Prefeitos do PP fortalecem projeto de Santullo para a Assembleia Legislativa

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A pré-candidatura de Marco Aurélio Santullo (PP) à Assembleia Legislativa começa a ganhar força no interior de Mato Grosso do Sul. Com manifestações públicas de apoio de prefeitos do PP, o dirigente partidário amplia sua base política e busca consolidar um projeto eleitoral ancorado na experiência administrativa, na articulação institucional e no relacionamento construído ao longo dos últimos anos com lideranças municipais.

Atual tesoureiro estadual do PP e aliado da senadora Tereza Cristina, principal liderança da legenda no Estado, Santullo reúne no currículo passagens pela administração pública federal. Durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, atuou na área de articulação institucional, período em que manteve interlocução direta com prefeitos e viabilizou investimentos para diversos municípios.

O movimento de fortalecimento da pré-candidatura ganhou novos capítulos com declarações de prefeitos progressistas. Em Rio Brilhante, o prefeito Lucas Centenaro Foroni afirmou que Santullo reúne experiência e capacidade para representar Mato Grosso do Sul no Legislativo estadual.

"O Marco é um expoente também na política, uma pessoa que tem o meu respeito, muito correta, que nos ajudou muito. Tenho certeza de que vai somar muito na Assembleia. Ele tem o nosso apoio e, acima de tudo, o nosso respeito", afirmou.

Em Aparecida do Taboado, o prefeito José Natan de Paula Dias destacou a atuação de Santullo ainda como dirigente partidário e relembrou recursos obtidos para o município durante sua gestão à frente da Funasa.

Segundo o gestor, a articulação garantiu investimentos para a implantação da rede de esgoto nos bairros Vila São Jerônimo, Vila Glória e Vila Rodrigues, beneficiando aproximadamente mil famílias.

"Mesmo exercendo cargos partidários, sempre ajudou a resolver as demandas do município. Hoje, junto com vários colegas prefeitos e com a senadora Tereza Cristina, estamos trabalhando e apoiando sua pré-candidatura. Ele tem viabilidade política em Aparecida do Taboado pelo trabalho, pela seriedade e pelo grupo que construímos", declarou.

Também do Progressistas, o prefeito de Nioaque, André Bueno Guimarães, ressaltou a experiência de Santullo na interlocução entre os municípios e o governo federal e afirmou que o partido chega fortalecido para disputar vagas na Assembleia Legislativa.

"Santullo, conhecido como 'Santullo da Tereza', sempre teve um olhar voltado aos municípios por meio da articulação com a nossa líder, a senadora Tereza Cristina. Ele conhece Brasília, tem bagagem e essa proximidade pode fazer a diferença. O Progressistas tem um quadro forte para a Assembleia Legislativa, e Santullo é um desses nomes", disse.

Com o apoio de prefeitos e da direção estadual do Progressistas, Santullo intensifica as articulações para ampliar sua presença política no interior do Estado. A estratégia da legenda é fortalecer candidaturas com perfil municipalista e capilaridade regional, tendo como foco a disputa por vagas na Assembleia Legislativa nas eleições de 2026.

