Após sete horas de votação, MS registra problemas em 38 urnas; 13 foram substituídas

Passadas sete horas de votação, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) registrou problemas em 38 urnas eletrônicas. O dado faz parte do balanço divulgado pela Justiça Eleitoral no início da tarde deste domingo (25), quando 2.024.884 eleitores do Estado estão aptos a votar no segundo turno das eleições para presidente da República.
Segundo o TRE-MS, do total de aparelhos que tiveram algum problema, 13 urnas precisaram ser substituídas. As demais foram reinicializadas ou passaram por ajustes, como a troca de papel ou bobina. A votação segue até as 16h, no horário de Mato Grosso do Sul.
Os problemas foram registrados em locais de votação de Campo Grande, Camapuã, Nioaque, Ivinhema, Aparecida do Taboado, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Bodoquena, Três Lagoas, Anastácio, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Coxim, Chapadão do Sul, Jardim, Miranda, Dourados, Guia Lopes da Laguna e Glória de Dourados.
Das 2.024.884 pessoas aptas a votar em Mato Grosso do Sul, 640.427 são de Campo Grande, município que concentra o maior eleitorado do Estado, segundo o TRE-MS.