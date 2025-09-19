Chama o vice: dois prefeitos devem tentar carreira federal ano que vem

HABITAÇÃO

A prefeita Adriane Lopes (PP) agradece o reconhecimento nacional da política habitacional do município

Durante o 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), realizado em João Pessoa (PB), a Prefeitura de Campo Grande foi reconhecida com o “Selo Mérito 2025”, nas categorias Atendimento Habitacional de Grupos Sociais com Necessidades Específicas e Regularização Fundiária e Edilícia.

A honraria é considerada uma das mais importantes do Brasil neste segmento e foi entregue à prefeita Adriane Lopes (PP), que destacou o reconhecimento nacional aos projetos coordenados pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).

Um desses projetos é o Condomínio Vila da Melhor Idade, primeiro empreendimento de Campo Grande construído no modelo de locação social voltado à população idosa de baixa renda, e a regularização fundiária da Comunidade Homex, considerada a maior já realizada em Mato Grosso do Sul, que garantiu segurança jurídica e dignidade a mais de 1,3 mil famílias da Capital.

Com essas iniciativas, a Emha é premiada pelo quinto ano consecutivo, reafirmando sua referência em habitação de interesse social. “Nós temos trabalhado na gestão por eixos e segmentos. Um deles, e de grande relevância são as políticas de habitação social, no qual somos referência”, disse Adriane Lopes.

Ela acrescentou que sua administração vai procurar ampliar o acesso das famílias que sonham com a casa própria no município. “Costumo dizer que o sonho de toda família é ter um CEP [Código de Endereçamento Postal]. E esse reconhecimento nacional, pela quinta vez consecutiva, reafirma que estamos no caminho certo, proporcionando mudança de vida nas famílias da nossa Capital, dando dignidade às pessoas”, comentou.

Sobre a Vila da Melhor Idade, a gestora ressaltou que é um marco porque assegura um lar digno para quem dedicou a vida inteira à cidade. “E a regularização da Homex levou justiça e segurança jurídica a milhares de famílias que conquistaram o direito de ter sua casa reconhecida legalmente”, pontuou.

O Selo de Mérito ABC/FNSHDU é concedido anualmente pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU). O objetivo é reconhecer e divulgar projetos habitacionais de interesse social que contribuam para enfrentar problemas históricos como a irregularidade fundiária, o déficit habitacional e a falta de infraestrutura.

Para o diretor-presidente da Emha, Cláudio Marques, receber o Selo fortalece o trabalho de Habitação em Campo Grande. “A Vila da Melhor Idade e a regularização da Homex são projetos que garantem mais dignidade e qualidade de vida para as famílias. Essa conquista é fruto do trabalho da nossa equipe, mas também das famílias que já vivenciam as melhorias da regularização e das que serão beneficiadas com moradias na Vila da Melhor Idade”, destacou.

Dignidade

O Condomínio Vila da Melhor Idade, localizado na Avenida Fábio Zahran, na Vila Carvalho, é pioneiro em Campo Grande ao adotar o modelo de locação social. São 40 apartamentos adaptados às normas de acessibilidade, voltados para idosos de baixa renda, com preços subsidiados.

O empreendimento foi planejado para oferecer segurança, inclusão e qualidade de vida, contando com áreas de convivência, salão multiuso, capela, elevador, corredores amplos e salões comerciais que auxiliam na manutenção do condomínio. O projeto também recebeu suporte internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), reforçando sua relevância e inovação.

Marco

Outro projeto reconhecido foi a regularização fundiária da Comunidade Homex, uma das ocupações mais antigas e simbólicas de Campo Grande. Após quase uma década de luta, a comunidade, localizada no parcelamento Varandas do Campo II, no Bairro Centro-Oeste, Região Urbana do Anhanduizinho, teve seus imóveis regularizados, beneficiando mais de 4 mil pessoas.

A Emha conduziu todo o processo, desde o cadastramento e selagem das moradias até estudos técnicos de georreferenciamento, topografia e documentação. A regularização possibilitou que os moradores passassem a contar com infraestrutura básica como energia elétrica regular e o abastecimento de água tratada, promovendo cidadania e dignidade.

