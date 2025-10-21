Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Avança projeto que suspende decreto de Lula sobre uso da força por agentes de segurança pública

A norma também prevê a criação de um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

21/10/2025 - 22h00
A Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, 21, a suspensão do decreto presidencial que regulamenta o uso da força por agentes de segurança pública. Com o avanço da proposta, o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 1/2025, de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), seguirá agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O decreto presidencial nº 12.341, de 2024, estabelece regras sobre como os profissionais de segurança pública devem usar a força e instrumentos de menor potencial ofensivo (como spray de pimenta e taser). A norma também prevê a criação de um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, entre outras diretrizes.

Além disso, o decreto presidencial determina que Estados e municípios só poderão receber recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) caso estejam em conformidade com as regras dos fundos nacionais. Os entes federados receberam R$ 1,1 bilhão do FNSP em 2024, segundo o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do governo federal.

Para o relator do projeto, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), o governo tentou impor uma padronização que desconsidera as realidades locais.

"O governo buscou colocar uma forma única em algo que tem que ser adaptado ao Estado, ao município e às diferentes organizações policiais", afirmou.

SOB NOVA DIREÇÃO

Republicanos em MS será de Dagoberto ou Beto e sigla não brigará pelo Senado

Os dois deputados federais vão esperar a janela partidária de março a abril de 2026 para saírem do ninho tucano

21/10/2025 08h20

Os deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira vão trocar o PSDB pelo Republicanos

Os deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira vão trocar o PSDB pelo Republicanos Montagem

Os deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira, ambos do PSDB, devem migrar para o Republicanos na janela partidária de 2026, que será de março a abril, e um dos dois será o presidente estadual da legenda em Mato Grosso do Sul.

O Correio do Estado apurou que não está no plano de nenhum dos dois lançar candidato ao Senado Federal pelo Republicanos, pois já fecharam acordo que vão integrar o arco de aliança para reeleger o governador Eduardo Riedel (PP) e eleger o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) a senador da República.

Conforme informações obtidas pela reportagem, as negociações para que Dagoberto e Beto troquem o ninho tucano pelo Republicanos estão sendo feitas em Brasília (DF) diretamente com o presidente nacional da sigla, deputado federal Marcos Pereira (SP), e também envolveriam Riedel e Azambuja.

Portanto, independentemente de qual dos dois deputados federais assumir o comando do partido, o certo é que o Republicanos não terá candidatura própria ao Senado, formando apenas chapas para deputados estaduais e federais, tendo como prioridade, obviamente, as reeleições de Dagoberto e Beto Pereira.

Além disso, o partido ainda buscará três cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e uma delas será para a reeleição de Antonio Vaz, enquanto as outras duas serão dos outros escolhidos para compor a chapa.

Essa nova composição da executiva estadual do Republicanos exclui a possibilidade de que o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) possa ingressar na legenda para ser o candidato ao Senado Federal em 2026 pela legenda.

Possibilidade que foi aventada na sexta-feira quando Contar postou em suas redes sociais que esteve em São Paulo (SP), acompanhado pelo deputado estadual Antonio Vaz, para conversar com o deputado federal Marcos Pereira sobre o sobre o futuro de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

“É essencial unir forças com partidos como o Republicanos, que tem em seus quadros pessoas como a senadora Damares, o governador Tarcísio e que acreditam na força da direita e no fortalecimento de candidaturas comprometidas em ajudar nosso país a ter um Congresso forte e justo”, escreveu.

Ele ainda postou que saiu da reunião “com a certeza de que de alguma forma estaremos juntos em uma grande missão para barrar o Lula 4”. “Seguimos firmes, com propósito e trabalho, para endireitar o Brasil”, concluiu.

A postagem já foi suficiente para levantar os boatos de que o ex-deputado estadual trocará o PRTB pelo Republicanos para concorrer ao Senado em 2026.

Entretanto, com as negociações avançadas para que Dagoberto e Beto migrem para o partido, praticamente eliminam as chances de o Capitão Contar disputar como candidato a senador da República.

O Correio do Estado ainda apurou que o ex-deputado estadual será bem-vindo ao Republicanos sob o comando de Dagoberto ou de Beto, porém, para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, pois ao Senado o acordo de ambos é com Azambuja e quem mais o arco de aliança indicar.

No início deste mês, Contar adiantou ao Correio do Estado que teria alguns encontros em Brasília (DF) com as lideranças nacionais de quatro siglas.

“Nas próximas semanas, estarei me reunindo com os presidentes e lideranças partidárias nacionais do PL, Republicanos, PRTB e Novo para alinhar estratégias para as eleições de 2026”, disse, revelando que não estava descartada uma troca partidária.

*SAIBA

Deputados federais, estaduais e distritais terão um mês para trocar de partido sem risco de perder o mandato atual por infidelidade partidária. É a janela partidária que, pelo calendário, ocorre do início de março ao começo de abril. Além disso, quem for disputar as eleições precisa se filiar ao partido político e ser escolhido nas convenções das siglas, que serão entre 20 de julho e 5 de agosto de 2026.

Política

Haddad: reclamam da parte fiscal porque foi decidido reduzir déficit mirando 'andar de cima'

O ministro voltou a dizer que o crescimento médio do Produto Interno Bruto será o maior desde 2010

20/10/2025 21h00

Ministro da Economia, Fernando Haddad

Ministro da Economia, Fernando Haddad Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 20, que as reclamações que costumam ser feitas em relação à política fiscal do governo ocorrem porque o Executivo decidiu reduzir o déficit público mirando o "andar de cima", e não os mais pobres.

"Faço questão de terminar dizendo uma coisa importante. Vocês ouvem falar muito da questão fiscal, que o governo gasta muito, que o governo só pensa em taxar bet e banqueiro. Eu quero dizer, presidente, o senhor vai terminar o seu mandato com o melhor resultado fiscal desde 2015", disse Haddad, participante do lançamento do programa "Reforma Casa Brasil", no Palácio do Planalto, nesta segunda.

Na sequência, disse que as reclamações sobre o fiscal ocorrem porque pela primeira vez um governo resolveu diminuir o déficit público brasileiro cortando o que chamou de "bolsa-empresário". "Não cortando dos de baixo, não com quem precisa de moradia, não com quem vive de salário mínimo, não do aposentado, não. Dessa vez, a gente viu um espaço importante para cortar o chamado gasto tributário, que vem a ser o seguinte, é aqueles que moram na cobertura e não pagam condomínio. Essas pessoas foram chamadas a contribuir com a redução do déficit fiscal", afirmou

Haddad também repetiu que o terceiro mandato de Lula vai ser marcado pela menor inflação acumulada em quatro anos no Plano Real, e pela menor taxa de desemprego na série histórica do IBGE, iniciada em 2012. A renda do salário teve a maior alta desde o Plano Real, acrescentou o ministro.

Ele voltou a dizer que o crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) será o maior desde 2010, fim do segundo mandato do petista.

"Além disso, presidente, o senhor aumentou a renda do salário no Brasil como não se via desde o começo do Plano Real", acrescentou o ministro.

Haddad afirmou ainda que o Minha Casa, Minha Vida voltou a valer e que o País está a alguns passos de acabar com o déficit habitacional.
 

