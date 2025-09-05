Coffee break de R$ 35 mil na Câmara de Aparecida do Taboado pagaria 230 cestas básicas para famílias

Câmara formalizou ata de registro de preços no valor total de R$ 34.858,20 para a "eventual aquisição de coffee break" - Foto: Divulgação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Câmara Municipal de Vereadores de Aparecida do Taboado, presidida pelo vereador Heberson Galter Custódio, o Ber Galter (PSDB) formalizou uma Ata de Registro de Preços no valor total de R$ 34.858,20 para a "eventual aquisição de coffee break" ao longo de 12 meses.

O extrato, publicado no Diário Oficial, detalha uma vasta lista de alimentos e bebidas que poderão ser comprados da empresa Menezes e Silva Panificadora Ltda. Se for dividido por doze meses, seriam gastos mensais de R$ 2.904.

O contrato, firmado através de dispensa de licitação, prevê o fornecimento de grandes quantidades de itens para atender às necessidades da Câmara. Entre os produtos listados estão 100 kg de pão de queijo, 160 kg de salgadinhos fritos e assados, 145 kg de bolos diversos (confeitados, gelados e simples), e 1.500 unidades de lanches naturais em três variações.

A lista de compras em potencial inclui também 200 litros de refrigerantes de marcas como Coca-Cola e, curiosamente, Cotuba, além de 100 litros de suco, frios como presunto e mussarela, e outros itens de padaria.

A modalidade utilizada foi a Ata de Registro de Preços, o que significa que a Câmara não gastará o valor total de uma só vez. O mecanismo serve para "congelar" os preços dos produtos por um ano, permitindo que a instituição compre os itens de forma parcelada, conforme a necessidade de seus eventos, sessões e reuniões. A vigência da ata é de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

A ata foi assinada em 12 de agosto de 2025.

O que poderia ser gasto com R$ 35 mil em Aparecida do Taboado?

O valor de R$ 34.858,20, reservado para lanches e bebidas, é uma quantia considerável que poderia ser aplicada em diversas outras áreas para beneficiar diretamente a população de Aparecida do Taboado, estimada em cerca de 26 mil habitantes. Baseado em contratacoes do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) algumas alternativas de investimento com o mesmo recurso:

1. Infraestrutura Urbana:

Operação Tapa-Buraco: O valor seria suficiente para adquirir e aplicar aproximadamente 40 toneladas de massa asfáltica (CBUQ), permitindo a recuperação de dezenas de ruas esburacadas em bairros da cidade, um problema crônico em muitos municípios.

Iluminação Pública: Instalação de cerca de 35 novos pontos de iluminação de LED em ruas e praças que atualmente são escuras, aumentando a segurança dos cidadãos e a eficiência energética.

2. Saúde Pública:

Medicamentos para a Farmácia Básica: Compra de um grande estoque de medicamentos essenciais, como analgésicos, antitérmicos, anti-hipertensivos e para controle de diabetes, garantindo o abastecimento do Posto de Saúde Central por vários meses e atendendo centenas de pacientes.

Equipamentos para Consultórios: Aquisição de dois consultórios médicos básicos completos, incluindo maca, mesa auxiliar, balança, estetoscópio, esfigmomanômetro (aparelho de pressão) e outros itens essenciais para melhorar a qualidade do atendimento nas unidades de saúde.

3. Educação:

Kits Escolares: Fornecimento de kits de material escolar completos para aproximadamente 700 alunos da rede municipal, contendo cadernos, lápis, borrachas, apontadores e outros itens básicos para o ano letivo, baseando em estimativa de compra de kit por valores de R$ 40 a R$ 52.

Melhoria em Biblioteca Escolar: Compra de cerca de 870 livros novos (a um custo médio de R$ 40 por livro) para renovar ou ampliar o acervo de uma biblioteca escolar, incentivando a leitura entre crianças e jovens.

4. Assistência Social:

Cestas Básicas: Distribuição de aproximadamente 230 cestas básicas (a um custo de R$ 150 cada) para famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo segurança alimentar por um mês para um número significativo de lares.

Apoio a Programas Sociais: Financiamento de oficinas profissionalizantes (corte e costura, informática básica) no CRAS, comprando materiais e insumos para capacitar dezenas de cidadãos para o mercado de trabalho.

Esses exemplos mostram como o mesmo orçamento destinado ao coffee break da Câmara poderia ser revertido em ações com impacto direto e que o lanche de cada vereador poderia ser custeado pelos próprios com os respectivos salários.