Política

Desdobramentos

Camila Jara será 'julgada' separadamente por motim na Câmara

Denúncias sobre condutas no episódio foram encaminhadas à Corregedoria Parlamentar, que passará os casos ao Conselho de Ética nos próximos dias

Alison Silva

Alison Silva

09/08/2025 - 16h45
Continue lendo...

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) terá seu caso analisado separadamente pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em um processo distinto daquele que investiga quatro outros parlamentares acusados de participação no motim que paralisou o plenário nesta semana.

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu recomendar a suspensão do mandato por seis meses para Camila, Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC), Júlia Zanatta (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS). No entanto, a deputada sul-mato-grossense responderá a outra representação, por suposta agressão ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), fato que ela nega.

As denúncias sobre condutas no episódio foram encaminhadas à Corregedoria Parlamentar, que deverá repassar os casos ao Conselho de Ética nos próximos dias. Após sorteio, será definido um relator — que não poderá ser do mesmo Estado ou partido dos investigados. O colegiado é presidido por Fábio Schiochet (União-SC) e tem maioria de integrantes de partidos do Centrão.

Caso a suspensão se concretize, Camila Jara será substituída por Elias Ishy, vereador em Dourados, e Pollon abrirá vaga para Luana Ruiz, ex-secretária adjunta de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura na gestão de Tereza Cristina.

Acusações e defesa de Camila Jara
O episódio que levou à abertura do processo contra Camila ocorreu na noite de quarta-feira (6), quando a oposição ocupou a Mesa Diretora da Câmara para impedir a retomada dos trabalhos após o recesso. Segundo Nikolas Ferreira, a deputada o empurrou durante a confusão; ela afirma que não houve agressão e que apenas o afastou em meio ao empurra-empurra.

Em nota, Camila destacou que sofre tratamento contra câncer, mede 1,60 metro e pesa 49 quilos, e ironizou a acusação de ter “nocauteado” o colega. Ela relatou que reagiu como qualquer mulher reagiria diante de um homem a pressionando em um tumulto. Por causa da repercussão e de ameaças, acionou a Polícia Legislativa e solicitou escolta tanto em Brasília quanto em Mato Grosso do Sul.

Pollon

Pollon foi o último a deixar a cadeira da presidência durante a invasão e, dias antes, chamou Hugo Motta de “bosta” e “baixinho de um metro e 60”. Ele alegou, no entanto, que é autista — diagnóstico feito em 2024 — e que não tinha plena compreensão do que estava acontecendo no momento do motim.

Segundo as representações apresentadas por partidos de esquerda, Zé Trovão tentou impedir fisicamente Motta de reassumir a Mesa. O documento ressalta que a liberdade de expressão parlamentar não autoriza impedir o exercício de funções públicas.

Além das acusações relacionadas ao motim, o Conselho de Ética deve receber mais de 20 representações, incluindo pedidos de suspensão e cassação contra outros deputados, como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atualmente nos Estados Unidos.

A obstrução liderada pela oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durou mais de 30 horas e terminou na noite de quarta-feira, 6. Os parlamentares exigiam a votação de três projetos pelos presidentes da Câmara e do Senado.

O colegiado que vai analisar os casos é composto por 21 membros titulares e suplentes, com maioria de partidos do Centrão (MDB, União, PP, PSD, Republicanos e Podemos). O PL tem quatro representantes, seguido pela federação PT-PCdoB-PV com três, enquanto MDB, União, PP, PSD e Republicanos têm quatro cadeiras cada.

Segue a lista completa dos integrantes conforme composição atual da comissão

PL

Titulares:

- Cabo Gilberto Silva (PB)

- Domingos Sávio (MG)

- Gustavo Gayer (GO)

- Marcos Pollon (MS)

Suplentes:

- Delegado Paulo Bilynskyj (SP)

- Fernando Rodolfo (PE)

- Rodrigo da Zaeli (MT)

- Sargento Gonçalves (RN)

Federação PT-PCdoB-PV

Titulares

- Dimas Gadelha (PT-RJ)

- João Daniel (PT-SE)

- Maria do Rosário (PT-RS)

Suplentes:

- Vaga aberta

- Vaga aberta

- Vaga aberta

União Brasil

- Delegado Marcelo Freitas (MG), primeiro-vice-presidente da comissão

- Fabio Schiochet (SC), presidente da comissão

Suplentes

- Fausto Santos Jr (AM)

- Vaga aberta

PP

Titulares:

- João Leão (BA)

- Júlio Arcoverde (PI)

Suplentes:

- AJ Albuquerque (CE)

- Delegado Fabio Costa (AL)

MDB

Titulares:

- Acácio Favacho (AP)

- Ricardo Maia (BA)

- Suplentes:

- Vaga aberta

- Vaga aberta

PSD

Titulares

- Castro Neto (PI)

- Zé Haroldo Cathedral (RR)

Suplentes:

- Vaga aberta

- Vaga aberta

Republicanos

Titulares:

- Albuquerque (RR), segundo-vice-presidente da comissão

- Gustinho Ribeiro (SE)

Suplentes:

- Ricardo Ayres (TO)

- Vaga aberta

Podemos

Titular:

- Nely Aquino (MG)

Suplente:

- Dr. Victor Linhalis (ES)

Federação PSDB-Cidadania

Titular:

- Vaga aberta

Suplente:

- Vaga aberta

PDT

Titular:

- Josenildo (AP)

Suplente:

- Duda Salabert (MG)

- Federação PSOL-Rede

Titular:

- Chico Alencar (RJ)

A reportagem procurou a deputada federal na tarde deste sábado (9), contudo, não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto. 

Política

Eduardo Cunha recorre ao STF após Cleitinho xingá-lo de 'vagabundo'

Para a defesa, xingamentos "não configuram discurso político, tampouco opinião crítica dentro do contexto institucional"

08/08/2025 23h00

Eduardo Cunha

Eduardo Cunha Foto: Divulgação

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ingressou com uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o seu correligionário, senador Cleitinho (Republicanos-MG), nesta quinta-feira, 7. O ex-deputado processa Cleitinho após ser chamado de "vagabundo" e "canalha" durante os atos em defesa de Jair Bolsonaro (PL) realizados em 3 de agosto em Belo Horizonte (MG). Procurado pelo Estadão, o parlamentar não se manifestou até a publicação da matéria.

Para a defesa de Cunha, os xingamentos "não configuram discurso político, tampouco opinião crítica dentro do contexto institucional do exercício do mandato. Trata-se apenas de ofensas pessoais que visam apenas o descrédito moral e a desqualificação pública".

Em um trio elétrico, Cleitinho atacou o ex-presidente da Câmara. "Aqui em Minas Gerais tem um canalha, um vagabundo, que chama Eduardo Cunha, que está vindo para cá agora, querendo fazer campanha para deputado federal. Vocês vão ter coragem de votar num vagabundo desse? Por que que ele não vai para o Rio de Janeiro fazer campanha lá?". Um vídeo com os xingamentos ainda foi publicado no Instagram do congressista.

Os advogados de Cunha argumentam que Cleitinho não estava amparado pela imunidade parlamentar na ocasião. Para eles, o benefício é uma "garantia funcional voltada à proteção da atividade parlamentar - e não da pessoa do parlamentar em si".

O ex-deputado busca processar Cletinho sob a afirmação de que a imunidade do senador "não se aplica, uma vez que as ofensas foram proferidas, como já exposto, fora das dependências do Congresso Nacional" e que, na ocasião, ele não guardava "qualquer vínculo com o exercício da atividade parlamentar, estando totalmente dissociada das atribuições inerentes ao cargo legislativo".

Ao longo de 2025, Cunha vem intensificando a agenda em municípios mineiros. O político planeja um retorno à Câmara dos Deputados sendo eleito pelo Estado e, atualmente, acumula cinco emissoras de rádio registradas em municípios mineiros.

Os embates com Cleitinho, que foi eleito pelo Estado, são antigos. "A vontade que eu tinha era de dar um murro na cara de um cara como o Eduardo Cunha, que quer ser candidato. Mas não pode, porque o culpado ainda vira a gente. Esses caras devem estar tomando uísque e rindo da cara do povo. Estão fazendo apostas para ver quem ganha a eleição", discursou o senador no plenário da Casa, em dezembro de 2024.

Política

Embaixadas da China e dos EUA 'batalham' nas redes com críticas a Moraes e elogios ao Brasil

Perfil da Embaixada da China no X fez publicações elogiosas aos produtos brasileiros

08/08/2025 22h00

Presidente chinês Xi Jinping

Presidente chinês Xi Jinping Pedro Ladeira/Folhapress

Em meio ao tarifaço promovido por Donald Trump e ao decreto de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Brasil tornou-se pivô de um embate entre as Embaixadas dos Estados Unidos e da China nas redes sociais.

Enquanto a embaixada americana no Brasil critica a conduta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), os chineses elogiam os produtos nacionais e afirmam que a nação da Ásia está aberta às exportações do Brasil.

Nesta quinta-feira, 7, a Embaixada dos Estados Unidos afirmou que há censura, perseguição política e violações de direitos humanos no Brasil, das quais Moraes seria o "principal arquiteto". O órgão de representação afirmou estar "monitorando a situação de perto" e fez uma ameaça aos que se aliarem ao magistrado.

"Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes", disseram os americanos em publicação no X (antigo Twitter). Como mostrou o Estadão, o Itamaraty pretende convocar Gabriel Escobar, chefe da embaixada, para prestar esclarecimentos sobre a publicação.

Por outro lado, o perfil da Embaixada da China no X fez publicações elogiosas aos produtos brasileiros. Em publicação na quarta-feira, 6, o órgão afirmou que o açaí "conquistou paladares" chineses. "A superfruta amazônica ganha espaço nas lojas de bebidas, atraindo consumidores chineses pelo sabor único e benefícios à saúde", escreveu a embaixada.

O açaí não foi o único produto do Brasil saudado por publicações da Embaixada da China. Em 2 de agosto, o perfil destacou a abertura do mercado chinês para o café e o gergelim brasileiros. Ambos os produtos passaram a ter tarifas adicionais nos Estados Unidos desde quarta-feira.

O café nacional também foi destaque de uma publicação na terça-feira, 5, quando a embaixada chinesa referiu-se ao produto como "queridíssimo café brasileiro".

As publicações da Embaixada dos Estados Unidos vão ao encontro das investidas do governo Trump contra Moraes e outros ministros do STF. Enquanto Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, uma medida criada para restringir direitos de violadores graves dos direitos humanos, outros sete ministros da Corte tiveram vistos suspensos pelo governo americano.

O Departamento de Estado do País, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também tem elevado o tom contra Moraes. O chefe do órgão, o secretário Marco Rubio, repercutiu a imposição da Lei Magnitsky contra Moraes afirmando que "togas não podem proteger" violadores de direitos humanos. "Que isso sirva de aviso para aqueles que pisoteiam os direitos fundamentais de seus compatriotas - as togas judiciais não podem protegê-los", disse Rubio em 30 de julho. A publicação do secretário foi replicada pelo perfil da Embaixada dos Estados Unidos.

Na terça passada, o vice-secretário do órgão, o diplomata Christopher Landau, afirmou que Moraes tem "impulsos orwellianos", referindo-se à obra de George Orwell, que faz críticas ao totalitarismo.

