Política

Mundo

China, Rússia e Irã condenam ação dos EUA; Macron manifesta apoio

Países dividem opiniões sobre o ataque à Venezuela e captura de Nicolás Maduro executada pelo governo de Donald Trump

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

04/01/2026 - 11h30
O presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou apoio à ação militar dos Estados Unidos e afirmou que o "povo venezuelano está livre da ditadura de Nicolás Maduro e só pode se alegrar com isso".

Macron disse esperar que o candidato da oposição venezuelana nas eleições de 2024, Edmundo González Urrutia, a quem chamou de presidente, possa assegurar uma transição "o mais rápido possível".

Horas antes, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, havia dito que o ataque dos EUA contrariava o princípio do não uso da força, um dos fundamentos do direito internacional.

Já o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que a tensão traz "potenciais implicações preocupantes para a região" e abre um precedente perigoso, "independentemente da situação na Venezuela".

Outros líderes mundiais questionaram a ação americana, ao mesmo tempo em que criticaram Nicolás Maduro.

Espanha e Rússia se ofereceram como mediadores. Irã e China, aliados da Venezuela, condenaram os EUA - Qiu Xiaoqi, representante do governo chinês para a América Latina e o Caribe, esteve com Maduro na véspera da ação americana.

1. ONU

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, disse estar "profundamente alarmado" com a ação dos EUA.

"Independentemente da situação na Venezuela, tais acontecimentos constituem um precedente perigoso", afirmou Guterres, que enfatizou a importância de que todos os países cumpram plenamente a Carta da ONU.

"Apelo a todos os atores na Venezuela a engajarem-se em um diálogo inclusivo, pautado pelo pleno respeito aos direitos humanos e ao estado de direito", completou.

2. União Europeia

A vice-presidente da União Europeia e representante da entidade para assuntos internacionais, Kaja Kallas, disse que conversou com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e com o embaixador europeu em Caracas.

Ela afirmou ainda que a UE "tem afirmado repetidamente que Maduro não tem legitimidade e defendido uma transição pacífica". "Em todas as circunstâncias, os princípios do Direito Internacional e a Carta da ONU devem ser respeitados. Pedimos contenção", declarou no X.

3. França

O presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou apoio à ação dos Estados Unidos e afirmou que o povo venezuelano deve se alegrar com a queda de Nicolás Maduro. Macron disse, em postagem, que o presidente venezuelano causou um "grave dano à dignidade de seu próprio povo".

"Desejamos que o Presidente Edmundo González Urrutia, eleito em 2024, possa assegurar essa transição o mais rápido possível", acrescentou.

Horas antes, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, havia dito que o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela contrariava o princípio do não uso da força, um dos fundamentos do Direito Internacional.

"A França lembra que nenhuma solução política duradoura pode ser imposta de fora e que os povos soberanos decidem sozinhos o seu futuro", disse, em uma publicação na rede X. Barrot afirmara ainda que as múltiplas violações do princípio do não uso da força terão "graves consequências para a segurança mundial".

Apesar das críticas aos EUA, o ministro também se posicionou em relação a Maduro, dizendo que ele havia privado o povo venezuelano de suas liberdades fundamentais, em "grave violação à sua dignidade e autodeterminação".

4. Espanha

A Espanha defendeu o Direito Internacional e fez um apelo "à desescalada e à moderação". O governo espanhol também se colocou à disposição para mediar o conflito.

"A Espanha está disposta a colocar seus bons ofícios à disposição para alcançar uma solução pacífica e negociada para a crise atual", declarou o Ministério das Relações Exteriores espanhol, em nota. ]

O presidente espanhol, Pedro Sánchez, disse que o país acompanha "exaustivamente" a situação na Venezuela e também defendeu o respeito às normas do Direito Internacional e da Carta da ONU.

5. Rússia

O país condenou o ataque e também se ofereceu para ajudar a buscar uma solução pacífica.

"Nas circunstâncias atuais, é particularmente importante evitar qualquer nova escalada e concentrar-se na busca de uma solução por meio do diálogo. Acreditamos que todas as partes com queixas existentes devem buscar soluções para seus problemas por meio do diálogo. Estamos prontos para ajudar nesses esforços", declarou o Ministério das Relações Exteriores russo.

6. China

A China afirmou estar "profundamente chocada" e condenou "veementemente o uso flagrante da força pelos Estados Unidos contra um Estado soberano e contra seu presidente", segundo comunicado distribuído pelo Ministério de Relações Exteriores do país.

"Tais atos hegemônicos dos EUA violam gravemente o direito internacional e a soberania da Venezuela, e ameaçam a paz e a segurança na América Latina e na região do Caribe. A China se opõe firmemente a isso", diz o texto.

O país apelou aos EUA para que "respeitem o Direito Internacional e os propósitos e princípios da Carta da ONU, e cessem as violações da soberania e da segurança de outros países".

7. Irã

Aliado da Venezuela, o Irã chamou a ação de "uma violação flagrante de sua soberania nacional e integridade territorial". O Ministério das Relações Exteriores iraniano pediu ao Conselho de Segurança da ONU que "aja imediatamente para interromper a agressão ilegal" e responsabilizar os culpados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

BRASIL

Nelsinho alerta para risco na fronteira após ação dos EUA que prendeu Maduro

O senador sul-mato-grossense destacou que a rapidez da operação levanta questionamentos e pode trazer consequências imediatas e de longo prazo para a região

03/01/2026 13h00

O parlamentar destacou que o momento exige atenção redobrada do Congresso Nacional

Andressa Anholete/Agência Senado Fonte: Agência Senado

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado (CRE), senador por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PSD-MS), afirmou neste sábado (3) que o colegiado acompanha com preocupação os impactos da ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, especialmente na fronteira com o Brasil e na situação de brasileiros que estão em território venezuelano.

Na madrugada deste sábado, forças norte-americanas realizaram uma operação no país vizinho que resultou na prisão do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Segundo informações oficiais, Maduro estaria sendo levado para os Estados Unidos.

Em nota, o senador sul-mato-grossense destacou que a rapidez da operação levanta questionamentos e pode trazer consequências imediatas e de longo prazo para a região, sobretudo nas áreas de fronteira brasileiras.

“O que mais nos preocupa neste momento é a condição dos brasileiros que estão na Venezuela e os reflexos que essa situação pode causar nas regiões fronteiriças do Brasil”, afirmou Nelsinho.

O parlamentar lembrou o histórico do regime venezuelano, marcado, segundo ele, por repressão a opositores, prisões políticas e acusações de vínculos com o crime organizado, mas ponderou que o enfrentamento ao narcotráfico e a defesa da democracia não autorizam a banalização do uso da força.

Para o senador, qualquer ação militar precisa respeitar o Direito Internacional e os princípios da Organização das Nações Unidas (ONU).

Enquanto aguarda manifestações oficiais do governo dos Estados Unidos e do governo brasileiro que convocou uma reunião de emergência sobre o caso, Nelsinho também demonstrou preocupação com possíveis reações de países considerados aliados de Maduro, como China, Irã e Rússia.

Diante do cenário, o senador defendeu a possibilidade de convocação imediata de reuniões extraordinárias da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e da Comissão Representativa do Congresso Nacional, que atuem durante o recesso parlamentar.

Veja:

O parlamentar destacou que o momento exige atenção redobrada do Congresso Nacional

VISÃO POLÍTICAS

Parlamentares de MS se manifestam sobre ataque dos EUA e prisão de Maduro

Ação em Caracas provoca reações opostas entre políticos sul-mato-grossenses

03/01/2026 11h00

A operação teria resultado na retirada do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa do país

Reprodução: Redes Sociais

A ação militar realizada pelos Estados Unidos na Venezuela, na madrugada deste sábado (3), passou a repercutir entre parlamentares de Mato Grosso do Sul, que usaram as redes sociais para comentar o episódio. A operação teria resultado na retirada do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa do país, além de ataques a áreas estratégicas de Caracas e de outros estados venezuelanos.

De acordo com informações divulgadas pelo governo venezuelano, explosões foram registradas na capital e em regiões como Miranda, Aragua e La Guaira. Após os ataques, foi decretado estado de emergência nacional. Ainda não há balanço oficial de mortos e feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram aeronaves militares sobrevoando Caracas e colunas de fumaça em diferentes pontos da cidade. Moradores relataram interrupção no fornecimento de energia elétrica em áreas próximas a bases militares.

Manifestações em MS

Entre os parlamentares de Mato Grosso do Sul, as reações foram distintas.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) publicou mensagens comemorando a ação e ironizando a nota divulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em algumas postagens, o parlamentar utilizou expressões como “grande dia” e fez críticas ao governo federal.

Já o vereador Rafael Tavares (PL), de Campo Grande, afirmou em uma publicação que os Estados Unidos estariam atacando bases militares venezuelanas com o objetivo de capturar o presidente Nicolás Maduro, além de fazer comentários em tom irônico sobre apoiadores do Partido dos Trabalhadores.

No campo oposto, parlamentares ligados à esquerda criticaram a operação.

A deputada estadual Gleice Jane (PT) afirmou, em publicação nas redes sociais, que defender a Venezuela representa defender a soberania dos países da América Latina.

A operação teria resultado na retirada do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa do país

A vereadora Luiza Ribeiro (PT), de Campo Grande, classificou o episódio como inaceitável e afirmou que se trata de um ataque contra o povo venezuelano. Ela também destacou o direito à autodeterminação dos povos e condenou o que chamou de interferência externa.

Nota do governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota em que condena a ação dos Estados Unidos. Segundo ele, os bombardeios em território venezuelano e a retirada do presidente do país representam uma afronta à soberania da Venezuela e criam um precedente perigoso para a comunidade internacional.

Lula também defendeu que a Organização das Nações Unidas se manifeste sobre o caso e reiterou a posição do Brasil em favor do diálogo e da cooperação entre os países.

A ofensiva ocorre após declarações recentes do presidente norte-americano Donald Trump, que vinha mencionando a possibilidade de adotar medidas mais duras contra o governo venezuelano. Pouco antes dos ataques, autoridades dos Estados Unidos chegaram a restringir o tráfego aéreo sobre o espaço venezuelano para voos comerciais americanos.

Ainda não há confirmação oficial sobre o número de vítimas, e o episódio segue sendo acompanhado por organismos internacionais e governos da região.

