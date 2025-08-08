Câmara dos Deputados e Assembleia terão renovação de 40%, diz pesquisa

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Pelos menos 40% dos deputados federais e estaduais de Mato Grosso do Sul serão novidades nas eleições gerais do próximo ano, conforme pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), com 1.611 eleitores de 53 municípios, no período de 22 de julho a 1º de agosto deste ano.

No caso da Câmara dos Deputados, de acordo com o levantamento, devem ser eleitos três novos parlamentares, enquanto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) serão nove novos deputados estaduais.

Na comparação com as eleições de 2022, a renovação será 10 pontos porcentuais menor na Câmara dos Deputados, pois, no pleito anterior, foram eleitos quatro novos parlamentares e, em 2026, devem ser três.

Já na Assembleia Legislativa, a renovação será 10 pontos porcentuais maior, pois, no pleito passado, foram sete novos deputados estaduais e, no próximo ano, devem ser nove parlamentares.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

De acordo com a pesquisa estimulada, quando são apresentadas opções com os nomes aos eleitores, se as eleições fossem hoje, seriam eleitos deputados federais por Mato Grosso do Sul os seguintes nomes: o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 19,99%, e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 8,40%.

Depois aparecem o deputado federal Beto Pereira (PSDB), com 6,62%, o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), com 5,19%, a deputada federal Camila Jara (PT), com 4,76%, o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), com 3,46%, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), com 3,32%, e o deputado federal Vander Loubet (PT), com 3,09%.

O levantamento Correio do Estado/Ipems ainda trouxe os nomes da ex-deputada federal Bia Cavassa (PSDB), com 2,88%, da senadora Soraya Thronicke (Podemos), com 2,80%, do ex-prefeito de Dourados Alan Guedes (PP), com 2,20%, do deputado federal Marcos Pollon (PL), com 1,89%, e do deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), com 1,74%.

Também aparecem os nomes do ex-deputado federal Edson Giroto (sem partido), com 1,60%, do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), com 1,45%, do vereador Professor Juari (PSDB), com 1,41%, do superintendente do Patrimônio da União, Tiago Botelho (PT), com 1,21%, do empresário Carlos Bernardo (PT), com 1,13%, e do produtor rural Pompílio Júnior (PL), com 0,97%. Dos entrevistados, 25,89% não sabem ou não responderam.

DEPUTADOS ESTADUAIS

Ainda segundo a pesquisa estimulada, se as eleições fossem hoje, seriam eleitos deputados estaduais o ex-governador André Puccinelli (MDB), com 20,10%, o ex-prefeito Angelo Guerreiro (PSDB), com 4,39%, o deputado estadual Zeca do PT, com 4,39%, o deputado estadual Coronel David (PL), com 3,54%, e o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), com 3,31%.

Depois aparecem o ex-prefeito Hélio Peluffo (PSDB), com 3,30%, o ex-prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), com 2,51%, a vereadora Isa Cavala (Republicanos), com 2,48%, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), com 2,37%, o vereador Marquinhos Trad (PDT), com 2,31%, e o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), com 2,06%.

Ainda temos o deputado estadual Junior Mochi (MDB), com 1,83%, o deputado estadual Gerson Claro (PP), com 1,75%, o deputado estadual Lucas de Lima (PDT), com 1,67%, o deputado estadual Pedro Caravina (PSDB), com 1,64%, o deputado estadual Paulo Duarte (PSB), com 1,51%, e o vereador Silvio Pitu (PSDB), com 1,42%.

Também aparecem o deputado estadual Lidio Lopes (sem partido), com 1,40%, o conselheiro Jerson Domingos (sem partido), com 1,28%, o deputado estadual Pedro Kemp (PT), com 1,27%, o deputado estadual Renato Câmara (MDB), com 1,03%, o deputado estadual Londres Machado (PP), com 1,01%, o vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), com 0,93%, e o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), com 0,92%.

O levantamento Correio do Estado/Ipems ainda trouxe os nomes do ex-prefeito Marcelo Iunes (PSDB), com 0,85%, co vereador Veterinário Francisco (União Brasil), com 0,85%, da vereadora Luiza Ribeiro (PT), com 0,77%, do deputado estadual Jamilson Name (PSDB), com 0,71%, e do deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), com 0,67%.

A relação inclui ainda o deputado estadual João Henrique Catan (PL), com 0,64%, o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos), com 0,62%, o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), com 0,58%, a deputada estadual Gleice Jane (PT), com 0,57%, e o vereador Landmark (PT), com 0,34%.

Para concluir, na pesquisa aparecem também os nomes do diretor estadual do PP, Marco Aurélio Santullo, com 0,30%, da vereadora Maria Diogo (PT), com 0,26%, do deputado estadual Marcio Fernandes (MDB), com 0,23%, e do deputado estadual Neno Razuk (PL), com 0,09%. Dos entrevistados, 23,48% não sabem ou não responderam.

O levantamento Correio do Estado/Ipems tem grau de confiança de 95% e a margem de erro é de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados na amostra.

ANÁLISE

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, ressaltou que os dados da pesquisa confirmam as projeções de 40% de renovação na Assembleia Legislativa e dos representantes do Estado na Câmara dos Deputados.

Na análise dele, dos atuais 24 deputados estaduais, pelo menos 9 não devem conseguir retornar aos respectivos cargos, em razão da forte concorrência que está sendo esperada para o pleito de 2026 e também em função do fato de os parlamentares com mandatos terem uma boa base eleitoral, o que impossibilita uma grande renovação nos quadros.

De acordo com Lauredi Sandim, dos atuais 24 deputados estaduais, apenas Mara Caseiro (PSDB) não deve concorrer à reeleição, abrindo, dessa forma, obrigatoriamente, uma vaga das nove que são projetadas para a renovação.

“A parlamentar tem projetos mais altos e vai disputar vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília [DF]. Por isso, devemos ter essa pequena renovação”, pontuou.

Além disso, conforme o diretor do Ipems, quatro ex-prefeitos deverão ocupar vagas na Assembleia Legislativa, pois virão com muita força no pleito do próximo.

“São eles: Hélio Pellufo [PSDB], ex-prefeito de Ponta Porã, Odilon Ribeiro [PSDB], ex-prefeito de Aquidauana, Marquinhos Trad [PDT], ex-prefeito de Campo Grande, Angelo Guerreiro [PSDB], ex-prefeito de Três Lagoas”, enumerou.

Já na Câmara dos Deputados, Lauredi Sandim projetou que teremos pelo menos três novos parlamentares.

“Para essas vagas, os nomes mais fortes são do ex-deputado estadual Capitão Contar [PRTB], da ex-deputada federal Rose Modesto [União Brasil] e do ex-prefeito de Dourados Alan Guedes [PP]”, citou.

Ele também falou que preferiu não divulgar a pesquisa espontânea, ou seja, quando não são oferecidos nomes para os entrevistados, porque o porcentual de indecisos ainda é muito alto e não representaria corretamente os eleitos.

Assine o Correio do Estado