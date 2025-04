Camila Jara é a deputada federal de MS que mais gastou com combustíveis neste ano

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A deputada federal Camila Jara (PT) é a parlamentar de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados que mais gastou com combustíveis de janeiro até a primeira quinzena deste mês, conforme levantamento feito pelo Correio do Estado no Portal da Transparência.

Ao todo, ela destinou R$ 28.750,79 para gastos com combustíveis, de um total de R$ 173.960,54 já utilizados até o momento pela parlamentar da sua Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), que foi instituída pelo Ato nº 43/2009, da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, unificando a verba indenizatória, a cota de passagens aéreas e a cota postal-telefônica.

Na prática, o valor mensal do benefício deve ser utilizado pelo deputado federal para custear despesas típicas do exercício do mandato parlamentar, como aluguel de escritório de apoio ao mandato no seu estado de origem, passagens aéreas, alimentação, aluguel de carro, combustível, entre outras.

Do total de R$ 28.750,79 utilizados com combustíveis pela petista nos últimos três meses e 15 dias deste ano, março foi o mais dispendioso, quando Camila Jara gastou R$ 9.278,17, seguido por fevereiro, quando o valor chegou a R$ 8.474,38, e os primeiros 15 dias deste mês, quando gastou R$ 5.610,97, ficando à frente do mês de janeiro, quando gastou a R$ 5.387,27.

Após a deputada federal petista, o vice-campeão em gastos é Beto Pereira (PSDB), que utilizou da sua cota parlamentar R$ 19.527,81 com combustíveis em três meses, pois este mês, até o momento, o parlamentar não teve gastos, ou seja, gastou 32% menos que Camila Jara.

Além disso, o deputado federal tucano já utilizou R$ 166.703,57 da sua Ceap, e dos R$ 19.527,81 gastos com combustíveis, o mês em que mais usou o recurso foi janeiro, quando destinou R$ 6.797,00, seguido por março, com R$ 6.594,09, e fevereiro, com R$ 6.136,72.

O terceiro deputado federal que mais gastou com combustíveis de janeiro até a primeira quinzena deste mês foi Geraldo Resende (PSDB), que destinou R$ 19.197,99, de um total de R$ 172.228,77 da sua Ceap, à compra de combustíveis.

De acordo com o levantamento realizado pelo Correio do Estado, o mês em que o parlamentar tucano mais gastou com combustíveis foi fevereiro, quando o valor chegou a R$ 8.470,65, seguido por março, com R$ 7.532,12, janeiro, com R$ 2.936,48, e este mês, com R$ 258,74.

DEMAIS PARLAMENTARES

Por outro lado, entre os oito deputados federais de Mato Grosso do Sul, o parlamentar federal Marcos Pollon (PL) é o que menos gastou com combustíveis de janeiro até a primeira quinzena deste mês, com um total de R$ 8.349,56, ou seja, no período, ele gastou o que Camila Jara utilizou somente em fevereiro (R$ 8.474,38).

Com R$ 153.982,15 utilizados de sua Ceap neste ano, o parlamentar gastou com combustíveis R$ 347,47 em janeiro, R$ 1.238,20 em fevereiro, R$ 5.002,65 em março e R$ 1.761,24 neste mês. Já o segundo que menos gastou com combustíveis foi o deputado federal Vander Loubet (PT), que utilizou R$ 11.177,40.

O mês em que ele menos gastou foi março, com R$ 1.373,00, seguido por janeiro, com R$ 1.969,53, este mês, com R$ 3.472,22, e fevereiro, com R$ 4.362,65 – a Ceap de Vander Loubet já chegou a R$ 142.927,06 neste ano.

O terceiro que menos gastou foi o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), com R$ 15.952,44, sendo R$ 369,41 neste mês, R$ 4.729,67 em janeiro, R$ 4.999,78 em fevereiro e R$ 5.853,58 em março, além disso, sua Ceap chegou a R$ 122.907,25 neste ano.

Com R$ 103.088,93 de Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP) foi o quarto que menos gastou com combustíveis: R$ 16.124,56. O mês em que ele menos gastou foi este, com R$ 1.218,49, seguido por março, com R$ 4.445,86, janeiro, com R$ 4.478,86, e fevereiro, com R$ 5.982,35.

SAIBA

O saldo mensal da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar não utilizado em um mês se acumula ao longo do exercício financeiro, sendo vedada a acumulação de um exercício financeiro para o seguinte. A utilização da cota parlamentar pode ser feita por meio de reembolso ou por débito no valor da cota.

Assine o Correio do Estado