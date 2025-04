Bolsonaro vai passar por cirurgia no intestino amanhã em Brasília após internação no RN - Reprodução Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai passar por uma cirurgia no intestino em Brasília entre a madrugada e a manhã deste domingo, 13, após decisão da equipe médica que o acompanha no Rio Grande do Norte. Segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), Bolsonaro está bem, mas precisará retirar obstruções intestinais.



O avião com Bolsonaro vai decolar no fim da tarde deste sábado, 12, de Natal (RN), e chegar na capital federal à noite. Ele vai desembarcar no Aeroporto de Brasília e será levado de ambulância para o Hospital DFStar, que fica na Asa Sul. O percurso leva 10 minutos de carro.

O ex-presidente passou mal enquanto cumpria uma agenda na última sexta-feira (11), no Rio Grande do Norte.

A equipe médica que atendeu Bolsonaro no Hospital Santa Cruz informou que o ex-presidente deu entrada reclamando de fortes dores abdominais.



Ainda conforme relatado pela equipe médica, ele foi medicado com analgésicos, remédios para náuseas e para hipertensão.



Na sequência, o presidente seguiu de ambulância até o Estádio Municipal de Santa Cruz e, em seguida, foi de helicóptero até a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, antes de ser transferido para o Hospital Rio Grande, em Natal.



