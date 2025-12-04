Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

FÉRIAS

Assembleia autoriza Riedel a tirar recesso de 18 dias no fim do ano

Governador de MS vai se ausentar das atividades de 29 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026

Naiara Camargo E GLAUCEA VACCARI

04/12/2025 - 12h12
Assembleia Legislativa (ALEMS) autorizou o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), a se ausentar das atividades de 29 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026.

Com isso, o chefe do executivo estadual terá "férias" de 18 dias neste fim de ano. Quem deve assumir o comando é o vice-governador, José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha.

Em 18 de novembro, Riedel encaminhou mensagem aos deputados da Assembleia Legislativa pedindo autorização para se licenciar do cargo por 18 dias, entre dezembro e janeiro.

Na manhã desta quinta-feira (4), os deputados estaduais votaram a favor e autorizaram as "miniférias" do governador. 

OUTRAS LICENÇAS

Entre o fim do ano passado e ano, o governador já pediu três autorizações para se licenciar das funções.

A primeira licença foi de 23 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025. Na ocasião, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), exerceu a função de governador interino de 23 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025. Em seguida, Barbosinha assumiu o governo de 1º a 14 de janeiro de 2025.

A segunda licença de Riedel foi de 13 a 20 de abril de 2025, quando deputados estaduais o autorizaram a se ausentar do Estado e do País. Barbosinha também ficou a frente do governo neste período. Na ocasião, Riedel viajou, junto com a esposa Mônica Riedel, para a Alemanha, para visitar o filho.

A última licença foi de 9 a 12 de outubro, quando o governador acompanhou a primeira-dama, Mônica Riedel, que participou da Maratona de Chicago, nos Estados Unidos.

DECISÃO MANTIDA

TJMS mantém condenação de Rafael Tavares por injúria contra o deputado Vander Loubet

O vereador de Campo Grande foi condenado por postar um vídeo, em 2023, onde chama Vander de "ladrão", após o deputado ter a casa invadida por bandidos

03/12/2025 19h15

Rafael Tavares é atual vereador de Campo Grande

Rafael Tavares é atual vereador de Campo Grande FOTO: Izaias Medeiros / Câmara CG

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da 2ª Turma Recursal Mista, negou a apelação criminal interposta pelo vereador de Campo Grande, Rafael Tavares (PL), e manteve a decisão de condená-lo por injúria contra o deputado federal Vander Loubet (PT).

Tavares foi condenado pela juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, por postar um vídeo com tom provocativo, em 2023, logo depois de Vander Loubet ter a casa invadida e furtada. No conteúdo, o vereador chama o deputado de "ladrão", ao usar o ditado popular "ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão".

De acordo a queixa-crime interposta por Vander:

“O querelado [Rafael Tavares] afirmou no final do vídeo em comento que ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão, com a clara intenção de afirmar que o querelante [Vander] seria ladrão, como aquele que furtou a sua residência. Evidencia-se, portanto, que o querelado dolosamente tenta cunhar a pecha de ladrão ao querelante, ofendendo-lhe a honra, a dignidade e o decoro, utilizando-se de todas as suas redes sociais para tanto, configurando-se o crime de injúria”.

Defesa de Tavares

A defesa do vereador Rafael Tavares alega que a queixa-crime somente foi oferecida contra ele, e não contra todas as pessoas que compartilharam e comentaram, da mesma forma ofensiva, no vídeo.

No mais, entende também que há ausência de efetiva materialidade do delito de injúria, isso porque, ao seu entendimento, estava em pleno exercício do direito constitucional à liberdade de expressão.

Resposta da Justiça aos fundamentos

Em relação ao argumento da indivisibilidade: 

"No presente caso, as declarações ofensivas feitas pelo querelado em postagens de redes sociais não configuram coautoria com terceiros que, em ocasiões diferentes, tenham proferido comentários semelhantes. Assim, não se pode falar em renúncia tácita por parte da querelante quanto ao direito de queixa em
relação a outras pessoas, sobretudo quando não identificadas ou identificadas de forma incerta.

Exigir que a querelante promova a identificação e persecução de centenas de indivíduos para não perder o direito de ajuizar a queixa-crime contra o querelado dentro do prazo decadencial de seis meses seria desproporcional, especialmente considerando que o querelado foi o principal responsável pela difusão das ofensas em questão".

Quanto ao argumento do direito de livre expressão, a Justiça diz:

"De fato, contemporaneamente o direito constitucional à liberdade de expressão vem sofrendo diversas criticas quanto a sua extensão, se abarca ou não determinadas falas e posicionamentos. Entretanto, em hipótese alguma, uma garantia constitucional servirá como salvo conduto à tolher o direito e garantias de outrem, sejam individuais ou coletivas.

Importa destacar que há distinção, e que ao menos deveria ser clara, entre o bom discurso idealmente democrático e o ato de vociferar ataques irrestritos, seja contra individuos ou grupo de pessoas".

STF

Julgamento de regra que reduz valor da aposentadoria por invalidez está em 5x4

O julgamento foi suspenso para aguardar os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, ausentes na sessão plenária desta quarta-feira, 3

03/12/2025 19h00

Compartilhar
Supremo Tribunal Federal (STF)

Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julgamento de regra que reduz o valor da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez).

O placar está em 5 a 4 para declarar a regra inconstitucional e determinar que o valor deve ser igual à aposentadoria por acidente de trabalho, que é de 100% da média salarial.

O julgamento foi suspenso para aguardar os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, ausentes na sessão plenária desta quarta-feira, 3.

O cálculo em questão foi criado na Reforma da Previdência de 2019 e estabelece que o valor mínimo do benefício será de 60% da média dos salários do trabalhador, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos

A regra é questionada porque estabelece um valor menor do que o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, e a aposentadoria permanente decorrente de acidente de trabalho.

O ministro Luís Roberto Barroso, relator, votou para validar os critérios, mas somente nos casos em que a incapacidade para o trabalho seja posterior à promulgação da reforma, em 12 de novembro de 2019. Se a incapacidade foi constatada antes dessa data, aplicam-se os critérios anteriores à reforma.

Ele foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Kássio Nunes Marques. Gilmar Mendes também havia seguido essa corrente no plenário virtual, mas o placar foi reiniciado após pedido de destaque.

O ministro Flávio Dino abriu divergência e defendeu que a regra é inconstitucional. Para o ministro, a regra "desconsidera a hierarquia de proteção social" ao estabelecer um benefício menor para a incapacidade permanente.

De acordo com seu voto, devem ser revistos em até 12 meses todas as aposentadorias por invalidez que tenham sido concedidas em valor inferior à aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho (que corresponde a 100% da média de todos os salários de contribuição).

"O cidadão tem uma incapacidade temporária, ele tem uma renda. Essa incapacidade vira permanente, ele perde. Eu não consigo imaginar que o bom é a pessoa lutar para continuar na perícia até o diagnóstico de incapacidade temporária, porque se vira definitiva, ele perde 30% da sua renda", afirmou Dino.

Dino foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Edson Fachin. Moraes havia votado para validar as regras no plenário virtual, mas alterou seu voto nesta quarta para acompanhar Dino. Ele ponderou que o Tribunal costuma ter uma posição de deferência às reformas previdenciárias, mas ressaltou que, neste caso, "não há um critério razoável".

"Aqui não é questão de cálculo atuarial (feito para manter a sustentabilidade da Previdência Social a longo prazo). Claramente há um tratamento desigual, que fere o princípio da igualdade e a dignidade da pessoa humana", disse Moraes. Para ele, os benefícios devem ter cálculos iguais porque "o resultado é o mesmo: ausência de possibilidade de trabalhar, de manter sua subsistência".

De acordo com a AGU, a falta de interpretação uniforme sobre o tema tem causado insegurança jurídica. O INSS interpôs 1.124 recursos sobre o tema entre janeiro de 2022 e setembro de 2024. O órgão apontou que o número de processos discutindo a controvérsia é "crescente", não só em ações individuais, mas também coletivas.

A ação é julgada com repercussão geral - ou seja, o resultado deverá ser seguido em todas as ações que discutem o tema em instâncias inferiores.

