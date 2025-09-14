Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação

Seis dias depois de ser submetido a cirurgia, o deputado Antônio Vaz publicou neste domingo (13) um vídeo em que aparece caminhando no hospital

Laura Brasil

14/09/2025 - 16h32
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), que sofreu um infarto enquanto cumpria agenda em São Paulo e teve que passar por um procedimento cirúrgico, usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores.

O deputado participava de um curso promovido pela Fundação Republicana Brasileira, o FRB Mobiliza – Comunicação e Liderança, na terça-feira (9), quando sofreu o infarto e precisou passar por um cateterismo.

Inicialmente, ele recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, foi transferido para um hospital cujo nome não foi divulgado.

Durante o procedimento, a equipe médica verificou obstruções em duas veias do coração do parlamentar, e ele precisou passar por cirurgia na madrugada de quarta-feira (10).

No Instagram, o partido publicou um vídeo do deputado que, mesmo hospitalizado, comemorou a participação da senadora Damares Alves, colega de sigla, que esteve no evento Mulheres Republicanas em Campo Grande.

“O deputado Antônio Vaz passou por uma cirurgia e passa bem. Ainda no hospital, teve o cuidado de mandar um vídeo para parabenizar a iniciativa da senadora Damares Alves e de Raquel MS Correia, secretária estadual das Mulheres Republicanas no Estado do MS, e também Mariene Garcia, que é coordenadora da temática Mulher no Agro, prestigiando o evento das Mulheres Republicanas com o lançamento da temática Mulher Republicana do Agro e da cartilha Maria da Penha vai à Roça”, diz a nota do Republicanos.

Já nas redes sociais de Antônio Vaz, em um stories, ele apareceu caminhando pelo hospital, sorridente, em um vídeo com os dizeres:

“Deus nos surpreende a cada dia. Passamos por momentos difíceis, mas nunca duvidamos do Seu poder. Colocamos nossa fé e confiança em Deus e vimos a Sua grandeza e poder. Gratidão.”

 

 

Assine o Correio do Estado

Política

Lula diz que saúde não tem esquerda ou direita: 'Sabemos o que aconteceu na covid'

Presidente afirmou que a população atualmente precisa de mais ofertas de especialistas

13/09/2025 21h00

Compartilhar
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva FOTO: CanalGov/Reprodução

Continue Lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou há pouco o período da pandemia de covid e disse que a questão da saúde "não tem esquerda ou direita". As declarações ocorreram em uma visita ao Hospital Universitário de Brasília (HUB), para acompanhar um dia de mutirão de atendimento à população realizado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde.

"Em se tratando de saúde, não tem esquerda ou direita, tem que estar comprometido com a saúde do povo", afirmou. Em outro momento, disse: "sabemos o que aconteceu na covid com o povo brasileiro".

Na ocasião, o presidente também declarou que o Sistema Único de Saúde (SUS) não existe em outros países com mais de 100 milhões de habitantes e afirmou que a população atualmente precisa de mais ofertas de especialistas.

Também compareceram o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e a primeira-dama Janja da Silva, além do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Arthur Chioro.

Em discurso, o ministro da Educação disse que Lula pediu que as ações de educação relacionadas à saúde sejam interministeriais. Segundo Santana, essa operação ocorreu na implementação do marco regulatório da Educação à Distância, que impede a realização de cursos de saúde nessa modalidade.

A visita contou uma transmissão online de outros cinco hospitais que realizam o mutirão, em Belo Horizonte (MG), São Luís (MA), Belém (PA), Goiânia (GO) e Curitiba (PR). O ministro das Cidades, Jáder Filho, entrou ao vivo na transmissão, direto da capital paraense, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, compareceu ao mutirão no Paraná.

A ação é intitulada "EBSERH em Ação - Agora Tem Especialistas" e ocorre em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no que o governo chama de Dia E. A iniciativa é promovida em 45 hospitais universitários federais da rede EBSERH, com o envolvimento de graduandos e residentes.

Assine o Correio do Estado

Política

'Não teremos mais dificuldade nas negociações com EUA por condenação de Bolsonaro', diz Alckmin

Segundo vice-presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem orientado o diálogo e a negociação

13/09/2025 20h00

Compartilhar
Vice-presidente Geraldo Alckimin

Vice-presidente Geraldo Alckimin Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, negou há pouco a possibilidade de o País ter dificuldades nas negociações comerciais com os Estados Unidos por causa da condenação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da trama golpista.

"Entendo que não, porque não há nenhuma relação entre decisão do Poder Judiciário e política regulatória. Imposto de importação é política regulatória", afirmou.

Segundo Alckmin, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem orientado o diálogo e a negociação. "Nós estamos permanentemente trabalhando, porque não há justificativa para o tarifaço. Dos dez produtos que os EUA mais exportam para nós, oito tem tarifa zero. E a tarifa média para entrar no Brasil é 2,7%", afirmou.

O vice-presidente lembrou que os EUA têm superávit comercial com o Brasil, e disse que as exportações deles ao Brasil estão crescendo 12% neste ano. "Vamos trabalhar para reduzir impostos ao Brasil."

Alckmin participou de visita à concessionária V12 da Volkswagen, em Brasília. Em relação à venda de automóveis sustentáveis, ele disse que houve aumento de 26,1% de 11 de julho a 11 de setembro, o que mostra que "quando reduz o imposto, vende mais"

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal de hoje, extração 6000-3, sábado (13/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal de hoje, extração 6000-3, sábado (13/09)

2

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU
Arrocho

/ 2 dias

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU

3

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF
laranjal

/ 2 dias

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF

4

Usina de etanol é inaugurada em MS com potencial de gerar 1,2 mil empregos
Bolsão

/ 1 dia

Usina de etanol é inaugurada em MS com potencial de gerar 1,2 mil empregos

5

Carro capota, cai em córrego e estudante morre na Capital
COLISÃO

/ 4 horas

Carro capota, cai em córrego e estudante morre na Capital

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 05/09/2025

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?