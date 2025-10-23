Cabo Daciolo anuncia pré-candidatura à Presidência para 2026

Articulações

O senador reuniu mais de 300 pessoas, incluindo Azambuja, Barbosinha, deputados estaduais, prefeitos e vereadores

Preocupado com o efeito que o fato de os dois irmãos estarem em partidos da esquerda podem fazer na sua candidatura à reeleição, o senador Nelsinho Trad (PSD) promoveu, na noite de terça-feira, um jantar para mais de 300 pessoas, no Buffet La Riviera, em Campo Grande (MS), com o objetivo de recompor suas bases políticas.

Com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (PSD), o “Barbosinha”, e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o jantar político teve ainda a participação de 49 prefeitos e prefeitas, 15 primeiras-damas, 15 vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores que estão em Campo Grande para o 3º Congresso dos Municípios.

Também estavam presentes os deputados estaduais Pedro Caravina (PSDB), Renato Câmara (MDB), Mara Caseiro (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB). “Fui estimulado pelos prefeitos e vice-prefeitos a fazer uma confraternização e, dessa forma, dar seguimento às tratativas de se reforçar ações para os municípios”, disse Nelsinho Trad ao Correio do Estado.

De acordo com o parlamentar, os discursos dos participantes destacaram o trabalho conjunto realizado em prol dos municípios e a importância da parceria institucional entre lideranças políticas do Estado e da bancada federal.

“Faço questão de ressaltar o valor das alianças construídas ao longo da vida pública ouvindo os discursos dessas pessoas que são capazes de ensinar a gente quando falam. O encontro serviu para renovar essas velhas alianças, pois alianças a gente faz com quem a gente gosta e com quem gosta da gente. Eu estou do lado de quem eu gosto e não vou abrir mão, não vou ficar do lado de quem eu nunca estive. Eu estou ao lado de quem eu gosto, esse é o meu lado”, declarou.

A fala do senador foi um recado claro de que não vai abrir mão de tentar a reeleição, mesmo com Fábio Trad tendo grandes chances de disputar o cargo de governador pelo PT e Marquinhos Trad de concorrer a deputado estadual pelo PDT, dois partidos de esquerda, ou seja, totalmente antagônicos à linha de centro-direita adotada por Nelsinho.

Tal situação vira um verdadeiro empecilho para que o parlamentar possa subir nos palanques do governador Riedel, que também buscará à reeleição, e do ex-governador Azambuja, que tentará uma vaga ao Senado Federal, entretanto, Nelsinho, mais uma vez, acredita que possa repetir a aliança com ambos.



REPERCUSSÃO

Já Barbosinha recordou o histórico político do senador e destacou o reconhecimento de seu trabalho. “Essa presença de todos é o sinal de que o senador Nelsinho arou a terra, plantou, colheu e continua colhendo, porque a semeadura foi muito boa”, comentou.

O ex-governador Azambuja justificou a ausência do governador Eduardo Riedel (PP), que estava atendendo à mãe após uma queda, e manifestou satisfação em participar de uma confraternização que reuniu lideranças dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

“A gente fica muito feliz de ter uma oportunidade de estar com vocês. O congresso dos municípios une todas as 79 cidades e a gente tem uma alegria, né, Nelsinho, porque nós já estivemos juntos em várias batalhas. Desde quando você concorreu à prefeitura da Capital, em 2004, nós já tivemos ali uma passagem importante juntos”, recordou.

Ele acrescentou que, em 2014, foi candidato a governador, assim como Nelsinho Trad, mas só ele foi para o segundo turno. “O Nelson me apoiou e a gente ganhou a eleição juntos. Em 2018, disputamos juntos e a gente tem uma história. Agora, acho que a história mais importante é que nós temos, em Brasília, um senador que traz resultados”, destacou.

Azambuja também citou as eleições de 2022, quando o senador ajudou a construir a vitória do governador Eduardo Riedel no segundo turno. “Eu fico muito feliz por estar em um grupo de amigos. A gente aqui é um time que trabalha pelos municípios. Gratidão, Nelsinho, pela nossa parceria. Você sabe o carinho que tenho por você”, concluiu.

O prefeito de Vicentina, Cleber Dias (MDB), elogiou o trabalho do senador e a atuação conjunta com as prefeituras de Mato Grosso do Sul. “Vamos continuar divulgando as ações e resultados que têm contribuído para o desenvolvimento dos municípios”, afirmou.



