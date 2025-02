Bolsonaro pede que Dino e Zanin sejam impedidos de julgar denúncia do golpe

EXPANSÃO

Lucas Foroni é uma das novas lideranças políticas de Mato Grosso do Sul e agora reforça os quadros dos progressistas

Ao centro, o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni, durante encontro com Marco Aurélio Santullo, uma das principais lideranças do PP no Estado Reprodução

O prefeito de Rio Brilhante, Lucas Centenaro Foroni, comunicou, nesta terça-feira (25), ao Correio do Estado, a troca do MDB pelo PP, tornando-se o 18º chefe de Executivo municipal dos progressistas em Mato Grosso do Sul. “Estou muito feliz de poder fazer parte de um partido que tem como líder a nossa senadora Tereza Cristina, o Marcos Santullo e vários bons prefeitos”, disse à reportagem.

Conforme Lucas Foroni, a troca do MDB pelo PP foi motivada por um planejamento político de longo prazo. “O PP será o partido que transformará a política sul-mato-grossense, criando boas lideranças e melhorando a gestão para entregar cada vez mais resultados para as pessoas. Estou com o coração leve, pois estou em casa”, assegurou.

Filho do ex-prefeito Sidney Foroni, o prefeito de Rio Brilhante foi reeleito com 83,66% dos votos válidos, ou seja, 16.148 votos e assinará a ficha de filiação ao PP no próximo dia 8 de março, com a participação da senadora Tereza Cristina.

De acordo com levantamento realizado pelo Correio do Estado junto aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, PSDB e o PP comandam 56 câmaras municipais, sendo 32 dos tucanos e 24 dos progressistas, o que representa quase 70% das casas de leis do Estado, ficando de fora apenas 23 delas.



Além disso, PSDB e PP são vice-presidentes de 37 das 79 câmaras municipais de Mato Grosso do Sul – 24 dos tucanos e 13 dos progressistas - e ainda ocupam outros cargos nas mesas diretoras de 73 casas de leis, sendo 44 do PSDB e 33 do PP.



Os números demonstram o total domínio político das duas legendas no Poder Legislativo municipal, assim como acontece no Poder Executivo municipal em que PSDB e PP têm prefeitos em 61 dos 79 municípios do Estado, sendo 43 tucanos e 18 progressistas.

DISTRIBUIÇÃO

No caso do PSDB, as câmaras municipais presididas pelo partido são as de Anastácio, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande e Cassilândia.



Além disso, os tucanos ainda comandam as de Corumbá, Dourados, Fátima do Sul, Figueirão, Iguatemi, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Maracaju, Miranda, Paraíso das Águas, Ponta Porã, Rio Negro, Rio Verde, Selvíria, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.



Já o PP está nas presidências das câmaras municipais de Alcinópolis, Anaurilândia, Angélica, Bandeirantes, Caarapó, Caracol, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti e Itaporã.



Os progressistas estão ainda no comando das casas de leis de Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas e Sidrolândia.

