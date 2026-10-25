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Política

Eleições 2026

Justiça Eleitoral manda PF prender secretário de Salvador por retenção de ônibus

Fiscalização constatou redução da frota de ônibus durante a votação do segundo turno

Alison Silva

Alison Silva

25/10/2026 - 13h30
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O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou neste domingo, 25, que a Polícia Federal prenda em flagrante o secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, após fiscalização constatar redução da frota de ônibus durante a votação do segundo turno.

A decisão também manda restabelecer integralmente o serviço, com gratuidade, sob pena de multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento. O despacho, ao qual o Broadcast Político teve acesso, foi assinado às 13h15 e tem força de mandado. Até o momento, não há confirmação do cumprimento da prisão.

A determinação atende a pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Segundo a decisão, uma inspeção na garagem do BRT, na Avenida Barros Reis, encontrou diversos veículos parados. O supervisor informou aos magistrados que a frota em circulação era inferior à dos dias úteis e que a empresa seguia orientação da Secretaria Municipal de Mobilidade

Ainda conforme o despacho, o supervisor foi informado da obrigação de manter o serviço sem redução e afirmou que mobilizaria motoristas para colocar os veículos nas ruas, o que não havia ocorrido até a decisão.

"Considerando-se que a orientação para redução da frota partiu da Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob), diante das evidências da violação dos artigos 297, 304 e 347 do Código Eleitoral, determino seja procedida a imediata prisão do seu titular, o secretário Pablo Souza", escreveu o desembargador

O tribunal deu prazo de uma hora, contado da notificação, para que os responsáveis comprovem nos autos a circulação de 100% da frota, com frequência e itinerários compatíveis com os dias úteis. A multa é solidária entre o município, o secretário e as concessionárias. A operação deverá ser mantida até o encerramento da votação e pelo tempo necessário ao retorno dos eleitores para casa.

A Polícia Federal também deverá fiscalizar as garagens e garantir a saída dos coletivos. O despacho prevê prisão em flagrante de quem impedir ou embaraçar o cumprimento da ordem e encaminha o processo à Procuradoria Regional Eleitoral para investigação.

Prefeitura afirma normalização

Em nota, a Semob afirmou que a operação foi normalizada. A Pasta atribuiu as interrupções no início da manhã à presença de propaganda eleitoral em veículos nas garagens e disse que a situação foi contornada após diálogo com equipes operacionais e entidades sindicais. A secretaria informou ainda que notificou as empresas para garantir a disponibilidade integral da frota.

Salvador é administrada por Bruno Reis (União Brasil), aliado do ex-candidato ao governo estadual ACM Neto e apoiador de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas deu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 944.358 votos no 1º turno, equivalentes a 65,26% dos válidos, contra 391.188 de Flávio (27,03%). Na disputa estadual, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), aliado do presidente, foi reeleito no 1º turno com 4.626.509 votos em toda a Bahia, ou 55,80% dos válidos, derrotando ACM Neto.

Declaração

Lula cita morte em Bonito ao falar sobre violência nas eleições

Ewerton Rodrigues da Silva morreu neste sábado após ser baleado em manifestação; Governador Eduardo Riedel também comentou o caso

25/10/2026 11h45

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Presidente votou na região do Grande ABC na manhã deste domingo (25)

Presidente votou na região do Grande ABC na manhã deste domingo (25) Foto: Reprodução / Youtube

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou Mato Grosso do Sul e Minas Gerais ao lembrar os diferentes casos de violência neste 2° turno das eleições, declaração feita em coletiva de imprensa neste domingo (25), no local de votação do petista em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

"Em Montes Claros [MG], um grupo de bolsonaristas, atacou um tijolo na cara da nossa vereadora que fraturou o nariz dela, a outra notícia de morte em Bonito, no Mato Grosso do Sul, uma demonstrarção do que está em jogo nesse país. De um lado aqueles que querem democracia, saúde, educação, crescimento econônico, emprego de qualidade, viver com decência e respeito com aqueles que pensam diferente", detacou o presidente. 

Lula afirmou que o que está em jogo na eleição presidencial de hoje é se a população quer um Brasil que distribua "livros ou armas".

Acompanhavam o presidente o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede) e os ministros Alexandre Padilha (PT) e Luiz Marinho (PT) e a sul-mato-grossense Simone Tebet (PSB).

A vereadora do PT de Montes Claros, em Minas Gerais, Iara Pimentel ficou gravemente ferida após sofrer um ataque de bolsonaristas na noite deste sábado (24), quando participava de uma carreata em apoio à reeleição do atual presidente.

Iara Pimentel foi socorrida pelo Samu e levada a um hospital, onde foi medicada e submetida a exames. “A violência política é uma ameaça à democracia e não pode ser naturalizada. É inadmissível que pessoas sejam agredidas por expressarem suas posições políticas. Nenhuma divergência justifica a violência”, disse, em nota, a assessoria da parlamentar.

Fatalidade 

Presidente votou na região do Grande ABC na manhã deste domingo (25)Ewerton Rodrigues da Silva - Foto: Reprodução / Redes Sociais 

Atingido com pelo menos três disparos de revólver em meio a uma suposta briga de trânsito ao final de uma carreata bolsonarista na região central de Bonito, Ewerton Rodrigues da Silva, de 35 anos, morreu na noite deste sábado, momentos depois de receber atendimento médico no hospital da cidade.

Um outro homem, identificado apenas como Alex, também foi atingido e por conta da gravidade dos ferimentos teve de ser transferido para Campo Grande.  Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h para atender uma briga generalizada nas imediações de um posto de combustíveis, na região central da cidade.

De acordo com as informações iniciais da Guarda Municipal e divulgadas pelo site Jardim MsNews, o caso teria ocorrido após o término da carreata, depois que uma discussão de trânsito teria evoluído para xingamentos e agressões físicas generalizada, na qual vários pessoas participaram das agressões. 

Ao perceber que seu pai estava sendo espancado, um adolescente que teria 16 anos conseguiu pegar uma arma que estava no veículo do pai e fez uma série de disparos contra os supostos agressores. Ewerton foi atingido no abdômen, no tórax e outro na coxa direita. Alex, por sua vez, levou dois tiros na região do tórax. 

Depois de fazer os disparos, pai e filho teriam fugido em uma caminhonete e até o começo da manhã deste domingo eles não haviam sido localizados. 

Lamentável 

Ao votar, o governador Eduardo Riedel (PP) lamentou o ocorrido. "[O caso] está sendo investigado, parece que é uma briga de trânsito, onde um menor teria acessado uma arma para proteger o pai de uma briga, eu não posso falar nada sem antes a polícia concluir as investigações, lamentável", disse o governador. Ele votou às 10h03 na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, no bairro Monte Castelo.  

Na sequência, destacou que não é possível afirmar se o embate tem relação com o acirramento político. "Não dá nem pra dizer se a consequência desse acirramento político ou não, né? Naturalmente as pessoas tendem a levar pra esse lado, mas pode ter sido uma briga de trânsito, independente de política, pode ter sido nada a ver. Às vezes são apoiadores do mesmo candidato, às vezes não.", concluiu.

Embora não haja indícios de que tenha sido uma confusão com motivações políticas, nas redes sociais o caso descambou imediatamente para este lado.

ELEIÇÕES 2026

Azambuja vota e diz que a população está cansada da "gastança" pública

Senador acredita que Flávio Bolsonaro será eleito com mais votos do que as pesquisas apontam

25/10/2026 11h15

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Reinaldo Azambuja votou na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho

Reinaldo Azambuja votou na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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O senador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PL), votou na manhã deste domingo (25), por volta das 9h, na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, em Campo Grande. Em coletiva, ele demonstrou otimismo em relação às eleições presidenciais e acredita na vitória de Flávio Bolsonaro. Sua percepção é que houve uma mobilização positiva em todo o Brasil, com pessoas saindo às ruas, ecoando o que foi visto em Campo Grande e em mais de 70 cidades de Mato Grosso do Sul.

Azambuja analisa que estas manifestações de apoio ao candidato de direita foram espontâneas, pois "a população está cansada da administração atual, caracterizada por gastança, endividamento, baixo crescimento e aparelhamento da máquina pública", disse o senador.

A esperança da vitória do aliado político é tão alta que Reinaldo espera mais votos do que as últimas pesquisas apontaram.  "Nós vamos ter uma surpresa extremamente positiva, acima do que estão dizendo as pesquisas que a gente tem visto publicadas pelos órgãos de imprensa".

Por fim, ele defende a inversão da lógica de gastos, diminuindo a "gastança desenfreada em Brasília" para investir mais nos municípios e estados, priorizando o desenvolvimento e as oportunidades no país.

"O Brasil está gastando muito em Brasília e gastando pouco nos municípios, nos estados brasileiros. Então vamos inverter a lógica, diminuir ministérios, diminuir gastança em Brasília, gastança desenfreada com aquilo que não dá retorno à população brasileira e gastar naquilo que é importante pelo desenvolvimento e pelas oportunidades do nosso país".

Azambuja acompanhará a a apuração dos votos no comitê que era do também senador Capitão Contar (PL) e do Partido Liberal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena. A partir das 16h30, Reinaldo deve partir para o local, junto com sua família e aliados.

Estratégia da direita no Estado

"Mobilização forte" foi o primeiro ponto a ser destacado por Reinaldo Azambuja ao ser questionado sobre as estratégias que a direita usou para converter os votos para Flávio Bolsonaro em Mato Grosso do Sul. Tal mobilização foi iniciada após uma reunião com líderes políticos, incluindo prefeitos e lideranças municipais, segundo o relato do senador.

Azambuja também conta que houve um engajamento "espontâneo e surpreendente" da população nas 79 cidades, inclusive com apoio de líderes que estavam a favor de Lula e outros candidatos, mas que, no segundo turno, preferiram ir para o lado de Flávio Bolsonaro.

"Um enganjamento de algumas lideranças que não estavam com a gente, vieram no segundo turno, alguns que apoiaram outros candidatos, ou alguns até que apoiaram o atual presidente e resolveram mudar para o nosso lado, que entende que é o lado que pode dar realmente uma condição melhor para o nosso país, para o desenvolvimento".

Recusa de especulações 

Ao ser questionado se teria a possibilidade de assumir algum ministério caso Flávio Bolsonaro seja eleito, Reinaldo Azambuja recusou as especulações e se limitou a dizer que está focado em cumprir seu papel como senador por Mato Grosso do Sul.

"Isso aí é uma especulação, eu acredito que o Flávio vai ter a liberdade e a gente vai apoiar para que ele faça um governo mais enxuto. O que eu vou lutar é para que não continue 38 ministérios, porque o Brasil não precisa disso".

O senador disse que, durante seu mandato, trabalhará para destravar pautas em Mato Grosso do Sul, como a volta da ferrovia e o reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Temos muitas pautas importantes para o Mato Grosso do Sul que eu quero lutar porque eu entendo que são pautas que estão travadas e que precisam ser mobilizadas, a volta da ferrovia, o reajuste da tabela SUS, a segurança de fronteira, a hidrovia do Rio Paraguai, a continuidade dos programas habitacionais que estão aquém do necessário para a população do Mato Grosso do Sul".

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