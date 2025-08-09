Camila Jara será 'julgada' separadamente por motim na Câmara

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) terá seu caso analisado separadamente pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em um processo distinto daquele que investiga quatro outros parlamentares acusados de participação no motim que paralisou o plenário nesta semana.
O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu recomendar a suspensão do mandato por seis meses para Camila, Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC), Júlia Zanatta (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS). No entanto, a deputada sul-mato-grossense responderá a outra representação, por suposta agressão ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), fato que ela nega.
As denúncias sobre condutas no episódio foram encaminhadas à Corregedoria Parlamentar, que deverá repassar os casos ao Conselho de Ética nos próximos dias. Após sorteio, será definido um relator — que não poderá ser do mesmo Estado ou partido dos investigados. O colegiado é presidido por Fábio Schiochet (União-SC) e tem maioria de integrantes de partidos do Centrão.
Caso a suspensão se concretize, Camila Jara será substituída por Elias Ishy, vereador em Dourados, e Pollon abrirá vaga para Luana Ruiz, ex-secretária adjunta de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura na gestão de Tereza Cristina.
Acusações e defesa de Camila Jara
O episódio que levou à abertura do processo contra Camila ocorreu na noite de quarta-feira (6), quando a oposição ocupou a Mesa Diretora da Câmara para impedir a retomada dos trabalhos após o recesso. Segundo Nikolas Ferreira, a deputada o empurrou durante a confusão; ela afirma que não houve agressão e que apenas o afastou em meio ao empurra-empurra.
Em nota, Camila destacou que sofre tratamento contra câncer, mede 1,60 metro e pesa 49 quilos, e ironizou a acusação de ter “nocauteado” o colega. Ela relatou que reagiu como qualquer mulher reagiria diante de um homem a pressionando em um tumulto. Por causa da repercussão e de ameaças, acionou a Polícia Legislativa e solicitou escolta tanto em Brasília quanto em Mato Grosso do Sul.
Pollon
Pollon foi o último a deixar a cadeira da presidência durante a invasão e, dias antes, chamou Hugo Motta de “bosta” e “baixinho de um metro e 60”. Ele alegou, no entanto, que é autista — diagnóstico feito em 2024 — e que não tinha plena compreensão do que estava acontecendo no momento do motim.
Segundo as representações apresentadas por partidos de esquerda, Zé Trovão tentou impedir fisicamente Motta de reassumir a Mesa. O documento ressalta que a liberdade de expressão parlamentar não autoriza impedir o exercício de funções públicas.
Além das acusações relacionadas ao motim, o Conselho de Ética deve receber mais de 20 representações, incluindo pedidos de suspensão e cassação contra outros deputados, como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atualmente nos Estados Unidos.
A obstrução liderada pela oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durou mais de 30 horas e terminou na noite de quarta-feira, 6. Os parlamentares exigiam a votação de três projetos pelos presidentes da Câmara e do Senado.
O colegiado que vai analisar os casos é composto por 21 membros titulares e suplentes, com maioria de partidos do Centrão (MDB, União, PP, PSD, Republicanos e Podemos). O PL tem quatro representantes, seguido pela federação PT-PCdoB-PV com três, enquanto MDB, União, PP, PSD e Republicanos têm quatro cadeiras cada.
Segue a lista completa dos integrantes conforme composição atual da comissão
PL
Titulares:
- Cabo Gilberto Silva (PB)
- Domingos Sávio (MG)
- Gustavo Gayer (GO)
- Marcos Pollon (MS)
Suplentes:
- Delegado Paulo Bilynskyj (SP)
- Fernando Rodolfo (PE)
- Rodrigo da Zaeli (MT)
- Sargento Gonçalves (RN)
Federação PT-PCdoB-PV
Titulares
- Dimas Gadelha (PT-RJ)
- João Daniel (PT-SE)
- Maria do Rosário (PT-RS)
Suplentes:
- Vaga aberta
- Vaga aberta
- Vaga aberta
União Brasil
- Delegado Marcelo Freitas (MG), primeiro-vice-presidente da comissão
- Fabio Schiochet (SC), presidente da comissão
Suplentes
- Fausto Santos Jr (AM)
- Vaga aberta
PP
Titulares:
- João Leão (BA)
- Júlio Arcoverde (PI)
Suplentes:
- AJ Albuquerque (CE)
- Delegado Fabio Costa (AL)
MDB
Titulares:
- Acácio Favacho (AP)
- Ricardo Maia (BA)
- Suplentes:
- Vaga aberta
- Vaga aberta
PSD
Titulares
- Castro Neto (PI)
- Zé Haroldo Cathedral (RR)
Suplentes:
- Vaga aberta
- Vaga aberta
Republicanos
Titulares:
- Albuquerque (RR), segundo-vice-presidente da comissão
- Gustinho Ribeiro (SE)
Suplentes:
- Ricardo Ayres (TO)
- Vaga aberta
Podemos
Titular:
- Nely Aquino (MG)
Suplente:
- Dr. Victor Linhalis (ES)
Federação PSDB-Cidadania
Titular:
- Vaga aberta
Suplente:
- Vaga aberta
PDT
Titular:
- Josenildo (AP)
Suplente:
- Duda Salabert (MG)
- Federação PSOL-Rede
Titular:
- Chico Alencar (RJ)
A reportagem procurou a deputada federal na tarde deste sábado (9), contudo, não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.