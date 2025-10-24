Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Autoridades do governo federal criticam adiamento em pagamento de precatórios em seminário

Durante um seminário organizado pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, nesta sexta-feira, 24, autoridades e representantes do Poder Judiciário discutiram o tema

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/10/2025 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um dia após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) conceder uma liminar favorável à Prefeitura de São Paulo, suspendendo possíveis punições do Tribunal de Justiça (TJ) em uma disputa sobre o pagamento de precatórios, diferentes autoridades do governo federal se manifestaram sobre a questão e criticaram medidas que postergam o pagamento de precatórios em detrimento dos credores.

Durante um seminário organizado pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) nesta sexta-feira, 24, autoridades e representantes do Poder Judiciário discutiram o tema. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacaram a importância de respeitar compromissos financeiros. Segundo Haddad, o pagamento de precatórios não é apenas uma obrigação legal, mas uma questão de humanidade e respeito aos cidadãos.

A decisão do CNJ, proferida pelo ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça, facilita a aplicação imediata das novas regras da Emenda Constitucional 136 para o plano de pagamento de 2025 da Prefeitura de São Paulo. Conforme nota enviada ao Broadcast, a Prefeitura afirma que, devido à decisão, o município poderá alocar recursos essenciais para áreas como saúde, educação e infraestrutura, não sendo mais obrigado a desembolsar R$ 805 milhões este ano para precatórios, e poderá destinar recursos para outras áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

Fernando Haddad, elogiado por reduzir a fila de precatórios quando foi prefeito, reconhece as dificuldades de algumas prefeituras, mas critica aquelas que optam por adiar pagamentos apesar de terem capacidade financeira. Ele destacou o compromisso de seu ministério em evitar alterações que prejudiquem o pagamento de precatórios, afirmando que prefere a reputação de quem paga a mais que a de caloteiro.

Vitor Boari, presidente da Comissão Especial de Assuntos Relativos a Precatórios Judiciais da OAB-SP, criticou duramente a ação do governo paulistano. Segundo ele, a Prefeitura recorre a estratégias que prejudicam credores, mesmo tendo terminado 2024 com quase R$ 22 bilhões em caixa. Ele ainda destacou que o município, antes mesmo da liminar, depositava apenas metade do valor pactuado para precatórios, contrariando a decisão vigente do TJ.

"Essa decisão do CNJ, proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça, terá efeito cascata e infelizmente os entes devedores de precatórios sairão beneficiados, em detrimento dos muitos cidadãos à espera do recebimento", disse Boari, que também estava no seminário do IASP.

O ministro do TCU, Bruno Dantas, que estava no seminário do IASP enfatizou que o respeito aos precatórios é essencial para honrar cidadãos que tiveram seus direitos reconhecidos judicialmente. Destacou ainda a evolução da percepção sobre precatórios no Brasil, afirmando: "O precatório é um título que consubstancia uma obrigação líquida e certa."

Por sua vez, em um vídeo, o vice-presidente Geraldo Alckmin ressaltou que o pagamento de precatórios é crucial para manter a confiança do cidadão no poder público.

Assine o Correio do Estado

Política

Prefeitura é investigada por suposta cobrança ilegal de salários de professores substitutos

Denúncia cita exigência de que docentes afastados por saúde paguem por suas substituições de curta duração

24/10/2025 16h45

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itaporã, instaurou Procedimento Administrativo para investigar a legalidade de uma prática adotada pelo Poder Executivo Municipal.

Conforme despacho assinado em 25 de setembro de 2025 pelo Promotor de Justiça Radamés de Almeida Domingos, o órgão apura a exigência de que professores da rede municipal, tanto concursados quanto contratados, custeiem os salários de seus substitutos em casos de afastamento por motivo de saúde com duração inferior a quatro dias.

A investigação teve origem a partir de uma manifestação registrada na Ouvidoria do Ministério Público. De acordo com os autos, o Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Itaporã/MS (SIMTED) também foi ouvido no curso da apuração preliminar e informou à Promotoria que já havia solicitado uma reunião com a administração municipal para tratar do assunto.

No despacho de instauração, o promotor de justiça fundamenta a necessidade da apuração no princípio da autotutela administrativa. A argumentação, segundo o documento, é de que a Administração Pública tem o poder e o dever de anular seus próprios atos quando estes se revelam ilegais, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 

Como primeiras diligências, o promotor Radamés de Almeida Domingos determinou a expedição de ofícios ao Prefeito Municipal de Itaporã e ao Secretário Municipal de Educação.

Ao prefeito, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar "subsídios, documentos e arguições atinentes ao objeto desse expediente". Já o secretário de educação foi requisitado a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a relação completa de todos os professores que, durante o ano de 2025, tiveram que arcar com os custos de um substituto, detalhando e tecendo explicações sobre cada caso.

Assine o Correio do Estado

ELEIÇÕES 2026

Pollon lança esposa como deputada e vai desafiar Azambuja para disputar governo

Naiane Bittencourt tem aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do ex-governador para ser pré-candidata pelo PL

24/10/2025 08h40

Compartilhar
A pré-candidata a deputada, Naiane Bittencourt e a ex-primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro

A pré-candidata a deputada, Naiane Bittencourt e a ex-primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro Foto / Reprodução

Continue Lendo...

Em rota de colisão com o presidente estadual do PL, ex-governador Reinaldo Azambuja, por insistir em sair candidato a governador pelo partido nas eleições do próximo ano, o deputado federal Marcos Pollon (PL) deu mais um passo para agravar ainda mais sua situação dentro da atual legenda.

Na noite de ontem, ele tornou público nas suas redes sociais que a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, indicou a esposa dele, Naiane Bittencourt, presidente estadual do PL Mulher, como pré-candidata a deputada federal no pleito de 2026 pelo partido.

Diante disso, está praticamente sacramentada a desistência de Pollon de disputar a reeleição a deputado federal, função pela qual foi eleito em 2022 com 103.111 votos, sendo o candidato mais votado para o cargo em Mato Grosso do Sul.

Assim, ele está livre para tentar viabilizar a pré-candidatura a governador do Estado, indo de encontro ao que está alinhado por Azambuja com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), ou seja, que o ex-governador só aceitou assumir o PL em Mato Grosso do Sul com a garantia que de o partido vai apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP).

Portanto, para bom entendedor, Pollon terá de procurar uma nova legenda para concretizar o sonho de disputar a eleição para governador em 2026.

Procurado pelo Correio do Estado, o deputado federal informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não abre mão de concorrer ao cargo de governador do Estado no próximo ano.

“O deputado federal Marcos Pollon reforçou sua pré-candidatura ao governo de Mato Grosso do Sul”, declarou a assessoria de imprensa.

Já o presidente estadual do PL disse à reportagem que o projeto do partido para as eleições de 2026 é de não lançar candidatura própria para governador para apoiar a reeleição de Eduardo Riedel. 

“Se ele [Pollon] quiser continuar com a pretensão, terá de procurar outro partido, o nosso projeto é reeleger o governador Eduardo Riedel”, afirmou.

A respeito da esposa do deputado federal ser pré-candidata a uma cadeira na Câmara dos Deputados, Azambuja vê com bons olhos.

“A Naiane é um ótimo nome para disputar uma das oito vagas para deputada federal por Mato Grosso do Sul pelo PL. Inclusive, ela me ligou de Brasília [DF] quando a Michelle Bolsonaro fez a indicação do nome dela, e eu disse que ela pode contar com o meu aval também”, comentou.

A rusga de Pollon com a entrada de Azambuja no PL começou no ano passado, quando Bolsonaro convidou o ex-governador para ingressar no partido em troca de apoiar a candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) ao cargo de prefeito de Campo Grande.

Pollon entendia que o PL tinha de lançar candidatura própria ao cargo, e não fazer aliança com os tucanos.

Neste ano, durante ato pró-anistia do ex-presidente, o deputado federal voltou a criticar a chegada de Azambuja, com direito a um discurso em cima do caminhão de som.

Ele também não participou do ato de filiação de Azambuja no PL, ignorando até a presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, causando um clima ruim dentro do partido.

MADRINHA

Na tarde desta quarta-feira, direto de Brasília, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro lançou a pré-candidatura de Naiane Bittencourt para deputada federal por Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. 

“Minha menina Naiane Bittencourt aceitou um novo desafio em Mato Grosso do Sul”, postou Michelle Bolsonaro.

O convite foi feito durante reunião na capital federal entre Michelle Bolsonaro, Naiane Bittencourt e o deputado federal Marcos Pollon.

“Hoje [quarta-feira] foi o dia de um encontro muito especial, eu diria desafiador, mas leve e cheio de luz e esperança. Dia 22, que nosso Senhor Jesus abençoe nossos caminhos, com fé e muito amor. Obrigada minha amada presidente Michelle Bolsonaro pela confiança e incentivo”, postou a pré-candidata a deputada federal.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 1 dia

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

2

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura
ÔNIBUS

/ 13 horas

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6861, sexta-feira (24/10)
Loterias

/ 2 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6861, sexta-feira (24/10)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)

5

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 1 dia

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 21 horas

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.