Política

CAMPO GRANDE 126 ANOS

Com 31,8% do eleitorado de MS, Capital é fundamental na eleição de governador

Diretores do IPR e Ipems são unânimes em destacar a importância política de Campo Grande nos pleitos majoritários

DANIEL PEDRA

DANIEL PEDRA

26/08/2025 - 08h07
Hoje, Campo Grande completa 126 anos de história e, desde 1977, quando foi criado Mato Grosso do Sul e a cidade virou capital da mais nova unidade federativa do Brasil, o município se consolidou ainda mais como uma peça fundamental na política.

Com o retorno das eleições diretas no País após o regime militar, em 15 de novembro de 1982, o advogado Wilson Barbosa Martins (MDB) foi o primeiro governador eleito do Estado brasileiro, e Campo Grande foi crucial nesse pleito.

Hoje, com 646.198 eleitores, ou seja, 31,8% dos 2.032.487 eleitores de Mato Grosso do Sul, a Capital representa a maior força política no Estado, conforme reforçam os diretores do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), Aruaque Fresato Barbosa, e do Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), Lauredi Sandim.

“Por ser uma capital, Campo Grande tem o maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, ou seja, um terço dos eleitores do Estado. Portanto, o município é fundamental pois todas as decisões são tomadas aqui. O governo estadual fica aqui, a Assembleia Legislativa fica aqui, os tribunais de Justiça, Eleitoral e de Contas estão aqui em Campo Grande”, destacou Aruaque Barbosa.

Ele acrescentou que os serviços mais complexos do Estado são gerenciados em Campo Grande, demonstrando a importância do município.

“Os políticos ficam aqui e tomam as decisões aqui, tanto os da bancada federal no Congresso Nacional quanto os deputados estaduais, o vice-governador e o governador. Até aqueles que não moram na Capital, quando chegam de Brasília (DF), também param por aqui e, só depois, vão para os seus respectivos municípios”, argumentou.

O diretor do IPR reforçou que qualquer político que anseia buscar um mandato eletivo precisa ter no radar Campo Grande.

“Dificilmente um político é eleito na majoritária, na proporcional até acontece, se não tiver pelo menos uma votação considerável aqui na Capital. Se o candidato for muito mal aqui, dificilmente consegue se reeleger ou se eleger governador ou senador”, disse.

646.198
Eleitores em campo grande

A quantidade de eleitores representa 1/3 do total de eleitores do Estado.

Aruaque Barbosa ainda completou que, pelo fato de a população de Campo Grande ter mais acesso à informação, o eleitor daqui é mais crítico do que os do interior.

“O volume de informação é muito maior, então, esse é um outro ponto que os políticos têm de ficar atentos na hora de conquistar os votos dos campo-grandenses. E, sem falar da cultura local, enfim, das mudanças que ocorrem”, lembrou.

Conforme ele, desde a época em que Zeca do PT foi governador, a maioria dos eleitores da Capital eram da esquerda, algo que mudou depois de dois mandatos do petista.

“Agora, a direita é bem maior do que a esquerda, mas são mudanças que o momento atual mostra, não é possível cravar que, daqui 10 anos, vai continuar assim”, concluiu.

Senado

Lauredi Sandim lembrou o caso do procurador de Justiça Sérgio Fernando Raimundo Harfouche, que, nas eleições gerais de 2018, quase foi eleito senador da República por ter sido o mais votado em Campo Grande, porém, como não tinha base no interior e os concorrentes que foram eleitos –Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos) – tiveram uma boa votação na Capital, acabou morrendo na praia.

“Então, por aí, a gente já vê o grau de importância de Campo Grande. Agora, já nesse último pleito, em 2022, o ex-governador e ex-prefeito da Capital André Puccinelli (MDB) foi o mais votado aqui, porém, mais uma vez os seus concorrentes diretos – Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB) – também pontuaram muito bem aqui e nas cidades do interior, deixando o italiano de fora do 2º turno, pois não repetiu o bom desempenho eleitoral fora”, analisou.

Lauredi Sadim argumentou que os eleitores de Campo Grande, muitas vezes, escolhem o candidato pelo nome e não pelo partido.

“Às vezes, acontece o contrário e eles fogem daqueles nomes tradicionais, daquelas candidaturas de políticos que tiveram algum percalço na vida pública ou que caíram em desgraça político-eleitoral”, alertou.

O diretor do Ipems ressaltou que Campo Grande é uma cidade atípica no Estado porque recebe gente de todos os lugares do Brasil.

“Enfim, eles fazem uma análise mais crítica sobre o momento atual do candidato e não sobre o passado dele. Dessa forma, escândalos e outros tipos de percalços fazem muitos candidatos quebrarem a cara na Capital”, assegurou.

 

Política

Haddad: Congresso tem projetos para dar impulso e garantias para barateamento do crédito

O ministro falou durante lançamento da linha de crédito da Indústria 4.0, anunciada em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, na tarde desta segunda-feira (25)

25/08/2025 20h00

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Congresso Nacional tem projetos a votar que dariam "ainda mais impulso, mais transparência e mais garantias" para o barateamento de crédito no Brasil.

Haddad falou durante lançamento da linha de crédito da Indústria 4.0, anunciada em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, na tarde desta segunda-feira. O áudio do discurso das autoridades foi divulgado pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

"Nós temos muita coisa para fazer, tem alguns projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, que, se tudo der certo, a gente consegue aprovar este ano, desde a infraestrutura de serviços financeiros", iniciou o ministro.

Ele prosseguiu dizendo que o Senado Federal e a Câmara têm projetos para votar que dariam "ainda mais impulso, mais transparência e mais garantias para barateamento de crédito no Brasil".

Na sequência, o titular da Pasta citou o projeto de inteligência artificial (IA), que já foi votado pelo Senado e, na visão dele, precisa ser aperfeiçoado na Câmara. "Os dois relatores estão muito alinhados e sentados conosco em busca do texto definitivo, que também vai alavancar investimentos no Brasil", salientou.

Ele ainda citou o Regime Especial para Data Centers (ReData), que disse já estar na mesa do presidente da República, "gerando grande expectativa de investimento no Brasil". De acordo com Haddad, esse novo regime "vai permitir que nós possamos processar os dados brasileiros no Brasil, garantindo soberania digital".

Sobre o ritmo da votação de projetos da agenda econômica, ele disse ser possível "acelerar um pouquinho". "Nós tivemos um primeiro semestre com baixa capacidade legislativa, mas eu tenho visto declarações dos presidentes das duas Casas, dizendo que vão entregar em dobro agora o que nós fizemos nos anos anteriores."

Por fim, Haddad disse que a ideia é chegar em 2026 com uma agenda desenvolvimentista toda "formatada para alavancar o crescimento do País".

Necessidade de inovação

O ministro da Fazenda disse ainda que o governo está tendo que "inovar muito" no Brasil de hoje, pois, segundo ele, "muitas portas se fecharam para a indústria ao longo dos últimos anos".

"É impressionante a quantidade de políticas públicas que foram sendo desmontadas ao longo dos anos, a começar pelo não enfrentamento do maior desafio de todos da indústria, que foi a reforma tributária", afirmou o ministro.

Ele sustentou que o País testemunhou a "sabotagem" feita em relação à tramitação da PEC 45, da reforma tributária, na Câmara dos Deputados. "Mesmo assim, nós conseguimos, no primeiro ano do governo, aprovar a maior reforma tributária da história do País, a primeira em regime democrático com esse nível de profundidade e não tivemos o apoio da oposição, mas ela não conseguiu deter aquilo que era uma ambição do País como um todo e da indústria em particular".

BNDES

O titular da Fazenda ainda fez elogios ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), chefiado por Aloizio Mercadante. Haddad afirmou que o banco público estava "completamente apagado" até a chegada de Mercadante.

"Nós fomos reconstruindo as políticas públicas que foram surgindo sob a alçada do BNDES, que tem um corpo técnico extraordinário, recuperou rapidamente todo o seu prestígio, devido prestígio. Depois de anos de difamação absolutamente injusta, hoje o banco volta a operar com a dignidade que sempre teve", defendeu.

Ele citou como inovações do atual governo Lula as debêntures incentivadas, as novas modalidades de fundos, como o Fundo Clima, e a depreciação acelerada. "Eu penso que nós estamos no momento, é que realmente nós estamos colocando vários instrumentos de volta na nossa caixa de ferramentas para fazer a indústria avançar, e esse é mais um passo, pode parecer pequeno, mas o conjunto da obra é muito expressivo, o senhor (presidente Lula) vai entregar um ambiente de negócio para a indústria que há muitas décadas não se vê", completou.

Linha de crédito para a Indústria 4.0

A nova linha de crédito para a Indústria 4.0 será financiada com R$ 10 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e R$ 2 bilhões do Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas (Finep).

Política

Moraes dá 48 horas para PGR opinar sobre explicações de Bolsonaro

Advogados do ex-presidente dizem que ele não pediu asilo na Argentina

25/08/2025 14h00

Advogados afirmaram que Bolsonaro não solicitou asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei

Advogados afirmaram que Bolsonaro não solicitou asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre as explicações enviadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro à Corte. O prazo começou a contar por volta das 10h30 de hoje e será encerrado na manhã de quarta-feira (27).

Na sexta-feira (22), os advogados afirmaram que Bolsonaro não solicitou asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. A defesa também negou que o ex-presidente tenha a intenção de fugir do país e aproveitaram para pedir a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. 

A manifestação foi enviada ao Supremo após Moraes conceder prazo para que os advogados se manifestassem sobre o documento de asilo encontrado pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro durante busca e apreensão realizada, no mês passado, na investigação sobre as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Segundo a PF, o documento estava salvo no aparelho desde 2024. 

Na manhã desta segunda-feira (25), Moraes determinou a notificação da PGR sobre o conteúdo da defesa de Bolsonaro. Caberá ao procurador-geral, Paulo Gonet, avaliar a adoção de providências com base nas declarações dos advogados e das provas obtidas pela PF.

Na quarta-feira (20), Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

A decisão foi tomada após a PF concluir as investigações sobre a atuação de Eduardo junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

