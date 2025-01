Com poucas surpresas, prefeita conclui anúncio de secretários para seu 2º mandato

HARMONIA

Os dois tiveram uma reunião no início da noite de ontem no Paço Municipal e eles também trataram sobre parcerias do Executivo e Legislativo

Após passada a posse oficial e a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes (PP) recebeu, no início da noite de ontem (9), no Paço Municipal, o novo presidente da Casa de Leis, vereador Papy (PSDB), e trataram de pôr fim em qualquer tipo de rusga que possa ter aparecido no processo de definição da nova composição do comando do Legislativo.



Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, ela revelou que o encontro foi extremamente positivo e serviu para alinhar como será a relação dos poderes Executivo e Legislativo ao longo do seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Campo Grande. “Nós tratamos dos assuntos relacionados com o desenvolvimento de Campo Grande e como o trabalho da Casa de Leis poderá contribuir com esse processo”, explicou.



Sobre o fato de o PP ter demonstrado interesse em concorrer à presidência da Câmara Municipal, a prefeita disse que tudo isso já tinha ficado resolvido mesmo antes da posse dos eleitos no dia 1º de janeiro. “Tudo ficou resolvido lá atrás. Está tudo em paz e vamos pensar no bem de Campo Grande”, afirmou, completando que aproveitou o encontro para convidar Papy para a cerimônia de posse dos novos secretários municipais, cuja data ainda será marcada.



O presidente da Câmara Municipal reforçou ao Correio do Estado que a conversa com a prefeita Adriane Lopes foi de alinhamento. “Falamos sobre alguns pontos convergentes das primeiras ações da prefeita e os primeiros passos que a gente vai ter aí na gestão juntos, Prefeitura e Câmara”, assegurou.



Papy revelou ainda que durante o encontro foram tratadas sobre as composições das comissões permanentes da Casa de Leis e demais temas de interesse comum dos dois poderes. “Foi uma primeira conversa muito amistosa. Acredito que é o caminho para gente seguir trilhando em questão de harmonia e algumas necessidades que a gente precisa fazer”, relatou.



Ele também disse que trocaram algumas ideias sobre questões que podem ser realizadas pelo Legislativo e também pelo Executivo. “Enfim, foi uma reunião para alinhar algumas agendas para que os vereadores participem das agendas do Executivo, também sugeri que a Câmara seja um lugar para receber a prefeita e as demandas da Prefeitura, principalmente nos eventos, nos encontros, nos debates. Então, foi uma primeira conversa muito importante, acho que é o início de muitas outras que vão acontecer”, projetou.

