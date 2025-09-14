Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Anistia a Bolsonaro é rejeitada por 54% e aprovada por 39%, diz pesquisa

O Datafolha ouviu 2.005 eleitores em 113 municípios do País entre os dias 8 e 9 de setembro.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/09/2025 - 10h00
A aprovação de uma anistia que livrasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da condenação por tentativa de golpe de Estado é rejeitada por 54% dos brasileiros, aponta pesquisa Datafolha divulgada nesse sábado, 13. Segundo o levantamento, 39% apoiam o perdão ao ex-presidente, 2% se dizem indiferentes ao tema e 4% não responderam.

O Datafolha ouviu 2.005 eleitores em 113 municípios do País entre os dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Aliados de Bolsonaro no Congresso articulam a aprovação de anistia ao ex-presidente e aos executores da tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Se aprovada, a medida deve ser decretada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como já antecipado pelos ministros da Corte durante o julgamento das últimas duas semanas.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de pena privativa de liberdade. Além do ex-presidente, a maioria dos réus recebeu penas altas.

Apoiadores de Bolsonaro pressionam por anistia "ampla, geral e irrestrita", que pudesse alcançar o ex-presidente, condenado como "líder" da tentativa de ruptura institucional. Por outro lado, um texto alternativo, com redução de penas dos executores, mas sem extensão aos mandantes, é elaborado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Uma minuta do projeto pretendido por bolsonaristas indicava perdão completo a todos os alvos de investigações do STF por atos antidemocráticos desde 2019, quando a Corte instaurou o inquérito das fake news.

Desde então, outras investigações foram assumidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Como mostrou o Estadão, essa teia de investigações esteve presente na denúncia da PGR que acabou condenando Bolsonaro e mais sete aliados pela tentativa de golpe

Ainda segundo o Datafolha, a maioria dos brasileiros também rechaça qualquer tipo de perdão aos condenados pela invasão e depredação dos prédios públicos: 61% se dizem contrários a anistiar os executores dos atos golpistas, enquanto 39% são a favor, 2% são indiferentes e 4% não responderam.

A invasão à Praça dos Três Poderes resultou em 1.628 ações penais no STF, com 638 condenações. Destas, 279 foram por delitos de maior gravidade, enquanto 359 foram por crimes menos graves. Para condutas ainda menos graves, foram assinados 552 acordos de não persecução penal (ANPPs).

STF valida fim automático do auxílio-doença após 120 Dias sem nova perícia médica

Decisão permite ao INSS estabelecer uma data anterior para a cessação do benefício e o retorno do trabalhador ao emprego

13/09/2025 14h30

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal Lula Marques/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, validar a regra que autoriza o fim automático do auxílio-doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após 120 dias, sem a necessidade de uma nova perícia médica. A decisão, tomada no plenário virtual, também permite ao INSS estabelecer uma data anterior para a cessação do benefício e o retorno do trabalhador ao emprego, sem a realização de outra avaliação médica.

A decisão, que foi concluída às 23h59 de sexta-feira (12), tem repercussão geral, o que significa que sua aplicação será vinculante para todos os casos semelhantes no país. A medida foi inserida em 2017 por meio de duas medidas provisórias convertidas em lei, mas havia sido contestada por uma segurada que obteve vitória na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe. Ela argumentava que a regra do fim automático do auxílio-doença, sem uma nova perícia para avaliar a aptidão para o retorno ao trabalho, não poderia ser regulamentada por medida provisória.

A justiça sergipana entendeu que a legislação sobre o fim automático do benefício deveria ser revista, pois a regulamentação por medida provisória não seria válida. No entanto, ao analisar o caso, o INSS recorreu ao Supremo, argumentando que a norma é constitucional, independentemente da forma de regulamentação. O órgão também esclareceu que a cessação automática do benefício só ocorre se o segurado não solicitar a prorrogação dentro do prazo estabelecido.

Ministro Cristiano Zanin

Todos os ministros acompanharam o voto do ministro Cristiano Zanin, que afastou as alegações de irregularidades formais e afirmou que a nova regra não prejudica a proteção ao trabalhador com carteira assinada. O ministro destacou que a mudança não altera substancialmente os direitos previstos pela Constituição em relação à cobertura previdenciária para eventos de doença ou invalidez temporária.

O auxílio-doença, oficialmente denominado Benefício por Incapacidade Temporária, é um direito dos trabalhadores formais que estão em dia com suas contribuições previdenciárias.

Impacto da Decisão do STF

A decisão do STF gera impacto significativo para segurados do INSS, pois reforça a possibilidade de cessação do benefício sem a necessidade de uma nova perícia, desde que o trabalhador não solicite a prorrogação dentro do prazo determinado. Isso representa uma mudança importante nas regras de concessão e manutenção do auxílio-doença, exigindo atenção redobrada por parte dos beneficiários para garantir seus direitos.

Com Agência Brasil 

análise

Condenação de Bolsonaro não altera os planos da direita em Mato Grosso do Sul

Analistas políticos acreditam que Riedel e Azambuja até poderão se beneficiar com afastamento do ex-presidente do PL

13/09/2025 08h00

Da esquerda para a direita, Braga Netto, Reinaldo Azambuja, Tereza Cristina, Jair Bolsonaro, Tenente Portela e Eduardo Riedel

Da esquerda para a direita, Braga Netto, Reinaldo Azambuja, Tereza Cristina, Jair Bolsonaro, Tenente Portela e Eduardo Riedel Arquivo

A condenação do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) a mais de 27 anos de prisão em regime fechado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não altera os planos políticos da direita em Mato Grosso do Sul para as eleições gerais do próximo ano.

Esse pelo menos é o entendimento dos cientistas políticos Daniel Miranda, professor do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e Tércio Albuquerque.

Para eles, tanto no caso do ex-governador Reinaldo Azambuja, que trocou o PSDB pelo PL para disputar uma cadeira no Senado, quanto no do governador Eduardo Riedel, que deixou o ninho tucano pelo PP para buscar a reeleição, não serão afetados pelo afastamento político de Bolsonaro.

Na avaliação de Daniel Miranda, a inelegibilidade de Bolsonaro já foi declarada há meses.

“Ele sabe, seus apoiadores sabem, todo mundo sabe que ele será como Lula em 2018: não importa o que ocorra, não será candidato em 2026. Logo, o desespero dos filhos dele, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, e Carlos Bolsonaro, aqui no Brasil, é que a força eleitoral do sobrenome do pai seja usada sem o controle da família”, pontuou.

Conforme o professor, essa condenação agora em setembro já era dada como certa também e nenhum observador minimamente atento à esquerda ou à direita se surpreendeu. 

“Talvez a única surpresa tenha sido não no voto, mas na argumentação e duração do voto do ministro Luiz Fux durante o julgamento na Primeira Turma do STF”, afirmou.

Dessa forma, de acordo com ele, “as movimentações que já estão em curso há meses, nacionalmente, com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), ou localmente, com o ex-governador Reinaldo Azambuja no PL e o governador Eduardo Riedel no PP, seguem o curso que está sendo planejado desde as eleições de 2022”.

“A dupla Azambuja e Riedel nunca precisou, efetivamente, de Bolsonaro para se eleger aqui no Estado, pelo contrário, os dois até enfrentaram os bolsonaristas mais radicais, como em 2022, contra o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), pelo cargo de governador, ou em 2024, contra Beto Figueiró (Novo), pelo cargo de prefeito de Campo grande”, recordou.

MAIS CONFORTÁVEL

O cientista político acrescentou que, no PL, Azambuja terá mais conforto em dizer que se alinha a Bolsonaro, que discorda da condenação dele e tudo isso sem precisar da mediação da senadora Tereza Cristina (PP), afinal de contas, agora, o ex-governador e o ex-presidente da República estão no mesmo partido.

“E, se Bolsonaro for preso mesmo, aí é que não vai poder atrapalhar, como no fim do 1° turno de 2022, quando declarou voto no Capitão Contar aos 45 minutos do segundo tempo aqui no Estado”, assegurou.

Daniel Miranda argumentou que é improvável que a prisão altere muito o cenário em Mato Grosso do Sul. 

“Aqui, os bolsonaristas mais radicais até podem atacar Azambuja, mas o farão estando no mesmo partido que ele? E os de fora do PL terão força ou expressão política para incomodá-lo ano que vem? Eu tenho minhas dúvidas”, apostou.

Já o cientista político Tércio Albuquerque destacou que é possível afirmar que a reação à condenação de Bolsonaro de parte da direita foi totalmente contrária ao que se esperava.

“Todos estavam dizendo que, diante da condenação, haveria reação, protesto, quebra-quebra e manifestação de rua. Não houve nada, houve um silêncio absoluto”, apontou.

Isso demonstra, conforme ele, que não tem mais aquele exagero, aquela radicalização da direita vinculada ao Bolsonaro. 

“Nesse sentido, quem estiver em Mato Grosso do Sul vai precisar trabalhar com moderação. Não vai se radicalizar porque vai perder muito eleitor. E a gente observa que há uma posição clara de Azambuja indo para o PL de, justamente, capitalizar o bolsonarista mais light”, avaliou.

O cientista político acredita que o ex-governador vai tentar agregar um bolsonarismo mais equilibrado, sem os exageros dos mais radicais e, sem dúvida nenhuma, que são esses que vão permanecer. 

“O radicalismo vai perder força a partir de agora ante a reação que nós observamos após a condenação de Bolsonaro”, apontou.

Tércio Albuquerque lembrou, ainda, que a defesa do ex-presidente deve ingressar com recurso contra a condenação, mas, “sem dúvida nenhuma, já ficou claro que houve uma aceitação por parte dos mais radicais que estão migrando para a posição de uma direita mais equilibrada”. 

“Então vai ficar melhor, sem dúvida, para uma direita mais light”, ponderou o analista político.

