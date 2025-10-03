Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

LAMA ASFÁLTICA

Após anunciar canditatura, Girotto volta a ficar inelegível

Ideia de eleger Edson Giroto pelo Partido Liberal apareceu como prioridade pedida pelo próprio Valdemar da Costa Neto ao ex-governador Reinaldo Azambuja

Da redação

Da redação

03/10/2025 - 10h33
Passadas poucas semanas desde que mostrou interesse em voltar concorrer a cargos públicos, graças à absolvição recente em uma das ações judiciais da Operação Lama Asfáltica, o ex-deputado Edson Giroto voltou a ficar inelegível após anunciar a até então possível pré-candidatura. 

A ideia de eleger Edson Giroto pelo Partido Liberal - como bem acompanhou o Correio do Estado -, apareceu como prioridade pedida pelo próprio Valdemar da Costa Neto ao ex-governador Reinaldo Azambuja.

Membro antigo no quadro da sigla, desde quando ainda se chama Partido da República (PR), Edson assume que Valdemar é "mais que um amigo", sendo o presidente do PL o responsável por indicar Giroto ao cargo de secretario executivo substituto no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em 2015. 

Apesar do planos mirando 2026, porém, a decisão favorável obtida no âmbito da Operação Lama Asfáltica por meio da 31ª Promotoria de Justiça rendeu uma condenação que, entre outros pontos, garante a suspensão dos direitos políticios de Edson Giroto por uma década. 

Entenda

Como bem esclarece o Ministério Público de Mato Grosso do Sul em nota, a ação civil público por ato de improbidade administrativa envolve desde uma construtora até empresários, engenheiros e agentes públicos, "em razão da inexecução da obra da rodovia MS-228, em Corumbá". 

Assinada pelo Juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, a decisão condena o grupo a devolver mais de R$ 8,8 milhões aos cofres públicos, conforme cálculos atualizados para correção monetária e juros graças ao esquema de fraude em obra pública. 

Segundo consta na ação proposta pelo Promotor de Justiça Humberto Lapa Ferri, dos 42 quilômetros contratados na obra da MS-228 apenas 27,7 km foram concluídos, com a empresa recebendo quase oito milhões de reais e desviando aproximadamente R$3 mi. 

Além das interceptações telefônicas por parte da Polícia Federal (PF) reforçarem a logística coordenada do grupo, vistorias da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul); depoimentos e perícias somaram um conjunto de provas robustas que confirmaram a existência dos atos ilícitos. 

Entre eles, a ação aponta para possível "esquema de tráfico de influência e fabricação de medições de serviços, com envolvimento de agentes políticos e privados em prejuízo ao interesse público", frisa o MP em nota.

Condenações

Ex-secretáro de Obras Públicas de Mato Grosso do Sul, nos mandatos do governador André Puccinelli de 2007 a 2010 e novamente no cargo entre 2013 e 2014, além de cumprir suspensão dos direitos políticos por 10 anos, Edson Giroto foi condenado a: 

  • Ressarcir R$ 305,9 mil aos cofres públicos; 
  • Pagar indenização de R$ 100 mil por danos morais coletivos
  • Perda do cargo público
  • Proibição de contratar com o poder público pelo mesmo período

Além dele, entre os condenados aparecem  engenheiros e um ex-chefe de obras da Agesul, que além dos direitos políticos suspensos, teve a perda do cargo público e da aposentadoria. Juntos deverão realizar o ressarcimento e pagamento de indenização no valor de R$ 1.167.600,00.

Também cabe apontar a condenação de um dos nomes considerados articuladores do esquema, João Amorim, empresário ligado principalmente à Proteco, que também teve os direitos políticos suspensos, por um prazo ainda mais dilatado: 12 anos. 

Mesmo em 2024, empresas que integram o "guarda chuva" do grupo Amorim seguiam anotando contratações com o Executivo de Campo Grande, por exemplo, quando a DMP assinou com a Prefeitura para tocar obras de quase R$ 19,5 milhões no Jardim Noroeste

Campo-grandenses de longa data logo associaram que o nome DMP Construções não soava estranho, com a empresa considerada uma "velha conhecida da administração pública local", já que além de vencerem uma série de licitações a partir de 2020 integravam o grupo que carrega o nome de  João Alberto Krampe dos Santos. 

Conhecido como o "empreiteiro que mais vence concorrências públicas em Mato Grosso do Sul", conforme apurado pela equipe do Correio do Estado, ao fechar das cortinas de 2014, 60,9% do que era pago mensalmente pelos cofres da Prefeitura com obras de tapa-buraco, roçada, limpeza de avenidas, entre outros serviços, iam para o grupo.  

O estimado é que as empresas que integravam esse "guarda-chuva" ficavam com aproximadamente R$ 13 milhões ao mês, dos R$ 21 mi que o Executivo Municipal gastava mensalmente com os serviços há cerca de 10 anos. 

Amorim está está proibido de firmar contratos com o poder público pelo mesmo prazo, condenado a ressarcir R$ 917,7 mil, além de indenização de R$ 250 mil. 

Enquanto isso, sua sócia também deverá ressarcir o mesmo valor, bem como a igual suspensão de direitos políticos por 10 anos aplicada à Girotto, que no caso dela se acumulam com o pagamento de indenização no valor de R$ 150 mil. 

Para o juiz, o esquema de fraude em obras públicas com base no tráfico de influência beneficiava a Construtora e seus sócios em detrimento da sociedade sul-mato-grossense, sendo a segundo sentença da Lama Asfáltica por improbidade administrativa. 

 

ELEIÇÕES 2026

Capitão Contar vai a Brasília dialogar com lideranças nacionais de 4 partidos

O ex-deputado estadual é pré-candidato a senador nas eleições do próximo ano e ainda não fechou uma legenda

03/10/2025 08h30

O ex-deputado estadual Capitão Contar está atualmente no PRTB, mas pode trocar de legenda

O ex-deputado estadual Capitão Contar está atualmente no PRTB, mas pode trocar de legenda Foto / Arquivo

A definição sobre o futuro político do ex-deputado estadual Capitão Contar para as eleições ao Senado em 2026 está cada vez mais perto de acontecer e, inclusive, pode sair já nas próximas semanas.

Conforme apuração do Correio do Estado, o ex-parlamentar, que atualmente é o presidente do PRTB em Mato Grosso do Sul, terá alguns encontros em Brasília (DF) com as lideranças nacionais de quatro siglas, já contando com a atual legenda.

“Nas próximas semanas, estarei me reunindo com os presidentes e lideranças partidárias nacionais do PL, Republicanos, PRTB e Novo para alinhar estratégias para as eleições de 2026”, disse à reportagem na tarde de ontem.

O Capitão Contar revelou que desses encontros não está descartada uma troca partidária, pois o PRTB enfrenta uma disputa nacional pelo comando da legenda e, na visão do ex-deputado estadual, tal fato pode respingar na sua candidatura a uma das duas vagas como senador da República.

Recentemente, mais precisamente na primeira quinzena de setembro, o Correio do Estado revelou que a executiva estadual do PL poderia convidar o ex-parlamentar para deixar o comando do PRTB em Mato Grosso do Sul e ingressar na legenda para ser um dos dois candidatos do partido ao Senado nas eleições gerais do próximo ano.

Procurado pela reportagem à época, Capitão Contar disse que estaria disposto a esquecer o fato de o ex-governador Reinaldo Azambuja não ser da chamada “direita raiz”, pois trocou o comando do PSDB pela liderança do PL em Mato Grosso do Sul, em prol do bem maior.

Na análise do ex-parlamentar, esse “bem maior” seria eleger o máximo possível de candidatos da direita para o Senado e, dessa forma, impedir que o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja reeleito para um quarto mandato.

“Nossa prioridade é trocar o comando do Brasil. Nunca fui do grupo do Reinaldo, mas se for para fortalecer e unir toda a direita, aumentando o arco de alianças contra o ‘Lula 4’, me coloco à disposição nessa trincheira”, afirmou o ex-deputado estadual.

Ele ainda completou que o projeto do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) é fazer a maioria no Senado, para mobilizar ações contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

“Independentemente de partido ou grupo, minha conduta será sempre a mesma, ajudar o presidente Bolsonaro a retornar à presidência da República”, afirmou.

No dia 21 de setembro, após o ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja no PL, para comandar o partido no Estado e ser o candidato da legenda na primeira vaga ao Senado em 2026, o próprio presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, disse ao Correio do Estado que o nome do Capitão Contar estaria no páreo pela segunda vaga no partido, desde que o ex-parlamentar se filiasse à legenda.

“Depende do Azambuja agora quais serão os candidatos do PL em Mato Grosso do Sul, mas, nessa questão do Senado, o presidente Jair Bolsonaro adora dar palpites, então tudo pode acontecer”, falou.

No entanto, o presidente nacional do PL disse acreditar que “o Capitão Contar poderia, sim, ser o outro candidato ao Senado pelo PL junto com o Azambuja”. 

Entretanto, ele assegurou que, para isso acontecer, primeiro, o ex-deputado estadual Capitão Contar terá de sair do PRTB.

Ele finalizou dizendo que Azambuja é o líder do partido aqui no Estado, “então, ele deve tentar resolver essa questão do Capitão Contar”.

Também anteriormente, o próprio Azambuja disse ao Correio do Estado que o Capitão Contar não teria conhecimento da possível vinda dele ao PL.

Ele só reforçou que o combinado com o ex-presidente da República e com Valdemar Costa Neto era de que a escolha utilizasse como critérios as pesquisas quantitativas e qualitativas.

“Os melhores nomes serão os escolhidos para a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal, nas eleições do próximo ano. O objetivo da executiva nacional do PL é eleger dois senadores que tenham afinidade com as pautas da direita para o Brasil”, declarou.

ELEIÇÕES 2026

Zema descarta ser vice de Tarcísio e diz que daria indulto a Bolsonaro 'imediatamente'

O mineiro pré-candidato a presidente, afirmou que a única hipótese de não disputar o cargo é se Jair Bolsonaro (PL) concorrer, o que não é possível, já que o ex-presidente está inelegível

02/10/2025 20h00

Bolsonaro e Zema durante evento na Fiemg

Bolsonaro e Zema durante evento na Fiemg Foto: Videopress Produtora

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), descartou em entrevista à Rádio Eldorado nesta quinta-feira, 2, ser vice em uma eventual chapa presidencial com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O mineiro, que é pré-candidato a presidente, afirmou que a única hipótese de não disputar o cargo é se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concorrer - ele está inelegível e foi condenado à prisão na trama golpista.

"Apoiarei o Tarcísio no segundo turno. O candidato da direita que for para o segundo turno terá meu total apoio", disse Zema, acrescentando que manterá sua candidatura mesmo se Bolsonaro apadrinhar outro candidato.

O governador mineiro se reuniu com Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes na quarta-feira, 1º, e ouviu do governador paulista que ele será candidato à reeleição.

No mês passado, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), defendeu ao Estadão que Zema avalie abrir mão da candidatura a presidente se Tarcísio decidir disputar o mesmo cargo.

"Tarcísio tem deixado claro que ele é candidato à reeleição e eu concordo. Deixar de lado uma reeleição garantida para tentar algo incerto e ainda deixar São Paulo aberto a um eventual candidato de esquerda não é algo que deva se arriscar, na minha opinião", disse o governador de Minas Gerais.

Na entrevista à Rádio Eldorado, Zema afirmou ainda concederá "imediatamente" indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente no ano que vem. Ele também declarou que é favorável à anistia para o ex-presidente e os condenados na trama golpista e no 8 de Janeiro.

"Se não for possível, que seja feita uma dosimetria de 90% para cima com relação à pena para que essa questão também seja resolvida rapidamente", disse ele.

"O Brasil já deu anistia no passado a assaltantes de bancos, sequestradores e assassinos. Nós temos que considerar que o que nós tivemos agora recentemente foi uma pequena fração das atrocidades que foram feitas lá trás", acrescentou Zema.

Ele disse ainda que pretende fazer mudanças no programa Bolsa Família para que os beneficiários sejam incentivados a procurarem um emprego. "Quem conseguir ter a carteira assinada tenha um extra, um prêmio", propôs. Pela regra atual, há um período de transição em que o benefício continua sendo pago a depender do valor do salário recebido.

