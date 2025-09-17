Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Projeto polêmico

Câmara aprova urgência para projeto de anistia que pode alcançar Bolsonaro e condenados pelo STF

Texto também alcança envolvidos nos atos de 8 de Janeiro; proposta de Crivella é ampla e pode anistiar até o ex-presidente, sentenciado a mais de 27 anos de prisão

Da Redação

Da Redação

17/09/2025 - 21h57
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (17) a urgência — mecanismo que acelera a tramitação — do projeto de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de Janeiro de 2023. A medida, vista como gesto do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), abre caminho para que a proposta avance rapidamente no Congresso.

O requerimento foi aprovado por 311 votos a favor e 163 contra. O texto é de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e concede anistia não apenas aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, mas também aos demais punidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Por ser abrangente, o projeto poderá beneficiar até Bolsonaro, recentemente condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, associação criminosa e outros crimes.

Apesar da aprovação da urgência, ainda não há definição sobre a versão final do texto nem data para votação de mérito. Motta afirmou que o relator será designado em breve para buscar consenso.

“O Brasil precisa de pacificação e de um futuro construído em bases de diálogo e respeito. Temos na Casa visões distintas sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Cabe ao Plenário, soberano, decidir”, declarou o presidente da Câmara.

A sessão foi marcada por clima tenso. Governistas entoaram “sem anistia”, enquanto bolsonaristas responderam com o lema “anistia já”. O pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) classificou a votação como “um absurdo, um esculacho, um sarcasmo”. Já o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que a legenda busca “paz e entendimento” e rejeitou a acusação de que o partido tenta “colocar a faca no pescoço do país”.

Pela oposição, o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), criticou a amplitude da proposta: “É uma anistia ampla, geral e irrestrita. Os deputados do Centrão estão abrindo a porteira para, com maioria simples, aprovar esse texto”. O deputado Isnaldo Bulhões Junior (MDB-AL) sugeriu uma alternativa que reduza as penas aplicadas pelo STF, mas sem extingui-las.

Nos bastidores, bolsonaristas articularam a aprovação da urgência em troca de apoio à chamada PEC da Blindagem, que dificulta a abertura de processos e a prisão de parlamentares.

O Palácio do Planalto, por sua vez, sinaliza preferência por uma “anistia light”, segundo aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — ou seja, que reduza as penas, mas sem alcançar Bolsonaro.

O que diz o projeto de Crivella

Apresentado em abril de 2023, o projeto de Crivella prevê anistia ampla a todos os crimes vinculados a manifestações de cunho político ocorridas desde outubro de 2022, além do perdão de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral.

“Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e/ou eleitoral, ou as apoiaram, por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou publicações em mídias sociais, entre o dia 30 de outubro de 2022 e a entrada em vigor desta Lei”, diz o texto.
Crivella justificou a proposta como uma “resposta apaziguadora, de arrefecimento de espíritos e congraçamento dos contrários por meio do perdão soberano”.

Articulações em torno de uma anistia circulam na Câmara há dois anos, chegando a provocar até motins de deputados bolsonaristas que paralisaram o plenário por dois dias. (Com Estadão Conteúdo)

Política

Desembargadora do TJMS, Jaceguara Dantas é indicada ao CNJ

Nomeação depende de duas etapas no Senado Federal: sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e votação no Plenário

17/09/2025 17h45

Compartilhar

Foto: Divulgação TJMS

A desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), foi indicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na vaga destinada a desembargador(a) de Tribunal Estadual. A nomeação ainda depende de duas etapas no Senado Federal: sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e votação no Plenário, onde precisará da maioria absoluta dos votos dos senadores.

Mulher negra e de origem indígena, Jaceguara construiu trajetória de destaque na defesa dos direitos humanos e de grupos vulneráveis. No TJMS, preside a 5ª Câmara Cível e integra a 4ª Seção Cível, além de dirigir a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e participar da Comissão Recursal de Heteroidentificação do Poder Judiciário estadual.

A magistrada também tem sólida formação acadêmica e profissional: é Mestre e Doutora em Direito Constitucional pela PUC-SP, já atuou como advogada, promotora e procuradora de justiça, ingressando no TJMS pelo quinto constitucional destinado ao Ministério Público.

Reconhecida nacionalmente por sua atuação contra o feminicídio, o racismo e em defesa das pessoas com deficiência, Jaceguara acumula prêmios de instituições como o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e a Embaixada dos Estados Unidos. Em 2025, conquistou o segundo lugar no Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, com o projeto Monitor de Violência contra a Mulher.

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, celebrou a indicação:

"A escolha da desembargadora Jaceguara Dantas para compor o CNJ é motivo de orgulho para o nosso Tribunal e para todo o Estado. Sua trajetória de dedicação à justiça social e à defesa dos direitos humanos a credencia plenamente para este novo desafio, que certamente será marcado por contribuições relevantes ao Poder Judiciário brasileiro", afirmou.

O CNJ é responsável por aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro, com foco no controle e na transparência administrativa, financeira e disciplinar. A participação de Jaceguara reforça o compromisso de Mato Grosso do Sul com a valorização de magistrados que atuam em prol das causas sociais e da eficiência da prestação jurisdicional.

Postura contrária

Espero que Congresso não rasgue Constituição com PEC da Blindagem, diz Simone Tebet

A ministra também elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF), o qual chamou de bastião da democracia e da soberania

17/09/2025 16h00

Compartilhar

Foto: Lula Marques / Agência Brasil

Continue Lendo...

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira (17) esperar que o Congresso não rasgue o regimento interno da Casa e a Constituição ao votar a Proposta de Emenda à Constituição da Blindagem, conhecida como PEC da Blindagem, por dificultar investigações e processos de prisão contra parlamentares.

Segundo a ministra, o fato de o Congresso revisar uma decisão que já foi derrubada em plenário, como o voto secreto para a PEC, que foi derrotado na madrugada, é atacar a democracia e abrir um precedente perigoso. Para ela, o argumento poderia ser usado por políticos que perderem as eleições e quiserem questionar o resultado.

A maioria da bancada federal de Mato Grosso do Sul voltou a se posicionar favoravelmente a iniciativa de que blindam deputados de ações judiciais e de investigações criminais, proposta de emenda à Constituição também conhecida como PEC da Blindagem, ou PEC das Prerrogativas, como os deputados federais interessados na matéria gostam de chamar. 

Em Mato Grosso do Sul, os dois deputados do PL, dois do PSDB e um do PP, foram a favor da manobra da Câmara para manter o voto secreto ao analisar a blindagem a um parlamentar. Os dois deputados do PT e um do PSDB foram contra tal blindagem. 

Votaram a favor do voto secreto para “blindar” um deputado investigado ou com ordem de prisão:

  • Beto Pereira (PSDB)
  • Dagoberto Nogueira (PSDB)
  • Luiz Ovando (PP)
  • Marcos Pollon (PL) 
  • Rodolfo Nogueira (PL)
  • Contra: 
  • Camila Jara (PT)
  • Vander Loubet (PT)
  • Geraldo Resende (PSDB)

"O voto secreto foi derrotado legitimamente pelos parlamentares que estão contra essa PEC. Revisitar essa questão não só é inconstitucional, mas coloca em risco a democracia como nós conhecemos", disse.

A ministra também elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF), o qual chamou de bastião da democracia e da soberania. "Não existe meia-verdade como não existe meia democracia como não existe meia soberania, ou você tem um povo soberano, o governo é do Brasil e não de nenhum outro País".

Tebet participou nesta quarta-feira de um seminário sobre risco fiscal judiciário organizado pelos ministérios da Fazenda e Planejamento e pela Advocacia-Geral da União (AGU). Sobre o tema, ela afirmou que a revisão da judicialização fiscal é quase uma reforma administrativa e que o governo mostrará o impacto da crescente judicialização nas contas públicas.

A PEC aprovada na noite desta terça-feira, 16, resgata a “licença prévia”, dispositivo que dava à Câmara e ao Senado Federal a possibilidade de barrar a abertura de processo criminal contra um de seus integrantes. O dispositivo estava disposto na Constituição de 1988, e foi posteriormente retirado após a aprovação de uma PEC em 2001.

Antes daquele ano, para poder abrir um processo criminal, o STF precisava pedir à respectiva Casa um pedido de licença para seguir com o caso. O Estadão mostrou em agosto que Câmara e Senado barraram pelo menos 224 pedidos de licença prévia feitos pelo STF para processar criminalmente congressistas até 2001. Nenhum pedido avançou.

Colaborou Eduardo Miranda*

Com informações de Estadão Conteúdo

