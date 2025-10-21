Avança projeto que suspende decreto de Lula sobre uso da força por agentes de segurança pública

SOB NOVA DIREÇÃO

Os dois deputados federais vão esperar a janela partidária de março a abril de 2026 para saírem do ninho tucano

Os deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira, ambos do PSDB, devem migrar para o Republicanos na janela partidária de 2026, que será de março a abril, e um dos dois será o presidente estadual da legenda em Mato Grosso do Sul.

O Correio do Estado apurou que não está no plano de nenhum dos dois lançar candidato ao Senado Federal pelo Republicanos, pois já fecharam acordo que vão integrar o arco de aliança para reeleger o governador Eduardo Riedel (PP) e eleger o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) a senador da República.

Conforme informações obtidas pela reportagem, as negociações para que Dagoberto e Beto troquem o ninho tucano pelo Republicanos estão sendo feitas em Brasília (DF) diretamente com o presidente nacional da sigla, deputado federal Marcos Pereira (SP), e também envolveriam Riedel e Azambuja.

Portanto, independentemente de qual dos dois deputados federais assumir o comando do partido, o certo é que o Republicanos não terá candidatura própria ao Senado, formando apenas chapas para deputados estaduais e federais, tendo como prioridade, obviamente, as reeleições de Dagoberto e Beto Pereira.

Além disso, o partido ainda buscará três cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e uma delas será para a reeleição de Antonio Vaz, enquanto as outras duas serão dos outros escolhidos para compor a chapa.

Essa nova composição da executiva estadual do Republicanos exclui a possibilidade de que o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) possa ingressar na legenda para ser o candidato ao Senado Federal em 2026 pela legenda.

Possibilidade que foi aventada na sexta-feira quando Contar postou em suas redes sociais que esteve em São Paulo (SP), acompanhado pelo deputado estadual Antonio Vaz, para conversar com o deputado federal Marcos Pereira sobre o sobre o futuro de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

“É essencial unir forças com partidos como o Republicanos, que tem em seus quadros pessoas como a senadora Damares, o governador Tarcísio e que acreditam na força da direita e no fortalecimento de candidaturas comprometidas em ajudar nosso país a ter um Congresso forte e justo”, escreveu.

Ele ainda postou que saiu da reunião “com a certeza de que de alguma forma estaremos juntos em uma grande missão para barrar o Lula 4”. “Seguimos firmes, com propósito e trabalho, para endireitar o Brasil”, concluiu.

A postagem já foi suficiente para levantar os boatos de que o ex-deputado estadual trocará o PRTB pelo Republicanos para concorrer ao Senado em 2026.

Entretanto, com as negociações avançadas para que Dagoberto e Beto migrem para o partido, praticamente eliminam as chances de o Capitão Contar disputar como candidato a senador da República.

O Correio do Estado ainda apurou que o ex-deputado estadual será bem-vindo ao Republicanos sob o comando de Dagoberto ou de Beto, porém, para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, pois ao Senado o acordo de ambos é com Azambuja e quem mais o arco de aliança indicar.

No início deste mês, Contar adiantou ao Correio do Estado que teria alguns encontros em Brasília (DF) com as lideranças nacionais de quatro siglas.

“Nas próximas semanas, estarei me reunindo com os presidentes e lideranças partidárias nacionais do PL, Republicanos, PRTB e Novo para alinhar estratégias para as eleições de 2026”, disse, revelando que não estava descartada uma troca partidária.

*SAIBA

Deputados federais, estaduais e distritais terão um mês para trocar de partido sem risco de perder o mandato atual por infidelidade partidária. É a janela partidária que, pelo calendário, ocorre do início de março ao começo de abril. Além disso, quem for disputar as eleições precisa se filiar ao partido político e ser escolhido nas convenções das siglas, que serão entre 20 de julho e 5 de agosto de 2026.

