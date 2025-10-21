Arthur Lira rebate críticas de Renan a PL do IR aprovado na Câmara: 'politicagem e oportunismo'

POLÍTICA

Parceria entre o governo estadual, Assomasul e Sebrae implementará o programa Cidade Empreendedora

O governador do Estado, Eduardo Riedel (PP) firmou parceria com o Sebrae e a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), com o objetivo de fortalecer a gestão pública e o desenvolvimento dos municípios por meio do programa Cidade Empreendedora. O acordo aconteceu durante a abertura do 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (20), no Bosque Expo, em Campo Grande.

Riedel enfatizou a importância da colaboração permanente e franca entre o Estado e os municípios para garantir o sucesso das políticas públicas, a proteção da sociedade e o avanço da prosperidade e inclusão social em MS.

"O desafio gigante aqui é a gente conseguir proteger a sociedade sul-mato-grossense no sentido de oferecer políticas públicas cada vez mais adequadas. Isso não se faz sozinho. Isso se faz com a nossa representação política, tanto na Assembleia Legislativa quanto na bancada federal. Enfim, é o conjunto que realiza essa diretriz central de a gente avançar em torno de prosperidade e inclusão social. São dois grandes eixos que estão diretamente conectados e que só é possível nessa relação Estado-município".

Em sua fala, Thalles Tomazelli, presidente da Assomasul, enfatizou as oportunidades que devem ser dadas aos servidores, fornecendo mecanismos para que desenvolvam políticas públicas que cheguem à população de forma eficiente.

"É legal a gente ver planilha, números, estatística, mas por trás da disso tudo, existe o servidor. Ele precisa estar motivado, precisa estar olhando onde mora, o trajeto que ele faz para chegar em uma prefeitura, numa câmara. Enfim, tudo isso importa diretamente e indiretamente com o município, com a sua sociedade, com o governo do estado. De fato, o propósito é melhorar e dar cada vez mais oportunidade para os nossos servidores".

Sob o tema “Eficiência na Gestão Pública: Saúde, Educação e Assistência Social para o Desenvolvimento dos Municípios de MS”, o congresso visa fortalecer o municipalismo, um dos pilares do atual governo de MS; promover a integração entre gestores e legisladores; e ampliar o debate sobre as melhores práticas administrativas. O evento reuniu prefeitos, vereadores, secretários e demais lideranças municipais.

Cidade Empreendedora

O programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae que integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades, para estimular a economia local e desenvolver os municípios.

O programa, desenvolvido pelo Sebrae, oferece às prefeituras um pacote de soluções para impulsionar a economia local, atuando no apoio direto aos empreendedores e na melhoria do ambiente de negócios em parceria com o poder público. Desde 2018, o programa já foi implementado em 45 municípios de Mato Grosso do Sul, cobrindo 57% do estado.

Há dois eixos que sustentam o programa: Cidade de Negócios e Cidade Agro. O primeiro trabalha com análises, planejamento e entregas estratégicas para alavancar o município através do empreendedorismo.

O segundo é voltado para o agronegócio, os esforços são focados em estimular o pequeno produtor, além de criar incentivos para fomentar a economia agrícola local. Também para reduzir os impactos no meio ambiente, o eixo realiza trabalhos ecológicos como o Projeto Verdinho.

Programação do evento

No dia 21, às 15h, no palco principal, ocorre a apresentação “Sebrae Parceiro dos Municípios”, que detalhará o programa Cidade Empreendedora.

No dia 22, às 14h30, a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, participa do painel “Como a liderança feminina influencia na política pública” para apresentar o programa Liderança Adaptativa.

Além disso, um stand institucional, localizado em frente à entrada principal, ficará disponível para visitação durante todo o evento, com informações sobre o Cidade Empreendedora.