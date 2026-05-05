Azambuja descola de Nelsinho e Contar na corrida ao Senado

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A 2ª pesquisa de intenções de votos para o Senado, contratada pelo Correio do Estado e realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), apontou que o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) deu uma descolada do ex-deputado estadual Capitão Contar (PL) e do senador Nelsinho Trad (PSD), que são os seus principais adversários pelas duas vagas ao cargo em Mato Grosso do Sul.

Conforme o principal cenário do levantamento estimulado, quando são apresentadas aos entrevistados as opções com os nomes dos candidatos, na média da somatória do primeiro com o segundo votos, Azambuja lidera, com 20,03% da preferência dos entrevistados, enquanto mais atrás estão Capitão Contar, com 16,52%, e Nelsinho Trad, com 15,69%.

Com a margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos, Azambuja chegaria ao máximo de 23,53% e ao mínimo de 16,53%, enquanto Capitão Contar teria o máximo de 20,02% e o mínimo de 13,02% e Nelsinho obteria o máximo de 19,19% e o mínimo de 12,19%, portanto, ele ficaria à frente de ambos nas duas possibilidades, garantido uma das duas vagas.

No entanto, ainda considerando a margem de erro, Capitão Contar e Nelsinho Trad estão tecnicamente empatados, disputando voto a voto a última vaga para o Senado disponível para Mato Grosso do Sul, de acordo com a pesquisa Correio do Estado/IPR realizada de 27 de abril a 1º de maio deste ano e registrado sob os números BR/01165-2026 e MS/06319-2026.

Já no segundo bloco do levantamento, o deputado federal Vander Loubet (PT) alcançou 9,25%, enquanto Soraya Thronicke (PSB) vem logo atrás com 8,74%, ou seja, considerando a margem de erro, ambos também estão tecnicamente empatados, e, mais distantes, aparecem Beto do Movimento (PSOL), com 3,89%, e Daniel Júnior (AGIR), com 1,53%, também empatados tecnicamente, sendo que 24,35% dos entrevistados não sabem, não quiseram responder, branco/nulo, nenhum deles e indecisos.

No caso do segundo cenário da pesquisa estimulada, quando o nome do Capitão Contar foi substituído pelo nome do deputado federal Marcos Pollon (PL), Azambuja dispara, com 21,24% das intenções de votos, enquanto Nelsinho Trad vem mais atrás, com 16,45%, seguido bem de longe por Vander, com 9,76%, Soraya, com 9,50%, Pollon, com 7,84%, Beto do Movimento, com 4,46%, e Daniel Jr., com 1,79%, sendo que 28,69% dos entrevistados não sabem, não quiseram responder, branco/nulo, nenhum deles e indecisos.

Pesquisas para o Senado em MS

Fonte: Correio do Estado/IPR

Com intervalo de confiança de 95%, a pesquisa Correio do Estado/IPR ouviu 784 pessoas com 16 anos ou mais de idade, distribuídas pelos municípios de Antônio João, Aquidauana, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

Essas 22 localidades representam 69% do total de 1,8 milhão de eleitores sul-mato-grossense, ou seja, 1,2 milhão de eleitores.

Ao ser realizado nesses municípios do Estado, o levantamento cobre onde está a maior parte da capacidade eleitoral de Mato Grosso do Sul, isto é, oferece uma fotografia extremamente fiel do cenário real, já que os pequenos municípios têm baixo peso estatístico.

ESPONTÂNEA

O levantamento espontâneo (primeiro voto), quando é feita a pergunta aos entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para resposta, Azambuja ainda lidera, com 2,42%, seguido por Contar, com 0,77%, Nelsinho, com 0,77%, Pollon, com 0,51%, vereador Marquinhos Trad (PV), com 0,38%, a ex-ministra Simone Tebet (PSB), com 0,38%, Soraya, com 0,38%, e a senadora Tereza Cristina (PP), com 0,38%.

Mais atrás foram citados o deputado federal Vander Loubet, com 0,26%, o ex-governador André Puccinelli (MDB), com 0,13%, o governador Eduardo Riedel (PP), com 0,13%, o deputado federal Geraldo Resende (União Brasil), com 0,13%, a deputada estadual Gleice Jane (PT), com 0,13%, o deputado estadual João Henrique Catan (Novo), com 0,13%, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (Republicanos), com 0,13%, e o deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos), com 0,13%, e 92,86% não sabem ou não quiseram responder.

No caso da pesquisa espontânea (segundo voto), Nelsinho lidera, com 0,51%, seguido por Capitão Contar, com 0,13%, Reinaldo Azambuja, com 0,13%, e Vander Loubet, com 0,13%, enquanto 99,11% não sabem ou não quiseram responder.

REJEIÇÃO

A pesquisa Correio do Estado/IPR também levantou a rejeição dos pré-candidatos ao Senado em Mato Grosso do Sul e Soraya está na frente, com 15,05%, seguida de perto por Capitão Contar, com 12,76%, e Vander, com 12,37%, enquanto mais atrás aparecem Nelsinho, com 8,04%, Azambuja, com 5,99%, Beto do Movimento, com 5,36%, Pollon, com 3,57%, e Daniel Jr., com 2,55%. Dos entrevistados, 17,73% não rejeitam ninguém, 8,80% rejeitam todos, 1,91% disse que vai votar em branco ou vai anular o voto e 5,87% não sabem ou não responderam.

ANÁLISE

Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, no primeiro cenário estimulado, Reinaldo Azambuja tem a primeira posição, com 20,02% das intenções de votos, seguido pelo Capitão Contar, com 16,52%, tecnicamente empatado com o atual senador Nelsinho Trad (PSD), que busca a reeleição e marca 15,69%.

“Nesse cenário, Reinaldo abre uma pequena diferença e a briga está mais acirrada pela segunda vaga entre Capitão Contar e Nelsinho Trad. O deputado federal Vander Loubet aparece na sequência com 9,25%, seguido de perto pela atual senadora Soraya Thronicke, com 8,74%, enquanto Beto do Movimento e Daniel Jr. registraram 3,89% e 1,53%, respectivamente”, detalhou.

Para ele, os eleitores que declararam não votar em “nenhum deles” somam 8,73% na média e aqueles que não sabem ou não quiseram responder representaram 7,46%, enquanto os indecisos especificamente para o segundo voto marcaram 5,42%, e os brancos e nulos somaram 2,74%.

Já no segundo cenário 2, que não traz o nome do Capitão Contar, Nelsinho Trad se isola na segunda posição.

“O nome do Capitão foi retirado e substituído pelo do deputado federal Marcos Pollon. Sem a presença de Contar, Reinaldo Azambuja amplia ligeiramente sua liderança, alcançando uma média de 21,23% na somatória do primeiro e segundo voto”, citou.

Além disso, acrescentou, Nelsinho Trad consolidou-se na segunda posição com 16,46%, distanciando-se dos demais concorrentes. “Vander Loubet mantém estabilidade, com 9,75%, e Soraya Thronicke oscila positivamente para 9,50%. O estreante no cenário, Marcos Pollon atingiu 7,84% da média dos votos”, avaliou.

Já Beto do Movimento marcou 4,46% e Daniel Jr. ficou com 1,79%. “Neste cenário, o número de eleitores que optaram por ‘nenhum deles’ subiu para 11,80%. Os que não sabem ou não responderam somaram 8,55%, os indecisos no segundo voto foram 5,36% e brancos/nulos representaram 3,25%”, comentou.

Aruaque Barbosa também analisou a rejeição dos pré-candidatos, perguntando aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum para o Senado. “A senadora Soraya Thronicke lidera este índice, rejeitada por 15,05% dos entrevistados. Logo atrás, aparecem Capitão Contar, com 12,76%, e Vander, com 12,37%.

Nelsinho tem 8,04% de rejeição, enquanto o líder das intenções de voto, Azambuja, apresenta um dos menores índices entre os principais nomes, com apenas 5,99%”, detalhou, citando que Beto do Movimento foi rejeitado por 5,36%, Pollon por 3,57% e Daniel Jr. por 2,55%.

“Chama a atenção o fato de que 17,73% dos eleitores afirmaram não rejeitar nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 8,80% disseram rejeitar todos. Os que não souberam ou não responderam somam 5,87%, e brancos/nulos na rejeição representam 1,91%. O levantamento reflete um cenário em que a força política do ex-governador Reinaldo Azambuja o coloca em posição confortável, enquanto a segunda vaga ao Senado por Mato Grosso do Sul dependerá fortemente da configuração final das candidaturas, especialmente no campo da centro direita”, concluiu.

* Saiba

Veja perfil do eleitor deReinaldo, Contar e Trad

O recorte do eleitorado dos pré-candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul revela perfis distintos de apoio entre Reinaldo Azambuja (PL), Capitão Contar (PL) e Nelsinho Trad (PSD), com diferenças marcantes por região, sexo, faixa etária e renda.

O cenário indica três perfis eleitorais distintos: Contar com força no interior e entre eleitores mais jovens e de renda média-baixa, Azambuja com base mais consolidada entre eleitores mais velhos e de maior renda e Nelsinho com apoio mais homogêneo, porém menos concentrado, especialmente na Capital.

Azambuja apresenta um perfil mais equilibrado regionalmente, com índices próximos em Dourados (23,20%), Ponta Porã (23,21%), Campo Grande (21,97%) e Naviraí (20,59%).

O ex-governador tem distribuição semelhante entre homens (22% a 24%) e mulheres (20% a 21%). Seu principal diferencial está na faixa etária mais alta: ele cresce entre eleitores com 60 anos ou mais (acima de 25%) e mantém bom desempenho entre 45 e 59 anos (cerca de 23%).

No recorte por renda, ele alcança seus melhores índices entre eleitores com mais de 5 salários mínimos (24% a 26%) e também vai bem na faixa de 2 a 5 salários, enquanto tem menor adesão pelas pessoas com renda mais baixa.

Já Contar apresenta desempenho mais robusto em regiões do interior, com destaque para Aquidauana/Anastácio (40,0%) e Paranaíba/Chapadão (38,46%), além de índices relevantes em Campo Grande (25,25%) e Ponta Porã (23,21%).

Seu eleitorado é majoritariamente masculino, com porcentuais entre 25% e 28%, enquanto entre mulheres o apoio fica abaixo da média, variando de 18% a 21%.

Por idade, o candidato concentra força entre eleitores de 25 a 44 anos (acima de 25%) e de 45 a 59 anos (cerca de 24%), mas perde tração entre os mais idosos (60+), onde registra cerca de 18% ou menos.

Na renda, Contar tem melhor desempenho entre eleitores de até 2 salários mínimos e de 2 a 5 salários, ambos na faixa de 23% a 27%, com queda entre os que ganham mais de 5 salários mínimos.

Nelsinho Trad, por sua vez, concentra sua base principalmente em Campo Grande (15,41%), com desempenho mais modesto em Dourados (cerca de 8%) e Ponta Porã (entre 8% e 9%).

Seu eleitorado é equilibrado entre homens (15% a 16%) e mulheres (cerca de 15%), sem grandes variações por gênero.

Em relação à idade, o senador tem melhor desempenho entre eleitores de 35 a 59 anos (16% a 18%), enquanto enfrenta maior dificuldade entre jovens e idosos, onde os índices caem para algo entre 10% e 13%.

No recorte por renda, Nelsinho apresenta estabilidade, com leve vantagem entre eleitores de 2 a 5 salários mínimos (16% a 18%), mantendo porcentuais próximos nas demais faixas.

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