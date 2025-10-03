Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cármen Lúcia e Moraes votam para manter Sérgio Moro como réu por calúnia contra Gilmar Mendes

A ministra, relatora do processo, argumentou que "não há omissão a ser sanada" na decisão da Primeira Turma do STF

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/10/2025 - 22h00
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes votaram a favor da manutenção da ação penal contra o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), acusado de proferir comentários supostamente caluniosos contra o ministro Gilmar Mendes. A votação na Primeira Turma do STF continua. Ainda faltam votar os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux.

A ministra Cármen Lúcia, relatora do processo, argumentou que "não há omissão a ser sanada" na decisão da Primeira Turma do STF que aceitou a denúncia contra Moro. A votação segue aberta até o dia 10 de outubro.

Sérgio Moro é acusado de calúnia por conta de declarações feitas em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual sugere que o ministro Gilmar Mendes teria praticado o crime de corrupção passiva quando disse que o ministro "vende habeas corpus". Segundo a defesa do senador, o vídeo foi publicado em tom de brincadeira e gravado antes do início de seu mandato.

Ainda de acordo com a defesa, Moro já se retratou publicamente. Além disso, afirma que a declaração não tem relação com o exercício do mandato parlamentar.

Para a ministra-relatora, os autos indicam que a declaração foi feita de forma livre, na presença de outras pessoas, com a ciência de que estava sendo gravada. Cármen Lúcia destacou ainda que o argumento de que foi uma brincadeira não anula o acusado da responsabilidade criminal "e, por razões óbvias, não pode servir de justificativa para a prática do crime de calúnia".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que Moro agiu com "ânimo caluniador", e não apenas com tom de crítica ou brincadeira. A denúncia aponta que o objetivo da declaração seria descredibilizar o Poder Judiciário, o que, segundo a PGR, justifica a continuidade da ação penal e afasta a possibilidade de aplicação de multa ou rejeição da denúncia.

A PGR também destacou que o vídeo teve ampla repercussão nacional em 2023. Por fim, a Procuradoria afirmou que a retratação de Moro não foi "cabal, total e irrestrita".
 

ELEIÇÕES 2026

Capitão Contar vai a Brasília dialogar com lideranças nacionais de 4 partidos

O ex-deputado estadual é pré-candidato a senador nas eleições do próximo ano e ainda não fechou uma legenda

03/10/2025 08h30

O ex-deputado estadual Capitão Contar está atualmente no PRTB, mas pode trocar de legenda

O ex-deputado estadual Capitão Contar está atualmente no PRTB, mas pode trocar de legenda Foto / Arquivo

A definição sobre o futuro político do ex-deputado estadual Capitão Contar para as eleições ao Senado em 2026 está cada vez mais perto de acontecer e, inclusive, pode sair já nas próximas semanas.

Conforme apuração do Correio do Estado, o ex-parlamentar, que atualmente é o presidente do PRTB em Mato Grosso do Sul, terá alguns encontros em Brasília (DF) com as lideranças nacionais de quatro siglas, já contando com a atual legenda.

“Nas próximas semanas, estarei me reunindo com os presidentes e lideranças partidárias nacionais do PL, Republicanos, PRTB e Novo para alinhar estratégias para as eleições de 2026”, disse à reportagem na tarde de ontem.

O Capitão Contar revelou que desses encontros não está descartada uma troca partidária, pois o PRTB enfrenta uma disputa nacional pelo comando da legenda e, na visão do ex-deputado estadual, tal fato pode respingar na sua candidatura a uma das duas vagas como senador da República.

Recentemente, mais precisamente na primeira quinzena de setembro, o Correio do Estado revelou que a executiva estadual do PL poderia convidar o ex-parlamentar para deixar o comando do PRTB em Mato Grosso do Sul e ingressar na legenda para ser um dos dois candidatos do partido ao Senado nas eleições gerais do próximo ano.

Procurado pela reportagem à época, Capitão Contar disse que estaria disposto a esquecer o fato de o ex-governador Reinaldo Azambuja não ser da chamada “direita raiz”, pois trocou o comando do PSDB pela liderança do PL em Mato Grosso do Sul, em prol do bem maior.

Na análise do ex-parlamentar, esse “bem maior” seria eleger o máximo possível de candidatos da direita para o Senado e, dessa forma, impedir que o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja reeleito para um quarto mandato.

“Nossa prioridade é trocar o comando do Brasil. Nunca fui do grupo do Reinaldo, mas se for para fortalecer e unir toda a direita, aumentando o arco de alianças contra o ‘Lula 4’, me coloco à disposição nessa trincheira”, afirmou o ex-deputado estadual.

Ele ainda completou que o projeto do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) é fazer a maioria no Senado, para mobilizar ações contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

“Independentemente de partido ou grupo, minha conduta será sempre a mesma, ajudar o presidente Bolsonaro a retornar à presidência da República”, afirmou.

No dia 21 de setembro, após o ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja no PL, para comandar o partido no Estado e ser o candidato da legenda na primeira vaga ao Senado em 2026, o próprio presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, disse ao Correio do Estado que o nome do Capitão Contar estaria no páreo pela segunda vaga no partido, desde que o ex-parlamentar se filiasse à legenda.

“Depende do Azambuja agora quais serão os candidatos do PL em Mato Grosso do Sul, mas, nessa questão do Senado, o presidente Jair Bolsonaro adora dar palpites, então tudo pode acontecer”, falou.

No entanto, o presidente nacional do PL disse acreditar que “o Capitão Contar poderia, sim, ser o outro candidato ao Senado pelo PL junto com o Azambuja”. 

Entretanto, ele assegurou que, para isso acontecer, primeiro, o ex-deputado estadual Capitão Contar terá de sair do PRTB.

Ele finalizou dizendo que Azambuja é o líder do partido aqui no Estado, “então, ele deve tentar resolver essa questão do Capitão Contar”.

Também anteriormente, o próprio Azambuja disse ao Correio do Estado que o Capitão Contar não teria conhecimento da possível vinda dele ao PL.

Ele só reforçou que o combinado com o ex-presidente da República e com Valdemar Costa Neto era de que a escolha utilizasse como critérios as pesquisas quantitativas e qualitativas.

“Os melhores nomes serão os escolhidos para a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal, nas eleições do próximo ano. O objetivo da executiva nacional do PL é eleger dois senadores que tenham afinidade com as pautas da direita para o Brasil”, declarou.

ELEIÇÕES 2026

Zema descarta ser vice de Tarcísio e diz que daria indulto a Bolsonaro 'imediatamente'

O mineiro pré-candidato a presidente, afirmou que a única hipótese de não disputar o cargo é se Jair Bolsonaro (PL) concorrer, o que não é possível, já que o ex-presidente está inelegível

02/10/2025 20h00

Bolsonaro e Zema durante evento na Fiemg

Bolsonaro e Zema durante evento na Fiemg Foto: Videopress Produtora

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), descartou em entrevista à Rádio Eldorado nesta quinta-feira, 2, ser vice em uma eventual chapa presidencial com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O mineiro, que é pré-candidato a presidente, afirmou que a única hipótese de não disputar o cargo é se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concorrer - ele está inelegível e foi condenado à prisão na trama golpista.

"Apoiarei o Tarcísio no segundo turno. O candidato da direita que for para o segundo turno terá meu total apoio", disse Zema, acrescentando que manterá sua candidatura mesmo se Bolsonaro apadrinhar outro candidato.

O governador mineiro se reuniu com Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes na quarta-feira, 1º, e ouviu do governador paulista que ele será candidato à reeleição.

No mês passado, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), defendeu ao Estadão que Zema avalie abrir mão da candidatura a presidente se Tarcísio decidir disputar o mesmo cargo.

"Tarcísio tem deixado claro que ele é candidato à reeleição e eu concordo. Deixar de lado uma reeleição garantida para tentar algo incerto e ainda deixar São Paulo aberto a um eventual candidato de esquerda não é algo que deva se arriscar, na minha opinião", disse o governador de Minas Gerais.

Na entrevista à Rádio Eldorado, Zema afirmou ainda concederá "imediatamente" indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente no ano que vem. Ele também declarou que é favorável à anistia para o ex-presidente e os condenados na trama golpista e no 8 de Janeiro.

"Se não for possível, que seja feita uma dosimetria de 90% para cima com relação à pena para que essa questão também seja resolvida rapidamente", disse ele.

"O Brasil já deu anistia no passado a assaltantes de bancos, sequestradores e assassinos. Nós temos que considerar que o que nós tivemos agora recentemente foi uma pequena fração das atrocidades que foram feitas lá trás", acrescentou Zema.

Ele disse ainda que pretende fazer mudanças no programa Bolsa Família para que os beneficiários sejam incentivados a procurarem um emprego. "Quem conseguir ter a carteira assinada tenha um extra, um prêmio", propôs. Pela regra atual, há um período de transição em que o benefício continua sendo pago a depender do valor do salário recebido.

