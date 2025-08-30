Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Troca partidária

Azambuja assina ficha de filiação no PL no dia 12 de setembro, na Nipo-Brasileira

Após quase 30 anos filiado no PSDB, o ex-governador vai iniciar a sua nova trajetória política no partido de Jair Bolsonaro

Daniel Pedra

Daniel Pedra

30/08/2025 - 08h30
Acabou a espera sobre a data em que Reinaldo Azambuja vai assinar a ficha de filiação no PL, depois de quase 30 anos no ninho tucano. O Correio do Estado apurou com fontes ligadas ao partido do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro que a festa para recepcionar o ex-governador será no dia 12 de setembro, às 16h, no clube de campo da Associação Nipo-Brasileira, localizado na Avenida Ministro João Arinos, nº 140, no Bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Diferentemente do governador Eduardo Riedel (PP), que já tinha assinado a ficha no Progressistas na semana anterior ao anúncio da troca de legenda, Azambuja ainda continua filiado no PSDB, conforme consulta feita nesta sexta-feira pelo Correio do Estado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na certidão de filiação partidária, consta situação regular e data de ingresso no ninho tucano no dia 6 de dezembro de 1995, isto é, há 29 anos e 8 meses.

A reportagem foi informada de que são esperadas mais de quatro mil pessoas no ato político de filiação do ex-governador no PL, incluindo o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e o secretário-geral da legenda, senador Rogério Marinho (RN).

E, provavelmente, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro, atual presidente nacional do PL Mulher, que também foi convidada, em razão de o ex-presidente Bolsonaro estar impedido de viajar por estar em prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Também são esperadas outras lideranças locais, incluindo centenas de vereadores, dezenas de prefeitos, deputados estaduais e deputados federais, os senadores Nelsinho Trad (PSD), Tereza Cristina (PP) e Soraya Thronicke (Podemos), bem como o governador Eduardo Riedel (PP).

A intenção do PL é de fazer um ato político grandioso para demonstrar a força da legenda em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul. Procurado pelo Correio do Estado para confirmar as informações, Azambuja informou que ainda não está nada definido.

“Devemos bater o martelo quanto à data e ao local neste fim de semana. Fui informado de que já está circulando que será no dia 12 de setembro, mas quem vai definir isso é o presidente Valdemar Costa Neto”, declarou o ex-governador à reportagem.

REFORÇO

Além do ex-governador, também devem assinar as fichas de filiação no PL pelo menos 30 dos 44 prefeitos do PSDB, e os 256 vereadores tucanos não poderão acompanhar suas lideranças porque a janela partidária para troca de legenda abrirá somente em 2028.

Em entrevista anterior ao Correio do Estado, Azambuja tinha informado que essa quantidade de prefeitos tinha manifestado que lhe acompanharia na migração para o PL, de Bolsonaro.

No entanto, no próximo ano, quando abrir a janela partidária para os deputados estaduais e federais, dificilmente os seis parlamentares estaduais e os três federais devem prosseguir no ninho tucano.

No dia 19, durante a reunião com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual da legenda, comunicou a saída do ninho tucano e o ingresso no PL.

“Na primeira quinzena de setembro, devo assinar a ficha de filiação, mas alinhei com o Perillo que os três deputados federais do PSDB, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, vão continuar na sigla para disputar a reeleição em 2026”, informou.

No entanto, Azambuja disse que os deputados estaduais filiados ao PSDB devem trocar de legenda para tentar a reeleição no próximo ano. 

“Por enquanto, quem está certo de me acompanhar é a deputada estadual Mara Caseiro, que sairá candidata a deputada federal. Os demais não definiram ainda. Sobre os prefeitos, alguns devem me acompanhar, outros vão permanecer na legenda e os demais vão para outros partidos, até para darem suporte aos vereadores, que não terão janela partidária até 2028”, adiantou.

Comissão do Senado aprova projeto que torna inafiançável crime relacionado com pedofilia

Apesar da pedofilia já ser crime hediondo, os demais crimes sexuais contra vulneráveis ainda não eram considerados

28/08/2025 20h00

Câmara dos Deputados

Câmara dos Deputados Foto/ Divulgação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou na quarta-feira, 27, projeto de lei do senador Carlos Viana (Podemos-MG) que proíbe a finança para os crimes relacionados à pedofilia. O texto segure para o plenário da Casa e, caso seja aprovado, será enviado para o aval da Câmara dos Deputados.

Na justificativa do projeto, Viana argumenta que o estupro de vulnerável, um dos crimes relacionados com a pedofilia, já era considerado hediondo e, por isso, era inafiançável. No entanto, "os demais crimes sexuais contra vulneráveis ainda não gozam do mesmo status penal, razão pela qual é imprescindível a presente alteração legislativa".

O senador exemplifica: "Veja-se, hoje, um crime grave como a satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente em ato libidinoso, mesmo se autuado em flagrante, pode ter a fiança fixada pelo delegado de polícia, gerando grande sensação de impunidade na população".

Dentre outros crimes relacionados à pedofilia que se tornariam inafiançáveis estão: favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente; divulgação, aquisição, armazenamento e posse de pornografia infantil; comércio de pornografia infantil e aliciamento de crianças e adolescentes para fins sexuais.

A aprovação do projeto pela CCJ se deu no mesmo dia em que o plenário do Senado votou a favor de lei que veta a "adultização" de crianças e adolescentes. O chamado "ECA Digital" estabelece regras para plataformas no que diz respeito ao uso por menores de idade.

Apenas os senadores Carlos Portinho (PL-RJ), Eduardo Girão (Novo-CE) e Luiz Carlos Heinze (PP-RS) foram contrários. O texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Trad oficializa filiação e Loubet assume presidência do PT-MS no sábado

Encontro Estadual do PT ocorre às 9h, deste sábado, no auditório da FETEMS

28/08/2025 18h10

Vander Loubet e Fábio Trad, ambos do PT

Vander Loubet e Fábio Trad, ambos do PT

Fábio Trad (PT) e Vander Loubet (PT) oficializam sua filiação e presidência, respectivamente, na manhã deste sábado (30), durante Encontro Estadual do PT, no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), localizado na rua 26 de agosto, número 2315, em Campo Grande.

O tema deste ano é "MS Popular e Democrático". O evento promete reunir mais de 250 delegados de todas as regiões do estado e marca um novo momento da legenda, com a posse da nova composição do Diretório Estadual.

Fábio Trad é o mais novo aliado petista de MS. “Trad passa a integrar oficialmente os quadros do PT, ampliando a representatividade e a força política do partido no estado”, destacou a sigla, por meio de nota.

Segundo a direção estadual, o encontro reafirma o papel do PT como um dos principais agentes da vida política de Mato Grosso do Sul, promovendo a unidade entre militantes históricos e novos filiados, de modo a consolidar sua inserção nos debates estratégicos para o desenvolvimento democrático e popular do estado.

VANDER LOUBET

Deputado federal de MS, Vander Loubet é o mais novo presidente do PT Mato Grosso do Sul. Ele foi eleito com 762 votos, em 6 de julho de 2025.

Ele obteve vantagem de 600 votos contra Humberto Amaducci. O placar final foi de 762 a 162. Pedro Kemp levou a presidência municipal (Campo Grande-MS) e Edinho Silva a presidência nacional.

Confira a votação petista em 6 de julho:

PRESIDENTE ESTADUAL

 

300 – Vander Loubet

Humberto Amaducci -320

Número de votos

762

162

PRESIDENTE MUNICIPAL*

 

570 – Pedro Kemp

Elaine Becker - 520

Número de votos

675

219

PRESIDENTE NACIONAL

 

180 – Edinho Silva

150 - Romênio Pereira

130 - Rui Falcão

120 - Valter Pomar

Número de votos

559

16

178

141

FÁBIO TRAD

Ex-deputado federal, Fábio Trad, está oficialmente no Partido dos Trabalhadores (PT). Ele deixou o Partido Social Democrático (PSD), sigla a qual pertenceu há 10 anos.

Trad é cotado para disputar as eleições para governador, pelo PT, em 2026, enfrentando o atual governador de MS, Eduardo Riedel (PP), nas urnas. Mas, conforme apurado pela reportagem, ele teria dispensado o convite.

A filiação de Fábio Trad ao Partido dos Trabalhadores marca uma guinada mais à esquerda de parte da família Trad.

Ele já vem de uma formação mais à esquerda. Advogado formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), conheceu o movimento brizolista (ligado à Leonel Brizola).

Em Mato Grosso do Sul, já teve dois mandatos de deputado federal pelo PSD, onde sua família esteve abrigada durante quase toda década passada.

Ele se voltou mais à esquerda após a pandemia de Covid-19, quando se colocou como um dos oposicionistas do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, não conseguiu se reeleger. Disputou a eleição pelo PSD, mesmo partido de seu irmão, Marquinhos Trad, que também foi derrotado na disputa pelo governo do Estado.

Em 2023, recebeu um cargo na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no governo Lula.

O irmão de Fábio Trad, o ex-prefeito Marquinhos Trad, também se aproximou dos partidos de esquerda. Em 2024, elegeu-se vereador pelo PDT, partido cujo patrono é Leonel Brizola.

Por enquanto, o senador Nelsinho Trad (PSD) é o único que permanece à direita na família. Ele tenta compor a aliança para a reeleição de Eduardo Riedel em 2026 e ser um dos candidatos ao Senado, juntamente com o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente do PSDB, mas que está a caminho do PL, de Jair Bolsonaro.

