Apenas Tereza Cristina sai em defesa de Bolsonaro entre senadores de MS

De modo geral, apenas a senadora Tereza Cristina saiu em defesa e se solidarizou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto os senadores sul-mato-grossenses Nelsinho Trad (PSD), Soraya Thronicke (Podemos) mantiveram neutralidade acerca das medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro cumprirá medidas por coação, obstrução e atentado à soberania nacional.

Tereza Cristina disse lamentar a situação, se solidarizou ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que espera maturidade para enfrentar ao problemas graves do Brasil, que lida paralelamente com o "tarifaço" de Donald Trump.

<

Lamento essa escalada dos fatos. Tenho defendido sempre cautela e maturidade para enfrentarmos os graves problemas do Brasil — inclusive para manter abertas as negociações sobre tarifas que tanto podem prejudicar o nosso povo.



Minha total solidariedade ao presidente e sua… July 18, 2025

Em entrevista ao Midiamax nesta manhã, Nelsinho desconversou sobre o tema e evitou polêmicas.

"Eu tenho um hábito de procurar não comentar decisões judiciais. Na minha avaliação, isso é uma decisão que compete aos advogados do presidente e se manifestar no âmbito do processo", declarou.

O ex-presidente deverá cumprir recolhimento domiciliar entre 19h e 6h de segunda a sexta-feira e em tempo integral nos fins de semana e feriados; ser monitorado com tornozeleira eletrônica; não poderá manter contato com embaixadores, autoridades estrangeiras e nem se aproximar de sedes de embaixadas e consulados. As medidas foram pedidas pela Polícia Federal (PF), com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta sexta-feira (18).

Soraya Thronicke manteve a serenidade e disse esperar justiça.

<

A operação realizada hoje pela Polícia Federal em endereços ligados ao ex-presidente @jairbolsonaro aponta que há sérios indícios a serem apurados. É fundamental confiar nas instituições e no funcionamento da Justiça brasileira. É importante aguardarmos os desdobramentos com… — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) July 18, 2025

Na parede

A Polícia Federal apontou que Bolsonaro e o filho, Eduardo Bolsonaro, “vêm atuando, ao longo dos últimos meses, junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos da América, com o intuito de obter a imposição de sanções contra agentes públicos do Estado Brasileiro”, em razão de suposta perseguição no âmbito da Ação Penal (AP) 2668.

Conforme a PF, ambos atuaram “dolosa e conscientemente de forma ilícita” e “com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir essa Corte.”

Ao analisar o caso, o ministro disse que há indícios de que tanto Bolsonaro quanto o filho têm praticado “atos ilícitos que podem configurar, em tese, os crimes dos art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo), art. 2º, §1º da Lei 12.850/13 (obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa) e art. 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito).”

As condutas de Bolsonaro e do filho caracterizam, segundo o ministro Alexandre, “claros e expressos atos executórios e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos, em especial dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania e permanecem, sempre no sentido de induzirem, instigarem e auxiliarem governo estrangeiro à prática de atos hostis ao Brasil e à ostensiva tentativa submissão do funcionamento do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos da América, com a finalidade de ‘arquivamento/extinção’ da AP 2668.”

No despacho, o ministro citou ainda o escritor Machado de Assis, que disse: “A soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional”. Alexandre de Moraes destacou que a “Soberania Nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil”.

Afirmou também que “o Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da Soberania Nacional e em seu compromisso com a Democracia, os Direitos Fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros”.

Nesse ponto, fez referência a Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da América, responsável pela manutenção da União e pela Proclamação de Emancipação, que afirmava que “os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis”.

A pedido de Alexandre de Moraes, o presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, convocou uma sessão extraordinária virtual para que a decisão seja submetida ao referendo. O Plenário Virtual começou hoje (18) ao meio-dia, e terminará na próxima segunda-feira (21), às 23h59.

