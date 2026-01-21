Boulos vem a MS dia 5 para reforçar as pré-candidaturas de Fábio Trad e Vander Loubet

A partir de fevereiro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), viajará pelo Brasil para divulgar o programa “Governo do Brasil na Rua” e, em Mato Grosso do Sul, ele está confirmado que virá no dia 5 de fevereiro, quando aproveitará para reforçar as pré-candidaturas do ex-deputado federal Fábio Trad (PT) a governador e do deputado federal Vander Loubet (PT) a senador da República.
Segundo o secretário-geral do PT de Mato Grosso do Sul, Agamenon Rodrigues do Prado, nesta quinta-feira (22) o partido vai definir a agenda política de Boulos no Estado para não atrapalhar os compromissos dele como ministro.
“A nossa chapa majoritária, o Fábio Trad, a nossa vice, a Dona Gilda, e o deputado federal Vander, além de lideranças do partido e da Federação Brasil da Esperança e do PSOL queremos conversar com ele sobre a conjuntura nacional”, adiantou.
Agamenon Rodrigues completou que o PT vai aproveitar para celebrar os 46 anos do partido e ainda o aniversário da deputada federal Camila Jara, que é dia 10 de fevereiro, mas será antecipado para o dia 5 para aproveitar a presença do Boulos em Mato Grosso do Sul. “É essa a nossa intenção”, afirmou.
Para Fábio Trad, a vinda do ministro Boulos reforça o compromisso político do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em administrar para todos. “Porém, com ênfase nos mais pobres. Ele tem as melhores credenciais políticas para ser o porta-voz do presidente Lula com os movimentos sociais”, assegurou.
Já Camila Jara revelou que, depois da visita a Mato Grosso do Sul, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência seguirá para Salvador (BA). “Boulos deverá percorrer os 26 estados do país e o Distrito Federal até o dia 26 de junho”, informou.
A viagem começará por Macapá (AP) e Porto Alegre (RS), sendo que, antes do carnaval, o ministro desembarcará em Palmas (TO) e Teresina (PI), seguindo ainda para Goiânia (GO), Vitória (ES), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ) e Belém (PA).
O programa Governo na Rua abrange iniciativas de 11 ministérios, com o objetivo de explicar projetos à população, com busca ativa de possíveis beneficiários de ações do governo, a exemplo do Acredita, Pé de Meia, Reforma Casa Brasil e Aqui Tem Especialistas.
A estratégia prevê ainda que o ministro participe de entrevistas a rádios e TVs locais para reforçar a comunicação das ações do governo e reúna-se com lideranças de movimentos sociais.
Ao nomeá-lo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Lula pediu a Boulos para reforçar a ligação do governo com bases sociais e movimentos populares. Além de aumentar a presença da militância nas ruas, o ministro tem como desafio fortalecer a conexão entre governo e eleitores afastados da base, especialmente, em periferias.