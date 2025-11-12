Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ENCRUZILHADA

Baleia Rossi banca pré-candidatura de Simone por MS e André nega apoiar presidente Lula

O presidente nacional do MDB garantiu que a ministra disputará o Senado Federal por Mato Grosso do Sul

Daniel Pedra

Daniel Pedra

12/11/2025 - 13h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (São Paulo), reacendeu, durante entrevista concedida ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, na segunda-feira, a polêmica sobre por qual estado a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, sairá candidata ao Senado Federal nas eleições gerais do próximo ano.

Desde o ano passado, Simone Tebet é cotada para ser candidata à Câmara Alta pelo estado de São Paulo, mesmo tendo domicílio eleitoral em Mato Grosso do Sul, onde construiu toda a sua trajetória política e estado pelo qual deseja disputar o pleito de 2026, conforme entrevistas já concedidas ao Correio do Estado sobre o assunto.

No entanto, ao debater o cenário da política nacional, com foco na dinâmica do Congresso Nacional e o papel do MDB na governabilidade, Baleia Rossi foi perguntado sobre a real possibilidade de a ministra do Planejamento e Orçamento ser candidata ao Senado pelo partido no estado de São Paulo e fez questão de negar tal possibilidade. 
“A Simone Tebet é um dos grandes e qualificados quadros do MDB. Fez sua vida política em Mato Grosso do Sul. Foi prefeita de Três Lagoas (MS), foi deputada estadual, vice-governadora e senadora. Nunca escutei da boca da Simone a vontade de sair do seu Estado”, justificou o presidente nacional do MDB.

O deputado federal ainda acrescentou que fazia questão de registrar que a história de Tebet ser candidata por São Paulo não procedia. “Porque às vezes, você cria um problema e todo mundo é um pouco bairrista, né? Todo mundo tem as suas lideranças e quer que as suas lideranças prosperem”, analisou.

Ele completou que, no seu entendimento, “Simone será candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul e tem grande chance de vitória, porque é um quadro que, voltando ao Senado, vai qualificar o debate e vai qualificar o próprio Senado da República”.

Baleia Rossi explicou que essa questão de mudança de estado para se candidatar a um cargo eletivo “é algo que, inclusive, pode até prejudicar as possibilidades futuras de disputa dela”. 

“Por quê? Porque pode parecer que ela está virando as costas para o estado dela e não é verdade. Ela tem feito um trabalho muito forte, inclusive como ministra do Planejamento e Orçamento, por Mato Grosso do Sul”, argumentou.

Para encerrar o assunto, o presidente nacional do MDB comentou que o fato precisa ser esclarecido porque claramente existe uma especulação a respeito da candidatura de Simone Tebet. 

“É natural que isso ocorra, principalmente quando uma figura pública toma a dimensão que a Simone tomou, mas, no MDB, e pelo que eu já conversei com ela, há uma grande possibilidade dela disputar o Senado no estado dela, que é Mato Grosso do Sul”, concluiu. 

Repercussão

O Correio do Estado procurou o ex-governador André Puccinelli, presidente de honra do MDB em Mato Grosso do Sul, para repercutir as declarações de Baleia Rossi de que a ministra de Planejamento e Orçamento será candidata ao Senado Federal pelo partido em Mato Grosso do Sul e, no princípio, ele considerou que fosse fake news. 

“É fake e, pelo o que eu saiba, o Baleia não falou nada sobre isso. As notícias sobre isso devem ser erradas e obtidas em Brasília não do ‘Japa’ – braço direito do Baleia”, afirmou à reportagem, porém, ao receber o link da entrevista do presidente nacional do MDB à Jovem Pan e constatar a veracidade da declaração, disse apenas: “então ok”.

Ao ser questionado sobre o reflexo desse posicionamento de Baleia Rossi sobre o MDB de Mato Grosso do Sul, que já se posicionou publicamente contra a candidatura de Simone Tebet ao Senado pelo Estado devido ao apoio dela ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador foi categórico: “o MDB não apoia Lula aqui em Mato Grosso do Sul, vamos aguardar para ver”.

André Puccinelli também negou que, com a imposição da executiva nacional do MDB para a candidatura da ministra ao Senado pelo partido no Estado, provocaria uma debandada da legenda. 

“Não sairemos do MDB”, garantiu. “Vamos aguardar o resultado final. Você vai ver que o cenário do MDB em Mato Grosso do Sul será o de não apoiar Lula”, avisou.

Na verdade, caso Simone saia mesmo candidata ao Senado pelo MDB de Mato Grosso do Sul, não terá o apoio dos caciques da legenda, que já fecharam questão em torno da candidatura do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) ao Senado, bem como apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) e o candidato a presidente da República que a direita lançar.

Portanto, a ministra de Planejamento e Orçamento terá um palanque independente e dificilmente poderá subir no palanque de Riedel, mesmo já tendo declarado apoio à reeleição do governador, pois ele estará na oposição a Lula.
Entretanto, diferentemente de Puccinelli, outras lideranças emedebistas consideraram a fala de Rossi equivocada e acreditam que, na verdade, o presidente nacional do MDB está se livrando de um problema ao bancar a candidatura de Simone em Mato Grosso do Sul ao invés de São Paulo.

Afinal, no estado vizinho, o partido já se posicionou contra Lula e que está fechado com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ajudou na reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). (DP)

PLACAR PROGRESSO

Rodolfo lidera ranking dos opositores a governo Lula na Câmara dos Deputados

Ferramenta permite que eleitores acompanhem posicionamento dos parlamentares em relação ao presidente petista

11/11/2025 08h52

Compartilhar
O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) é o parlamentar mais oposicionista ao governo Lula da Câmara dos Deputados

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) é o parlamentar mais oposicionista ao governo Lula da Câmara dos Deputados Divulgação/Câmara dos Deputados

Continue Lendo...

Nova ferramenta digital, o Placar Congresso, que foi desenvolvido para permitir que os eleitores acompanhem em tempo real o posicionamento dos deputados federais e dos senadores em relação à oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), traz o deputado federal sul-mato-grossense Rodolfo Nogueira (PL) como o novo líder na Câmara dos Deputados.

No período de 24 de janeiro a 7 de novembro deste ano, ele votou 100% contra o governo Lula nas 188 votações realizadas até agora na Câmara dos Deputados, tendo logo atrás o deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR), que aparece empatado com o parlamentar sul-mato-grossense.

Além disso, o Placar Congresso ainda traz os deputados federais Zucco (PL-RS), em terceiro, Sargento Gonçalves (PL-RN), em quarto, Gilson Marques (Novo-SC), em quinto, Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), em sexto, Pezenti (MDB-SC), em sétimo, Marcel van Hattem (Novo-RS), em oitavo, Maurício Marcon (Podemos-RS), em nono, e Nikolas Ferreira (PL-MG), em décimo. 

Em entrevista ao Correio do Estado, Rodolfo Nogueira disse que recebeu a primeira colocação no Placar Congresso com muita satisfação. 

“É com muita alegria e responsabilidade também que recebo essa notícia de estar em primeiro lugar no ranking dos deputados mais oposicionistas a esse desgoverno”, declarou.

Para o parlamentar sul-mato-grossense, “infelizmente”, ele passou a maior parte do seu tempo apresentando propostas para barrar os decretos “absurdos” que o presidente Lula assina. 

“O último foi um PDL [projeto de decreto legislativo] para impedir que o MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra] fosse instituído como defensores do campo”, recordou.

Ele ainda comentou que vai seguir firme na luta contra a política de “destruição” que o PT teria armado contra o Brasil. 

“Eles [os petistas] são os maiores inimigos do agronegócio brasileiro, e eu, como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, estou atento às ações do Lula contra essa classe, que é tão importante para o desenvolvimento do País”, assegurou.

ENTENDA A FERRAMENTA

O Placar Congresso foi idealizada pelo deputado federal Maurício Marcon e desenvolvido por técnicos de informática para ficar hospedado no site placarcongresso.com, disponibilizando informações sobre as votações dos parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. 

A ferramenta registra presenças em sessões, suas classificações como oposição, governo ou independente e aponta as convergências de seus votos com as diretrizes dos blocos políticos.

O Placar Congresso também realiza uma análise do comportamento político das bancadas estaduais e dos partidos, permitindo a identificação de possíveis incoerências entre o discurso eleitoral e a atuação parlamentar.

“A iniciativa tem como objetivo dar mais transparência ao eleitorado sobre como seus representantes estão votando. Especialmente em temas considerados controversos ou de impacto ideológico”, explicou o deputado federal Maurício Marcon.

Entre os principais aspectos destacados pelo idealizador está a possibilidade de identificar parlamentares que, apesar de se declararem opositores, não votam alinhados a essa postura. 

Para evitar ambiguidades, o Placar Congresso utiliza um critério de ranqueamento baseado no porcentual de votos alinhados à oposição.

ESTRATÉGIAS

Deputados federais com mais de 70% de votos contrários ao governo Lula são considerados opositores, enquanto aqueles com porcentual de 50% a 70% são classificados como parte do Centrão, enquanto os abaixo de 50% são identificados como governistas.

Maurício Marcon também destaca estratégias utilizadas por alguns parlamentares, como a abstenção em votações decisivas. 

“Eles usam essa estratégia para evitar posicionamentos claros sem comprometer a imagem perante o eleitorado”, revelou.

Ele citou exemplos de parlamentares que participam de eventos da oposição e criticam o governo publicamente, mas cuja atuação legislativa revela um alinhamento maior com o governo em votações importantes.

Além de ser acessível ao público em geral, a ferramenta estaria sendo utilizada por lideranças políticas, como o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) e o senador Rogério Marinho (PL-RN), para monitorar o comportamento da oposição no Congresso Nacional.

Segundo o deputado federal, Bolsonaro acompanha de perto os dados da plataforma para avaliar quais deputados mantêm fidelidade à oposição. 

Ele explicou que o Placar Congresso reúne o histórico completo de votações de todos os deputados federais, incluindo aqueles que assumiram temporariamente os mandatos.

O site está vinculado à base de dados da Câmara dos Deputados, permitindo um confronto direto entre o discurso político e a atuação legislativa de cada parlamentar.

Assine o Correio do Estado

 

SUBSTITUIÇÃO

Assembleia Legislativa inicia escolha do novo conselheiro do TCE na quinta-feira

O governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja reuniram-se com os deputados estaduais no fim da tarde de ontem na Governadoria

11/11/2025 08h20

Compartilhar
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Gerson Claro (PP), ontem

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Gerson Claro (PP), ontem Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Reunião realizada no início da noite de ontem, na Governadoria, em Campo Grande, entre o governador Eduardo Riedel (PP), o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro (PP), e os líderes dos partidos na Casa de Leis definiu o rito para a substituição do conselheiro Jerson Domingos no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) pelo assessor da presidência na Sanesul, Sérgio de Paula.

O Correio do Estado apurou que a substituição terá início na Assembleia Legislativa depois de amanhã, quando será publicada a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos no Diário Oficial do TCE-MS e também encaminhada para a Casa de Leis um ofício informando da vacância do cargo de conselheiro na Corte de Contas.

De posse desse ofício, o presidente, deputado estadual Gerson Claro, fará a leitura durante a sessão de quinta-feira, para dar ciência dos fatos aos demais parlamentares, e em seguida serão colhidas as assinaturas necessárias para a indicação de Sérgio de Paula pela Casa de Leis para a vaga aberta no TCE-MS – são necessárias, no mínimo, oito assinaturas de deputados estaduais.

Com o número de assinaturas necessárias, o presidente da Casa de Leis encaminhará, no mesmo dia, a indicação do nome de Sérgio de Paula para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), o que será feito apenas no dia 19 deste mês, que é o dia em que são realizadas as reuniões da Comissão.

Após a aprovação da CCRJ, o que deve acontecer uma hora antes da sessão ordinária do dia 19 deste mês, o nome de Sérgio de Paula será colocado em votação dos deputados estaduais em plenário, quando também deverá ser aprovado, permitindo que a decisão seja enviada para a sanção do governador Eduardo Riedel e, posteriormente, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), provavelmente em uma edição extra do mesmo dia, para oficializar o novo conselheiro da Corte de Contas.

Após terminar a reunião na Governadoria, que também contou com a participação dos deputados estaduais Coronel David (PL), Jamilson Name (PSDB), Paulo Corrêa (PSDB) e Márcio Fernandes (MDB), bem como dos secretários estaduais Rodrigo Perez – da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) – e Jaime Verruck – da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) –, o presidente Gerson Claro confirmou que aguardava para quinta-feira o ofício do TCE-MS sobre a vacância do cargo de conselheiro.

“O aniversário de 75 anos do Jerson Domingos é dia 14 de novembro, sexta-feira, então, ele pode ficar no cargo de conselheiro até essa data, mas, acredito que o ofício da Corte de Contas seja encaminhado até quinta-feira”, projetou.

Gerson Claro que a escolha de Sérgio de Paula para ser conselheiro do TCE-MS é um compromisso antigo do governador Eduardo Riedel, porém, a vaga é prerrogativa da Alems e caberá à Casa de Leis fazer essa indicação.

“Eu trabalhei com o Sérgio há oito anos na Assomasul [Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul], conheço bem ele. Trata-se de uma pessoa preparada, que conhece os 79 municípios do Estado e todos os prefeitos”, afirmou.

Ainda conforme o presidente da Alems, Sérgio de Paula já foi secretário estadual de Fazenda, de Governo e da Casa Civil, então, é uma pessoa que tem capacidade técnica.

“O bom trabalho vai depender do desempenho dele lá na Corte de Contas. Posso dizer que é uma pessoa que conhece muito a lida dos municípios e está preparado para o cargo”, assegurou.

CURRÍCULO

Sérgio de Paula nasceu em 31 de dezembro de 1959, na cidade de Andradina (SP), e chegou a Mato Grosso do Sul em 1988, ao ser transferido como gerente bancário para Fátima do Sul e em seguida para Dourados. 

Casado com Shirley Suzini de Paula, com quem tem três filhos, ele é formado em Ciências Contábeis, ingressou carreira na vida pública em 1995 ao assumir a Secretaria Municipal de Fazenda de Dourados.

Em 2000, ocupou cargo de direção na Assomasul, que exerceu por sete anos. Trabalhou na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Em 2014, assumiu a Secretaria Estadual da Casa Civil do governo de Reinaldo Azambuja.

Depois, em 2023, já no governo de Eduardo Riedel, foi nomeado como secretário-executivo de Relações Institucionais e Políticas no governo do estado no Distrito Federal.

Ele deixou a função em 2024 para atuar na coordenação da campanha eleitoral e, no início deste ano, foi nomeado como assessor da Presidência da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)

3

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada
Economia

/ 2 dias

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6876, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6876, terça-feira (11/11)

5

Em rota de tornados, MS está em alerta para tempestades até sexta
Tempo

/ 20 horas

Em rota de tornados, MS está em alerta para tempestades até sexta

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 04/11/2025

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)