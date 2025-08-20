Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

FORÇA PARTIDÁRIA

Com filiação de Riedel, agora PP detém os principais cargos da política de MS

Além do governador, a sigla tem a líder do partido no Senado, o presidente da Assembleia Legislativa e a prefeita da Capital

Daniel Pedra e Clodoaldo Silva

Daniel Pedra e Clodoaldo Silva

20/08/2025 - 08h30
Com oficialização da filiação do governador Eduardo Riedel ao PP ontem, no Auditório Petrônio Portela, no Senado, em Brasília (DF), durante a convenção nacional da legenda para a ratificação da federação União Progressista, o partido passou a ocupar os cargos políticos mais importantes de Mato Grosso do Sul.

Agora, além do chefe do Executivo estadual, os progressistas também contam com a líder do partido no Senado, senadora Tereza Cristina, a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro, e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Ou seja, a legenda controla os poderes Executivo e Legislativo do Estado, bem como o Poder Executivo da capital de Mato Grosso do Sul, sem contar o fato de a liderança da sigla no Senado estar nas mãos da senadora Tereza Cristina, que também acumula o cargo de presidente estadual do PP.

Além disso, Riedel e Tereza ainda foram eleitos durante a convenção como vice-presidentes nacionais da legenda, reforçando a importância das duas lideranças sul-mato-grossenses no comando nacional do partido.

A senadora progressista, que articulou a mudança partidária do gestor estadual do PSDB para o PP, foi reconduzida à vice-presidência nacional e terá a missão de comandar o processo de instalação da federação União Progressista no Estado.

Ao Correio do Estado, Tereza Cristina enfatizou que a ida de Riedel ao partido já estava acertada com o União Brasil, que compõe a federação com o PP, formalizada ontem, também em Brasília.

“Isso já tinha sido acordado lá atrás [apoio à reeleição de Riedel], quando o União Brasil e o PP sentaram para conversar sobre a federação. Assim que ela se viabilizou, foram escolhidos os estados, com critérios de deputados, senadores, enfim, da composição política de cada partido”, recordou a senadora.

Ela completou que, em Mato Grosso do Sul, como o PP é maior que o União Brasil, a presidência ficou com ela.

“A nossa ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) será a vice-presidente. O PP terá cinco cadeiras de titulares na executiva estadual e o União Brasil terá duas cadeiras, claro que todas com suplentes. Essa é a composição”, informou.

A parlamentar destacou ainda que, a partir da confirmação da federação, já iniciará o trabalho para a formação da chapa para as eleições de 2026. “Mas a configuração é essa: União Brasil e PP em Mato Grosso do Sul, quem comanda é o PP, na minha pessoa”, reforçou.

Tereza Cristina concluiu dizendo que a federação vai trabalhar com o bom senso.

“Quem tiver melhores nomes, nós vamos colocar, vão ser avaliados esses nomes sob o ponto de vista eleitoral, sob o ponto de vista de voto e, aí, a composição da chapa será feita em conjunto para a federação”, assegurou.

NOVO ENDEREÇO

Na convenção de ontem, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), deu as boas-vindas a Riedel, comemorando a chegada do terceiro governador à sigla e agradecendo a líder Tereza pelo que chamou de “presente”.

Ciro ainda destacou o trabalho de Riedel como gestor estadual ao cumprimentá-lo, ressaltando que ele é o “nosso grande governador de Mato Grosso do Sul”.

Já Tereza Cristina enalteceu a gestão de Riedel, citando que Mato Grosso do Sul “tem governança, que tem transparência, enfim, é um governador que eu estou aqui pra apoiá-lo e para também dizer que, no seu próximo mandato, com certeza será reeleito governador progressista, fazendo a diferença”.

Ela destacou que o convívio com Riedel fez crescer um respeito mútuo e “que a filiação do governador é uma contribuição fundamental ao fortalecimento do nosso partido em Mato Grosso do Sul e no Brasil”. 

“Não apenas nos planos estaduais e regionais, mas na cena nacional, é um reconhecimento positivo que a administração estadual ganha além das divisas do Estado. O PP, no meu Estado, tenho certeza, nós faremos uma bancada de deputados federais comprometidos com a ideologia do nosso partido”, garantiu.

“A marca do governo de Riedel é o compromisso com a prosperidade. Esta palavra, de apenas cinco sílabas e muita significação, está nas raízes do PP. Nós do PP, agora tendo o governador nas fileiras, defendemos o choque de prosperidade, mirando um Brasil que busque a realização plena de seu grande potencial. Eduardo, você é muito bem-vindo”, completou a senadora.

Por sua vez, Riedel agradeceu por terem o recebido tão bem no PP. “Minha filiação ao PP foi um processo debatido, discutido. Agradeço muito ao meu partido anterior, que é o PSDB, porque foram 20 anos de conversas e, principalmente, ações em torno de uma agenda para o Brasil”, pontuou.

O governador ressaltou que o País mudou.

“O Brasil, nesses últimos anos, está no momento absolutamente crítico de decisão de seus rumos e eu me sinto muito confortável de vir ao PP e encontrar um grupo de lideranças políticas, que carrega dentro de seus valores, da sua diretriz essencial, os mesmos que eu carrego na minha vida pública”, disse, citando o crescimento econômico do Estado, com baixos índices de desemprego e ações para erradicar a exclusão social.

Ele também afirmou que em Mato Grosso do Sul o PP tem a liderança da senadora Tereza Cristina, que carrega em suas propostas “seus valores, bem como um propósito muito claro de desenvolvimento e uma agenda absolutamente transparente”.

“E é essa frente que nós estamos construindo lá em Mato Grosso do Sul, em uma majoritária. Ela tem no PP, sem dúvida nenhuma, um dos grandes partidos nacionais e locais para compor com outros aliados, o que vai ser construído até o ano que vem. Eu fico feliz de estar presente e vir aqui hoje na convenção nacional do PP para participar desse momento”, finalizou.

BÔNUS

Na convenção, o presidente nacional do PP anunciou que vai realizar uma reunião online com os diretórios estaduais para apresentar metas a serem atingidas, que vão resultar em bônus de 30% dos recursos do fundo de participação.

“Esta semana nós iremos arrumar a questão dos futuros diretórios. Nós devemos fazer uma reunião virtual para apresentar as metas que dizem respeito à comunicação do partido e isso, ressalto mais uma vez, será como prêmio a todos os diretórios que concluírem as metas que teremos. Um acréscimo de até 30% no repasse do fundo de participação para todos os estados”, contou.

Tereza Cristina afirmou que o diretório estadual vai se esforçar para atingir os novos parâmetros da executiva nacional.

“Eu não sei ainda [quais são as metas]. Ele [Nogueira] anunciou hoje [ontem] e eu não sei quais são, mas eu acho que é de filiação. Tem várias coisas que contam nesse recurso que vem da executiva nacional. Agora eu vou saber quais são as metas novas que nós teremos para cumprir”, informou.

Ela completou que, se forem metas possíveis, Mato Grosso do Sul, com certeza, vai estar entre os que receberão esses 30%. “Até porque nós temos batido recordes de filiações, inclusive entre mulheres, que é uma coisa mais difícil e nós todo ano estamos batendo as nossas metas”, revelou.

UNIÃO PROGRESSISTA

Também ontem o União Brasil e o PP realizaram suas últimas convenções antes da formalização da federação partidária, em Brasília. Pela manhã, a reunião da executiva do União Brasil foi realizada no Auditório Águas Claras, do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

No mesmo momento, o PP se reuniu no Auditório Petrônio Portela, no Senado. No período da tarde, as duas legendas se reuniram no Centro de Convenções para a primeira convenção oficial da Federação União Progressista (UPb).

Os partidos União Brasil e PP somam 109 deputados federais e 15 senadores. É a maior bancada da Câmara dos Deputados e uma das maiores do Senado.

A UPb também registrou nas urnas 12.398 vereadores, 1.335 prefeitos, 186 deputados estaduais e 4 distritais. Conta, ainda, com 6 governadores, 4 vice-governadores e 1.183 vice-prefeitos.

Política

EUA aceitam consulta do Brasil à OMC, mas evita tarifaço: 'segurança nacional'

A administração Trump também afirmou que políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil "minam o Estado de Direito"

19/08/2025 21h00

EUA aceitam consulta do Brasil à OMC, mas evita tarifaço: 'segurança nacional'

EUA aceitam consulta do Brasil à OMC, mas evita tarifaço: 'segurança nacional' Divulgação

Os Estados Unidos aceitaram a consulta feita no início de agosto pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC), mas consideraram que algumas das ações citadas pelo Brasil são "questões de segurança nacional, não suscetíveis de revisão ou de resolução por meio de solução de controvérsias na OMC".

"Sem prejuízo dessas opiniões, os Estados Unidos aceitam o pedido do Brasil para iniciar consultas. Estamos prontos para conversar com autoridades de sua missão sobre uma data mutuamente conveniente para as consultas", completa o documento do governo americano apresentado à OMC na segunda-feira, 18.

O documento diz ainda que a solicitação do Brasil inclui certas ações tarifárias dos Estados Unidos que estão "em conformidade" com a Lei de Emergências Nacionais e a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, relacionadas a questões de segurança nacional.

"O Presidente (Donald Trump) determinou que essas ações eram necessárias para lidar com a emergência nacional decorrente de condições refletidas em grandes e persistentes déficits anuais no comércio de bens dos EUA com parceiros comerciais, ameaçando a segurança nacional e a economia dos Estados Unidos". O Brasil não acumula, porém, superávit com os norte-americanos.

A administração Trump também afirmou que políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil "minam o Estado de Direito e ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos".

O texto reconhece que cada membro da OMC mantém a autoridade para determinar por si próprio as medidas que considera necessárias à proteção de seus interesses essenciais de segurança.

A solicitação do Brasil inclui uma investigação aberta pelo Escritório do Representante Comercial americano (USTR, na sigla em inglês), nos termos da Seção 301 referente a alguns atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; supostas tarifas preferenciais injustas; aplicação de medidas anticorrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal.

As acusações de "práticas injustas" supostamente adotadas pelo Brasil nesses seis campos foram contestadas pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) em documentos protocolados na segunda-feira, 18. Na resposta, o Itamaraty afirmou não reconhecer a legitimidade das acusações e que a OMC é o único foro apropriado para a solução de impasses comerciais.

De acordo com o governo americano, o início de uma investigação nos termos da Seção 301 "indica apenas que as barreiras tarifárias e não tarifárias 'merecem uma investigação completa' e 'ações potencialmente responsivas'".

Os diplomatas norte-americanos afirmam que tanto as tarifas recíprocas de 10% em vigor desde abril, quanto a sobretaxa recente que eleva a 50% o tarifaço aplicado contra o Brasil são "relacionadas a questões de segurança nacional", de modo que "não são suscetíveis de revisão ou de resolução por meio de solução de controvérsias na OMC".

O governo Trump, portanto, considera que a solicitação do Brasil com relação à investigação da Seção 301 não se refere a medidas que afetem a operação de qualquer acordo abrangido, tomadas dentro do território de um membro da OMC, o que significa que não atende aos requisitos para uma solicitação de consultas.

Lei

Câmara aprova urgência de projeto contra adultização de crianças, com rejeição da oposição

Apenas com a resistência da oposição, o texto passou em votação simbólica e deverá ser novamente votado em plenário amanhã

19/08/2025 20h00

Câmara aprova urgência de projeto contra adultização de crianças, com rejeição da oposição

Câmara aprova urgência de projeto contra adultização de crianças, com rejeição da oposição Divulgação

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 19, a aceleração da tramitação do principal projeto de lei na Câmara dos Deputados sobre o tema da adultização. Apenas com a resistência da oposição, o texto passou em votação simbólica e deverá ser novamente votado em plenário nesta quarta-feira, 20.

O PL 2628, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE),prevê mecanismos para combater conteúdos de exploração sexual infantojuvenil em ambiente digital. E cria regulações para o uso de redes e jogos online para crianças e adolescentes

Essa proposta tem o patrocínio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que definiu a proposta como "Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) virtual".

Motta anunciou que apoiaria essa proposição após reunião com representantes da sociedade civil. Presentes nesse encontro dizem que o presidente da Câmara ficou especialmente sensibilizado ao conversar com a juíza da Vara da Infância do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri.

Ela expôs a Motta alguns casos que tem de lidar ao tratar de crimes contra crianças e adolescentes.

Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, é crítico desse texto. O principal ponto de divergência dele é em relação a como plataformas lidariam com denúncias.

No texto que veio do Senado, as empresas têm como dever proceder à retirada de conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes "assim que forem comunicados do caráter ofensivo da publicação, independentemente de ordem judicial".

Outros oposicionistas mencionam que o texto indica a criação de uma autoridade nacional, gerida pelo Poder Executivo, que seria responsável por fiscalizar e aplicar sanções a violadores dos direitos das crianças e adolescentes nas redes.

"Parece bom, mas não é, quem vai julgar e como? Quais serão os critérios? Quem vai participar? Isso é uma tentativa de regular as redes sociais 'pela porta dos fundos'", afirma Giovani Cherini (PL-RS).

Em entrevista ao Estadão, o relator do projeto na Câmara, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), diz que é aberto a sugestões de alterações no texto, qualquer que seja o partido.

Ao menos por ora, também contou ele, há um vazio de propostas da direita. "Até agora não recebemos nenhuma sugestão de alteração de algum artigo do texto", disse.

Alencar publicou um novo texto do projeto na semana passada e fez acenos para conquistar o apoio da oposição. No principal deles, ele retirou a expressão "dever de cuidado" das plataformas, vista por oposicionistas como uma forma de estimular a censura nas redes sociais.

Governistas defendem que o texto votado fosse o mesmo aprovado pelo Senado Federal. Caso o projeto de lei votado na Câmara tenha passado por alterações, a proposição volta ao Senado para decidir sobre a versão final, ao invés de ir diretamente à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No Senado, até a oposicionista Damares Alves (Republicanos-DF) apoiou a proposta. O governo apoia o projeto nas duas Casas.

"O projeto é importante porque toma uma responsabilidade entre família, Estado e sociedade nesse âmbito das redes sociais", diz Maria do Rosário (RS), uma das principais articuladoras do PT para a aprovação de propostas em defesa de crianças e adolescentes na Câmara.

