Capitão Contar não descarta ser vice de Adriane, que celebra a possível aliança

O PT fará a primeira, o PSDB a segunda e PP e União Brasil realizarão o evento político a dois dias do fim do prazo final

Pela Resolução nº 23.738/2024, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que aprovou em fevereiro deste ano o calendário oficial das eleições municipais do próximo dia 6 de outubro, no sábado, dia 20 de julho, terá início o prazo oficial das coligações partidárias para a escolha de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

E, em Campo Grande (MS), o primeiro partido a oficializar as respectivas candidaturas para o pleito municipal deste ano será o PT, às 10 horas, do próximo sábado, dia 20 de julho, no diretório estadual, localizado na Rua Das Garças, 2.320, no centro da cidade, homologando os nomes da deputada federal Camila Jara como candidata a prefeita e do deputado estadual Zeca do PT como candidato a vice-prefeito.

Já na próxima quinta-feira, dia 25 de julho, a partir das 19 horas, será a vez do PSDB, que também realizará no diretório estadual, localizado na Avenida Ministro João Arinos, 156, Bairro Chácara Cachoeira, quando serão oficializados os nomes do deputado federal Beto Pereira como candidato a prefeito e, provavelmente, da coronel PM Neidy Nunes Barbosa (PL) como candidata a vice-prefeita.

No dia 3 de agosto, antevéspera do prazo final estabelecido pela TSE, ou seja, dia 5 de agosto, teremos as convenções do União Brasil e do PP, sendo que, no caso do primeiro partido, o evento político será às 9 horas no diretório estadual da legenda, que fica na Rua Pedro Celestino, 437, na região central, oficializando o nome da ex-deputada federal Rose Modesto como candidata a prefeita, enquanto o nome do candidato a vice-prefeito ainda não foi informado.

Já os progressistas farão a convenção a partir das 16 horas, também no diretório estadual do partido, localizado na Travessa Zezé Flôres, 1.006, no Bairro Santa Fé, quando será oficializada a candidatura à reeleição da atual prefeita Adriane Lopes, sendo que o nome do candidato a vice-prefeito também não foi informado pela direção da sigla partidária.

Após a definição das candidaturas, as agremiações terão até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral, enquanto o dia 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral, sendo que, até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa.

DEMAIS PARTIDOS

Os pequenos partidos, chamados de “nanicos” devido à baixa capilaridade eleitoral, também já marcaram as datas das suas respectivas convenções e, no caso do PSOL, a data é o dia 23 de agosto, às 19 horas, no diretório estadual, que fica Avenida Centaurea, 19, no Bairro Cidade Jardim, para oficializar o cientista social Luso Queiroz como candidato a prefeito e da servidora pública Lya Santos (Rede) como candidata a vice-prefeita.

Já o Novo vai realizar a convenção no dia 30 de julho para oficializar a candidatura a prefeito do pecuarista Beto Figueiró, sendo que o local não foi informado e nem o nome do candidato a vice-prefeito.

O PRD vai realizar o seu encontro para oficializar a candidatura do vereador Professor André Luís no dia 3 de agosto, entretanto o local e o horário não foram informados.

O PCO informou ao Correio do Estado que a data para a realização da convenção partidária será definida somente na próxima semana pela Executiva nacional da legenda, entretanto, o local será o diretório estadual, que fica na Rua Presidente Dutra, 404, Bairro Monte Castelo.

Na ocasião, serão homologados os nomes de Jorge Batista como candidato a prefeito e da Professora Rosângela como candidata a vice-prefeita pelo partido.

Saiba - PT fará convenção “extra” para Gleisi

O presidente municipal do PT, Agamenon Rodrigues do Prado, informou que no dia 3 de agosto o partido fará uma espécie de “convenção”, na Câmara de Vereadores, para recepcionar a presidente nacional Gleisi Hoffmann, que contará com as lideranças regionais, bancada federal, bancada estadual e outras lideranças nacionais. “Queremos fazer uma grande festa e apresentar a nossa chapa majoritária, com Camila Jara e Zeca, e chapa proporcional, com candidatos a vereadores e vereadoras”.

