Bolsonaro deixa o hospital após passar por procedimentos médicos

O ex-presidente, deixou no período da tarde deste domingo, 14, o hospital DF Star em Brasília

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/09/2025 - 13h42
O ex-presidente da República Jair Bolsonaro deixou no período da tarde deste domingo, 14, o hospital DF Star, em Brasília, onde realizou procedimentos médicos dermatológicos pela manhã. Ele deixou a unidade médica escoltado por policiais e não interagiu verbalmente com apoiadores no local, apenas deu sorrisos discretos.

É a primeira saída do ex-presidente de sua residência após a condenação por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro estava acompanhado por dois de seus filhos, os vereadores Carlos e Renan Bolsonaro, que atuam nas Câmaras do Rio de Janeiro e de Balneário Camboriú (SC), respectivamente. Nenhum dos três conversou com a imprensa.

A saída foi tumultuada por gritos de apoiadores.

Eles chamaram o ex-presidente de "mito" e entoaram: "Volta presidente."

O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

Bolsonaro está sendo escoltado por polícias penais do Distrito Federal. Ele chegou ao DF Star por volta das 8 horas da manhã e o procedimento estava agendado para as 10 horas.

Conforme a autorização recebida, Bolsonaro terá que entregar um atestado médico relatando os detalhes dos procedimentos em até 48 horas.

'Não teremos mais dificuldade nas negociações com EUA por condenação de Bolsonaro', diz Alckmin

Segundo vice-presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem orientado o diálogo e a negociação

13/09/2025 20h00

Vice-presidente Geraldo Alckimin

Vice-presidente Geraldo Alckimin Foto: Divulgação

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, negou há pouco a possibilidade de o País ter dificuldades nas negociações comerciais com os Estados Unidos por causa da condenação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da trama golpista.

"Entendo que não, porque não há nenhuma relação entre decisão do Poder Judiciário e política regulatória. Imposto de importação é política regulatória", afirmou.

Segundo Alckmin, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem orientado o diálogo e a negociação. "Nós estamos permanentemente trabalhando, porque não há justificativa para o tarifaço. Dos dez produtos que os EUA mais exportam para nós, oito tem tarifa zero. E a tarifa média para entrar no Brasil é 2,7%", afirmou.

O vice-presidente lembrou que os EUA têm superávit comercial com o Brasil, e disse que as exportações deles ao Brasil estão crescendo 12% neste ano. "Vamos trabalhar para reduzir impostos ao Brasil."

Alckmin participou de visita à concessionária V12 da Volkswagen, em Brasília. Em relação à venda de automóveis sustentáveis, ele disse que houve aumento de 26,1% de 11 de julho a 11 de setembro, o que mostra que "quando reduz o imposto, vende mais"

STF valida fim automático do auxílio-doença após 120 Dias sem nova perícia médica

Decisão permite ao INSS estabelecer uma data anterior para a cessação do benefício e o retorno do trabalhador ao emprego

13/09/2025 14h30

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal Lula Marques/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, validar a regra que autoriza o fim automático do auxílio-doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após 120 dias, sem a necessidade de uma nova perícia médica. A decisão, tomada no plenário virtual, também permite ao INSS estabelecer uma data anterior para a cessação do benefício e o retorno do trabalhador ao emprego, sem a realização de outra avaliação médica.

A decisão, que foi concluída às 23h59 de sexta-feira (12), tem repercussão geral, o que significa que sua aplicação será vinculante para todos os casos semelhantes no país. A medida foi inserida em 2017 por meio de duas medidas provisórias convertidas em lei, mas havia sido contestada por uma segurada que obteve vitória na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe. Ela argumentava que a regra do fim automático do auxílio-doença, sem uma nova perícia para avaliar a aptidão para o retorno ao trabalho, não poderia ser regulamentada por medida provisória.

A justiça sergipana entendeu que a legislação sobre o fim automático do benefício deveria ser revista, pois a regulamentação por medida provisória não seria válida. No entanto, ao analisar o caso, o INSS recorreu ao Supremo, argumentando que a norma é constitucional, independentemente da forma de regulamentação. O órgão também esclareceu que a cessação automática do benefício só ocorre se o segurado não solicitar a prorrogação dentro do prazo estabelecido.

Ministro Cristiano Zanin

Todos os ministros acompanharam o voto do ministro Cristiano Zanin, que afastou as alegações de irregularidades formais e afirmou que a nova regra não prejudica a proteção ao trabalhador com carteira assinada. O ministro destacou que a mudança não altera substancialmente os direitos previstos pela Constituição em relação à cobertura previdenciária para eventos de doença ou invalidez temporária.

O auxílio-doença, oficialmente denominado Benefício por Incapacidade Temporária, é um direito dos trabalhadores formais que estão em dia com suas contribuições previdenciárias.

Impacto da Decisão do STF

A decisão do STF gera impacto significativo para segurados do INSS, pois reforça a possibilidade de cessação do benefício sem a necessidade de uma nova perícia, desde que o trabalhador não solicite a prorrogação dentro do prazo determinado. Isso representa uma mudança importante nas regras de concessão e manutenção do auxílio-doença, exigindo atenção redobrada por parte dos beneficiários para garantir seus direitos.

Com Agência Brasil 

