Política

Discussão

Boulos anuncia que discutirá regulamentação com trabalhadores de apps no Planalto

Três eixos que serão discutidos com os trabalhadores de aplicativos, destacou ministro

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

22/10/2025 - 21h00
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, anunciou, como uma das primeiras medidas à frente da pasta, a criação de um grupo, em parceria com o Ministério do Trabalho, para discutir com trabalhadores de aplicativos a regulamentação das plataformas. A declaração do novo ministro foi feita em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira, 22.

"Recebi como demanda deles (trabalhadores de aplicativo) e vou dialogar e criar um grupo de trabalho na Secretaria-Geral da Presidência, junto com o Ministério do Trabalho porque o ministro Marinho já tem feito isso lá, que é sobre a transparência do algoritmo. Hoje esses trabalhadores são dirigidos por algoritmos, mas não tem nenhuma transparência de como isso funciona e é essencial que isso seja feito", declarou Boulos.

Segundo o ministro, são três eixos que serão discutidos com os trabalhadores de aplicativos: a remuneração mínima, a instituição de um grau de seguro e vínculo previdenciário e a transparência dos algoritmos utilizados pelas plataformas. Boulos admitiu que a esquerda erra ao dialogar com grupo, querendo empurrar uma "visão de legislação trabalhista" sem escutar as demandas deles.

"É plenamente possível dialogar com esses trabalhadores a partir da realidade deles e a partir de pontos concretos da sua pauta. Muitas vezes, o erro que nós, do campo progressista, cometemos foi querer colocar a nossa visão de legislação trabalhista para esses trabalhadores sem escutá-los. Acho que é isso que precisamos ajustar no discurso e na prática", declarou.

Segundo Boulos, as regulamentações podem ser aprovadas no Congresso ainda no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a depender da atuação dos movimentos sociais A principal função da Secretaria-Geral é justamente fazer o meio-campo entre o Planalto e os setores da sociedade.

Boulos voltou a dizer que Lula o convidou para a Esplanada para colocar "o governo na rua" e declarou que os movimentos sociais são importantes para o embate contra o Congresso, destacando as mobilizações contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, realizados no mês passado em todas as 27 capitais do País.

"Ali estava com força a pauta pelo fim da escala 6x1, para zerar o Imposto de Renda de 90% da população que foi a proposta do governo Lula de taxar os super-ricos. Esse debate começou a esquentar na rua e vai esquentar ainda mais no ano que vem", disse Boulos.

Na entrevista para a GloboNews, Boulos disse que tem a perspectiva de permanecer no governo até o final do mandato, mas não cravou que não será candidato em 2026. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o PSOL conta com o nome dele em eventual disputa para o Senado por São Paulo.

"Eu entrar no governo agora em outubro para sair agora em abril, que é o prazo para desincompatibilizar para ser candidato, que trabalho você consegue fazer com começo, meio e fim? O presidente me deu a missão de rodar todos os Estados do País, conversar com o povo, escutar as pessoas", disse Boulos.
 

Política

Avança projeto que suspende decreto de Lula sobre uso da força por agentes de segurança pública

A norma também prevê a criação de um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força

21/10/2025 22h00

Crédito: José Cruz / Agência Brasil

A Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, 21, a suspensão do decreto presidencial que regulamenta o uso da força por agentes de segurança pública. Com o avanço da proposta, o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 1/2025, de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), seguirá agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O decreto presidencial nº 12.341, de 2024, estabelece regras sobre como os profissionais de segurança pública devem usar a força e instrumentos de menor potencial ofensivo (como spray de pimenta e taser). A norma também prevê a criação de um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, entre outras diretrizes.

Além disso, o decreto presidencial determina que Estados e municípios só poderão receber recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) caso estejam em conformidade com as regras dos fundos nacionais. Os entes federados receberam R$ 1,1 bilhão do FNSP em 2024, segundo o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do governo federal.

Para o relator do projeto, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), o governo tentou impor uma padronização que desconsidera as realidades locais.

"O governo buscou colocar uma forma única em algo que tem que ser adaptado ao Estado, ao município e às diferentes organizações policiais", afirmou.

Política

Mesmo fora da Primeira Turma, Fux pode votar nos próximos julgamentos sobre a trama golpista

A solução evitaria que o julgamento de outros réus fosse prejudicado por um colegiado desfalcado

21/10/2025 20h00

Crédito: Rosinei Coutinho / SCO / STF

Mesmo com o pedido para trocar a Primeira pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux poderá participar dos próximos julgamentos sobre a trama golpista. Existe a possibilidade de Fux combinar com o presidente da Primeira Turma, ministro Flávio Dino, a mudança de colegiado, mas com retornos excepcionais para votar nesse tema.

A solução evitaria que o julgamento de outros réus fosse prejudicado por um colegiado desfalcado. Se a negociação não seguir adiante, a troca de cadeiras nas turmas pode adiar o cronograma de julgamentos. Isso porque, das cinco cadeiras da Primeira Turma, uma ficaria vazia até a posse do próximo ministro do STF.

Fux pediu a mudança ao presidente do STF, Edson Fachin. Segundo o Regimento Interno do STF, o ministro de uma turma pode pedir transferência para a outra, se houver vaga. A cadeira ficou vazia na Segunda Turma com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

Se Fachin aceitar o pedido, o que deve acontecer, a vaga de Fux na Primeira Turma será ocupada pelo próximo integrante do tribunal. Embora ainda não tenha sido nomeado oficialmente, o escolhido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser Jorge Messias, atual titular da Advocacia-Geral da União (AGU).

Antes de tomar posse, ele precisa ser submetido a sabatina da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado e ter o nome submetido a votação no plenário da Casa. Somente depois desse procedimento, o novato estaria apto a participar de julgamentos

A intenção de ministros do STF é liquidar os julgamentos da trama golpista até dezembro. Portanto, Messias só participaria das próximas votações se a posse ocorresse antes disso.

Fux é o único integrantes da Primeira Turma que apresentou votos contrários aos do relator do processo, Alexandre de Moraes. Os outros quatro ministros votam de forma alinhada a Moraes.

Na Segunda Turma, outros dois ministros costumam concordar com Fux, ao menos nos processos da trama golpista: André Mendonça e Kassio Nunes Marques.

Além deles, também integram o colegiado Dias Toffoli e Gilmar Mendes, com quem Fux teve uma discussão áspera na semana passada Mendes disse que o colega era uma "figura lamentável" por ter votado pela absolvição de Jair Bolsonaro e por supostamente ter dificuldade de se desapegar da Lava Jato.

