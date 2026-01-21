Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Boulos vem a MS dia 5 para reforçar as pré-candidaturas de Fábio Trad e Vander Loubet

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência viajará pelo Brasil para divulgar o programa "Governo do Brasil na Rua"

Daniel Pedra

Daniel Pedra

21/01/2026 - 16h31
A partir de fevereiro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), viajará pelo Brasil para divulgar o programa “Governo do Brasil na Rua” e, em Mato Grosso do Sul, ele está confirmado que virá no dia 5 de fevereiro, quando aproveitará para reforçar as pré-candidaturas do ex-deputado federal Fábio Trad (PT) a governador e do deputado federal Vander Loubet (PT) a senador da República.

Segundo o secretário-geral do PT de Mato Grosso do Sul, Agamenon Rodrigues do Prado, nesta quinta-feira (22) o partido vai definir a agenda política de Boulos no Estado para não atrapalhar os compromissos dele como ministro. 

“A nossa chapa majoritária, o Fábio Trad, a nossa vice, a Dona Gilda, e o deputado federal Vander, além de lideranças do partido e da Federação Brasil da Esperança e do PSOL queremos conversar com ele sobre a conjuntura nacional”, adiantou.

Agamenon Rodrigues completou que o PT vai aproveitar para celebrar os 46 anos do partido e ainda o aniversário da deputada federal Camila Jara, que é dia 10 de fevereiro, mas será antecipado para o dia 5 para aproveitar a presença do Boulos em Mato Grosso do Sul. “É essa a nossa intenção”, afirmou.

Para Fábio Trad, a vinda do ministro Boulos reforça o compromisso político do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em administrar para todos. “Porém, com ênfase nos mais pobres. Ele tem as melhores credenciais políticas para ser o porta-voz do presidente Lula com os movimentos sociais”, assegurou.

Já Camila Jara revelou que, depois da visita a Mato Grosso do Sul, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência seguirá para Salvador (BA). “Boulos deverá percorrer os 26 estados do país e o Distrito Federal até o dia 26 de junho”, informou.

A viagem começará por Macapá (AP) e Porto Alegre (RS), sendo que, antes do carnaval, o ministro desembarcará em Palmas (TO) e Teresina (PI), seguindo ainda para Goiânia (GO), Vitória (ES), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ) e Belém (PA).

O programa Governo na Rua abrange iniciativas de 11 ministérios, com o objetivo de explicar projetos à população, com busca ativa de possíveis beneficiários de ações do governo, a exemplo do Acredita, Pé de Meia, Reforma Casa Brasil e Aqui Tem Especialistas.

A estratégia prevê ainda que o ministro participe de entrevistas a rádios e TVs locais para reforçar a comunicação das ações do governo e reúna-se com lideranças de movimentos sociais.

Ao nomeá-lo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Lula pediu a Boulos para reforçar a ligação do governo com bases sociais e movimentos populares. Além de aumentar a presença da militância nas ruas, o ministro tem como desafio fortalecer a conexão entre governo e eleitores afastados da base, especialmente, em periferias.

ELEIÇÕES 2026

Simone deve migrar para SP e facilitar para partidos de centro-direita de MS

A ministra de Planejamento e Orçamento terá, no fim deste mês, uma reunião com Lula para definir o futuro político neste ano

21/01/2026 08h00

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), é cotada para disputar o governo de SP

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), é cotada para disputar o governo de SP Lula Marques/Agência Brasil

O futuro político da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), deve mesmo migrar para São Paulo para concorrer ao Senado ou ao governo estadual nas eleições gerais deste ano, deixando o caminho livre para os seus concorrentes de centro-direita em Mato Grosso do Sul.

O Correio do Estado apurou que ela terá, no fim deste mês, uma conversa privada com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para definir qual caminho tomará no pleito deste ano, pois a ministra também tem pretensão de disputar ao Senado por Mato Grosso do Sul.

Afinal, conforme a pesquisa do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), publicada no dia 10 de dezembro pelo Correio do Estado, a sul-mato-grossense apareceu colada nos pré-candidatos Reinaldo Azambuja (PL), Capitão Contar (PL) e Nelsinho Trad (PSD), que estão triplamente empatados na liderança.

Lula pediu a conversa a sós com a ministra quando estiveram juntos no fim do mês passado em Foz do Iguaçu (PR), durante a Cúpula do Mercosul, e, na volta a Brasília, ambos estavam no mesmo voo, momento em que combinaram de discutir o papel dela nas eleições.

A reportagem apurou que a reunião faz parte da estratégia do presidente Lula de montar um palanque forte em São Paulo para reforçar o projeto dele de reeleição e, portanto, as chances de Tebet disputar as eleições por Mato Grosso do Sul são remotas.

O chefe do Executivo conta com ela como candidata a governadora para fazer frente ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, a princípio, deve mesmo tentar a reeleição, desistindo de se aventurar como candidato a presidente da República.

NOVO ENDEREÇO

No entanto, para ser candidata em São Paulo, a ministra tem de trocar o domicílio eleitoral e também deixar o MDB, partido ao qual está filiada há 27 anos, porque a legenda comanda a capital com o prefeito Ricardo Nunes, que vai apoiar a reeleição de Tarcísio de Freitas, pois ele foi determinante no pleito de 2024, quando o emedebista foi reeleito.

Simone nunca escondeu de ninguém que estará com Lula na disputa presidencial e que topará o desafio que ele propuser. Portanto, como as últimas pesquisas de intenções de votos em São Paulo já demonstraram, ela é fortíssima para uma vaga na majoritária, seja ao Senado ou ao governo estadual.

Para o PT, a ministra tem a capacidade de agregar um eleitor que não vota tradicionalmente no partido, além disso, é mulher, tem bom desempenho no debate público e compõe o governo de Lula em um ministério importante.

Dessa forma, caso aceite a orientação de Lula, Tebet já tem em mãos um convite do PSB feito pelo presidente do PSB em São Paulo, Caio França, e reforçado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que declarou recentemente que ficaria honrado em tê-la como correligionária.

Aliados da ministra admitem a possibilidade de mudança de legenda, algo que já foi descartado por ela no passado, pois não há hipótese de Tebet ir para o PT, mas o PSB é visto como um partido viável.

A ministra já tem até feito gestos em direção ao PSB e ampliado a interlocução com nomes da sigla. No fim do ano passado, recebeu a deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP) para uma conversa a sós no gabinete. A parlamentar é uma das responsáveis pela aproximação da titular do Ministério do Planejamento e Orçamento com a legenda.

Procurada pelo Correio do Estado, Simone Tebet não quis comentar, porém, recentemente, a ministra disse que suas pretensões são as de continuar no MDB e buscar um novo mandato de senadora por Mato Grosso do Sul, cadeira para a qual foi eleita em 2014 e, no último ano de mandato, concorreu à Presidência da República, em 2022, ficando em terceiro lugar.

*Saiba

Simone Tebet iniciou sua carreira política em 2002 pelo MDB ao ser eleita deputada estadual. Nas eleições municipais de 2004, ela se elegeu prefeita de Três Lagoas, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo no município. Em 31 de março de 2010, renunciou à prefeitura para concorrer como vice-governadora.

Vitoriosa, tornou-se a primeira mulher vice-governadora do Estado. Nas eleições parlamentares de 2014, foi eleita senadora e, em 2022, disputou a Presidência da República, terminando o pleito em terceiro lugar, com 4,16% dos votos válidos.

Política

Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza, diz Trump

"Eu gosto dele", disse Trump, durante uma entrevista coletiva sobre seu primeiro ano de mandato

20/01/2026 22h00

Lula e Trump

Lula e Trump Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 20, que o Conselho de Paz criado por ele para a Faixa de Gaza pode eventualmente substituir as Nações Unidas.

Ainda segundo Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado para o Conselho, terá um "grande papel" na entidade.

"Eu gosto dele", disse Trump, durante uma entrevista coletiva sobre seu primeiro ano de mandato.

Trump disse ainda que o líder russo, Vladimir Putin, pode ter um papel muito grande no Conselho de Paz.

O governo brasileiro confirmou o convite, mas diz que Lula prefere avaliar as condições geopolíticas envolvendo o papel da entidade antes de tomar uma decisão.

O Conselho, anunciado na sexta-feira, terá um grupo de países permanentes, e, para ter acesso a esse assento, será preciso pagar uma taxa de US$ 1 bilhão, segundo o convite enviado pelo governo Trump.

