"Mulher que vira onça", Soraya será tema de escola de samba em 2026

EUA

Os representantes do País foram votados por unanimidade e buscam soluções para o tarifaço imposto pelo governo norte-americano a produtos brasileiros

Representantes de Mato Grosso do Sul no Senado, Teresa Cristina (PP-MS) e Nelsinho Trad (PSD-MS) já estão em Washington, nos Estados Unidos, para a missão oficial do Senado ao país norte-americano.

Na noite deste sábado (26), juntamente com Esperidião Amin (PP-SC), astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Fernando Farias (MDB-AL), realizaram o primeiro evento preparatório para os trabalhos em solo estadunidense.

O objetivo da reunião da última noite foi a atualização dos parlamentares sobre os temas prioritários e alinhamento dos pontos que devem ser debatidos nas reuniões com o Congresso dos Estados Unidos.

“Procuramos fazer uma atualização da temática e alinhar os pontos que deveremos abordar ao longo da missão. Essa preparação é fundamental para garantir uma atuação coesa, institucional e estratégica em nome do Brasil”, destacou o senador Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores e também coordenador da missão.

A comitiva brasileira deve ser completada neste domingo com a chegada dos senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Jacques Wagner (PT-BA) e Rogério Carvalho (PT-SE) ao país.

Trad já havia dito ao Correio do Estado que um dos objetivos da viagem à capital norte-americana é o de “baixar a temperatura” das tensões comerciais e políticas envolvendo Brasil e Estados Unidos.

A maioria dos encontros está prevista para ocorrer na Embaixada do Brasil em Washington a partir de segunda-feira, quando os senadores se encontrarão com integrantes da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos (Amcham Brasil). Na terça-feira, os parlamentares terão encontros com representantes do Senado norte-americano e da Câmara dos Representantes.

Tarifaço

A decisão do Senado brasileiro de formar uma comitiva para ir aos Estados Unidos se deu após o anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump, de taxar em 50% diversos produtos do País.

O presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), repudiou a decisão, que chamou de “ataque ao comércio, à indústria e ao agronegócio brasileiro”, motivado, segundo ele, por interesses eleitorais.

"A decisão do presidente norte-americano foi divulgada, pasmem, por carta publicada nas redes sociais, uma carta dirigida ao presidente Lula que elenca motivos políticos, eleitorais, pessoais, e não elenca nenhum motivo de ordem comercial ou tarifária", criticou Calheiros.

Críticas

Em sua rede social, Eduardo Bolsonaro disse na última terça-feira (22) que a viagem é um desrespeito à carta de Trump. O tarifaço sobre produtos brasileiros no início do mês condicionou o recuo nas tarifas de importação ao fim do processo criminal em que Jair Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal. Em mais de uma ocasião, Trump classificou como “algo terrível” o processo criminal contra o ex-presidente do Brasil.

Na prática, o deputado federal quer manter a condição de levantar as tarifas e possíveis sanções contra o Brasil apenas com a anistia a Jair Bolsonaro e às demais pessoas acusadas de golpe de Estado e crimes correlatos.

“Reafirmo que não tenho qualquer vínculo com essa iniciativa parlamentar, fadada ao fracasso. Mas confesso até simpatizar com a ideia de que venham: não por acreditar que terão sucesso, mas porque poderão constatar que aquilo que eu e Paulo Figueiredo (jornalista e influenciador acusado de tentativa de golpe junto com Jair Bolsonaro) temos dito — não há sequer início de discussão sem anistia ampla, geral e irrestrita”, escreveu o deputado em sua rede social “X”.

Eduardo Bolsonaro está desde março em solo norte-americano onde articula, junto ao governo dos Estados Unidos e integrantes da extrema direita internacional, retaliações ao processo penal em que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro é réu por golpe de Estado, entre outros crimes.