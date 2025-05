Azambuja e Trad lideram para o Senado, traz pesquisa Correio do Estado/Ipems

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o senador Nelsinho Trad (PSD) lideram a corrida pelo Senado, conforme estudo realizado pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) com 1.720 eleitores de 53 municípios sul-mato-grossenses entre os dias 5 e 16.

De acordo com o levantamento – o qual tem grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos –, no primeiro cenário estimulado, Azambuja lidera, com 18,07%, seguido por Trad, com 14,28%; pelo ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 13,61%; e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), com 11,73%.

Depois, aparecem o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), com 5,81%; o deputado federal Vander Loubet (PT), com 3,84%; a senadora Soraya Thronicke (Podemos), com 3,33%; o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), com 2,94%; e a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), com 2,35%.

Em seguida, há o ex-vereador Professor André (Novo), com 1,84%; o secretário Marcelo Miglioli (PP), com 1,26%; e o deputado estadual Gerson Claro (PP), com 0,34%. Ainda, 20% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

VOTOS

Ainda no primeiro cenário, a pesquisa Correio do Estado/Ipems também perguntou aos entrevistados para quem iria o primeiro voto para senador. No total, 21,58% falaram que será para Capitão Contar, enquanto 17,70% citaram Trad, 16,70% Azambuja e 12,93% Simone.

Mais atrás estão Resende, com 4,83%; Loubet, com 3,35%; Soraya, com 2,78%; Ovando, com 2,49%; Gianni, com 1,53%; Professor André, com 1,53%; Miglioli, com 0,83%, e Claro, com 0,51%. Ainda, 8,33% dos entrevistados não souberam ou não responderam, enquanto 4,92% preferiam nenhum deles ou votariam em branco.

No caso do segundo voto para o Senado, Azambuja aparece na frente, com 19,59%, seguido por Trad, com 10,91%; Simone, com 10,49%; Resende, com 6,84%; e Capitão Contar, com 5,62%.

Na sequência, aparecem Loubet, com 4,33%; Soraya, com 3,98%; Ovando, com 3,31%; Gianni, com 2,89%; e Professor André, com 2,08%.

Já nas últimas posições temos Miglioli, com 1,60%, e Claro, com 1,34%. No total, 13,21% dos entrevistados não responderam, 11,93% não souberam opinar e 1,90% não votaria em nenhum deles ou optaria pelo voto em branco.

SEGUNDO CENÁRIO

No segundo cenário estimulado, Azambuja mantém a liderança, com 25,06%, seguido por Trad, com 20,56%; Loubet, com 6,20%; Gianni, com 4,29%; Professor André, com 3,48%; e Claro, com 2,15%. Já 38,27% não souberam opinar ou não responderam.

No caso do primeiro voto para o Senado no segundo cenário, Trad está na frente, com 28,92%, seguido por Azambuja, com 28,24%; Loubet, com 6,03%; Gianni, com 4,68%; Professor André, com 4,31%; e Claro, com 1,86%. No total, 17,42% dos entrevistados não souberam opinar ou não responderam, enquanto 8,54% não votariam em nenhum deles ou deixariam o seu voto em branco.

Já no segundo voto, Azambuja lidera, com 21,84%, seguido por Trad, com 12,18%; Loubet, com 6,37%; Gianni, com 3,90%; Professor André, com 2,66%; e Claro, com 2,38%. Ainda, 25,42% não opinaram, 22,44% não souberam ou não responderam e 2,82% não votariam em nenhum dos nomes ou deixariam o seu voto em branco.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa Correio do Estado/Ipems modalidade espontânea, Azambuja ainda é o primeiro colocado, com 0,39%, seguido por Trad, com 0,30%; Simone, com 0,22%; Claro, com 0,12%; Gianni, com 0,11%; Resende, com 0,11%; Soraya, com 0,09%; Loubet, com 0,07%; e Capitão Contar, com 0,01%. No total, 1,38% dos entrevistados citou outros nomes, 49,32% não souberam ou não opinaram e 47,90% disseram que não votariam em nenhum.

No caso do primeiro voto para o Senado de forma espontânea, a senadora Tereza Cristina (PP) lidera, com 1,45%, seguida por Azambuja, com 0,69%; Simone, com 0,43%; Trad, com 0,36%; e deputado estadual Pedro Caravina (PSDB), com 0,14%.

Logo em seguida estão Gianni, com 0,13%; deputado federal Marcos Pollon (PL), com 0,11%; deputada federal Camila Jara (PT), com 0,09%; vereador Rafael Tavares (PL), com 0,09%; e o deputado estadual Pedro Kemp (PT), com 0,09%.

Ainda, foram citados Resende, com 0,08%; o ex-governador André Puccinelli (MDB), com 0,08%; Soraya, com 0,06%; a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 0,04%; Loubet, com 0,04%; Capitão Contar, com 0,04%; o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), com 0,02%; o deputado federal Beto Pereira (PSDB), com 0,01%; e o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), com 0,01% – enquanto isso, 96,05% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Com relação ao segundo voto para o Senado de forma espontânea, Tereza Cristina ainda lidera, com 0,29%, seguida por Trad, com 0,23%; o governador Eduardo Riedel (PSDB), com 0,15%; e Soraya, com 0,12%.

Na sequência, há Resede, com 0,11%; Azambuja, com 0,10%; Loubet, com 0,10%; o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), com 0,09%; o ex-prefeito Alcides Bernal (sem partido), com 0,08%; Gianni, com 0,08%; o ex-deputado federal Fábio Trad (PT), com 0,07%; e Pollon, com 0,06%. Outros 96,04% não votariam e 2,50% não souberam ou não opinaram.

REJEIÇÃO

A pesquisa Correio do Estado/Ipems também levantou a rejeição para o Senado, cuja liderança foi a senadora Soraya Thronicke, com 69,64%, seguida por Claro, com 69,38%; Loubet, com 66,86%; Gianni, com 63,48%; Miglioli, com 62,34%; e Professor André, com 57,58%.

Depois, aparecem Ovando, com 57,17%; Simone, com 52,88%; Resende, com 47,92%; Trad, com 44,63%; Azambuja, com 41,64%; e Contar, com 38,58%.

