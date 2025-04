Com aval de Bolsonaro, Coronel David vai comandar o PL de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com as bênçãos do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, o deputado estadual Coronel David assume a presidência do PL em Campo Grande, cargo que estava sendo exercido interinamente pelo presidente estadual do partido, o primeiro-suplente de senador Aparecido Andrade Portela, o Tenente Portela.

Agora, caberá ao experiente parlamentar colocar o “trem nos trilhos” novamente, uma vez que Tenente Portela estava sobrecarregado com a dupla função – de presidente da executiva estadual e de mandatário da sigla em Campo Grande –, faltando tempo para colocar em prática ações para fortalecer a legenda no maior e mais importante município de MS.

“Tenho a missão de buscar a união partidária, aumentar o número de filiados e fortalecer o partido para as próximas eleições”, declarou Coronel David, ressaltando que no próximo ano já haverá eleições gerais e que Bolsonaro quer uma chapa competitiva para disputar vagas na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o novo presidente do PL de Campo Grande revelou que a meta da legenda é fazer quatro deputados estaduais e três federais, bem como um senador.

“Nesse processo de fortalecimento da legenda no município, já conversei com os nossos três vereadores – Ana Portela, Rafael Tavares e André Salineiro –, para que possamos construir um projeto a oito mãos”, adiantou.

Após ser empossado no cargo, Coronel David revelou que pretende marcar uma reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em Brasília (DF), para buscar a ajuda da executiva nacional no sentido de aumentar a filiação e, dessa forma, tornar a direita ainda mais forte em Campo Grande.

Presidente estadual do PL, Tenente Portela informou ao Correio do Estado que ele, após conversa com Bolsonaro, fez o convite para que Coronel David assumisse o diretório municipal do partido.

“Como presidente estadual, era muito difícil conciliar a dupla função, e tenho a convicção de que, se queremos o fortalecimento da direita no Estado, não podemos centralizar o comando. Para fazer política, temos de distribuir o comando, e é isso que estou procurando fazer”, declarou.

Tenente Portela salientou que tem uma boa relação com Coronel David, que é um político alinhado com os objetivos da direita desde 2014.

“Ele tem a mesma filosofia do presidente Bolsonaro, de quem é um amigo muito próximo. Quando falei para o Bolsonaro que o convidaria para o cargo, o presidente me disse que não tinha um nome melhor para reunir a direita campo-grandense”, revelou Tenente Portela.

Ele ainda divulgou que o bom trânsito de Coronel David em vários municípios de MS vai auxiliar no fortalecimento da legenda em todo o Estado.

“O Coronel David tem muita influência nos municípios de Amambai, Terenos, Jateí, Bataguassu, Alcinópolis, São Gabriel do Oeste, Rio Verde e Coxim, o que deve ajudar no nosso projeto para as eleições de 2026”, analisou.

O mandatário estadual da sigla acrescentou que o PL visa atender à meta estabelecida por Bolsonaro, que é fazer o máximo de deputados federais possíveis e pelo menos um senador.

“O Bolsonaro quer eleger dois senadores, mas se não for possível, um é imprescindível. A gente está trabalhando para isso”, avisou.

Tenente Portela também fez questão de ressaltar que Bolsonaro conta com a filiação ao PL do ex-governador Reinaldo Azambuja, que hoje é presidente estadual do PSDB, para que seja o primeiro candidato a senador pela sigla.

“O segundo nome tem tudo para ser a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, que é uma boa opção”, assegurou.

O titular estadual da legenda garantiu que, por enquanto, o PL não pretende lançar candidato ao governo, pois o governador Eduardo Riedel (PSDB) fez um acordo com Bolsonaro para que o partido apoie a reeleição dele em Mato Grosso do Sul.

“Por isso, não teremos candidatura para governador. Temos um compromisso que foi feito com o Riedel pelo nosso presidente”, concluiu.

