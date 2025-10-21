Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Arthur Lira rebate críticas de Renan a PL do IR aprovado na Câmara: 'politicagem e oportunismo'

Renan disse que o Senado faria emendas ao PL, diante do que classificou como "inconstitucionalidades"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

21/10/2025 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O deputado Arthur Lira (PP-AL), que relatou na Câmara o projeto de lei (PL) que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil por mês, classificou como "politicagem e oportunismo" as críticas dirigidas a ele nesta terça-feira (21) pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do texto no Senado.

"É lamentável que, por pura politicagem e oportunismo, sejam divulgados supostos fatos sem a devida fundamentação e transparência, com o único objetivo de confundir a opinião pública e tumultuar a tramitação de um tema de tamanha relevância para a população brasileira", diz Lira em uma nota encaminhada ao Broadcast pela sua assessoria de imprensa

Mais cedo, durante uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Renan disse que o Senado faria emendas ao PL, diante do que classificou como "inconstitucionalidades" aprovadas pela Câmara. Ele afirmou que o texto não voltaria à Câmara, por ter se tornado um "instrumento de chantagem" nas mãos de Lira, e indicou que o projeto não seria mais fiscalmente neutro após as alterações feitas.

Na nota, o ex-presidente da Câmara afirma que a neutralidade fiscal foi o "princípio absoluto" que norteou a tramitação do PL "A elaboração do texto aprovado foi fruto de um intenso e produtivo diálogo com a equipe técnica do Ministério da Fazenda, proporcionando um projeto de Lei que alia justiça fiscal, rigor técnico e responsabilidade fiscal", diz Lira.

"As modificações incorporadas no projeto, construídas em conjunto com o Poder Executivo, foram pontuais e de caráter eminentemente técnico ou redacional, a fim de garantir maior clareza e segurança jurídica, preservando integralmente o núcleo da proposta original", continua a nota do parlamentar.

O deputado diz que tem o "firme compromisso" de garantir a promulgação da lei até o dia 31 de dezembro, para que ela entre em vigor no ano que vem. "Diante deste prazo inadiável, a criação de ruídos ou percalços infundados no processo legislativo é um risco que não podemos correr", afirma o parlamentar, que pede uma "análise serena e técnica" da matéria pelo Senado.

Assine o Correio do Estado

Política

STF retoma julgamento do 'núcleo 4' do golpe nesta terça com votos de Moraes e demais ministros

Grupo é apontado como responsável pela disseminação de desinformação contra as urnas eletrônicas e pelo apoio logístico aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023

20/10/2025 20h00

Compartilhar
Supremo Tribunal Federal (STF)

Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Continue Lendo...

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira, 21, o julgamento do chamado "núcleo 4" da trama golpista, o grupo é apontado como responsável pela disseminação de desinformação contra as urnas eletrônicas e pelo apoio logístico aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Nesta fase do processo será iniciada a votação dos ministros. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, será o primeiro a votar, seguido pelos colegas de turma Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino. Na semana passada, foram apresentados o parecer do processo e os argumentos da PGR e da defesa dos réus.

O grupo em julgamento é composto por militares da ativa e da reserva, além de ex-integrantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de integrar uma campanha coordenada de desinformação.

Na semana passada, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Em sua justificativa, Gonet associou diretamente a campanha de fake news promovida pelo grupo aos ataques violentos ocorridos em Brasília.

Segundo o chefe da PGR, houve um "manejo estratégico de informações sabidamente falsas como instrumento de desestabilização social". Para ele, "a revolta popular verificada ao final do iter criminis (caminho do crime) tem relação causal com a trama gerada e insuflada pela ação deste núcleo de acusados".

Réus do núcleo 4:

  • Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército;
  • Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército;
  • Carlos César Moretzsohn Rocha, ex-presidente do Instituto Voto Legal (IVL);
  • Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército e ex-servidor da Abin;
  • Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército;
  • Marcelo Araújo Bormevet, policial federal e ex-servidor da Abin;
  • Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército.

Assine o Correio do Estado

POLÍTICA

Governo do Estado firma parceria para impulsionar o empreendedorismo nos municípios

Parceria entre o governo estadual, Assomasul e Sebrae implementará o programa Cidade Empreendedora

20/10/2025 19h40

Compartilhar
Governador Eduardo Riedel durante o 3° Congresso dos Municípios de MS

Governador Eduardo Riedel durante o 3° Congresso dos Municípios de MS Paulo Ribas

Continue Lendo...

O governador do Estado, Eduardo Riedel (PP) firmou parceria com o Sebrae e a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), com o objetivo de fortalecer a gestão pública e o desenvolvimento dos municípios por meio do programa Cidade Empreendedora. O acordo aconteceu durante a abertura do 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (20), no Bosque Expo, em Campo Grande. 

Riedel enfatizou a importância da colaboração permanente e franca entre o Estado e os municípios para garantir o sucesso das políticas públicas, a proteção da sociedade e o avanço da prosperidade e inclusão social em MS.

"O desafio gigante aqui é a gente conseguir proteger a sociedade sul-mato-grossense no sentido de oferecer políticas públicas cada vez mais adequadas. Isso não se faz sozinho. Isso se faz com a nossa representação política, tanto na Assembleia Legislativa quanto na bancada federal. Enfim, é o conjunto que realiza essa diretriz central de a gente avançar em torno de prosperidade e inclusão social. São dois grandes eixos que estão diretamente conectados e que só é possível nessa relação Estado-município".

Em sua fala, Thalles Tomazelli, presidente da Assomasul, enfatizou as oportunidades que devem ser dadas aos servidores, fornecendo mecanismos para que desenvolvam políticas públicas que cheguem à população de forma eficiente.

"É legal a gente ver planilha, números, estatística, mas por trás da disso tudo, existe o servidor. Ele precisa estar motivado, precisa estar olhando onde mora, o trajeto que ele faz para chegar em uma prefeitura, numa câmara. Enfim, tudo isso importa diretamente e indiretamente com o município, com a sua sociedade,  com o governo do estado. De fato, o propósito é melhorar e dar cada vez mais oportunidade para os nossos servidores".

Sob o tema “Eficiência na Gestão Pública: Saúde, Educação e Assistência Social para o Desenvolvimento dos Municípios de MS”, o congresso visa fortalecer o municipalismo, um dos pilares do atual governo de MS; promover a integração entre gestores e legisladores; e ampliar o debate sobre as melhores práticas administrativas. O evento reuniu prefeitos, vereadores, secretários e demais lideranças municipais.

Cidade Empreendedora

O programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae que integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades, para estimular a economia local e desenvolver os municípios.

O programa, desenvolvido pelo Sebrae, oferece às prefeituras um pacote de soluções para impulsionar a economia local, atuando no apoio direto aos empreendedores e na melhoria do ambiente de negócios em parceria com o poder público. Desde 2018, o programa já foi implementado em 45 municípios de Mato Grosso do Sul, cobrindo 57% do estado.

Há dois eixos que sustentam o programa: Cidade de Negócios e Cidade Agro. O primeiro trabalha com análises, planejamento e entregas estratégicas para alavancar o município através do empreendedorismo.

O segundo é voltado para o agronegócio, os esforços são focados em estimular o pequeno produtor, além de criar incentivos para fomentar a economia agrícola local. Também para reduzir os impactos no meio ambiente, o eixo realiza trabalhos ecológicos como o Projeto Verdinho.

Programação do evento

No dia 21, às 15h, no palco principal, ocorre a apresentação “Sebrae Parceiro dos Municípios”, que detalhará o programa Cidade Empreendedora.

No dia 22, às 14h30, a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, participa do painel “Como a liderança feminina influencia na política pública” para apresentar o programa Liderança Adaptativa. 
Além disso, um stand institucional, localizado em frente à entrada principal, ficará disponível para visitação durante todo o evento, com informações sobre o Cidade Empreendedora.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

2

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional
Agropecuária

/ 2 dias

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional

3

Ex-candidato a vereador é executado no Shopping China
Cidades

/ 1 dia

Ex-candidato a vereador é executado no Shopping China

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação
Cidades

/ 1 dia

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 18 horas

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público