Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Cabo Daciolo anuncia pré-candidatura à Presidência para 2026

"'Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o criador, 'planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro'"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

23/10/2025 - 17h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ex-deputado federal Cabo Daciolo, ex-bombeiro militar, anunciou nesta quinta-feira, 22, que é pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026.

Nas redes sociais, Daciolo publicou um vídeo acompanhado de uma mensagem em tom religioso. "Vamos transformar a Colônia Brasileira em Nação Brasileira", escreveu o ex-parlamentar.

Na publicação, ele também citou um trecho bíblico. "'Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o criador, 'planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei'".

"Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês", escreveu na legenda da postagem.

Daciolo já disputou a Presidência em 2018, quando terminou em sexto lugar, com 1,20% dos votos válidos. Na época, era filiado ao Patriota.

Após a eleição, ele se filiou ao Partido Brasil 35 e, em 2021, anunciou novamente sua pré-candidatura à Presidência para o pleito de 2022.

No entanto, no fim daquele ano, declarou ter recebido um "chamado do Espírito Santo" e desistiu da disputa, passando a apoiar Ciro Gomes, então candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Articulações

De olho na reeleição, Nelsinho Trad faz jantar para tentar recompor suas bases

O senador reuniu mais de 300 pessoas, incluindo Azambuja, Barbosinha, deputados estaduais, prefeitos e vereadores

23/10/2025 08h00

Compartilhar
O senador Nelsinho Trad ladeado por Azambuja, deputados estaduais, prefeitos e vereador

O senador Nelsinho Trad ladeado por Azambuja, deputados estaduais, prefeitos e vereador Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Preocupado com o efeito que o fato de os dois irmãos estarem em partidos da esquerda podem fazer na sua candidatura à reeleição, o senador Nelsinho Trad (PSD) promoveu, na noite de terça-feira, um jantar para mais de 300 pessoas, no Buffet La Riviera, em Campo Grande (MS), com o objetivo de recompor suas bases políticas.

Com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (PSD), o “Barbosinha”, e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o jantar político teve ainda a participação de 49 prefeitos e prefeitas, 15 primeiras-damas, 15 vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores que estão em Campo Grande para o 3º Congresso dos Municípios.

Também estavam presentes os deputados estaduais Pedro Caravina (PSDB), Renato Câmara (MDB), Mara Caseiro (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB). “Fui estimulado pelos prefeitos e vice-prefeitos a fazer uma confraternização e, dessa forma, dar seguimento às tratativas de se reforçar ações para os municípios”, disse Nelsinho Trad ao Correio do Estado. 

De acordo com o parlamentar, os discursos dos participantes destacaram o trabalho conjunto realizado em prol dos municípios e a importância da parceria institucional entre lideranças políticas do Estado e da bancada federal.

“Faço questão de ressaltar o valor das alianças construídas ao longo da vida pública ouvindo os discursos dessas pessoas que são capazes de ensinar a gente quando falam. O encontro serviu para renovar essas velhas alianças, pois alianças a gente faz com quem a gente gosta e com quem gosta da gente. Eu estou do lado de quem eu gosto e não vou abrir mão, não vou ficar do lado de quem eu nunca estive. Eu estou ao lado de quem eu gosto, esse é o meu lado”, declarou.

A fala do senador foi um recado claro de que não vai abrir mão de tentar a reeleição, mesmo com Fábio Trad tendo grandes chances de disputar o cargo de governador pelo PT e Marquinhos Trad de concorrer a deputado estadual pelo PDT, dois partidos de esquerda, ou seja, totalmente antagônicos à linha de centro-direita adotada por Nelsinho.

Tal situação vira um verdadeiro empecilho para que o parlamentar possa subir nos palanques do governador Riedel, que também buscará à reeleição, e do ex-governador Azambuja, que tentará uma vaga ao Senado Federal, entretanto, Nelsinho, mais uma vez, acredita que possa repetir a aliança com ambos.
 
REPERCUSSÃO

Já Barbosinha recordou o histórico político do senador e destacou o reconhecimento de seu trabalho. “Essa presença de todos é o sinal de que o senador Nelsinho arou a terra, plantou, colheu e continua colhendo, porque a semeadura foi muito boa”, comentou.

O ex-governador Azambuja justificou a ausência do governador Eduardo Riedel (PP), que estava atendendo à mãe após uma queda, e manifestou satisfação em participar de uma confraternização que reuniu lideranças dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

“A gente fica muito feliz de ter uma oportunidade de estar com vocês. O congresso dos municípios une todas as 79 cidades e a gente tem uma alegria, né, Nelsinho, porque nós já estivemos juntos em várias batalhas. Desde quando você concorreu à prefeitura da Capital, em 2004, nós já tivemos ali uma passagem importante juntos”, recordou.

Ele acrescentou que, em 2014, foi candidato a governador, assim como Nelsinho Trad, mas só ele foi para o segundo turno. “O Nelson me apoiou e a gente ganhou a eleição juntos. Em 2018, disputamos juntos e a gente tem uma história. Agora, acho que a história mais importante é que nós temos, em Brasília, um senador que traz resultados”, destacou.

Azambuja também citou as eleições de 2022, quando o senador ajudou a construir a vitória do governador Eduardo Riedel no segundo turno. “Eu fico muito feliz por estar em um grupo de amigos. A gente aqui é um time que trabalha pelos municípios. Gratidão, Nelsinho, pela nossa parceria. Você sabe o carinho que tenho por você”, concluiu.

O prefeito de Vicentina, Cleber Dias (MDB), elogiou o trabalho do senador e a atuação conjunta com as prefeituras de Mato Grosso do Sul. “Vamos continuar divulgando as ações e resultados que têm contribuído para o desenvolvimento dos municípios”, afirmou.
 

Assine o Correio do Estado 

Parecer

Ministro do TCU vê 'severas dúvidas' em modular regras sobre perseguir centro da meta fiscal

Bruno Dantas, ex-presidente da Corte, disse que recebeu na terça o ministro da Casa Civil, Rui Costa

22/10/2025 23h00

Compartilhar
Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas

Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas disse nesta quarta-feira, 22, ter "severas dúvidas" sobre a possibilidade de modular os efeitos na obrigação de buscar o centro ou piso da meta de resultado primário, durante a limitação de empenho e movimentação financeira. O tema foi discutido na sessão desta quarta-feira.

"Ou bem o Tribunal entende que é permitido mirar a banda ou é dever do Poder Executivo mirar o centro da meta. Utilizar uma regra de modulação pode sugerir que essa é uma questão nova, o que não é. É uma questão já colocada e analisada pela AudFiscal", declarou Dantas, em relação a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal).

Bruno Dantas, ex-presidente da Corte, disse que recebeu na terça o ministro da Casa Civil, Rui Costa, momento em que foi tratada a discussão sobre perseguir piso ou centro da meta de primário.

Também na sessão desta quarta, o ministro Walton Rodrigues declarou que a discussão sobre perseguir o centro da meta é "seriíssima" e o Congresso já decidiu o tema.

A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que, ao final de um bimestre, os Poderes Públicos poderão limitar o empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

Ocorre que a LDO 2025 estipulou que a execução do orçamento deverá ser compatível com a meta de resultado primário de R$ 0,00 (zero real). É com base neste trecho que os técnicos do TCU apontam a necessidade de seguir o centro e não o piso da meta.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões
POLÍCIA

/ 1 dia

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público