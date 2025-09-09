Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ATO POLÍTICO

Azambuja define novo local para filiação e espera a vinda do governador Tarcísio

O ex-governador vai assinar a ficha de ingresso no PL no dia 21 deste mês, às 9h, no Ondara Buffet Palace, em Campo Grande

Daniel Pedra

Daniel Pedra

09/09/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ex-governador Reinaldo Azambuja definiu ontem o novo local onde vai assinar oficialmente a ficha de filiação ao PL, no dia 21 deste mês, e informou ao Correio do Estado que convidou pessoalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para comparecer ao ato político que marcará o fim de quase 30 anos no ninho tucano.

A cerimônia será às 9h no Ondara Buffet Palace, que fica na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 1.464, no Jardim Veraneio, em Campo Grande, e nos próximos dias deve ser confirmada a presença de Tarcísio, que é o principal nome da direita para ser o candidato a presidente da República, caso seja mantida a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eu fiz o convite pessoalmente para o Tarcísio vir me prestigiar no ato de filiação, que também terá a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, bem como do secretário-geral da legenda no Brasil, senador Rogério Marinho (RN)”, declarou ao Correio do Estado.

Ao todo, são esperadas mais de quatro mil pessoas no ato político de filiação do ex-governador ao PL, incluindo, provavelmente, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro, atual presidente nacional do PL Mulher, que também foi convidada em razão de o ex-presidente Bolsonaro estar impedido de viajar, por estar em prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Também são esperadas outras lideranças locais, incluindo centenas de vereadores, dezenas de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, os senadores Nelsinho Trad (PSD), Tereza Cristina (PP) e Soraya Thronicke (Podemos), bem como o governador Eduardo Riedel (PP).

A intenção do PL é fazer um ato político grandioso para demonstrar a força da legenda em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul. 

“Vou receber prefeitos, lideranças aqui de Mato Grosso do Sul e lideranças nacionais que também virão prestigiar. É um orgulho poder receber a todos e também a população da Capital para esse ato de filiação”, assegurou. 

NOVO PARTIDO

Sobre a troca do PSDB pelo PL, Azambuja disse que não podia recusar um convite feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, pelo senador Rogério Marinho (RN) e pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (AL), que é o líder da legenda na Câmara dos Deputados.

“Me deu muito orgulho o convite porque completo neste ano 30 anos no PSDB, quem abonou minha ficha foi Lúdio Coelho (ex-senador), e cumprimos uma missão ali no PSDB, estruturando o partido. E, agora, nessa nova missão, o convite me envaideceu muito, ser convidado por essas lideranças. Eu respeito muito a liderança do presidente Jair Bolsonaro, que é um líder nato da direita hoje, pois fez um bom governo”, garantiu.

Ele recordou ainda que, quando era governador de Mato Grosso do Sul, Bolsonaro estava na Presidência da República e passaram por vários desafios nos respectivos cargos públicos.

“Os avanços que nós tivemos na economia, no desenvolvimento, no lucro que as empresas estatais davam e, agora, ele está sendo extremamente injustiçado, podendo ser condenado sem provas”, criticou.

Azambuja completou questionando “como podemos acreditar em um delator que claramente mudou cinco vezes a versão”. 
“Ali você vê claramente que tem excesso de mentiras e, infelizmente, está indo para um julgamento, muitas vezes sem nem poder fazer a defesa adequada que seria preconizada pelo bom direito”, argumentou.

Para o ex-governador, o desafio é agregar o PL, fazer da legenda um partido mais forte, mais robusto, com lideranças, respeitando aqueles que estão e agregando novos valores para combater o inimigo comum.

“Quem que é o inimigo comum? Eu sou contra o Lula 4, penso que o Lula 3 já está de bom tamanho. O Brasil tem enormes dificuldades e nós vamos ter que fazer reformas estruturantes no País, que são importantes”, pontuou.

Ele reforçou que o Brasil é um país de oportunidades que estão sendo mal aproveitadas com gastança desenfreada e, aí, a equação não fecha. 

“Você fica com juros extorsivos, você tem baixo desenvolvimento e crescimento em relação a outros países. Um exemplo disso é essa questão do tarifaço, teve pouca habilidade para tratar do comércio exterior”, analisou.

Política

Polícia Federal abre inquérito contra candidato por suspeita de ocultar patrimônio

Investigação foi aberta após o MPMS apontar que o patrimônio do candidato é incompatível com seu estilo de vida

08/09/2025 17h14

Compartilhar
Márcio do Araguaia é invesatigado por suspeita de ter ocultado bens em sua declaração à Justiça Eleitoral

Márcio do Araguaia é invesatigado por suspeita de ter ocultado bens em sua declaração à Justiça Eleitoral Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Polícia Federal instaurou inquérito em Naviraí para investigar o candidato a vereador Marcio Andre Scarlassara, o Márcio Araguaia (PP) por suspeita de ter ocultado bens em sua declaração à Justiça Eleitoral.

A investigação, que apura o crime de falsidade ideológica eleitoral, foi aberta após o Ministério Público Eleitoral (MPE) apontar que o patrimônio declarado pelo candidato é incompatível com seu estilo de vida, que incluiria um imóvel de alto padrão e um veículo de luxo não declarados. Araguaia foi vice-prefeito de 2021 a 2024 e foi eleito vereador no ano passado.

Caso

A investigação teve início quando o MPE representou contra Márcio Araguaia alegando que sua declaração de bens apresentada no registro de candidatura para as eleições de 2024 continha informações falsas por omissão. Oficialmente, o candidato declarou possuir apenas um veículo de R$ 35 mil; R$ 120 mil em espécie e valores irrisórios em investimentos.

No entanto, a Promotoria Eleitoral informou ter indícios de que o candidato reside em um "imóvel de alto padrão localizado na região central da cidade" e utiliza uma "caminhonete de luxo", bens que não foram listados. A omissão deliberada de patrimônio com o objetivo de enganar o eleitorado configura crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.

O caso foi encaminhado ao 11º Juízo de Garantias do Núcleo VI do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS). A juíza Sabrina Rocha Margarido João determinou o prosseguimento da investigação pela Polícia Federal, com um prazo de 90 dias para a apuração. A PF foi instruída a realizar um levantamento patrimonial detalhado do investigado e de sua esposa, buscando identificar veículos, imóveis e outras propriedades, mesmo que registradas em nome de terceiros. Araguaia é diretor de um frigorífico com várias plantas instaladas pelo Brasil e sempre publica em suas redes sociais inaugurações e ampliações das unidades no Brasil. 

A investigação em Naviraí não é um caso isolado em Mato Grosso do Sul. A omissão de bens em declarações eleitorais é uma prática recorrente e que já levou a condenações e absolvições no estado, dependendo da comprovação da intenção de enganar o eleitor.

A jurisprudência do TRE-MS mostra que, quando a intenção de dolo específico, intenção deliberada de apresentar uma declaração falsa para fins eleitorais, é comprovada, as punições são severas, incluindo a perda de direitos políticos.

A instauração do inquérito contra o candidato de Naviraí indica que há indícios suficientes para que a PF aprofunde a investigação sobre essa intenção.

Ao final do inquérito, o relatório da Polícia Federal será enviado ao Ministério Público, que decidirá se há elementos para oferecer uma denúncia formal, transformando o investigado em réu.

eleições 2026

Ainda sem definir domicílio eleitoral, Simone Tebet lidera pesquisa para o Senado em SP

Ministra disse anteriormente que não pretende trocar MS para concorrer a um cargo por São Paulo

08/09/2025 16h01

Compartilhar
Ministra do Planejamento, Simone Tebet

Ministra do Planejamento, Simone Tebet Agência Brasil

Continue Lendo...

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), lidera a pesquisa para uma eventual disputa por São Paulo em 2026, segundo aponta pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira (8). Ela, no entanto, tem domicílio eleitoral em Mato Grosso do Sul.

Conforme reportagem do Correio do Estado, em julho a ministra disse à reportagem que não pretende trocar o Mato Grosso do Sul, onde já foi eleita vice-governadora e senadora, por São Paulo para disputar uma cadeira ao Senado nas eleições do próximo ano.

Senadores têm mandatos de oito anos e a cada quatro anos, ocorre a renovação de um ou dois terços da Casa Legislativa. Nas eleições de 2026, serão eleitos dois senadores por estado, com 54 das cadeiras do Senado em disputa.

Na pesquisa de São Paulo, Simone aparece com 21% das intenções de voto, seguida pelo ministro da Fazenda, Fernado Haddad (PT), que soma 19,7%.

Na sequência, aparecem o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com 14,8%, e o atual secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), 14,4%.

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) tem 7,5%; o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), 5,5%, seguido pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), com 5,4%.

Fecham a pesquisa Robson Tuma (Republicanos), com 0,6%; o senador Giordano (MDB-SP) tem 0,1%.

"Outros" soma 5,7%. Votos em branco e/ou nulos correspondem a 3,0%. Já 1,9% não soube responder.

Em um segundo quadro, Alckmin desponta com 23,1%. Em seguida, aparecem candidatos como Marina Silva (Rede), ministra do Meio Ambiente, com 17,7%; Guilherme Derrite (PP), com 15,5%; e Ricardo Salles (Novo-SP), com 12%.

Rodrigo Manga (Republicanos) totaliza 7,9%; Mara Gabrilli (PSD-SP), 4,9%. O ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia (sem partido) tem 4,3%.

Robson Tuma (Republicanos) marca 1,2%, e Giordano (MDB-SP), 0,1%.

"Outro" soma 5,7% das intenções de voto; votos em branco e/ou nulos, 3,8%; indecisos, 3,7%.

Ministra do Planejamento, Simone Tebet

Em outro cenário, sem o nome de Simone Tebet entre as opções, o vice-presidente Geraldo Alckmin lidera as intenções de voto, com 23,1%, seguido pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com 17,7%; Guilherme Derrite (PP), com 15,5%, e Ricardo Salles (Novo), com 12%.

A pesquisa entrevistou 2.059 pessoas entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro por meio do chamado recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), com questionários on-line.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Mudança de domicílio eleitoral

Não é a primeira que o nome de Simone Tebet é cogitado para concorrer a um cargo em São Paulo. Em julho, ela descartou a possibilidade.

“Meu estado se chama Mato Grosso do Sul. Muita gente falando isso por aqui em Brasília [DF], mas não procede”, afirmou a ministra ao Correio do Estado.

“Meu estado é Mato Grosso do Sul, não há a menor possibilidade de trocar de domicílio. Na política, você precisa ter lado. E, quando você tem lado e tem postura, as pessoas, no mínimo, reconhecem. Elas podem não gostar, mas elas se reconhecem. E o fato de ter lado, de ter posturas firmes e de mostrar o que a gente acredita me ajudou a aparecer bem nas pesquisas de intenções de votos para senadora”, acrescentou.

Em outra ocasião, Simone desconversou sobre a chance de sair candidata no próximo ano, dizendo que ainda está "um pouquinho longe do processo eleitoral".

"Hoje o meu papel é servir Mato Grosso do Sul servindo o Brasil. Não é pouca coisa, hoje, cuidar de todo o Orçamento brasileiro e, diante de todas as dificuldades, quero continuar ajudando Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Ela assegurou que, se tiver de ficar até o dia 31 de dezembro de 2026 e for importante para Mato Grosso do Sul, permanecerá no cargo de ministra. 

Ainda conforme reportagem do Correio do Estado, caso decida sair candidata a senadora por Mato Grosso do Sul, Simone terá de encontrar espaço no MDB, cujo diretório local está se agrupando mais à direita e não quer prejudicar a candidatura de Reinaldo Azambuja (atualmente no PSDB, futuramente no PL) ao Senado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 2 dias

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 1 dia

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'
CAMPO GRANDE

/ 23 horas

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'

5

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master
aplicação financeira

/ 23 horas

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste