Reinaldo e Tereza travarão o 1º embate nas eleições de 2024

Com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e o deputado federal Beto Pereira (PSDB) como fiéis “escudeiros”, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), presidente estadual do partido em Mato Grosso do Sul, e a senadora Tereza Cristina (PP) travarão, nas eleições municipais de 2024, na Capital, o primeiro embate entre ambos.

Se nas eleições do ano passado os dois caminharam juntos na campanha eleitoral para eleger Eduardo Riedel (PSDB) governador e José Carlos Barbosa (PP), o Barbosinha, vice-governador, no próximo ano, pelo menos em Campo Grande, estarão em lados opostos. Mas nada impede a retomada da aliança, caso um dos “escudeiros” não avançar ao provável segundo turno das eleições.

O ponto pacífico, entretanto, é que Reinaldo Azambuja e Tereza Cristina se enfrentam na Capital, uma situação inédita nos últimos anos, porém, que se concretizará após a demonstração de força da senadora na festa de filiação de Adriane Lopes ao Progressistas, na noite do dia 1º, no Clube Estoril, a qual, conforme os organizadores, reuniu mais de 5 mil pessoas.

Com a presença do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e demais lideranças estaduais da legenda, como o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro, a senadora Tereza Cristina mandou um recado direto para Reinaldo Azambuja: que a atual prefeita vai concorrer à reeleição em 2024, enfrentando o candidato tucano Beto Pereira.

VORACIDADE

Na prática, também foi uma espécie de contra-ataque do PP à voracidade com que o PSDB está filiando prefeitos nos municípios do interior do Estado. Afinal, em apenas três dias, Reinaldo Azambuja abonou as fichas de filiação dos prefeitos de Miranda, Fábio Florença, de Tacuru, Rogério Torquetti, e de Iguatemi, Lídio Ledesma.

Além disso, o ex-governador já teria marcado as datas para o ingresso de mais dois gestores municipais no ninho tucano e “engatilhado” mais três no decorrer dos próximos meses.

Conforme apurou o Correio do Estado, assinarão as fichas de filiação ao PSDB de MS, nos dias 23 e 24 de junho, os prefeitos de Santa Rita do Pardo, Lucio Roberto Calixto (Podemos), e de Ivinhema, Juliano Ferro (União Brasil), respectivamente.

A reportagem conseguiu levantar ainda que os próximos três prefeitos que vão engrossar as fileiras da sigla são os de Paranaíba, Maycol Queiroz (PDT), Juti, Gilson Marcos da Cruz (PSD), e Bonito, Josmail Rodrigues (PSB). Com isso, o total de gestores municipais filiados ao PSDB chegará a 45, representando mais de 50% dos 79 municípios.

Ao Correio do Estado, Reinaldo Azambuja declarou que o partido não quer ser uma sigla isolada e, por isso, vai procurar dialogar com todas as legendas aliadas, citando o PP, o PSB, o Republicanos e o MDB, a fim de buscar uma ampla aliança onde for possível.

“Na política, temos de conversar com todo mundo e respeitar as questões locais. Onde der para compor, vamos fazer isso”, garantiu na última conversa com a reportagem.

O governador Eduardo Riedel também não vê problemas na filiação da prefeita Adriane Lopes ao PP e reforçou que esse fato não será motivo para um possível rompimento da aliança durante sua gestão.

“A gente tem um alinhamento muito grande com o PP. Como eu disse, é natural que essas questões políticas se ajustem. Eu entendo que o PP continua um grande aliado aqui no Estado. Está me ajudando a governar, e a senadora Tereza [Cristina] é uma grande aliada, tem uma agenda e uma pauta importante para Mato Grosso do Sul. Eu estou muito focado na gestão do Estado”, disse.

CONFIANTE

No ato de filiação de Adriane Lopes, na noite de quinta-feira, Tereza Cristina mostrou-se entusiasmada. “Adriane, hoje [quinta] você é muito bem recebida no PP. Seremos o maior partido do Brasil, o partido do equilíbrio e que tem responsabilidade com o País. Nas grandes pautas nacionais, o PP é o equilíbrio”, considerou.

Ela complementou prevendo que sua legenda vai ficar “turbinada” não só no Estado, mas em todo o Brasil. “Vamos trabalhar juntos para ela [Adriane] fazer o melhor de si por Campo Grande, nossa Cidade Morena. Prefeita, fico muito feliz de a senhora ter vindo para o nosso partido. Apoiaremos a Adriane em tudo o que pudermos. Daqui para frente é só vitória”.

Adriane Lopes também não vê nenhum abalo na relação com o PSDB em MS após sua filiação ao PP. “Temos o apoio do governador Riedel, e nossa filiação vem para somar e ser parceira. Estamos com a Tereza Cristina, parceira dele, visto que estamos com o vice-governador do PP e com a senadora, que apoiou a eleição do Riedel. Acredito que minha filiação só fortalece para os sul-mato-grossenses”, revelou ao Correio do Estado.

(Colaborou Alison Silva)

