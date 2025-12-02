Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CMO adia novamente votação da LDO por falta de acordo; nova previsão é de votação na quarta, 3

A postergação veio após falta de acordo e pode desarranjar o combinado de votar o PLDO ainda nesta semana em sessão do Congresso

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

02/12/2025 - 22h00
A três semanas do recesso parlamentar, a Comissão Mista de Orçamento adiou novamente a votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2026. A postergação veio após falta de acordo e pode desarranjar o combinado de votar o PLDO ainda nesta semana em sessão do Congresso. A nova previsão de votação é na quarta-feira, 3, às 14 horas.

A LDO serve como base para a confecção da Lei Orçamentária para o próximo ano. Em tese, o texto deveria ter sido aprovado até julho, mas sofreu sucessivos adiamentos.

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou uma sessão conjunta entre deputados e senadores para quinta-feira, 4, para analisar o texto. O atraso desta terça, porém, pode prejudicar o calendário.

Um dos pontos considerados controversos do texto é o que estabelece que o governo pague as emendas parlamentares até os primeiros dias de julho do ano que vem. O calendário é criticado pelo Palácio do Planalto, que afirma que isso atrapalha o planejamento.

 

Rua 14 de Julho

Adriane Lopes diz que Marquinhos e Rose armaram protesto contra ela

Em entrevista, prefeita alegou que ex-prefeito é "sem moral" e chamou Rose de "eterna candidata"

02/12/2025 17h45

Fotos: Divulgação / Montagem CE

Em entrevista ao programa Tribuna Livre, da Rádio FM 95.7 nesta terça-feira (2), a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP) afirmou que a confusão registrada durante a inauguração do Natal dos Sonhos, no sábado (29), na Rua 14 de Julho, foi provocada por manifestantes contratados pelo vereador e ex-prefeito Marquinhos Trad (PDT) e Rose Modesto (União Brasil). 

Segundo Adriane, a manifestação não foi pacífica e pegou a equipe de surpresa. A prefeita relatou que, do palco, o público não conseguia visualizar o que ocorria ao fundo, onde estaria o grupo responsável pela confusão e afirmou que os manifestantes teriam sido levados em ônibus à mando de Rose e Marquinhos para atrapalhar o evento, e criticou o que classificou como ataques "coordenados contra sua gestão".

Em tom crítico, Adriane classificou Marquinhos Trad como alguém "sem moral" para defender mulheres na capital - referência indireta as denúncias contra o ex-prefeito - além de chamar Rose Modesto de "eterna candidata" e "desocupada".

"Hoje eu vim aqui pra me defender, defender a minha honra, defender a instituição da Guarda Civil Metropolitana. Se houve excesso, vai ser apurado, porque eles (guardas) não estavam lá pra atacar ninguém", disse. 

A prefeita ainda acusou ambos de manter postura eleitoral mesmo após um ano do pleito e de tentar tumultuar eventos públicos.

"Quem é Marquinhos para defender mulheres nessa capital? Campo Grande conhece a história dele. Ele não tem moral para defender as mulheres no Campo Grande. A Rose Modesto, a eterna candidata. Uma desocupada que faz um ano que não desce do palanque eleitoral", declarou a prefeita. 

Adriane acusou um professor de organizar a ação e de levar ao local pessoas armadas e com mais de 50 passagens pela polícia, o que, segundo ela, colocou em risco um evento voltado a famílias e crianças.

A prefeita defendeu a atuação da Guarda Civil Metropolitana, dizendo que o papel da corporação é "garantir segurança, especialmente quando há presença de menores, e afirmou que qualquer excesso será investigado.

Chefe do Executivo municipal, Adriane reforçou que, apesar de aceitar manifestações em ambientes adequados, não admite ações que comprometam a segurança de famílias. Disse ainda que continuará cobrando responsabilização de todos os envolvidos nos episódios, tanto dentro das instituições quanto entre seus adversários políticos.

Resposta

Em resposta às acusações da prefeita, Marquinhos Trad destacou ao Correio do Estado que a fala da prefeita partiu de acusações falsas a serem responsabilizadas civil e criminalmente. "Foram afirmações gravíssimas, falsas, irresponsáveis e profundamente ofensivas à honra. E porque são falsas, serão desmentidas e punidas na esfera civil e criminal", disse o ex-prefeito e vereador. 

A postura de Marquinhos é a mesma de Rose Modesto, que declarou que Adriane ganhou eleição mentindo , e segue tentando "justificar o injustificável".

"Jamais  tive participação nessas manifestações que ela vem sofrendo! Nunca falei com ninguém sobre esses atos. A acusação dela é grave e leviana! Por essa razão vou à Justiça exigir retratação pública e ressarcimento por danos morais!", declarou. 

Protesto

O protesto foi organizado por motoentregadore e um grupo de mães atípicas. Na ocasião, guardas municipais usaram de força para conter manifestantes e derrubaram uma mulher que estava no local.

O secretário de Segurança Pública do município Anderson Gonzaga acompanhou a ação, que terminou com a prisão do professor da rede municipal de Campo Grande Washington Alves Pagane, de 35 anos.

política

Alcolumbre adia sabatina de Jorge Messias para vaga no STF

Segundo presidente do Senado, governo não encaminhou mensagem

02/12/2025 17h06

Jorge Messias foi indicado por Lula para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

Jorge Messias foi indicado por Lula para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: José Cruz / Agência Brasil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou o calendário para a sabatina do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Em nota divulgada na tarde desta terça-feira (2), Alcolumbre disse que cancelou o calendário fixado com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), que previa a leitura do parecer no dia 3 e a sabatina no dia 10 de dezembro.

Ainda não há nova data para a análise. 

Alcolumbre justificou o cancelamento afirmando que o governo federal não encaminhou ao Senado a mensagem escrita referente à indicação. O ato já foi publicado no Diário Oficial da União. 

“No entanto, após a definição das datas pelo Legislativo, o Senado foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita referente à indicação, já publicada no Diário Oficial da União e amplamente anunciada”, disse. 

O presidente do Senado disse ainda que a definição do calendário seguia o padrão adotado em indicações anteriores e tinha como objetivo assegurar o cumprimento dessa atribuição constitucional do Senado ainda no exercício de 2025, “evitando sua postergação para o próximo ano.”

“Essa omissão, de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo”, afirmou. 

“Para evitar a possível alegação de vício regimental no trâmite da indicação — diante da possibilidade de se realizar a sabatina sem o recebimento formal da mensagem —, esta Presidência e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) determinam o cancelamento do calendário apresentado”, continuou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou, no último dia 20, Jorge Messias, para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deixada com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. Messias tem 45 anos e poderá ficar no Supremo pelos próximos 30 anos, quando completará 75 anos, que é a idade para aposentadoria compulsória.

Para tomar posse, Messias precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e ter o nome aprovado em votação no colegiado e no plenário da Casa, com aprovação de 41 senadores.  

