Até agora, de MS, só 'Gordinho de Bolsonaro' confirma ida ao ato do ex-presidente

SIGLA RACHADA

Deputados petistas Vander e Zeca divulgam nota um dia antes de a deputada federal anunciar pretensão por eventual pré-candidatura

Vander Loubet e Zeca do PT protagonizam debate acerca da candidatura própria arquivo/correio do estado

Nota divulgada pelos deputados Vander Loubet (federal), 60, e Zeca do PT (estadual), 73, divulgada neste domingo (18), contrasta com as intenções políticas da colega deles, a deputada federal Camila Jara, 29, que anunciou para amanhã, segunda, em Campo Grande, em coletiva de imprensa para difundir a ideia de que ela quer ser a pré-candidata do PT na briga pela prefeitura da cidade, nas eleições de novembro, daqui nove meses.

Ou seja, pelos comunicados dos parlamentares petistas, escancarou-se que o partido rachou-se, ao menos por enquanto quando o assunto tratado tem a ver com as eleições municipais.

Em recentes declarações, tanto Zeca quanto Vander, tio e sobrinho, o PT de Mato Grosso do Sul deve focar num propósito, que seria o de abandonar o plano de candidatura própria e juntar-se ao projeto da ex-deputada federal Rose Modesto, do União Brasil, provável pré-candidata à prefeitura de Campo Grande.

No caso, Camila ficaria fora do pleito.

Note aqui trecho da nota divulgada por Zeca e Vander que evidencia a renúncia da candidatura própria:

“É legitima a decisão do Diretório Municipal em apontar, articular e defender a candidatura própria do PT. Não questionamos. E muito menos temos qualquer questionamento à legitimidade da pré-candidata apontada pelo Diretório, a companheira deputada federal Camila Jara, a quem reconhecemos como jovem liderança de grande importância”, cita de modo sutil os parlamentares que, logo depois, arrematam o raciocínio defendido, que rejeita o projeto de Camila:

“A questão, para nós, é outra: a candidatura própria é o único e/ou o melhor caminho para o PT de Campo Grande nas eleições de 2024?”.

Seguindo, o comunicado dos deputados busca uma justificativa pelo não a pré-candidatura da deputada federal.

Para os dois deputados, mais importante que as eleições municipais, também a candidatura de Camila, é o PT de MS mirar suas forças pelo que chamam de “sustentabilidade do governo de Lula”.

Deixam a entender, os deputados, que os petistas devem brigar aqui em MS, majoritariamente, pelo fortalecimento político do presidente Lula.

Outra razão destacada pelos deputados em questão, espalhada nos bastidores, que explicaria o apoio a ex-deputada Rose, teria a ver com o plano político do deputado federal Vander Loubet, já em seu sexto mandato como congressista de MS em Brasília.

Vander ambiciona concorrer a uma vaga ao Senado, em 2026. A ele interessaria o apoio a Rose, neste ano, por ela vantajosa popularidade em Campo Grande. E isso, como aliada, ajudaria o petista na briga pelo Senado.

Rose Modesto, que já disputou eleição pela prefeitura de Campo Grande, nunca havia mantido proximidade com governos de Lula, hoje ocupa a chefia da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco, por indicação de seu partido, o União Brasil.

Retornando a nota de Vander e Zeca, os dois amenizam a ideia do racha no partido:

“Apesar de a Executiva Municipal do PT, ou de parte dela, tomar a iniciativa de convocar, intempestivamente, uma coletiva com a imprensa, nomeando as lideranças com mandato que estarão presentes e excluindo os não nominados que também têm mandato popular, não há que se falar em divisão interna. Trata-se de um processo natural de construção da nossa unidade interna. Pensamos e propomos caminhos diferentes”.

COLETIVA

Até a publicação deste material, a deputada Camila Jara não havia se manifestado quanto a nota dos deputados Vander e Zeca.

Também por meio de comunicado, a coletiva de imprensa que vai tratar da eventual pré-candidatura de Camila, foi anunciada neste domingo e informou que o evento contará com a presença dos vereadores petistas de Campo Grande Ayrton Araújo e Luiza Ribeiro, dos deputados estaduais Pedro Kemp e Gleice Jane, da deputada federal Camila Jara, além do presidente estadual do partido em MS, Vladimir Ferreira, e do presidente municipal do partido, Agamenon do Prado.