Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), que sofreu um infarto enquanto cumpria agenda em São Paulo e teve que passar por um procedimento cirúrgico, usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores.
O deputado participava de um curso promovido pela Fundação Republicana Brasileira, o FRB Mobiliza – Comunicação e Liderança, na terça-feira (9), quando sofreu o infarto e precisou passar por um cateterismo.
Inicialmente, ele recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, foi transferido para um hospital cujo nome não foi divulgado.
Durante o procedimento, a equipe médica verificou obstruções em duas veias do coração do parlamentar, e ele precisou passar por cirurgia na madrugada de quarta-feira (10).
No Instagram, o partido publicou um vídeo do deputado que, mesmo hospitalizado, comemorou a participação da senadora Damares Alves, colega de sigla, que esteve no evento Mulheres Republicanas em Campo Grande.
“O deputado Antônio Vaz passou por uma cirurgia e passa bem. Ainda no hospital, teve o cuidado de mandar um vídeo para parabenizar a iniciativa da senadora Damares Alves e de Raquel MS Correia, secretária estadual das Mulheres Republicanas no Estado do MS, e também Mariene Garcia, que é coordenadora da temática Mulher no Agro, prestigiando o evento das Mulheres Republicanas com o lançamento da temática Mulher Republicana do Agro e da cartilha Maria da Penha vai à Roça”, diz a nota do Republicanos.
Já nas redes sociais de Antônio Vaz, em um stories, ele apareceu caminhando pelo hospital, sorridente, em um vídeo com os dizeres:
“Deus nos surpreende a cada dia. Passamos por momentos difíceis, mas nunca duvidamos do Seu poder. Colocamos nossa fé e confiança em Deus e vimos a Sua grandeza e poder. Gratidão.”