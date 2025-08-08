Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Câmara dos Deputados e Assembleia terão renovação de 40%, diz pesquisa

O levantamento foi realizado no período de 22 de julho a 1º de agosto, com 1.611 eleitores, distribuídos em 53 municípios

Daniel Pedra

Daniel Pedra

08/08/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Pelos menos 40% dos deputados federais e estaduais de Mato Grosso do Sul serão novidades nas eleições gerais do próximo ano, conforme pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), com 1.611 eleitores de 53 municípios, no período de 22 de julho a 1º de agosto deste ano.

No caso da Câmara dos Deputados, de acordo com o levantamento, devem ser eleitos três novos parlamentares, enquanto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) serão nove novos deputados estaduais.

Na comparação com as eleições de 2022, a renovação será 10 pontos porcentuais menor na Câmara dos Deputados, pois, no pleito anterior, foram eleitos quatro novos parlamentares e, em 2026, devem ser três.

Já na Assembleia Legislativa, a renovação será 10 pontos porcentuais maior, pois, no pleito passado, foram sete novos deputados estaduais e, no próximo ano, devem ser nove parlamentares.

Pesquisa Correio do Estado/Ipems

CÂMARA DOS DEPUTADOS

De acordo com a pesquisa estimulada, quando são apresentadas opções com os nomes aos eleitores, se as eleições fossem hoje, seriam eleitos deputados federais por Mato Grosso do Sul os seguintes nomes: o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 19,99%, e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 8,40%. 

Depois aparecem o deputado federal Beto Pereira (PSDB), com 6,62%, o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), com 5,19%, a deputada federal Camila Jara (PT), com 4,76%, o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), com 3,46%, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), com 3,32%, e o deputado federal Vander Loubet (PT), com 3,09%.

O levantamento Correio do Estado/Ipems ainda trouxe os nomes da ex-deputada federal Bia Cavassa (PSDB), com 2,88%, da senadora Soraya Thronicke (Podemos), com 2,80%, do ex-prefeito de Dourados Alan Guedes (PP), com 2,20%, do deputado federal Marcos Pollon (PL), com 1,89%, e do deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), com 1,74%.

Também aparecem os nomes do ex-deputado federal Edson Giroto (sem partido), com 1,60%, do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), com 1,45%, do vereador Professor Juari (PSDB), com 1,41%, do superintendente do Patrimônio da União, Tiago Botelho (PT), com 1,21%, do empresário Carlos Bernardo (PT), com 1,13%, e do produtor rural Pompílio Júnior (PL), com 0,97%. Dos entrevistados, 25,89% não sabem ou não responderam.

DEPUTADOS ESTADUAIS

Ainda segundo a pesquisa estimulada, se as eleições fossem hoje, seriam eleitos deputados estaduais o ex-governador André Puccinelli (MDB), com 20,10%, o ex-prefeito Angelo Guerreiro (PSDB), com 4,39%, o deputado estadual Zeca do PT, com 4,39%, o deputado estadual Coronel David (PL), com 3,54%, e o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), com 3,31%.

Depois aparecem o ex-prefeito Hélio Peluffo (PSDB), com 3,30%, o ex-prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), com 2,51%, a vereadora Isa Cavala (Republicanos), com 2,48%, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), com 2,37%, o vereador Marquinhos Trad (PDT), com 2,31%, e o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), com 2,06%.

Ainda temos o deputado estadual Junior Mochi (MDB), com 1,83%, o deputado estadual Gerson Claro (PP), com 1,75%, o deputado estadual Lucas de Lima (PDT), com 1,67%, o deputado estadual Pedro Caravina (PSDB), com 1,64%, o deputado estadual Paulo Duarte (PSB), com 1,51%, e o vereador Silvio Pitu (PSDB), com 1,42%.

Também aparecem o deputado estadual Lidio Lopes (sem partido), com 1,40%, o conselheiro Jerson Domingos (sem partido), com 1,28%, o deputado estadual Pedro Kemp (PT), com 1,27%, o deputado estadual Renato Câmara (MDB), com 1,03%, o deputado estadual Londres Machado (PP), com 1,01%, o vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), com 0,93%, e o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), com 0,92%.

O levantamento Correio do Estado/Ipems ainda trouxe os nomes do ex-prefeito Marcelo Iunes (PSDB), com 0,85%, co vereador Veterinário Francisco (União Brasil), com 0,85%, da vereadora Luiza Ribeiro (PT), com 0,77%, do deputado estadual Jamilson Name (PSDB), com 0,71%, e do deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), com 0,67%.

A relação inclui ainda o deputado estadual João Henrique Catan (PL), com 0,64%, o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos), com 0,62%, o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), com 0,58%, a deputada estadual Gleice Jane (PT), com 0,57%, e o vereador Landmark (PT), com 0,34%.

Para concluir, na pesquisa aparecem também os nomes do diretor estadual do PP, Marco Aurélio Santullo, com 0,30%, da vereadora Maria Diogo (PT), com 0,26%, do deputado estadual Marcio Fernandes (MDB), com 0,23%, e do deputado estadual Neno Razuk (PL), com 0,09%. Dos entrevistados, 23,48% não sabem ou não responderam.

O levantamento Correio do Estado/Ipems tem grau de confiança de 95% e a margem de erro é de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados na amostra.

ANÁLISE

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, ressaltou que os dados da pesquisa confirmam as projeções de 40% de renovação na Assembleia Legislativa e dos representantes do Estado na Câmara dos Deputados.

Na análise dele, dos atuais 24 deputados estaduais, pelo menos 9 não devem conseguir retornar aos respectivos cargos, em razão da forte concorrência que está sendo esperada para o pleito de 2026 e também em função do fato de os parlamentares com mandatos terem uma boa base eleitoral, o que impossibilita uma grande renovação nos quadros.

De acordo com Lauredi Sandim, dos atuais 24 deputados estaduais, apenas Mara Caseiro (PSDB) não deve concorrer à reeleição, abrindo, dessa forma, obrigatoriamente, uma vaga das nove que são projetadas para a renovação.

“A parlamentar tem projetos mais altos e vai disputar vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília [DF]. Por isso, devemos ter essa pequena renovação”, pontuou.

Além disso, conforme o diretor do Ipems, quatro ex-prefeitos deverão ocupar vagas na Assembleia Legislativa, pois virão com muita força no pleito do próximo. 

“São eles: Hélio Pellufo [PSDB], ex-prefeito de Ponta Porã, Odilon Ribeiro [PSDB], ex-prefeito de Aquidauana, Marquinhos Trad [PDT], ex-prefeito de Campo Grande, Angelo Guerreiro [PSDB], ex-prefeito de Três Lagoas”, enumerou.

Já na Câmara dos Deputados, Lauredi Sandim projetou que teremos pelo menos três novos parlamentares.

“Para essas vagas, os nomes mais fortes são do ex-deputado estadual Capitão Contar [PRTB], da ex-deputada federal Rose Modesto [União Brasil] e do ex-prefeito de Dourados Alan Guedes [PP]”, citou.

Ele também falou que preferiu não divulgar a pesquisa espontânea, ou seja, quando não são oferecidos nomes para os entrevistados, porque o porcentual de indecisos ainda é muito alto e não representaria corretamente os eleitos.

Assine o Correio do Estado

Política

Embaixada dos EUA diz estar 'monitorando de perto' e ameaça aliados de Moraes: 'Estão avisados'

Alexandre de Moraes foi alvo de sanções do governo dos Estados Unidos via Lei Magnitsky

07/08/2025 21h00

Compartilhar

Fábio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Continue Lendo...

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta quinta-feira, 7, uma ameaça aos aliados do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes "no Judiciário e em outras esferas". O órgão de representação afirmou estar "monitorando a situação de perto" e deixou um recado para quem "apoiar ou facilitar" as condutas do magistrado. "Estão avisados", diz a publicação no X (antigo Twitter).

A mensagem compartilhada pela Embaixada é a tradução de uma postagem anterior, do subsecretário de Diplomacia Pública dos EUA, Darren Beattie.

O agente de alto escalão norte-americano compartilhou uma nota do Departamento de Estado dos EUA, órgão equivalente ao Itamaraty, criticando a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada pelo ministro na última segunda-feira, 4, após o ex-chefe do Executivo violar medidas cautelares. Na mensagem, Beattie pediu para que outros magistrados não apoiem Alexandre de Moraes.

"Os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção Global Magnitsky do presidente Trump", disse o agente.

Alexandre de Moraes foi alvo de sanções do governo dos Estados Unidos via Lei Magnitsky. O dispositivo norte-americano impede Moraes de acessar o país, de movimentar bens e de ter acesso a serviços de empresas norte-americanas. Até o momento, a norma só tinha sido usada para punir violadores de direitos humanos, ditadores e criminosos.

A iniciativa do governo de Donald Trump, ao aplicar as sanções, é uma resposta à ação penal sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, da qual Bolsonaro é réu, e às decisões relacionadas às redes sociais.

As restrições impostas à Moraes foram comemoradas pelo filho do ex-presidente, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que afirma estar trabalhando com autoridades estrangeiras para interferir no julgamento em que seu pai é réu.

Além de Moraes, o governo dos EUA também aplicou restrições a outros sete ministros do STF, cassando os vistos americanos dos magistrados. Outra medida foi o tarifaço de 50% sobre produtos nacionais como forma de pressionar o Brasil, por meio de coerção econômica.

DESDOBRAMENTOS

Políticos de MS debatem 'briga' entre Camila Jara e Nikolas Ferreira

Momento aconteceu na Câmara dos Deputados após mais de 30 horas de obstrução dos trabalhos no plenário por parte da oposição

07/08/2025 13h13

Compartilhar
Deputada esteve hoje (07) em Campo Grande e deu sua versão dos fatos

Deputada esteve hoje (07) em Campo Grande e deu sua versão dos fatos Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Após as imagens da sessão realizada na Câmara dos Deputados de quarta-feira (06) tomar as redes sociais, e das acusações de Nikolas Ferreira (PL-MG) de ter sido agredido por Camila Jara (PT-MS), parlamentares sul-mato-grossenses vieram à público para debaterem o ocorrido. 

Na manhã desta quinta-feira (07), a deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral (PSDB), esteve em Campo Grande, convidada para seminário de discussão do Plano Nacional de Educação (PNE), reunindo uma série de parlamentares no aeroporto da Capital de Mato Grosso do Sul. 

Presente na ocasião na manhã de hoje (07), o deputado federal conhecido como "Gordinho do Bolsonaro", Rodolfo Nogueira, comentou a confusão ocorrida e disse ter acionado o conselho de ética. 

"O partido, pelo líder, vai protocolar um pedido de ética. Mas ele não caiu, ele tomou um murro... no saco. A Camila deu um murro no saco dele, foi o que o Nikolas disse para nós ontem a noite", afirmou Rodolfo.

Enquanto isso, na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Wilson Lands usava o tempo de fala de lideranças em nome do partido Avante para abordar o assunto, dizendo que o Brasil atualmente "pega fogo" em relação à política e "ideologias de ambos os lados". 

"Tenho visto alguns personagens, principalmente algumas lideranças de MS, deputada federal... queria ver essa energia toda para trazer verbas e lutar para trazer infraestrutura para a Capital. A gente precisa começar a lutar mais pelo povo, porque ano que vem vocês batem na porta do campo-grandense", argumentou. 

Já o vereador petista Landmark, por sua vez, apresentou moção de apoio à deputada Camila Jara, dizendo que ela já defendeu o diálogo, democracia e os direitos do povo, classificando a deputada como uma parlamentar digna que merece o total respeito do Brasil e do Mato Grosso do Sul. 
 
"Já temos inclusive indícios de que se jogou no chão, porque um deputado não aguentar ali naquele momento de desespero e criar uma situação... eles são acostumados a fazer fake news. É um verdadeiro absurdo que meia dúzia de deputados paralisando os trabalhos em Brasília contra o povo", expôs ele.

Porém, tal moção foi classificada pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas "Papy", como "intempestiva" e não pôde ser apreciada por ter dado entrada na Casa de Leis às 10h30 desta quinta-feira, o que não impede que ela volte à plenário em uma próxima sessão. 

Camila em Campo Grande

Camila classificou hoje o momento como "um triste episódio da democracia brasileira", apontando esforços para aprovação do imposto de renda e assuntos que ficam encobertos por essa espécie de "cortina de fumaça", 

"Felizmente a gente conseguiu tirar eles de maneira pacífica e tinha um acordo para que todos os deputados que cometeram essa agressão invadiram o plenário e não deixaram a gente conseguir trabalhar se retirassem da mesa. E eles não se retiraram e ficaram impedindo a passagem dos parlamentares o acesso ao presidente Hugo Mota", explica ela. 

Conforme a deputada, nesse momento as mulheres decidiram subir para tentar conversar com o presidente da Casa, enquanto os manifestantes presentes fecharam um cordão.

"Me posicionei do lado do Hugo e começou as provocações de baixo, de cima, o empurro e empurra... nessa hora que estava todo mundo aplaudindo, o Nikolas me deu uma cotovelada e aí eu empurrei ele de volta e acho que ele desequilibrou na hora que o Hugo levantou com a cadeira e foi isso que aconteceu", complementou.

Relembre

Vale lembrar que, tal momento aconteceu após mais de 30 horas de obstrução do plenário por parte da oposição, enquanto parlamentares bolsonaristas ocuparam a mesa da presidência da Câmara para pressionar pela inclusão imediata do projeto que amplia a anistia a manifestantes envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. 

Tabata também chegou a cometar o ocorrido na Câmara dos Deputados na noite de ontem (06), dizendo que estava presente e que saiu do plenário "extremamente envergonhada e decepcionada". 
 
"É muito fácil, num Brasil polarizado como o nosso, você ver cor partidária e ideológica em tudo, achar que é tudo um grande embate. 'Ah, o Trump tá atacando o Brasil por conta do Bolsonaro', não, ele é um líder autoritário que está atacando o nosso país defendendo interesses de empresa americana", disse.

Para ela, não é possível combater tais afrontas e defender o agronegócio e a indústria brasileira enquanto o parlamento estiver dividido e enfraquecido. 

"Aquela cena que a gente viu ontem, parlamentar cheio de esparadrapo, aquilo não é um circo. Ao invés de usar a palavra, obstruindo... a imagem que me vinha à cabeça era de menino pequeno, que quando perde o jogo sai correndo com a bola", completou.

Esse grupo manifestante se recusava a liberar os trabalhos até que a proposta fosse pautada e, nas redes sociais,  o deputado afirmou ter sido agredido por Camila Jara. "A esquerda age assim: te agride quando ninguém está vendo”, disse Nikolas, em postagem, acrescentando que o esbarrão foi intencional.

Em nota, a deputada negou as acusações e, segundo ela, disse que houve um esbarrão, mas que não foi proposital e que aconteceu durante uma confusão generalizada.

"Ao final da sessão, enquanto o presidente se levantava, a deputada federal Camila Jara se aproximava da cadeira da presidência quando acabou esbarrando no deputado federal Nikolas Ferreira, que foi ao chão.

 A deputada, com 1,60 metro de altura, 49 quilos e em tratamento contra um câncer, foi injustamente acusada de ter nocauteado o parlamentar com um soco", acrescenta.

**(Colaborou Glaucea Vaccari)

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 2 dias

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega
veja vídeo

/ 1 dia

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega

3

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira
tempo

/ 23 horas

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1099, quinta-feira (07/08)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1099, quinta-feira (07/08)

5

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar
Oportunidade

/ 1 dia

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 11 horas

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD