser avaliados, mas, está bem adiantado e tenho certeza que em breve abriremos as portas”, projetou.



Marcio Araguaia também informou que fez várias reuniões com um empresário do setor de ração animal para pets. “O fato de eu abrir em outros municípios é porque faço parte da diretoria de uma multinacional e não tenho poder para definir onde serão abertas filiais. "Entretanto, posso garantir que sou um vereador que olha em todos os sentidos para Naviraí”, garantiu.



Para concluir, o parlamentar argumentou que conseguiu, junto ao deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP) e à senadora Tereza Cristina (PP), mais de R$ 4 milhões para a reforma dos postos de saúde do município. “Enfim, estamos sempre trabalhando para a nossa querida Naviraí, cidade que amo e onde resido há 28 anos”, finalizou, informando que desconhece qualquer ação trabalhista. (matéria atualizada às 11h18 para acréscimo de informações)

